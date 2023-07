Mặc dù đã khép lại nhiều ngày nhưng những cảm xúc mà “siêu lễ hội âm nhạc” 8Wonder mang đến cho hơn 8 nghìn khán giả tham dự trực tiếp cũng như hàng triệu khán giả theo dõi qua livestream, vẫn còn vẹn nguyên. 8Wonder đã tạo ra một hiệu ứng hiếm có trên khắp MXH, với những đoạn clip trình diễn, review trải nghiệm, chia sẻ cảm xúc đầy chân thành. Có thể thấy, những điều VinWonders ấp ủ khi tạo ra 8Wonder đã dần thành hình: Một thương hiệu lễ hội âm nhạc với đẳng cấp quốc tế, được hiện thực bởi một ekip chuyên nghiệp, có tâm và có tầm.

Nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng nhất tại 8Wonder.

Khác với các concept nhạc hội EDM hay KPOP vốn được tổ chức liên tục tại Việt Nam, 8Wonder từ khi sinh ra - đã được kỳ vọng là một siêu đại nhạc hội, với tinh thần một lễ hội rực rỡ và sôi sục. Hơn hết, 8Wonder phải có tầm vóc quốc tế, bởi tầm nhìn của những người tạo ra nó đã vươn ra khắp cả khu vực - phải biến 8Wonder thành một nhạc hội mà chính người nước ngoài muốn tìm đến, không chỉ để trải nghiệm âm nhạc mà còn trải nghiệm cả văn hóa, các điểm đến tuyệt đẹp của Việt Nam. Để tiến gần hơn tới giấc mơ đấy, sự có mặt của một ngôi sao đẳng cấp quốc tế là một “điểm chạm” cần thiết. Và Charlie Puth mới là nhân tố mở đầu trong số rất nhiều những tên tuổi khác đổ bộ VinWonders trong tương lai.

Nhìn về 8Wonder, khán giả thấy được một niềm tự hào và khát vọng rất Việt Nam đến từ VinWonders: một niềm tin về việc đưa Việt Nam lên bản đồ lưu diễn thế giới của sao quốc tế, một sự chuẩn bị quá chỉn chu và chuyên nghiệp, một sự trưởng thành và vững vàng của ekip Việt trong việc tổ chức những “siêu lễ hội” tầm cỡ khu vực - xứng tầm một “kỳ quan cảm xúc” đúng như chủ đề của lễ hội năm nay!



Trong vòng 2-3 năm đổ lại đây, các dạng lễ hội âm nhạc dài ngày đang là lựa chọn số 1 của những tâm hồn yêu âm nhạc. Họ mong muốn một bầu không gian thuần chất âm nhạc, nơi mà chỉ có những khán giả đồng điệu với âm nhạc và tinh thần của người nghệ sĩ. Các địa điểm tổ chức âm nhạc đã vượt ra ngoài ranh giới thành phố chật chội như HAY Festival, Quotation Festival, Cá Nhảy, MONSOON Music Festival…, tiến đến những địa điểm ở xa thành phố lớn và dần biến chính các địa điểm thành một "thương hiệu" gắn liền với sự kiện. Các sự kiện tổ chức ngày càng bài bản, chỉnh chu và chuyên nghiệp, ngày càng tiệm cận với mặt bằng chung quốc tế. Tuy nhiên, vẫn rất cần một “cú nổ” đủ lớn để nâng tầm trải nghiệm lễ hội âm nhạc tại Việt Nam, tạo nên một tiếng vang đủ lớn để khẳng định tiềm lực của các ekip trong nước.

Chính vì thế, ngay khi vừa công bố những thông tin đầu tiên về 8Wonder Music Festival do một đơn vị có tiềm lực rất lớn - VinWonders đứng ra tổ chức, khán giả đam mê lễ hội âm nhạc không khỏi xôn xao.

