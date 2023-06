Hội An quả là vùng đất có một sức hút đặc biệt khiến biết bao du khách trong và ngoài nước đến khám phá, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một đô thị nhỏ, mộc mạc nằm bên bờ sông Hoài thơ mộng rất đỗi êm đềm. Ngoài nét cổ kính và truyền thống, mảnh đất xinh đẹp này đang dần đổi thay từng ngày. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình đã tường tận mọi ngóc ngách của phố Hội thì vẫn sẽ có một nơi nào đó xuất hiện mang đến một diện mạo mới đầy khác biệt khiến bạn lại "cuồng chân" đổ xô lên đường khám phá thêm nữa!

Hội An được biết đến là một trong những "bảo tàng sống" của Việt Nam, nơi mà dường như dòng chảy vô tình của thời gian chẳng thể nào vùi lấp đi cái không khí cổ xưa với những mái ngói cũ phủ đầy rêu phong, những con đường ngập trong sắc đỏ của đèn lồng… tất cả như làm nên "vẻ đẹp không trùng lặp" khiến Hội An vừa thơ mộng, vừa kiêu sa.

Hội An giờ đây không chỉ mang trong mình vẻ cổ kính và truyền thống, mà còn được điểm xuyết thêm những điểm đến mới hiện đại và hấp dẫn. Điển hình nhất phải kể đến "Đảo Ký Ức Hội An" nằm kề cận ngay phố cổ. Tọa độ đã được thế giới vinh danh là "Điểm đến giải trí hàng đầu thế giới" một quần thể du lịch xanh: nghỉ dưỡng, công viên văn hóa chủ đề, show thực cảnh đẳng cấp quốc tế.

Hè này, nhắc đến Đảo Ký Ức Hội An thôi có lẽ chưa đủ, bởi sự xuất hiện đặc biệt hay có thể nói là "mê" nhất tại nơi đây chính là Fantastic Sweet Land. Một Vương quốc kẹo ngọt khổng lồ lần đầu xuất hiện ở Việt Nam cùng chuỗi hoạt động bùng nổ cảm xúc, sẵn sàng mang đến cho du khách một mùa hè "trong mơ" rực rỡ, đa sắc màu và vô cùng thú vị.

Một điều khiến du lịch đến Đảo Ký Ức Hội An trở nên dễ dàng chính là vị trí vô cùng thuận lợi. Bạn chẳng phải mất công lên tàu xuống thuyền trải nghiệm ở những hòn đảo xa xôi.

Mang tầm vóc của một điểm đến giải trí hàng đầu thế giới, sự xuất hiện của tọa độ mới toanh này quả thực khiến du khách phải ngỡ ngàng. Bước chân vào Vương quốc kẹo ngọt, bạn sẽ thấy vô cùng mãn nhãn khi được chiêm ngưỡng cơn bão màu hồng đầy màu sắc được truyền cảm hứng bởi các món ngọt tráng miệng và cả những "đặc sản" của tuổi thơ. Cả một khu rừng kẹo ngọt đầy màu sắc, trang trí hai bên bằng các que kẹo mút, bánh cupcake, kẹo dẻo, kẹo bông có kích thước khổng lồ trong phong cách trang trí ấn tượng. Tất cả đều được tô điểm bằng các tông màu pastel dịu ngọt khiến bất cứ ai cũng cảm thấy như đang lạc vào ngôi nhà bánh kẹo trong truyện cổ tích Hansel và Gretel của anh em nhà Grimm.

Chính nhờ ánh sáng tự nhiên, kết hợp cùng những áng mây bồng bềnh đẩy đưa lững lờ trên bầu trời đã góp phần tạo nên vẻ đẹp kỳ ảo cho những mô hình bánh kẹo được phủ đầy khắp nơi đây. Quả thực phải tận mắt chứng kiến thì bạn mới thấy rõ được quy mô và sự chỉn chu như thế nào vì hình ảnh dường như không đủ để lột tả được hết vẻ đẹp thật sự của toàn cảnh Vương quốc kẹo ngọt này.

Chẳng cần phải đi Thái Lan xa xôi du khách cũng có thể rinh về những bức ảnh triệu like bên thế giới kẹo ngọt ngào tại Đảo Ký Ức Hội An. Một khi đã đặt chân bước vào thế giới "trong mơ" ấy, Vương quốc kẹo ngọt chắc chắn không làm bạn thất vọng vì khám phá cả ngày cũng không hết chỗ chơi.

Sở hữu cả 1001 góc sống ảo độc đáo, du khách khó ai có thể cưỡng lại sức hút diệu kỳ của vương quốc ngọt ngào này, thậm chí là chụp ảnh "cháy máy".



