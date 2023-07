Với chuyện tình đẹp như thơ, MC Liêu Hà Trinh cùng chồng đã về chung một nhà bằng đám cưới ấm áp bên vòng tay thương mến của gia đình và bạn bè. Nhưng niềm vui càng nhân đôi bằng một món quà to lớn là sự xuất hiện của thiên thần nhỏ mà cả hai không hề hay biết. Cô cho biết đã mang bầu từ trước đám cưới nhưng không biết nên vẫn thoải mái tiệc tùng cùng bạn bè thời điểm đó. Đối mặt với niềm vui bất ngờ nối tiếp nhau ập đến, Liêu Hà Trinh chia sẻ: "Trinh vẫn luôn nhớ mãi giây phút đó, sau đám cưới cũng là lúc biết tin mình mang thai thì Trinh và mẹ chồng đã lên kế hoạch thông báo cho anh Khoa một bất ngờ, bằng cách trao hộp quà là kết quả sự có mặt của Luka trên đời nhưng không ngờ ảnh… đơ, và khá là shock vì nhiều tin vui đến liên tiếp".

Không chỉ Liêu Hà Trinh bồi hồi nhớ lại kỷ niệm khó quên đó mà ông xã Anh Khoa còn hóm hỉnh chia sẻ: "Khi Khoa nhận được hộp quà, Khoa còn tưởng mình nhận kết quả… dương tính Covid. Sau một tuần cháy hết mình với đám cưới, Khoa đang tiễn bạn bè về lại Hà Lan, mọi thứ dần trở lại với cuộc sống thường ngày thì một lần nữa cảm xúc lại vỡ oà khi biết tin mình sắp trở thành một ông bố, chính thức bước vào một vai trò mới, một cảm xúc lâng lâng khó tả".

Khi con chào đời, ông xã Anh Khoa cứ chờ mong nghe tiếng khóc của con ngay như trên phim, nhưng khi Luka ra đời sau bao khó khăn lại là một sự im lặng đến nghẹt thở, ông xã Liêu Hà Trinh không kiềm được nước mắt khi nhớ lại: "Giây phút con chào đời Khoa không nghe tiếng khóc của con, Khoa thấy rất sợ hãi, tim mình như ngưng đập. Nhưng sau 30 giây mọi thứ đều ổn, Luka đã cất tiếng khóc đầu tiên làm bùng nổ cả phòng sinh. Và đây sẽ là khoảnh khắc sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời. Tại AIH, 100% ca sinh luôn có ekip bác sĩ Nhi đồng hành khám sàng lọc cho bé ngay từ khi mới chào đời, sự phối hợp chặt chẽ giữa ekip các chuyên khoa giúp thời cả mẹ và bé đều được chăm sóc chu đáo, kịp thời, nhờ vậy Khoa đã bình tâm hơn rất nhiều.

"AIH cũng là bệnh viện có đội ngũ Chăm sóc đặc biệt Nhi- Sơ sinh "thiện chiến" bậc nhất hiện nay có thể xử lý tốt các ca sinh non, ca khó. Gia đình Trinh cũng đã tìm hiểu thông tin rất kỹ để đảm bảo con mình được chăm sóc tốt nhất ngay khi chào đời và để buổi hẹn hò đầu tiên với con thật trọn vẹn" - Liêu Hà Trinh cho biết.

Không chỉ Liêu Hà Trinh mà ông xã Anh Khoa đồng ý rằng việc chọn lựa một bệnh viện đón con chào đời rất quan trọng, vừa phải đảm bảo an toàn cho mẹ và con, và quan trọng là không gian riêng tư, yên tĩnh để cả gia đình an tâm nghỉ ngơi, phục hồi nhanh chóng sau sinh.

"Anh Khoa là người quan sát mọi thứ từ vòng ngoài nhưng chính bản thân Trinh là người trải nghiệm mọi hoạt động chính tại đây. Trinh cảm nhận tại AIH tính "teamwork" đặt lên hàng đầu, sự phối hợp từ đội ngũ AIH rất nhịp nhàng và khoa học. Mỗi ngày sẽ có từ 5 - 7 cuộc viếng thăm của đội ngũ y bác sĩ, mỗi cuộc viếng thăm khoảng 10 phút nhưng mang đến cho mình rất nhiều sự chăm sóc, thăm khám và hướng dẫn những kiến thức cần thiết để chuẩn bị cho quá trình làm mẹ. Những ngày đầu Trinh được thăm khám trực tiếp để vệ sinh cho mẹ, theo dõi vết khâu, khử trùng, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ để nhanh chóng phục hồi sau sinh. Mỗi lần thăm viếng rất vừa đủ để chăm sóc cho mẹ và bé nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư và nghỉ ngơi cho cả gia đình. Lịch trình của mỗi ngày luôn được sắp xếp khoa học và chi tiết trong suốt thời gian lưu viện tại AIH".

