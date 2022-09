Làm đẹp và thời trang, nói không ngoa chính là hai mắt xích quan trọng tạo nên giao diện của mỗi người. Giữa chúng luôn tồn tại một sự đồng điệu, song hành nhất định. Đều đặn vài năm, khi các xu hướng thời trang thay đổi xoay vòng, biến tấu muôn hình vạn trạng thì điều tương tự cũng xảy ra với các xu hướng làm đẹp.

Bạn biết đấy, có những trend ta tưởng như là cố hữu, thực tế cũng đã đổi thay khá nhiều.

Khoảng 7 năm về trước, "7 Skin Method"- dưỡng da 7 bước luôn là phương pháp được các tín đồ skincare khắp thế giới tôn vinh. Hình ảnh làn da căng mọng láng mịn của các cô ulzzang xứ Hàn sau khi skincare đủ 7 bước mỗi lần đã khiến người ta bị "phù phép" mà tin rằng đây thực sự là kho báu cho mọi nhà.

Nhưng thực tế lại chứng minh không phải chiếc chìa khoá vạn năng nào cũng có thể mở được mọi cánh cửa, có rất nhiều người phải thú nhận rằng việc dưỡng 7 bước khiến da họ trở nên quá tải. Căng bóng đâu chưa thấy chỉ thấy mụn bùng phát vì da dư độ ẩm. Hơn nữa, phương pháp dưỡng da 7 bước cũng tốn rất nhiều thời gian vì bạn sẽ không thể liên tục chồng nhiều lớp dưỡng lên da mà mỗi bước cần cách nhau khoảng 1 - 2 phút để mọi tinh chất có thời gian thẩm thấu. Với những người bận rộn và mọi giây phút nghỉ ngơi đều hết sức quý giá thì hẳn, 7 Skin Method lại trở thành công thức cồng kềnh mà hiệu quả đem lại vẫn chưa đáng để họ phải thốt lên 1 tiếng "Wow".

Theo thời gian, xu hướng dưỡng da tối giản - Skinimalism đã soán ngôi 7 Skin Method, được dân tình cưng chiều hơn cả. Ở một góc nhìn nào đó, Skinimalism cũng giống như xu hướng Minimalism trong từ điển thời trang. Thuộc lòng câu "thần chú" kinh điển Less Is More, các tín đồ skincare cùng đồng tâm và cho rằng giờ đây, dưỡng da tối giản mới là xu hướng phù hợp hơn cả.

Xưa rồi câu chuyện chỉ có những ai ngoài 30 mới muốn tìm hiểu và sử dụng các sản phẩm trẻ hóa da vì giờ đây, nhiều người trẻ ở ngưỡng đôi mươi đã cực quan tâm tới việc chống lão hoá sớm cho da. Theo "lý thuyết" thì sau tuổi 25, collagen trong cơ thể chúng ta hoặc sẽ hao hụt về mặt số lượng (khoảng 1,5% mỗi năm và sẽ tăng dần khi qua ngưỡng 30), hoặc sẽ giảm sút ở mặt chất lượng (sợi collagen sẽ giãn, nhão, đứt gãy và thoái hóa dần đều). Tức là qua mỗi lần thổi nến sinh nhật, bạn sẽ phải chấp nhận rằng làn da sẽ không còn căng tràn như xưa. Nhưng buồn một nỗi, thời gian chẳng phải là kẻ thù duy nhất của thanh xuân đâu bạn hiền ơi.

Bởi các yếu tố như cường độ stress, nhịp sinh hoạt thiếu khoa học hay vô vàn tác động tiêu cực của khói bụi cũng đều khiến bạn rơi vào ranh giới này. Đặc biệt nhất chính là sự tàn phá của ánh sáng xanh, có bước sóng 415 - 455 nanomet khiến quá trình lão hoá da "được" thúc đẩy nhanh chóng, đồng thời khiến sắc tố da cũng ảnh hưởng nặng nề.

Sự thực là chúng ta đang "già" nhanh hơn và thảm cảnh "25 nhìn như 35" cũng phổ biến vô cùng. Vậy thì chẳng có gì để làm ngơ trước hành trình chống lão hoá da cả. Phòng già vẫn hơn chữa già chứ, phải không?

