Là một trong những thương hiệu đi đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe phụ nữ, Kotex luôn nỗ lực trong việc tạo nên những chiến dịch nhằm bình thường hóa chu kỳ kinh nguyệt, thúc đẩy sự tự tin và xóa đi những lo âu dù là nhỏ nhất của phái nữ khi "đến tháng". Mới đây, thương hiệu tiếp tục có màn hợp tác đầy ấn tượng cùng Liu Grace, Orange và Producer Masew để cho ra mắt ca khúc Đỏ Là Dấu Ấn.

Phát hành ngay ngày 8/3, MV Đỏ Là Dấu Ấn là một món quà Kotex gửi tặng chị em phụ nữ nhằm tôn vinh màu đỏ như dấu ấn của đam mê và nhiệt huyết, khích lệ mỗi người hãy luôn tự hào về cơ thể, không còn cảm thấy xấu hổ hay e ngại về kỳ kinh nguyệt, tự tin theo đuổi đam mê của mình.

Chiếc MV đầy máu lửa này là sự kết hợp giữa giai điệu sôi động và lời bài hát truyền cảm hứng, thể hiện rõ ràng, mạnh mẽ sự tự chủ và niềm tự hào của mỗi cô gái khi có thể làm được mọi điều mà họ muốn, không cần phải thỏa hiệp hay ngại ngùng. Phần hình ảnh trong MV được thiết kế đầy ý đồ với những khung hình lồng ghép cực đắt, đặc biệt là hình ảnh giọt máu hóa ngọn lửa thể hiện đam mê, nhiệt huyết hết mình của các cô gái.



Thông qua cách "thả vần, nhả chữ" rất mượt mà của bộ đôi hitmakers Orange x Liu Grace, dưới giai điệu bắt tai được tạo ra bởi Producer Masew, chuyện "tới tháng" của phụ nữ được thể hiện một cách mới mẻ và tích cực. Đặc biệt phải kể đến phần rap cực slay từ Liu Grace. Cô nàng rapper Gen Z này đã sử dụng cách chơi chữ đầy sáng tạo khi thể hiện sắc đỏ ở nhiều góc độ, không gây nhàm chán cho người nghe như "red queen, da vàng – máu đỏ, born to be red, đỏ đều đặn…". Bên cạnh đó, màu đỏ còn được Liu Grace kết hợp khéo léo cùng những punchline "Bé đang cáu điên, máu chiến sẵn sàng, cóc ổi mía ghim, không thèm ngó nghiêng" miêu tả cảm giác "khó ở" khi đến tháng nhưng không thể cản bước tinh thần "máu lửa" của những cô gái cá tính, nhiệt huyết.

Ngoài ra, thông điệp "Đỏ là dấu ấn, không phải vướng bận" còn được truyền tải thông qua các mảnh ghép là những câu chuyện "no pain, no gain" có thật của 3 cô gái thuộc biệt đội "bloody awesome" gồm Orange, Linh Đan và Tiểu Duy. Trong đó, màu đỏ của máu mang trong mình nhiều tầng ý nghĩa khác biệt: Là dấu ấn cho ngày đầu tiên đến kỳ kinh nguyệt, là vết máu từ ngón tay khi luyện đàn, vết xước xát khi mang trên vai "giấc mơ lớn" hay vết trầy đầu gối khi luyện tập thể thao. Tất cả mọi chi tiết được lồng ghép khéo léo để đưa đến khẳng định "đổ máu là một phần của hành trình" tạo nên một cô gái tự tin, dám chinh phục mọi rào cản.

Đảm nhiệm phần lời cho ca khúc Đỏ Là Dấu Ấn, Orange nổi bật với hình ảnh một cô nữ sinh với đam mê âm nhạc cháy bỏng, dù có tới tháng cũng chỉ "bối rối một chút thôi", vẫn hăng say tập đàn guitar đến chảy máu bởi "máu đổ vì em không ngừng nỗ lực". Đặc biệt, hình ảnh "ong lấy mật" xuất hiện trong bài hát thể hiện câu chuyện đời thật của Orange trên chặng đường chinh phục The Masked Singer.

Orange xuất hiện trên thị trường nhạc Việt từ năm 2014 với cuộc thi X-Factor, nhưng phải đến năm 2018, tên tuổi Orange mới được phủ sóng rộng rãi nhờ các bản hit như Người lạ ơi, Tình nhân ơi, Chân ái…

Nữ ca sĩ từng đạt nhiều thành tích "khủng" trong lĩnh vực nghệ thuật, trong đó có giải ca sĩ mới xuất sắc nhất tại Làn sóng xanh Next Step 2018 hay Best New Asian Artist (Nghệ sĩ châu Á mới xuất sắc nhất) tại Mnet Asian Music Awards (MAMA) năm 2018. Gần đây nhất, cô nàng đã đoạt giải Á quân của The Masked Singer mùa 2 với hình ảnh mascot Ong Bây Bi.

Để có được những "quả ngọt" như hiện tại là chặng đường theo đuổi đam mê không mấy bằng phẳng của Orange. Từ nỗi lo ngại, tự ti về ngoại hình, bị gia đình phản đối khi theo đuổi âm nhạc, đến hành trình khó khăn khi tham gia The Masked Singer mùa 2. Để rồi, giải Á quân cô nhận được như một thành quả xứng đáng sau nhiều năm tháng chăm chỉ, nhẫn nại và không bao giờ bỏ cuộc.

