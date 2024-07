Vẫn hình ảnh "ngầu đét", vẫn tinh thần lăn xả chẳng ngại chi, rapper cá tính Low G đã cùng Dibao lan tỏa tinh thần "sống hết mình, đi hết sức" cực tuyệt vời của giới trẻ.

Nhắc đến thế hệ trẻ ngày nay có lẽ ai cũng nghĩ đến hình ảnh các bạn trẻ năng động, ngập tràn sự tự tin và cũng đầy ước mơ, hoài bão. Họ thường được ví như những "cá mập con" đầy tiềm năng, khát vọng và ở đó ai cũng mang trong mình mong muốn khẳng định bản thân, tạo nên dấu ấn khác biệt. Tuy nhiên, đi kèm với khát vọng này là nỗi sợ thất bại và nó luôn được các bạn trẻ thể hiện thông qua sự nghịch lý "muốn… nhưng". Các bạn trẻ muốn được tự do sáng tạo, nhưng lại nghi ngờ khả năng của mình; muốn được cống hiến, muốn được ghi nhận nhưng sợ khi thất bại bản thân không được coi trọng. Chưa kể trong thời đại mạng xã hội phát triển như ngày nay, mỗi hành động đều có thể bị soi xét và đánh giá. Khi đó thất bại không chỉ là trải nghiệm cá nhân mà còn trở thành đề tài để cư dân mạng bàn tán, chỉ trích. Chính những lo lắng ất dần dần trở thành rào cản lớn khiến nhiều bạn trẻ dù có ý tưởng và khả năng nhưng lại không dám thử sức, không dám bứt phá ra khỏi vùng an toàn của mình. Họ chọn cách an phận với những gì có sẵn hoặc dễ dàng bỏ cuộc thay vì mạnh dạn theo đuổi ước mơ và khám phá hết tiềm năng của mình.

Tháng 6 vừa qua, MV "Vô Tư Đi" ra đời từ "cái bắt tay" hợp tác giữa rapper Low G và Dibao Việt Nam đã trở thành một hiện tượng gây sốt với giới trẻ Việt. Không chỉ vì giai điệu cuốn hút, hình ảnh sống động bắt mắt, mà còn bởi thông điệp mạnh mẽ: "Cứ vô tư đi! Việc gì phải sợ". Mạch nguồn cảm xúc kết nối giữa một nghệ sĩ tài năng đại diện cho thế thời hiện đại và một thương hiệu xe máy điện mang tính đột phá như Dibao chính sự kết hợp bùng đổ, mang tinh thần lan tỏa năng lượng tích cực gửi gắm câu chuyện ý nghĩa đến thế hệ trẻ.



Tinh thần "Vô Tư Đi" của giới trẻ được Low G lan tỏa một cách trọn vẹn thông qua những cầu từ cực chất: "Không quan tâm ai đang chê bai/ Hay luôn kêu ca khi ta đi sai/ Trong khi niềm vui là luôn tự do /Tìm ra được những điều mới"; hay "đã chơi là chính thức, đừng có dự bị"; "hứng phát là làm luôn, nên vô tư đi"...

Mỗi câu từ được gắn kết với nhau không chỉ tạo nên thông điệp ý nghĩa mà còn biến hóa thành một khẩu hiệu trong cuộc sống hàng ngày, thậm chí nó như một lời khích lệ, động viên các bạn trẻ dám nghĩ, dám làm và dám chinh phục những thử thách mới mẻ. Đặc biệt, đó còn là lời nhắc nhở họ rằng tuổi trẻ là khoảng thời gian quý báu nhất để thử nghiệm, để sai lầm, để học hỏi và trưởng thành hơn.

