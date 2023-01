Câu chuyện đi sinh khiến Thanh Xuân nhớ mãi. Cô gái trẻ 26 tuổi vào viện khám định kì ở tuần thai thứ 35. Sau 3 lần chạy monitor, bác sĩ phát hiện hoạt động bất thường của tim thai, cô được chỉ định mổ cấp cứu chỉ sau hơn 2 tiếng vào viện. Đèn bật sáng, tiếng kim loại va vào nhau trong phòng mổ, thuốc gây tê truyền từ tủy sống gây ra cơn buồn nôn khó kìm. Một hai đường rạch trên bụng, em bé khóc oe oe – Thanh Xuân làm Mẹ nhanh chóng như vậy.



Mới mẻ, lạ lùng, vui mừng và hạnh phúc. Cuộc sống thay đổi chỉ sau vài tiếng đồng hồ. Mới hôm qua còn gọn gàng trong bụng mẹ, nay đã nằm đây đỏ hỏn khiến mẹ bối rối và ngỡ ngàng. Hành trình thế là chính thức bắt đầu. Bao kiến thức đọc từ trước đó trong một giây phút ngắn ngủi bỗng dưng tan biến.Vì sinh mổ nên bé tách mẹ 5 tiếng sau sinh, con uống sữa công thức đầu tiên chứ không phải sữa non của mẹ.



Vì sinh mổ nên mẹ chưa có sữa, phải dùng máy hút để kích sữa. Hút chưa đúng mẹ bị cương sữa, tắc sữa đau tái mặt.



Vì sinh mổ nên cần đứng dậy tập đi kẻo ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa. Con ị phân xu mẹ chưa biết thay bỉm. Con đói mẹ chưa nhận ra để cho ăn kịp thời…5 ngày trong viện loanh quanh với những nỗi lo và sự sợ hãi. Dù sinh thường hay sinh mổ, thì đa số phụ nữ đều bước chân vào hành trình này đầy hoang mang như thế.



Rời bệnh viện trở về nhà, mẹ vẫn chưa hoàn toàn hình dung được những đổi thay đang chờ mình sắp tới. Đó liệu có đơn giản chỉ là một câu chuyện? Không, đó là một hành trình trải nghiệm dài bất tận, khi mà càng đi mẹ càng phải học thật nhiều.

Đó là những áp lực vô hình từ việc chăm con. Mẹ lóng ngóng không biết con còn nhỏ nên ruột vẫn thẳng. Mẹ hoang mang tột độ khi cứ cho ăn con lại nôn, trớ. Mà lẽ ra phải vỗ ợ sau mỗi cữ sữa. Mẹ buồn, mẹ khóc vì chẳng ai chỉ cho mình. Mẹ cô đơn trong thế giới mà mình vừa bước vào đến thế, dẫu con là điều mẹ yêu nhất trên đời.

Rồi mẹ bắt đầu đọc, học và hỏi han kinh nghiệm từ những người đi trước. Mẹ muốn cho con ăn ngủ theo cữ để có nhiều thời gian hơn cho chính mình. Nhưng bà thì không. Cứ con khóc là bà cho ăn, cho ăn xong không vỗ ợ hơi là con lại trớ. Vì bà nói "tao nuôi 5 đứa con rồi tao biết". Một ngày của mẹ cứ loanh quanh như thế - cho ăn, dọn dẹp và thay bỉm. Mẹ kiệt sức khi đối diện với những suy nghĩ của họ hàng rằng "chỉ ở nhà nuôi con, không phải làm gì, sướng mà không biết hưởng". Hay như cô gái tên Thanh Xuân bên trên, "không biết đẻ" là điều người ta hay dành cho những người mẹ sinh mổ.



Mẹ không còn là chính mình. Khác xa so với bản thân của cái thời bụng còn to. Mẹ mong manh, dễ rơi nước mắt và cảm thấy không thể chịu nổi với những việc rất nhỏ. Cảm xúc ấy mẹ không cắt nghĩa được, không gọi tên được, không hiểu vì sao lại thế và đương nhiên không thể nói ra với bất cứ ai. Hàng tá quy tắc nuôi con cần nhớ, những cuộc cãi vã nảy lửa với bà để bảo vệ quan điểm của mình. Và rồi mẹ bất giác nhớ đến cụm từ "trầm cảm sau sinh" mà ngày trước người ta vẫn nhắc đến. Mẹ dần hiểu và cầu mong mình không bị trầm cảm.

Nhưng, mẹ vẫn rất rối bời trong thế giới riêng của mình. Mẹ nghĩ rằng mình phải thay đổi, phải tìm được niềm vui trong hỗn độn những điều khiến mình mệt mỏi. Và mẹ tin rằng mình có thể, bởi mẹ còn có con, thiên thần mà mẹ yêu thương mãi mãi.