Tuy nhiên, việc mời Charlie Puth trình diễn lần đầu tiên tại Việt Nam tất nhiên không hề dễ dàng. Phía VinWonders chia sẻ về không ít khó khăn, thậm chí đã có lúc bỏ cuộc để mời được Charlie Puth về Việt Nam. Bên cạnh đó, thị trường Việt Nam nhìn nhận một cách thẳng thắn trước đây vẫn chưa thể cạnh tranh với nhiều nước trong khu vực (Singapore, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia) về giá cát-xê, khả năng chịu chi và số lượng khán giả - thế nên việc chỉ ra được điểm đặc biệt để Charlie Puth và ekip đồng ý là điều cực kì cần thiết.

"Trở ngại đầu tiên đó là, giới nghệ sĩ Mỹ hầu như chưa biết đến năng lực tổ chức các sự kiện lớn của Việt Nam. Chi phí cát-xê và quy mô khán giả kì thực lại không phải là mối quan tâm đầu tiên của các nghệ sĩ lớn như Charlie. Trải qua nhiều vòng đàm phán kiên trì, đã có lúc hai bên xác định không thể đi cùng nhau cho dự án này".



Tuy nhiên, phía Charlie Puth đã gật đầu sau khi lắng nghe một chi tiết mà BTC trao đổi: "Mấu chốt xoay chuyển tình thế xuất hiện khi chúng tôi đi sâu vào giới thiệu concept nhạc hội 8Wonder và kì vọng tạo nên một ‘sân chơi’ để âm nhạc đỉnh cao quốc tế giao lưu với âm nhạc Việt Nam, đại diện bởi những nghệ sĩ Việt Nam đã thành danh và những tên tuổi trẻ đang lên. Sau đó, cơ hội hợp tác đã mở ra và cả hai bên đã cùng khảo sát kỹ lưỡng về những yêu cầu sân khấu, kỹ thuật cao đáp ứng đúng tiêu chuẩn quốc tế trước khi ký kết hợp tác".

Đạo diễn Cao Trung Hiếu cũng có kỉ niệm đáng nhớ khi làm việc với ekip Charlie Puth. Vừa cực kì thành công với Chân Trời Rực Rỡ của Hà Anh Tuấn với sự xuất hiện “huyền thoại âm nhạc” Kitaro hay trước đó là sân khấu của nữ diva Christina Aguilera tại giải thưởng VinFuture , đạo diễn Cao Trung Hiếu có khá nhiều kinh nghiệm trong việc làm việc với những nghệ sĩ quốc tế. Anh chia sẻ:

Đối với một ngôi sao âm nhạc đang được yêu mến như Charlie Puth, khó nhất là đáp ứng được những yêu cầu về kỹ thuật nhưng bằng kinh nghiệm làm việc với nhiều ngôi sao quốc tế đến Việt Nam thời gian qua, ekip Viet Vision chúng tôi đã có sự chuẩn bị chu đáo và kỹ càng. Tôi thật sự thán phục sự ‘chịu chơi’ của 8Wonder, bạn thử tưởng tượng xem, với 75 phút trình diễn trên sân khấu tại Nha Trang, có thể xem đây là màn biểu diễn chào sân đầu tiên của Charlie Puth trước khi bắt đầu tour diễn Châu Á của anh”.

Phía VinWonders cũng đặt nhiều yêu cầu khắt khe cho chính họ trong việc tổ chức 8Wonder. Yêu cầu kỹ thuật của các nghệ sĩ lớn quốc tế chắc chắn là một bài toán khó cho bất kỳ đơn vị tổ chức nhạc hội chuyên nghiệp nào tại Việt Nam. Trong trường hợp của 8Wonder, yêu cầu kỹ thuật và concept sân khấu còn phải hài hòa với set list của dàn nghệ sĩ Việt Nam hàng đầu, và đặc biệt là phải bảo đảm được chủ đề độc đáo của sự kiện. Việc này đòi hỏi đơn vị tổ chức phải kết hợp giữa một đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp từ Mỹ và một ekip sáng tạo và vận hành sự kiện dày dạn kinh nghiệm của Việt Nam.

