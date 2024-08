Trở lại đường đua âm nhạc, Phương Mỹ Chi tiếp tục khuấy đảo "giang cư mận" với bài hát mới tràn đầy năng lượng tích cực trong chiến dịch của LG - "Vũ trụ rực tích cực". Chỉ sau 24h ra mắt, MV nhanh chóng lan tỏa và đạt hơn 1 triệu view nhờ ca từ giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Không chỉ được biết đến là một ca sĩ trẻ tài năng, Phương Mỹ Chi còn được Gen Z yêu thích bởi những thông điệp tích cực mà "cô nàng dân ca" thường xuyên chia sẻ. Sau MV "Gối gấm" với vũ điệu múa chén đặc trưng, Phương Mỹ Chi vừa cho ra mắt MV "Vũ trụ rực tích cực" lan tỏa tinh thần lạc quan, vui tươi đến giới trẻ. Đây cũng là ca khúc chủ đề của chiến dịch "Tích cực lan tỏa, nụ cười lan xa" của LG.

Dựa trên bản hit đình đám "Vũ trụ có anh", "Vũ trụ rực tích cực" được làm mới hoàn toàn từ phần lời đến hòa âm phối khí từ chính DTAP - cha đẻ của bài hát. Bên cạnh giai điệu dân gian đặc trưng, DTAP đã đưa thêm vào bài hát những chất liệu hiện đại và trẻ trung, thể hiện đúng hơi thở lạc quan mà bài hát truyền tải. Đặc biệt, lời bài hát còn sử dụng những ngôn từ giản dị và gần gũi, kêu gọi giới trẻ "cùng làm việc tốt" để luôn "cất lên niềm vui".

MV được thực hiện theo hình thức motion (hình ảnh động) đầy trẻ trung, sáng tạo lại vô cùng gần gũi với người xem. Xuyên suốt MV là hành trình băng qua những thành phố lớn tại Việt Nam để đi gieo những hạt mầm tích cực. Điều này còn góp phần khuyến khích thế hệ trẻ tiếp tục khám phá, trải nghiệm, chung tay vẽ nên một cuộc sống tốt đẹp hơn từ những niềm vui đơn giản bởi "đi một ngày học thêm ba".

Hơn thế nữa, cô nàng ca sĩ Gen Z còn khéo léo "rủ rê" mọi người cùng gieo "điều hay" ở khắp mọi nơi hay dừng chân tại Another Saigon by LG. Đây là không gian trải nghiệm sản phẩm độc đáo và duy nhất của LG tại TP.HCM, nơi người dùng có thể tự do trải nghiệm những sản phẩm công nghệ mới nhất cũng như tận hưởng thêm nhiều niềm vui.

Từng thước phim đầy sáng tạo trong MV "Vũ trụ rực tích cực" không chỉ mang bài hát gần hơn đến với người nghe mà còn tổng hợp những hoạt động ý nghĩa của chiến dịch "Tích cực lan tỏa, nụ cười lan xa" mà LG đang nỗ lực thực hiện trong thời gian qua. MV ngập tràn năng lượng của sự tươi mới và tích cực, cũng là thông điệp LG luôn muốn lan tỏa đến mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, thương hiệu còn mong muốn tạo nên sự gắn kết chặt chẽ và đồng hành với thế hệ tương lai, khuyến khích họ đón nhận cuộc sống bằng thái độ lạc quan, tạo ra những điều tích cực cho bản thân, giúp ích cho cộng đồng và hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Với vai trò là đại sứ của chiến dịch, Phương Mỹ Chi cho biết: "Là một Gen Z, Chi không ngại thay đổi và làm mới mình. Trong hành trình khám phá bản thân và chinh phục những thử thách, Chi chọn lối sống tích cực, luôn tìm niềm vui trong những công việc hằng ngày. Đồng hành với LG trong rất nhiều hoạt động dành cho giới trẻ, đặc biệt là "Tích cực lan tỏa, nụ cười lan xa", Chi hy vọng nguồn năng lượng tích cực và vui vẻ này sẽ được lan tỏa nhiều hơn nữa, truyền cảm hứng đến các bạn trẻ đang trên hành trình trưởng thành giống Chi".

Bài hát "Vũ trụ rực tích cực" từng được Phương Mỹ Chi trình diễn tại chuỗi chương trình "Uni Tour - Tỏa rực tích cực" tại các trường đại học. Tại khuôn viên các trường, LG đã tạo ra một sân chơi ngập tràn niềm vui với bốn khu vực lấy cảm hứng từ những hoạt động được Gen Z yêu thích bao gồm "Thả giọng tươi vui", "Tarot tích cực", "Khoảnh khắc tích cực" và "Ý tưởng tích cực". Mỗi khu vực mang đến một trải nghiệm đầy sắc màu, góp phần lan tỏa thông điệp "Life’s Good" về một cuộc sống tốt đẹp hơn từ LG. Chuỗi hoạt động thú vị đã thu hút sự quan tâm tham dự của hơn 2.000 sinh viên đến từ trường Đại học Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh) và trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội).