Nếu trước đây, việc dùng các hoạt chất có nồng độ cao để dưỡng da còn là điều quá xa lạ thì trong khoảng 5 năm nay, tín đồ skincare nào cũng có thể đọc vanh vách các chất dưỡng dù bản thân cũng chẳng phải là người giỏi Hoá. Tẩy da chết hoá học với AHA/BHA, chống lão hoá với Retinol, đẩy lùi thâm nám cùng Niacinamide hay tận dụng vitamin C cho các quy trình làm sáng da… cũng dần trở thành câu cửa miệng của dân ghiền chăm da. Nói đi cũng phải nói lại, dù những hoạt chất kể trên có tác dụng rất rõ rệt và nhanh chóng, nhưng đồng thời, chúng cũng tiềm tàng khả năng làm tổn thương da nếu bạn không chọn lựa được nồng độ hợp lý, loay hoay trong cách sử dụng và không thật sự hiểu rõ, lắng nghe làn da của mình.



Đó là lý do vì sao khi quyết tâm theo đuổi xu hướng này, người ta thường phải cùng lúc chuẩn bị sẵn cho mình những sản phẩm giúp làm dịu, phục hồi, nuôi dưỡng da đến từ các thương hiệu dược mỹ phẩm uy tín. Phổ biến nhất phải kể đến tuýp kem dưỡng siêu phục hồi Lait – Crème Concentré đến từ thương hiệu Embryolisse được nhiều ngôi sao nổi tiếng lẫn các tín đồ làm đẹp trên thế giới khen ngợi. Chẳng ai nghĩ ẩn sau lớp bao bì tối giản ấy lại là một tổ hợp các thành phần có nguồn gốc thiên nhiên giàu acid béo lẫn vitamin giúp bổ sung độ ẩm, bảo vệ da khỏi các gốc tự do rồi phục hồi da tốt đến thế. Lớp kem balm đặc mịn, không kích ứng ấy cứ thế chinh phục các tín đồ dưỡng da, nhất là người có làn da tổn thương sau khi thử nghiệm các "treatment" với một loạt các hoạt chất mạnh mẽ. Nhiều người phải công nhận rằng Lait – Crème Concentré luôn khiến họ hài lòng, thậm chí không tiếc lời gọi nó là "holy grail", là sản phẩm yêu thích nhất mọi thời đại của mình.

Rác thải nhựa nói riêng hay các vấn đề về môi trường nói chung giờ đã trở thành mối quan tâm của toàn xã hội. Người người, nhà nhà, các tín đồ skincare, nhiều công ty mỹ phẩm đều ưu tiên cho các sản phẩm được gắn mác "eco-friendly". Và yếu tố thân thiện ở đây thể hiện rõ nhất qua 2 yếu tố: bao bì bên ngoài & thành phần sản phẩm bên trong. Item nào có bao bì thân thiện với môi trường và được tạo nên từ những thành phần xanh, chiết xuất từ tự nhiên, lành tính cho làn da, có lợi cho môi trường sẽ nhận được nhiều sự ưu tiên. Cụm từ "mỹ phẩm xanh" cũng vì thế đã lan rộng tới khắp các ngõ ngách.

Nếu mỹ phẩm xanh là hot trend thì có lẽ Embryolisse cũng nên được coi là "trendsetter" bởi ngay từ những ngày đầu, sản phẩm của họ đã đạt đủ 2 tiêu chuẩn nguyên bản nhất của hạng mục "eco-friendly". Không chỉ có bao bì thân thiện, hạn chế tác động đến môi trường mà tất cả các sản phẩm của thương hiệu này đều có bảng thành phần vàng chiết xuất thiên nhiên.

Đứng vững trước sự thay đổi chóng mặt của các trào lưu làm đẹp khác, 3 từ dược-mỹ-phẩm vẫn chắc chắn ở vị trí top đầu trong lòng dân mê skincare. Vừa có tính chất mỹ phẩm, vừa có các đặc tính giúp phục hồi da, dược mỹ phẩm giúp các tín đồ an tâm khi sử dụng mà không phải đắn đo quá nhiều.

Nói về đại diện ưu tú của chủ nghĩa chăm sóc da này, chắc chắn nên kể đến Embryolisse. Ra đời từ năm 1950 tại bệnh viện St. Louis và hiện đã có hành trình phát triển hơn 70 năm, Embryolisse vẫn luôn giữ được vị thế của mình vì luôn tuân theo những nguyên tắc chăm sóc da bền vững nhất: đa chức năng, phục hồi tốt, khả năng cấp ẩm cao, chống lão hoá từ cấp độ tế bào và đặc biệt thân thiện với môi trường.