Hàng nghìn khán giả có mặt tại 8Wonder đã được chiêu đãi một trải nghiệm tổng thể gần như hoàn hảo về cả mặt hình ảnh lẫn mặt âm thanh để đảm bảo không hề thua kém bất kì lễ hội âm nhạc trong khu vực và quốc tế. Bên cạnh đó, tất cả những khâu về check-in, soát vé, bố trí khán đài cũng được phía BTC bố trí cực kì khoa học, thuận tiện cho tất cả khán giả đến trải nghiệm. Với sự đầu tư nghiêm túc của chương trình, khán giả cũng khoác lên mình những bộ cánh tham dự lễ hội ấn tượng nhất, liên tiếp tạo nên những khoảnh khắc khó quên nơi khán đài.

Sân khấu của 8Wonder có thể gọi là một “kì quan”: toạ lạc trên quảng trường Wonder rộng 10.400m2 sở hữu tầm nhìn 180 độ hướng ra vịnh biển Nha Trang, sân khấu chữ T dài 29m, cao 1,2m, rộng 3m. Trong đó, không gian trình diễn chính 46m, cao 23m, rộng 22m; với điểm nhấn là logo 8Wonder nổi bật với chiều cao 5,5m, ngang 11m và được tích hợp hộp đèn blinder, viền Led matrix đổi màu rực rỡ. Áng ngữ sân khấu chính là chi tiết đầu sứa cao 5m với đường kính lên đến 8m được xem là “linh hồn” thu hút sự chú ý của khán giả. Hệ thống đèn Led không chỉ bao quanh biểu tượng “size khủng” này, mà còn được trang bị ở khắp sân khấu chính, bên hông, cánh trái cùng hệ thống led trượt. Sân khấu 8Wonder đưa khán giả tối hôm ấy đến với một không gian âm nhạc độc đáo, giữa thiên đường đại dương vô cực, trời xanh và ánh ráng chiều tuyệt đẹp giữa vịnh biển. Có thể thấy, về ý tưởng sáng tạo và quy mô sân khấu, 8Wonder không hề kém cạnh bất kì lễ hội âm nhạc quốc tế lớn nào như Coachella, Tomorrowland, Rolling Loud,...

Là “cây cầu nối nghệ sĩ với khán giả”, hệ thống âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng sân khấu của 8Wonder đã được Ban tổ chức nghiên cứu tính toán và dày công chuẩn bị suốt hàng tháng trời, từ nhập khẩu toàn bộ dàn âm thanh từ Mỹ với các hệ thống điều khiển, thiết bị âm thanh cỡ “khủng” chưa từng xuất hiện tại bất cứ show ca nhạc nào tại Việt Nam. Hai trong số 3 hệ thống điều khiển ánh sáng MA3 duy nhất hiện có tại Việt Nam phục vụ cho chương trình, hay toàn bộ hệ thống chiếu sáng lên tới 1.000 đèn chuyên dụng được nhập mới để sử dụng cho sân khấu 8Wonder, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, thỏa mãn các yêu cầu khắt khe từ ekip Charlie Puth. Một trong những biệt danh của Charlie Puth là “pitch perfect” - cảm âm hoàn hảo, thế nên tiêu chuẩn về âm thanh trong set diễn của nam ca sĩ lại càng khắt khe - nhưng VinWonders đã giải được thử thách này đầy thuyết phục.

Đạo diễn Cao Trung Hiếu - vị đạo diễn tài hoa của 8Wonder chia sẻ: “Trong 6 tháng qua, họ đã cùng làm việc với ekip chúng tôi và một đội ngũ nước ngoài để tạo ra concept ‘8Wonder - kỳ quan thứ 8’, cũng có thể gọi là một kỳ quan infinity - vô tận về cảm xúc. Trong trường hợp của 8Wonder, yêu cầu kỹ thuật và concept sân khấu còn phải hài hòa với set list của dàn nghệ sĩ Việt Nam hàng đầu, và đặc biệt là phải bảo đảm được chủ đề độc đáo của sự kiện. Việc này đòi hỏi chúng tôi phải kết hợp giữa một đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp từ Mỹ và một ekip sáng tạo và vận hành sự kiện dày dạn kinh nghiệm của Việt Nam. Trải qua quá trình ấp ủ và dàn dựng trong suốt nửa năm, chúng tôi đã đi đến những bước chuẩn bị cuối cùng cho một sân khấu hoành tráng tái hiện đại dương vô cực, hệ thống âm thanh ánh sáng và các hiệu ứng đẳng cấp quốc tế, cùng những key moments tráng lệ được kì vọng xứng tầm ‘kỳ quan cảm xúc’ - chủ đề của 8Wonder”.