Nghệ thuật là một trong những phương tiện truyền cảm hứng được nhiều nghệ sĩ trẻ định hình thông qua những tác phẩm mang hơi thở thời đại, góc nhìn mới lạ. Và giữa cơn bão thị trường âm nhạc với đủ thể loại như hiện nay, sự trỗi dậy huy hoàng của thể loại rap đã khuấy động giới trẻ Việt. Từ trong bóng tối, rap đã bước ra, bứt phá ngoạn mục và khẳng định mình một cách mạnh mẽ. Nổi bật với sự độc đáo, phá cách, mang đậm chất riêng nên nhạc rap chỉ dành cho những nghệ sĩ dám thử thách bản thân và ưa đổi mới.



Là một trong những rapper được giới trẻ mến mộ, Low G đã chứng minh được tài năng của mình qua những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Bằng cá tính sáng tạo của mình anh chàng được đánh giá là nghệ sĩ có tính kết nối cộng đồng cao, vậy nên chẳng hề ngạc nhiên khi Low G chính là đại diện điển hình cho thế hệ trẻ ngày nay. Dù đã có chỗ đứng nhất định trong lòng người hâm mộ, nhưng nam rapper vẫn không ngừng khai phá bản thân mình đó chính là đồng hành cùng Dibao.

Việc kết hợp giữa một rapper tài năng như Low G và một thương hiệu mang tính đột phá như Dibao không chỉ làm nên điểm nhấn cho sự tự tin và cá tính của người sử dụng mà còn mang đến những trải nghiệm mới, tạo nên những cơ hội bất ngờ. Sự thiên biến vạn hoá của Low G hệt như Dibao: "thử thách không làm ta suy", "đầy kiểu flow", "thích như nào cũng chiều luôn". Ngoài cảnh quay tươi sáng, màu sắc rực rỡ thật là bắt mắt thì những câu từ mới lạ, flow mượt mà trong MV chính là điểm nhấn thúc đẩy các bạn trẻ, chưa kể hình ảnh những chiếc xe điện Dibao với đa dạng kiểu dáng, phong cách cùng màu sắc ấn tượng càng khiến người xem thấy thích thú. Âm nhạc, Low G cùng sắc màu nổi bật của Dibao như hoà vào làm một, dẫu có những khung hình phi lý, bất quy tắc về mặt thị giác, những cụm hoạt cảnh liên tiếp giữa các bản thể nhưng sự kết hợp ấy khiến người ta liên tưởng đến một thước phim tuổi trẻ sôi nổi, nhiệt thành. Bên cạnh đó, thay vì dồn dập thúc ép người xem thì bản phối hợp này lại vui tươi, đậm sắc màu giới trẻ. Và vì cuốn hút nên thông điệp mà MV đưa ra có tác động rất mạnh mẽ: "Vô tư mà đi với xe Dibao, thích sao cũng được".

Đồng hành cùng Dibao, Low G đã gợi ý cho các bạn trẻ thêm một cách mới để thể hiện cá tính của mình. Đó chính là lựa chọn phương tiện di chuyển gắn liền với từng hành trình, từng con đường bạn chuẩn bị chinh phục trong cuộc sống. Bên cạnh đó, sự kết hợp hoàn hảo của Low G và Dibao trong MV "Vô Tư Đi" một lần nữa khẳng định rằng, không có điều gì đạt được mà không trải qua khó khăn và thử thách. Thành công thành công không đến từ sự an phận hay tìm kiếm lối tắt, mà từ việc kiên trì cải thiện bản thân qua từng thử thách,từng thất bại.



Với Dibao, mọi hành trình đều trở nên dễ dàng và thú vị hơn. Dibao không chỉ là một phương tiện di chuyển mà chiếc xe ấy như người bạn đồng hành cùng thế hệ trẻ trên mọi nẻo đường. Điều đó cũng giống như trong cuộc sống thực tế, việc dũng cảm đối mặt với thất bại và học cách đứng lên sau mỗi lần ngã là điều mà bất cứ ai cũng gặp phải. Nhưng chính thái độ, tinh thần sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách sẽ là là nguồn động lực cũng là chìa khóa giúp giới trẻ tiến bước và mở ra cánh cửa đến với thành công.