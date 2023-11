Dzũng Yoko (1975, TP.HCM) là một giám đốc nghệ thuật/ nhiếp ảnh gia nổi tiếng, với nhiều tác phẩm được đánh giá cao trong lòng công chúng. Anh được biết đến rộng rãi dưới vai trò Giám đốc sáng tạo của ELLE Vietnam và L'Officiel Vietnam.

Theo cá nhân anh, đối với một nhiếp ảnh gia, không gian sống là một gạch đầu dòng vô cùng quan trọng. Nhà không chỉ là nơi để ở mà còn là nơi để tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng thêm những nguồn cảm hứng, hoặc thậm chí, là nơi làm việc và sáng tạo hàng ngày.

Anh chia sẻ.

Cũng vì thế, sau khi mua căn hộ nhỏ, anh không ngại bỏ ra một khoản chi phí lớn để cải tạo nhằm biến nơi này thành một tổ ấm thật ưng ý. Trước khi chuyển vào, nhà cũ của anh là căn hộ 2 phòng ngủ điển hình. Sau khi tính toán kỹ, anh chọn thiết kế lại công năng của nhà, biến chúng thành căn hộ 1 phòng ngủ và nới rộng diện tích phòng khách. Phòng khách cũng là khu vực anh dành nhiều sự quan tâm và chăm chút nhất. Tại đây, anh dành phần lớn thời gian trong ngày để làm việc, tập yoga, đọc sách và thư giãn sau ngày dài làm việc.

Về nội thất, anh Dzũng tự mình chọn đồ trang trí và vật dụng cho từng góc nhỏ của nhà. Với anh, một căn hộ mang lại cảm giác an lành và thoáng đáng không nhất thiết phải tối giản nhưng mọi thứ phải đặt gọn gàng. Anh thích căn nhà của mình “lộn xộn ở mức cho phép", là nơi mang lại cho anh cảm giác tự do và an lành, đồng thời truyền cảm hứng mỗi khi anh quay về.

Với anh Dzũng, căn nhà không chỉ mang ý nghĩa là nơi để ở mà còn là nơi để làm việc. Chiếc bàn gỗ lớn giữa nhà là nơi anh tâm đắc nhất, khi có thể ngồi ở đó hàng giờ để làm việc, sáng tạo, đọc sách và vẽ tranh. Chiếc ghế sofa đặt cạnh đó cũng là nơi đón giấc ngủ sau những đêm làm việc miệt mài. Từng góc của căn nhà cũng là nguồn cảm hứng thú vị để anh sáng tác những bức hình đầy tính nghệ thuật.

Đón giấc ngủ sau những đêm làm việc miệt mài. Từng góc của căn nhà cũng là nguồn cảm hứng thú vị để anh sáng tác những bức hình đầy tính nghệ thuật.

Căn nhà nhỏ bé này cũng là nơi chứng kiến nhiều dấu mốc, cùng chủ nhân của nó đi qua những năm tháng đại dịch.“Còn nhớ năm 2021, tôi ở nhà vì bị lockdown do đại dịch. Bấy giờ, nhiều người bị stress vì ở nhà quá nhiều, nhưng tôi thấy mình trải qua những ngày tháng ấy yên bình hơn.

Tôi thấy căn nhà phù hợp mình quá. Tôi thường lấy máy ảnh, đèn và set góc chụp căn phòng, rồi lại chụp cửa sổ xung quanh… Tôi nhận ra căn nhà này bé nhưng có nhiều góc để khám phá. Cũng từ đó, căn nhà trở thành nơi lưu giữ kỷ niệm của bản thân. Từ lúc tôi dọn vào, đi qua những năm tháng đại dịch, căn nhà đã có quá nhiều dấu ấn và kỷ niệm đáng nhớ.

Tôi biết có nhiều người sau khi về nhà, họ sẽ phóng xe đi đâu đó. Còn với tôi, từ sau khi chuyển vào đây, tôi ở nhà nhiều hơn và học cách dành thời gian cho bản thân nhiều hơn”, anh tâm sự.