Chia sẻ về chặng đường rất đỗi tự hào của mình, Orange cho biết: "The Masked Singer là hành trình đáng nhớ nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Orange, bởi mỗi vòng thi Ong đều có biến. Có hôm mắt bị nổi lẹo sưng. Có buổi thì đau mắt đỏ. Mascot Ong Bây Bi lại nặng đến 35kg nên Orange phải tăng cường luyện tập thể lực, tăng cân để có thể thích nghi"

Nguyễn Phan Linh Đan sinh năm 1996 trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp trường New York University, cô về Việt Nam làm phim, trở thành nữ D.O.P (đạo diễn hình ảnh) hiếm hoi của điện ảnh Việt.



Dự án phim điện ảnh đầu tay của Linh Đan là Tấm ván phóng dao (If Wood Could Cry, It Would Cry Blood) từng giành giải của Chợ dự án châu Á tại Liên hoan phim Busan 2021. Trước đó, phim ngắn Lost do Nguyễn Phan Linh Đan làm đạo diễn hình ảnh được chọn tham dự Liên hoan phim Cannes 2016 ở thể loại Góc phim ngắn (Short Film Corner).

Tại Liên hoan phim Việt Nam 2023, Linh Đan là tay máy nữ đầu tiên đoạt giải Quay phim xuất sắc với phim Cô gái đến từ quá khứ.

Hoạt động trong một lĩnh vực mà nam giới chiếm phần chủ yếu, Linh Đan cho biết: "Ở vai trò D.O.P, có những chuyện xảy ra mà nếu là nam giới, những nhà làm phim nữ như tôi đã không gặp phải. Đôi khi tôi cũng cảm thấy buồn vì điều đó. Tôi rất mong có thêm các bạn nữ làm nghề quay phim để mình đỡ cô đơn hơn. Còn việc từ bỏ, có lẽ tôi là một người có đam mê và khá mơ mộng nên không biết hai chữ từ bỏ. Nói tôi ‘cứng đầu’ chắc đúng".

Tuy chỉ nặng 43kg, cao 1m62, nhưng Linh Đan thường khoác lên mình những chiếc máy quay nặng đến 20kg. Không chỉ thế, để trở thành người cầm máy chuyên nghiệp, cô nàng còn từng trải qua nhiều công việc khác nhau như phụ máy, làm ánh sáng… mà theo như Linh Đan từng chia sẻ "Đó là một chặng đường khó khăn cho một người phụ nữ mà nếu không đam mê dữ lắm, bạn sẽ từ bỏ. Có những lúc về nhà, chân tay thâm tím hết cả".

Từng bị người thân phản đối việc đi theo con đường trở thành đạo diễn hình ảnh, thậm chí cả thầy giáo cũng khuyên không nên theo đuổi nghề cực khổ, vất vả như thế này, tuy nhiên cô nàng lại nhận mình là người "lì lợm", "cứng đầu" khi quyết tâm bảo vệ và theo đuổi đam mê làm phim.

Nguyễn Phan Linh Đan cũng chia sẻ, cô không nghĩ mình có thể làm được điều gì đó to lớn cho điện ảnh Việt, chỉ hy vọng "Tôi là một cô gái trẻ, tôi có thể truyền cảm hứng cho những bạn nữ muốn theo đuổi nghề nghiệp tưởng chừng như chỉ dành cho đàn ông này".

Vóc dáng chuẩn và gương mặt khả ái, Nguyễn Thị Tiểu Duy là tay ném triển vọng của tuyển bóng rổ TP.HCM tại VBA 3x3 Prime 2023. Cô gái này từng được bầu chọn là VĐV xuất sắc nhất tại giải U16 châu Á và được biết đến rộng rãi với lối chơi sắc sảo trong màu áo tuyển Việt Nam tại SEA Games, đưa đội tuyển Bóng rổ nữ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành huy chương vàng SEA Games 32.

Lựa chọn bộ môn thể thao thường bị gắn với hình ảnh nam tính, mạnh mẽ, tuy nhiên Tiểu Duy vẫn chinh phục bóng rổ theo cách cực slay. Nổi bật bởi chiều cao 1m74, cùng vẻ ngoài nữ tính nhưng mỗi khi lên sàn đấu, cô nàng có một khả năng lăn xả, chiến đấu bền bỉ, ngoan cường. Không ít lần bị va chạm, xây xước, đổ máu trên sân nhưng không vì thế cản bước cô gái gen Z đến với đam mê.

Orange, Linh Đan, và Tiểu Duy - ba cô gái đại diện cho biệt đội "Bloody awesome" với 3 lĩnh vực ngành nghề khác nhau nhưng tựu trung là những cô nàng mang trong mình đam mê cháy bỏng, không dễ dàng khuất phục trước các vật cản, biến những vệt máu "trở ngại" thành động lực để thành công, không thỏa hiệp khi hướng tới đam mê.

Câu chuyện của Orange, Linh Đan hay Tiểu Duy không chỉ là hành trình phấn đấu vì ước mơ cá nhân mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ tự tin thể hiện bản thân mà không cần phải lo lắng về ánh nhìn hay sự đánh giá từ người khác. Sự tự tin và sức mạnh của mỗi phụ nữ không đến từ việc giấu giếm bản thân, mà là từ việc chấp nhận và yêu thương mình một cách trọn vẹn bởi "em sinh ra là món quà của mẹ cha". Phụ nữ có thể làm được mọi điều mà họ muốn, không cần phải thoả hiệp hay ngại ngùng vì những định kiến xã hội.

Kotex tin rằng mỗi cô gái đều có quyền được mơ ước và theo đuổi đam mê của mình mà không bị giới hạn bởi bất kỳ rào cản nào. Kotex sẽ đồng hành và truyền cảm hứng cho phái đẹp, đặc biệt là thế hệ Gen Z được thoải mái khám phá và thể hiện tài năng không giới hạn của mình.