Thế giới này dẫu khiếm khuyết tới đâu, thì tình yêu với con luôn tròn đầy. Mẹ nhận ra khi thấy trái tim mình reo vui bởi những điều bé nhỏ.

Hạnh phúc thật giản dị khi mẹ tìm ra chiếc bình mà con thích bú. Con không sặc chút nào và đã hết trớ sau ăn. Mẹ cười trong vô thức khi thay chiếc bỉm nặng trịch mà nước tiểu trong veo. Vui vì hôm nay bé con "output" đẹp vô cùng.Mẹ chơi game trên Facebook, vô tình trúng thưởng một chiếc yếm ăn dặm. Ôi chao cảm xúc này khó nói lắm đây, mẹ mong chờ từng ngày tới lúc con ăn dặm!Lần đầu con biết hóng chuyện, lần đầu con lật thành công, lần đầu tiên con ngồi mà không cần ai đỡ….



Khi trải qua bằng ấy thứ cảm xúc, mẹ tin rằng người ta chẳng còn nhớ tới những vất vả đã qua, áp lực rối bời và cả những cuộc cãi vã vô nghĩa. Người mẹ luôn là người biết điều gì tốt nhất cho con mình. Thấy con lớn lên mỗi ngày, mẹ tin rằng những gì mẹ đã trải qua thật xứng đáng.



Mẹ không còn miêu tả nổi cảm xúc của mình khi lần đầu nghe con nói "mẹ, mẹ". Mẹ chỉ muốn khoe với cả thế giới lúc cô giáo gửi clip con nói được một câu dài tiếng Anh. Con của mẹ tự đánh răng, con lần đầu giúp mẹ rửa bát dù tay còn chẳng với tới bồn, phải đứng trên ghế cao. Mẹ yêu con ấm áp như thế, bầu trời hạnh phúc trong lòng mẹ cứ thế được lấp đầy bằng tình cảm thiêng liêng từ sâu bên trong. Những áp lực, vất vả nhẹ nhàng từ từ trôi qua mà không cần gắng gượng. Đến lúc này, mẹ mới hiểu Tình Mẫu Tử thực sự là gì. Nó là gì nhỉ? Có lẽ chẳng ai cắt nghĩa được trừ phi người ta thực sự bước vào.

Thời đại 4.0, có quá nhiều cách thức nuôi con khiến mẹ bối rối. Câu chuyện cho bú còn chưa xong, cuộc chiến bú bình hay bú mẹ, sữa mẹ hay sữa công thức còn chưa kết thúc mẹ đã chuẩn bị cùng con vào giai đoạn ăn dặm. Lại hàng tá kiến thức cần học. Mẹ ngỡ ngàng nhận ra hành trình này hóa ra mẹ cũng đã đi được kha khá, thực sự là những trải nghiệm có 1-0-2.

Ăn dặm là giai đoạn con phải thích nghi với những điều mới mẻ. Bộ máy tiêu hóa đang dần hoàn thiện, thói quen sinh hoạt có sự thay đổi. Mẹ và bà lại cùng nhau bước vào "cuộc chiến" mới.



Mẹ muốn hiểu đúng về ăn dặm – tức là chỉ "dặm" thêm một hai bữa mới mẻ vào các cữ sữa của con. Cho con quen với hương vị mới, thức ăn chính vẫn phải là sữa. Bước đầu nên như thế nào mới phải? Làm sao để con dễ tiếp nhận, an toàn cho hệ tiêu hóa của con?



Ăn dặm chuẩn chỉ, con sẽ hào hứng với việc ăn uống, mẹ không lo con biếng ăn. Nhưng để đi đến sự "chuẩn chỉ" đó, làm sao để đa dạng hương vị trong bữa ăn cho con? Con chán ăn thì phải làm gì? Cũng đúng lúc này, mẹ quay về với nhịp công việc bộn bề. Lại là một bài toán khó. Mẹ cảm thấy hình như mình lại quay về vạch xuất phát với những hoang mang chất chồng.



Đọc hàng tá trang web, tìm hiểu từ bạn bè, sách vở chất hàng chồng cũng không giúp mẹ bớt lo lắng về hành trình ăn dặm sắp tới của con. Những "cảnh báo" về các vấn đề có thể gặp phải khi con bắt đầu ăn dặm khiến mẹ stress kinh khủng trước ngày đi làm.