Chỉ cần bước chân đến cánh cổng của Fantastic Sweet Land thôi cũng đã đủ khiến bạn choáng ngợp đến trầm trồ. Từ những chiếc ghế kem với kích thước to gấp hàng trăm lần loại thông thường, bao quanh là một dãy các topping rực rỡ, tha hồ đủ mọi góc sống ảo không thua gì các vương quốc vui chơi nổi tiếng thế giới.

Đi sâu vào bên trong, hình ảnh những chiếc kẹo hồng xinh xắn xuất hiện khắp không gian dẫn lối du khách lạc bước trong xứ sở thần tiên đẹp như trong những câu chuyện cổ tích, còn có cả cầu ánh trăng lộng lẫy hiện ra hút hồn như một nàng thơ dịu dàng tỏa sáng giữa dòng sông Hoài đến nỗi bỏ qua việc check-in ở đây là điều hoàn toàn không nên. Đặc biệt, hàng loạt mô hình cây đa kẹo ngọt, đến cổng bánh quy hay nhà máy bánh kẹo cũng được tái hiện trọn vẹn tại Fantastic Sweet Land.



Không chỉ có một thế giới kẹo thông thường mà Vương quốc kẹo ngọt tại Đảo Ký Ức Hội An mở ra một thế giới thần tiên siêu ngộ nghĩnh bởi không khí tưng bừng rộn ràng khắp công viên. Khách du lịch, nhất là các bạn nhỏ sẽ được thưởng thức nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại khu vực cổng thành như diễu hành cùng hoàng tử - công chúa kẹo ngọt và các thần dân xinh đẹp hay thậm chí là được hóa trang rực rỡ với hoạt động vẽ mặt nghệ thuật theo chủ đề… Tất cả hứa hẹn sẽ trở thành tọa độ vui chơi xứng tầm mang đến một mùa hè với những trải nghiệm diệu kỳ ở miền kẹo ngọt thần tiên.

Mùa hè sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều nếu bạn được thưởng thức những ly kem chuẩn vị cho hành trình trải nghiệm mùa hè rực rỡ thêm trọn vẹn và tất nhiên tại Fantastic Sweet Land hoàn toàn có thể đáp ứng điều đó. Bên cạnh chuỗi sự kiện đặc sắc trong Vương quốc kẹo ngọt, Ký Ức Hội An còn tổ chức lễ hội bia và ẩm thực đường phố bùng nổ.

Nơi đây còn sở hữu hệ thống ẩm thực phong phú từ Âu đến Á, từ bình dân đến sang trọng luôn đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi du khách. Hàng loạt món ngon đường phố hấp dẫn từ những món BBQ thơm nức mũi, những lát trái cây tươi đầy sắc màu cùng vô vàn món ngon cho bạn si mê "quên lối về".



Đặc biệt du khách còn được tận hưởng không khí lễ hội cực cháy bởi sự xuất hiện của lễ hội bia với nhiều hoạt động như check-in với loạt điểm nhấn xinh xắn, hòa mình vào những vũ điệu đẹp mắt của các anh đầu bếp tinh nghịch và các cô nàng "sweet girls" nóng bỏng, hay thưởng thức những cốc bia mát lạnh giải nhiệt cực "đã" dưới cái nắng hè gay gắt. Tất cả là những trải nghiệm mà bạn nhất định không nên bỏ lỡ để thưởng trọn không khí hội hè náo nhiệt chưa từng có.

Quả thực, nơi đây mang lại trải nghiệm có 1 - 0 - 2 cho những du khách mong muốn có một kỳ nghỉ thư thái lại được giải trí cùng gia đình, bạn bè. Một nơi vừa mang hơi thở hiện đại, không quá đông đúc mà vẫn cảm nhận được cái hồn của Hội An. Cảm giác như được vỡ òa cảm xúc khi có những giây phút giải tỏa stress, "sạc pin" sau những lần "tụt mood" trong cuộc sống lẫn công việc. Dù ở độ tuổi nào, dù với mục đích du lịch thế nào, chắc chắn ai cũng tìm thấy bản thân mình tại thế giới cổ tích tuyệt đẹp này.



Đã đến lúc hình dung lại chuyến du lịch Hội An trong tâm trí của bạn, nơi hiện lên với vô vàn sự hấp dẫn mới lạ và độc đáo không thua kém bất cứ miền đất nào ở trong nước hay cả quốc tế. Hội An xưa khoác tấm áo trầm mặc, có đôi chút cổ kính thì Hội An ngày nay đã thêm phần hiện đại, sống động và sầm uất hơn. Có thể nói, Vương quốc kẹo ngọt - Fantastic Sweet Land tại Đảo Ký Ức Hội An đã góp phần đem thêm sự tươi mới, sức trẻ căng tràn cho cảnh sắc nơi đây và cũng là điểm khiến Hội An tự tin thỏa mãn tất tần tật những gì mà bạn yêu cầu, dù là nhỏ nhất.