6 nghệ sĩ Việt cũng thăng hoa với các set diễn quá ấn tượng, như một lời khẳng định về khả năng của các ca sĩ trong nước không hề thua kém nước bạn. Đó là hai ngôi sao đình đám đã truyền cảm hứng không nhỏ đến các nghệ sĩ Gen Z: Hà Anh Tuấn và Hồ Ngọc Hà. Cả hai đều có lối trình diễn vô cùng thăng hoa mỗi khi xuất hiện trên sân khấu, làm chủ từng giây họ xuất hiện dưới ánh đèn khiến khán giả luôn được đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ Gen Z đình đám cũng đã sẵn sàng để “cháy” hết mình: một MONO ngập tràn năng lượng, một HIEUTHUHAI đầy quyến rũ và một AMEE ngọt ngào đáng yêu cùng một tlinh đầy “hoang dại”. Màn song ca đầy “bùng nổ” giữa Hà Anh Tuấn và MONO chính là một trong những điểm nhấn cực kì thú vị, một màn kết hợp đúng nghĩa “kì diệu” mà có lẽ chỉ một lễ hội tầm cỡ như 8Wonder mới có thể mang lại.

Và tất nhiên, chúng ta đi đến “món chính” của “bữa tiệc âm nhạc” - Charlie Puth. Nam nghệ sĩ đã mang đến trọn vẹn kịch bản và setlist trình diễn của tour The Charlie Live Experience trong một thời lượng gần 1 giờ 30 phút, chứ không đơn thuần chỉ là những màn “trình diễn giao lưu”. Lần đầu tiên Charlie Puth đến Việt Nam nhưng xuyên suốt màn trình diễn, anh nhiều lần bày tỏ cảm xúc lẫn sự biết ơn của anh với Việt Nam, với khán giả. Trên MXH, anh cũng chia sẻ khá nhiều hình ảnh tại biển Nha Trang, thể hiện sự yêu thích đặc biệt với cảnh quan thiên nhiên của đất nước chúng ta.



Lần lượt trải qua những bản hit “kinh điển” như We Don’t Talk Anymore, Attention, One Call Away, See You Again,... đến những ca khúc mới trong album mới như Light Switch, Left And Right,... khán giả thực sự bị cuốn vào màn trình diễn của Charlie Puth, khó có thể tời mắt dù chỉ một giây. Bản năng nghệ sĩ chân thành và lối trình diễn thăng hoa của Charlie Puth đã chứng minh ý nghĩa thực sự của "âm nhạc" là như thế nào cho hàng nghìn khán giả có mặt tại 8WWonder: âm nhạc không phân biệt ngôn ngữ, không phân biệt cũ - mới, chỉ có những trái tim yêu nghệ thuật đồng điệu kết nối với nhau. Tất cả khán giả có mặt tại 8Wonder đã được thưởng thức trọn vẹn con người nghệ sĩ của Charlie Puth, thể hiện qua set diễn đều là các ca khúc do chính anh sáng tác, vừa liên tục thể hiện tài năng chơi nhạc cụ đỉnh cao. Và màn pháo hoa rợp trời thắp sáng toàn bộ sân khấu với màn encore See You Again, bản hit lớn nhất trong sự nghiệp nam ca sĩ chính là điểm kết đẹp cho tất cả. Vốn là một ca khúc đầy cảm động nói về sự chia ly, khung cảnh Charlie Puth thả hồn vào từng câu hát, khán giả hoà ca trong biển ánh sáng là một khoảnh khắc tuyệt đẹp mà những ai có mặt tại sự kiện tối qua sẽ khó mà quên được.