Mẹ ước rằng giá như có ai đó nói cho mẹ biết con mẹ thích gì, cần gì, ăn cái gì thì hợp… thì tốt biết mấy. Mẹ sợ rằng những bước khởi đầu sai lầm sẽ dẫn đến biếng ăn sinh lý sau này. Và thật may mắn, trong những khi mẹ rối bời lo âu nhất thì có bố con ở bên cạnh. Thực ra bố cũng chẳng hiểu biết hơn mẹ là mấy (ha ha), nhưng bố nói chẳng ai hiểu con bằng mẹ, chẳng có sự lựa chọn nào đúng đắn hơn lựa chọn của người làm mẹ. Vậy nên, mẹ tin vào tình mẫu tử và quyết định dẹp hết lo âu, bỏ qua tất cả những ý kiến khó nghe và làm theo con tim mình mách bảo.



Bố động viên mẹ thoải mái và đừng quá gây áp lực cho chính bản thân mình. Đồ ăn dặm nấu không được thì mình đi mua. Chọn loại tốt là được. Làm việc gì cũng cần có "trợ thủ" và cho con ăn dặm cũng vậy, hãy tìm ra "bảo bối ăn dặm" để con có thể cảm nhận những hương vị đầu đời một cách trọn vẹn nhất.



Vậy đó, chuyện tưởng căng thẳng hóa ra lại thành giản đơn. Trợ thủ lớn nhất của đời mẹ sẽ mãi mãi là bố. Chỉ một hai câu động viên mà đã quên hết mệt mỏi lo âu. Mẹ tiếp tục đi tìm trợ thủ thứ 2 trong quá trình cho con ăn – bảo bối ăn dặm.



Trong giai đoạn đầu chuyển tiếp từ sữa sang ăn dặm, hệ tiêu hoá của con còn rất non nớt và nhạy cảm, do đó một sự chuyển tiếp "mượt mà" là vô cùng quan trọng. Hiểu được điều này, lựa chọn của mẹ cho "step one" - khởi đầu ăn dặm của con chính là bột ăn dặm để vừa an toàn với hệ tiêu hoá lại nhanh gọn, đủ chất cho con. Chẳng cần nghĩ nhiều, mẹ thấy đơn giản mình có thể pha đặc/ loãng tùy ý với bột. Bột cũng có nhiều hương vị khác nhau để con đổi bữa. Mẹ tìm hiểu rất kĩ rồi quyết định đi mua bột ăn dặm của các thương hiệu uy tín chứ không xay gạo. Mẹ tin rằng, bột luôn là khởi đầu tốt nhất cho con trước khi mẹ chuyển tiếp sang các phương pháp ăn dặm khác. Kể cả sau này, bột sẽ vẫn luôn là trợ thủ đắc lực của mẹ, con ăn BLW mà chưa đủ lượng thì mẹ sẽ dặm thêm bột để con được tiếp nhận đủ lượng, hoặc con ăn kiểu Nhật mà mẹ không muốn lích kích rây cháo thì mẹ sẽ chọn các loại bột gạo, hoặc khi con đi chơi bên ngoài thì mang 1 hộp bột đi theo là ổn. Với mẹ, bột là trợ thủ đắc lực nhất của mẹ trong quá trình con ăn dặm - và mẹ muốn lan toả điều này cho tất cả các mẹ khác cùng biết.



Tiện nhất chẳng mất nhiều thời gian, bố mẹ dù bận rộn tới đâu cũng chỉ cần vài phút là có món ngon cho em ăn. Mới đầu mẹ nấu loãng thật loãng, dần dần em bé lớn hơn, quen hơn thì tăng đặc.

Trộm vía em của mẹ hợp tác rất tốt, bước làm quen khởi đầu không gặp bất cứ khó khăn gì cả. Hôm nay 1 bữa, tuần sau tăng lên 2 bữa. Tự nhiên mẹ lại thấy yêu đời thế, mong hết giờ làm để về tự tay cho con ăn dặm. Cảm ơn bố em bé thật nhiều vì đã luôn tin tưởng ở mẹ!



Câu chuyện đến đây đối với mẹ như một giấc mơ đẹp. Đó là khoảng thời gian đầu tiên từ khi làm mẹ mà mẹ thấy thoải mái và hài lòng với chính bản thân mình. Cảm ơn con đã thật ngoan, cảm ơn bố con đã thật tâm lý. Tự nhiên mẹ lại có tự tin có thể sinh liền một lúc 4 5 em bé nữa có lạ không cơ chứ (hihi)



Hành trình làm mẹ là một chặng đường hoàn toàn mới mẻ, gian nan nhưng cũng đáng tự hào và chắc chắn ngập tràn hạnh phúc. Mẹ hãy luôn tự hào về em bé mà mình đưa đến thế giới này. Có rất nhiều cách, nhiều hình thức giúp mẹ vượt qua những khó khăn ban đầu. Đừng để những áp lực, nỗi buồn khiến mình mất định hướng. Mỗi lúc như vậy hãy chậm lại một chút để nghĩ xem mình cần gì và phải tìm đến những giải pháp thế nào.

Sau tất cả, mẹ luôn yêu con vô bờ!