Cú hích đáng tự hào nhất của thương hiệu này có lẽ là tuýp kem dưỡng huyền thoại Lait – Crème Concentré xuất hiện từ những năm đầu phát triển của Embryolisse. Không chỉ đơn giản là một "chiến thần" phục hồi da sau tổn thương, loại kem này còn phục vụ mọi nhu cầu chăm tối giản nhất. Rất nhiều những gương mặt đình đám trong showbiz hay giới làm đẹp đều phải đồng lòng công nhận sự vi diệu của sản phẩm này.

Bà LiLy, chủ nhân kênh YouTube Lily @Gadgetlily dù đã ngoài 60 nhưng vẫn có làn da căng mịn mà mọi cô gái tuổi 30 đều phải ước. Phạm Băng Băng với mặt mộc láng bóng bất chấp "cam thường" cũng được tôn vào hàng huyền thoại nhan sắc xứ Trung. Lady Gaga ngoài việc mê hoặc người ta bằng giọng hát thì cũng làm cả vũ trụ hờn ghen vì làn da không son phấn mà vẫn tươi tắn mướt mát bất ngờ. Tất cả là nhờ tuýp kem Lait – Crème Concentré luôn có trong tủ skincare của cả ba.

Thậm chí, beauty guru Sarah Tanno - người chịu trách nhiệm khoản chăm chút visual cho Lady Gaga còn khẳng định chắc nịch rằng danh sách fan của kem Lait – Crème Concentré toàn sao hạng A tầm cỡ thế giới như Karlie Kloss, Khloé Kardashian, Gwyneth Paltrow, Scarlett Johansson… Đó cũng là lý do vì sao cứ mỗi 5 giây lại có 1 tuýp Lait – Crème Concentré được bán ra tại Pháp, và tại thị trường quốc tế là 20 giây cho một sản phẩm.

Nếu chỉ nương nhờ vào cái bóng quá lớn của Lait – Crème Concentré, Embryolisse có lẽ đã không thể trở thành một thương hiệu biểu tượng, giữ được ngôi vương trong làng mỹ phẩm toàn cầu. Với 72 năm hình thành và phát triển, các dòng sản phẩm của Embryolisse đã đa dạng và phong phú hơn rất nhiều với hàng loạt giải thưởng uy tín về làm đẹp.

Không phải vô cớ mà hàng loạt chuyên gia trang điểm nổi tiếng như Hungvanngo, Afton Williams, Kindra Mann… phải dành sự yêu thích đặt biệt cho thương hiệu này. Và cũng không phải ngẫu nhiên, Embryolisse chễm chệ trên những tạp chí danh tiếng như Elle, L'Officiel… hay đạt các giải thưởng danh tiếng như Victoire de la Beaute, Beauty Test Award.

Suy cho cùng, vị thế của một thương hiệu mỹ phẩm không tới từ những chiêu trò mà vốn dĩ cư ngụ ở các giá trị cốt lõi. Lý do dược mỹ phẩm có thể giữ vững ngai vàng khi có hàng loạt xu hướng làm đẹp thi nhau lung lay là bởi chúng đem đến cho người dùng sự an tâm, tin tưởng hay những trải nghiệm thực sự tuyệt vời. Sở dĩ, Embryolisse được lòng biết bao tín đồ skincare cũng là nhờ vào sự tinh giản từ vẻ ngoài, chất lượng từ sản phẩm bên trong và sự thân thiện với môi trường sống.

Dù chẳng được khoác lớp áo hào nhoáng xa hoa nhưng các sản phẩm của Embryolisse vẫn nhận được sự yêu thích bất chấp thời gian. Bạn cần sản phẩm dưỡng ẩm? Embryolisse có. Bạn muốn phục hồi da sau khi kinh qua 7749 lần bong tróc với Retinol? Embryolisse sẽ giúp. Bạn muốn chống lão hóa, Embryolisse cũng sẵn lòng đáp ứng nhu cầu.Giống như một cây cổ thụ hiên ngang và vững chãi, Embryolisse luôn ở đây, đồng hành với các tín đồ làm đẹp và cùng bạn chạm tới cảnh giới da đẹp chẳng cần son phấn.