MONO sau khi khép lại màn trình diễn của mình cũng đã xuống dưới khán đài thưởng thức trọn vẹn set diễn của Charlie Puth. Chia sẻ về trải nghiệm đặc biệt này, anh cho biết: “Phải nói là anh ấy hát quá khỏe luôn. Vừa là producer, nhạc sĩ và ca sĩ nên khả năng ứng biến trên sân khấu rất chuyên nghiệp. MONO rất thích cách anh dẫn dắt chương trình từ cách anh mở màn cho đến lúc chuyển bài hát đều rất mượt, lúc đó lại thấy anh như 1 người kể chuyện bằng âm nhạc, dẫn dắt khán giả qua các cung bậc cảm xúc. Bản lĩnh sân khấu, làm chủ cuộc chơi là điều mà MONO học hỏi được từ anh Charlie Puth sau khi xem set diễn của anh”.

Không khó để thấy, khán giả có mặt tại VinWonders thời gian tổ chức 8Wonder đã được vẫy vùng trong một lễ hội bất tận, nơi không chỉ có âm nhạc mà còn là vô số những niềm vui, hàng loạt những hoạt động giải trí từ sáng cho đến tối, tất cả đều được làm với mọi tâm huyết để đảm bảo đẩy trải nghiệm của người tham dự lên mức cao nhất. Không chỉ trải nghiệm một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn nhất, đa dạng và rực rỡ nhất từng có tại Việt Nam, hành trình âm nhạc đỉnh cao với sự góp mặt của Charlie Puth sẽ được kết hợp với hành trình trải nghiệm lễ hội tưng bừng để tạo nên những dấu ấn đặc trưng của 8Wonder. Toàn bộ khuôn viên VinWonders thời gian này phủ kín trong những lễ hội lộng lẫy, sặc sỡ: lễ hội ẩm thực bản địa Wonder Fair Fest khiến các tín đồ ăn uống mê mẩn; màn "giải trí nước" cực sôi động cùng với Wonder Water War; những chương trình âm nhạc cực chất cùng Wonder Z với các nhóm indie; những cuộc thi cosplay, cuộc thi flashmob, trạm khoa học Khám phá Đại dương, Đại chiến thế giới nước chủ đề Foam Party…

Khán giả cũng có thể mua sắm, lên đồ check-in với các tiểu cảnh điểm nhấn phong cách installation art, thực hành tại xưởng nghệ thuật, vẽ henna, trang điểm và làm tóc, hoặc khám phá ẩm thực đa quốc gia với các món ăn đặc trưng đến từ Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á và ẩm thực 3 miền Việt Nam… Với hàng loạt “hạng mục” vui chơi không giới hạn, bầu không khí sôi động của 8Wonder sẽ không lúc nào “hạ nhiệt” suốt từ 16h tới tận đêm khuya khi có cả một “After Party” đầy ấn tượng khiến cho nhiệt huyết và sự phấn khích của người tham dự lễ hội chưa bao giờ hạ nhiệt.

Chị H (Hà Nội), một người làm trong lĩnh vực giải trí lâu năm, hào hứng chia sẻ về trải nghiệm của chị tại 8Wonder: “Lần đầu tiên ở Việt Nam tôi nghe được chất lượng âm thanh như vậy. Ngả mũ luôn ạ. Charlie Puth quá đẳng cấp, gọi là thần đồng âm nhạc không sai…” Anh D (TP.HCM), một người có tiếng trong lĩnh vực truyền thông, cảm thán: “Chất lượng âm thanh hoàn hảo, cắt đoạn nào ra cũng thấy đã. Một ngôi sao quốc tế đương thời đến Việt Nam, giữ trọn tiêu chuẩn kĩ thuật, cá tính âm nhạc,...”.