"Và hơn hết, Trinh không chỉ hài lòng với chất lượng 5 sao của phòng Suite tiện nghi và hiện đại, không gian tràn ngập ánh sáng, mà còn là cảm giác con người ở đây, năng lượng tích cực của mọi người cộng hưởng tạo ra môi trường lý tưởng, đi đâu đều gặp người tử tế, có cùng cảm xúc với mình. Đội ngũ y bác sĩ luôn nói chuyện, hướng dẫn nhẹ nhàng, dịu dàng. Trinh nhớ mãi khi mình đang sinh, và sinh khá là khó nhưng nhận được nhiều sự động viên của ekip đỡ sinh khiến mình rất cảm động.

Về dinh dưỡng sau sinh, Liêu Hà Trinh chia sẻ thực đơn tại AIH không giống "cơm ở cữ" trong truyền thuyết mà rất hấp dẫn, đa dạng từ món Á đến món Âu: "Thực đơn tại AIH làm cho Trinh có cảm giác như đi nghỉ dưỡng, mọi thứ được chế biến rất ngon miệng, đầy đủ dinh dưỡng và phục vụ tận phòng theo tiêu chuẩn 5 sao".

Liêu Hà Trinh cho biết mình đã học và đọc rất nhiều thông tin trước đó nhưng thực tế sẽ có những việc diễn ra không hoàn toàn giống trong "sách vở", nhưng may mắn gia đình Trinh luôn có sự đồng hành sâu sát của AIH. "Tại AIH, Trinh được hướng dẫn các bài tập vật lý trị liệu để mau hồi phục, cách cho em bé bú đúng, cách chăm sóc bé cơ bản… đều là những cứu cánh quan trọng, giúp mình không bỡ ngỡ khi lần đầu làm mẹ. Mọi thứ không có gì để đắn đo hay lo lắng, việc của mình là tận hưởng nghỉ dưỡng sau sinh, và học hỏi từng chút một, không có gấp gáp, vì vậy mà việc trở thành ba mẹ dễ dàng, suôn sẻ. Sau khi sinh Trinh còn suy nghĩ đây có phải là một cuộc chiến không, thì đây không phải là một cuộc chiến, bởi vì mình đã có những người huấn luyện thật là giỏi giúp đỡ, và nó giống một cuộc thực tập hơn, đây xứng đáng là một hành trình đẹp để mình tận hưởng nhiều hơn".

Nhìn lại hơn 9 tháng mang thai và trong hành trình sinh con "chẳng giống gì trên phim", gia đình Liêu Hà Trinh nhận ra và chia sẻ rằng điều quan trọng nhất để đón con chào đời thuận lợi, chính là bố mẹ cần phải có một sự chuẩn bị thật tốt. "Sẽ có những người phụ nữ vượt cạn rất dễ dàng nhưng cũng có nhiều người khác không dễ dàng, giống như Trinh, dù Trinh được động viên rằng hông mình to, rặn giỏi. Và sẽ có những người không may mắn hơn, em bé phải thở oxy… Khi trải qua cảm giác sinh nở rồi, mình thấy thương mẹ mình, và những người phụ nữ xung quanh mình dã man. Vì vậy, bên cạnh việc chuẩn một tâm lý mạnh mẽ, thì mình cũng nên lên kế hoạch thật kỹ, mọi lựa chọn cho con cũng phải được cân nhắc kĩ càng, chẳng hạn việc khi chọn bệnh viện AIH mình cũng đã tìm hiểu, so sánh nhiều nơi khác nhau, tham khảo ý kiến của những người đã sử dụng dịch vụ, theo dõi những cuộc sanh trước đó để đưa ra quyết định tốt nhất.

Như bao mọi người phụ nữ khác đều mong muốn lấy lại dáng nhanh sau sinh, Liêu Hà Trinh cũng không ngoại lệ, "Trinh tưởng là sau khi sinh, lập tức mình sẽ mất khoảng 70% phần bụng, nhưng khi soi gương Trinh khá là thất vọng vóc dáng này, hoàn toàn như chưa sinh, và mình cũng quên rằng bản thân đã 34 tuổi, sự phục hồi cũng cần nhiều thời gian. Nhưng khi nhìn lại mọi thứ đã xảy ra, Trinh rất cảm kích những điều tốt đẹp đã đến với mình. Mình có thể thay đổi vóc dáng, mất ngủ, sự nghiệp có thể chậm một chút nhưng không thể đánh đổi với một sinh linh mình đang bảo bọc, tổ ấm mình đang có, một trung tâm vũ trụ mới đang hiện diện. Vì vậy, mình cảm kích với những điều mình có hơn những điều mình mất".