Là sinh viên trải nghiệm trực tiếp tại sự kiện Uni Tour của LG, Nguyễn Diễm Ngọc (21 tuổi, Trường ĐH Sài Gòn) chia sẻ: "Vốn thường xuyên lắng nghe thông điệp vũ trụ và là một Gen Z chính hiệu, mình thích nhất khu vực xem tarot của LG. Nhờ hoạt động này mà mình vững tin hơn vào những dự định mình đang ấp ủ. Hy vọng mọi thứ sẽ tiến triển tích cực như thông điệp của thẻ bài tarot tại sự kiện".

Trong khuôn khổ chiến dịch "Tích cực lan tỏa, nụ cười lan xa", LG triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như đồng hành với Trường ĐH Sài Gòn (TP.HCM) trao tặng 9 tivi LG đến dự án Nhà cộng đồng tại tỉnh Đắk Nông nhằm hỗ trợ công tác tuyên truyền, phục vụ các chương trình văn hóa giải trí cho thiếu nhi và người dân địa phương. Đồng thời, LG trao 18 tivi cho các trường học vùng sâu, vùng xa trong chiến dịch Mùa hè Xanh của Đoàn Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) với mong muốn mang lại điều kiện giảng dạy và học tập tốt hơn cho đội ngũ giáo viên, học sinh tại địa phương.

Hơn thế nữa, LG còn kết hợp Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH) trồng nhiều cây xanh trong sân trường nhằm mang bóng mát và không khí trong lành hơn cho các thế hệ tương lai. Vào tháng 8/2024 sắp tới, LG vẫn tiếp tục lan rộng những điều tích cực với chuỗi hoạt động vì cộng đồng.

"LG luôn kiên định với cam kết 'Life's Good' về việc kiến tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày cho người Việt. Bên cạnh đó, LG mong muốn kết nối và gắn kết với thế hệ trẻ. Chúng tôi đánh giá cao tinh thần trẻ trung, nhiệt huyết và năng động của thế hệ sinh viên Việt Nam và mong muốn đồng hành cùng các bạn thông qua nhiều hoạt động thiết thực như chiến dịch 'Tích cực lan tỏa, Nụ cười lan xa'. Hi vọng các bạn sẽ cùng LG lan tỏa thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc." Ông Song Ikhwan - Tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing, LG Electronics Việt Nam bày tỏ.

Nắm rõ tính vận hành của thuật toán trên mạng xã hội, LG đã kêu gọi cộng đồng người trẻ cùng nhau thay đổi những thuật toán tiêu cực, "lấp đầy" mạng xã hội bằng niềm vui và sự phấn khởi. Để lan rộng những giá trị tích cực này, LG đã tổ chức một một thử thách trên các nền tảng mạng xã hội, sáng tạo và chia sẻ những khoảnh khắc tích cực trong cuộc sống mỗi ngày trên nền nhạc bài hát "Vũ trụ rực tích cực" kèm theo các hashtag #LifesGood #Tíchcựclantoả #Nụcườilanxa. Ca khúc có mặt trên các nền tảng nghe nhạc như Spotify, MP3, Apple Music, Youtube,... và "ghi danh" vào thư viện nhạc ở Tiktok, Instagram để Gen Z thỏa sức sáng tạo nội dung, lan tỏa thêm năng lượng tích cực tới bạn bè. Thử thách này được tổ chức nhằm mang đến nhiều tín hiệu lạc quan trên cả không gian mạng cũng như cuộc sống đời thường.

Thử thách sáng tạo nội dung truyền cảm hứng của LG thu hút hàng ngàn lượt tham gia, khiến nhiều bạn trẻ "đứng ngồi không yên", phải bật dậy bắt trend ngay vì giai điệu bài hát quá thời thượng, bắt tai, cũng như vì ý nghĩa mà chiến dịch mang lại. Những hình ảnh hội bạn cùng nhau đi du lịch, gia đình quây quần hay những khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống, nạp năng lượng tích cực đều được người trẻ chia sẻ khắp các nền tảng mạng xã hội. Mỗi video là một thông điệp tích cực khác nhau nhưng đều đến từ những điều đơn giản và bình dị trong cuộc sống.

Chiến dịch "Tích cực lan tỏa, nụ cười lan xa" với những hoạt động thiết thực và ý nghĩa đã và đang lan tỏa tinh thần lạc quan, niềm vui như chính cam kết "Life’s Good" về một cuộc sống tốt đẹp hơn mà LG đang theo đuổi. Có thể nói, bằng những động thái nhỏ nhưng thấu hiểu tâm lý người dùng, dựa trên nền tảng hệ giá trị được trải dài qua nhiều năm, LG đã từng bước cùng người trẻ thay đổi tư duy về cuộc sống, giải phóng những áp lực để tận hưởng mỗi ngày một cách trọn vẹn, tươi đẹp hơn.