Như ca sĩ Hà Anh Tuấn, một trong những nghệ sĩ có màn trình diễn thăng hoa tuyệt đỉnh tại 8Wonder, chia sẻ với khán giả ngay tại sân khấu: “Âm nhạc không có biên giới. Với sự xuất hiện của Charlie Puth trên sân khấu 8Wonder, chúng ta đã “bring the world to Vietnam”. Hay như AMEE, nữ ca sĩ có màn trình diễn mở đầu cho show cũng là một khán giả rất nhiệt thành: “Mình cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào khi được thưởng thức trọn vẹn show diễn quốc tế ngay tại Việt Nam. Tất cả các khâu đều được ban tổ chức chuẩn bị cẩn thận và tiến hành rất chuyên nghiệp. Điều này khẳng định rằng Việt Nam chắc chắn sẽ là điểm đến lý tưởng cho các nghệ sĩ quốc tế trong thời gian tới. Đây cũng là cơ hội để những người làm âm nhạc ở Việt Nam được dịp tiếp xúc gần nhất với sự phát triển của âm nhạc quốc tế thông qua các ngôi sao đã chứng minh bằng thành công nhất định. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp cao giúp những người làm giải trí tự nâng cấp tư duy và kỹ năng. Cuối cùng là trải nghiệm của người xem, cá nhân mình được truyền cảm hứng từ cách các ngôi sao quốc tế thể hiện và kết nối với khán giả bất chấp những khác biệt ngôn ngữ, văn hoá. Chắc chắn mình đã học hỏi được rất nhiều và tin rằng mọi người, những ai làm giải trí đều ít nhiều cảm thấy như vậy”.

Vượt qua những khó khăn ban đầu, VinWonders đã làm được, đó là điều mà khán giả đại chúng - không cần phải kể đến những người yêu nhạc - công nhận. Không chỉ là một nghệ sĩ, đó còn là bản lĩnh và tham vọng trong việc ghi tên Việt Nam ngày càng đậm nét trên bản đồ lưu diễn của các nghệ sĩ quốc tế. Ekip đã miệt mài để chứng minh những niềm tự hào rất Việt Nam. Số lượng nghệ sĩ quốc tế đến trình diễn Việt Nam trong những năm qua, đặc biệt là giai đoạn hậu đại dịch Covid-19, là không ít. Tuy nhiên Charlie Puth là một trong số ít nghệ sĩ lớn vẫn đang ở đỉnh cao sự nghiệp đến trình diễn, mang trọn vẹn một tour diễn vẫn đang diễn ra khắp toàn cầu đến sân khấu tại Việt Nam.

Nha Trang hội tụ rất nhiều yếu tố để khiến những tâm hồn đam mê khám phá từ khắp mọi nơi đổ vệ. Việc các nghệ sĩ quốc tế ngày càng yêu thích Nha Trang, chọn nơi này đến biểu diễn cũng đã tác động vô cùng tích cực đến ngành du lịch của nơi đây, tạo động lực phát triển tích cực, nhất là trong bối cảnh nhà nhà đang vô cùng yêu mến hình thức du lịch thưởng thức âm nhạc. Và đây cũng đang là xu thế chung của thế giới: âm nhạc kết hợp du lịch, tạo một động lực phát triển to lớn cho các quốc gia nói chung và những địa phương nói riêng ở mỗi nơi có các nghệ sĩ lớn đi qua. Nhìn vào cách Taylor Swift hay BLACKPINK mang tour diễn của họ “càn quét” toàn cầu, mà mỗi quốc gia họ đi qua đều là những ngày lễ hội vô cùng rộn ràng, mỗi thành phố đều ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trước hết ở ngành du lịch, chúng ta hoàn toàn có niềm tin về việc Việt Nam đã sẵn sàng để đón đầu “làn sóng” này.

Chính vì thế, việc Charlie Puth đến Việt Nam trình diễn không đơn thuần chỉ là một đêm nhạc đáng nhớ, siêu nhạc hội 8Wonder còn là một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của các đơn vị và ekip trong nước trong việc chào đón các ca sĩ quốc tế về trình diễn. Sau 8Wonder và Charlie Puth, VinWonders cho biết họ đang gây dựng mô hình một lễ hội âm nhạc thường niên đẳng cấp quốc tế với rất nhiều những ngôi sao toàn cầu, và The Charlie Live Experience là một bước khởi đầu đáng tự hào và đáng khích lệ! Cùng chờ đón những trải nghiệm lớn hơn, những tên tuổi quốc tế đẳng cấp, hàng vạn lượt khán giả trong nước lẫn quốc tế đổ về VinWonders mỗi năm để đắm mình trong bầu không gian của 8Wonder!