Thế hệ Millennials, những người sinh ra trong giai đoạn 1981 - 1996, đang trở thành lực lượng lao động chủ chốt với nhiều thành tựu đáng kể. Ngoài việc tập trung cho sự nghiệp và tài chính ổn định, thế hệ này còn chú trọng đến việc tìm kiếm sự cân bằng, nâng cao giá trị tinh thần trong cuộc sống. Với lối sống hiện đại, cá tính và có gu, Millennials đặc biệt ưa chuộng những trải nghiệm tinh tế, đề cao sự đủ đầy và thẩm mỹ mà không cần quá phô trương. Khác với thế hệ trước, họ có xu hướng đầu tư nhiều hơn vào không gian sống riêng tư, dù cho đó là một căn phòng, một căn hộ chung cư nhỏ, hay nhà ở riêng.

Khảo sát của Nielsen cũng chỉ ra rằng, Millennials đang là thế hệ dẫn đầu xu hướng chi tiêu cho nhà ở. Là những người lớn lên và gắn liền với sự phát triển của công nghệ, họ sẵn sàng chi tiêu cho các sản phẩm thông minh, tích hợp AI, để giảm tải những gánh nặng thường nhật, hướng đến cuộc sống "Do less. Live more." - làm ít hơn, tận hưởng nhiều hơn. Đối với Millennials, công nghệ không chỉ là công cụ làm việc mà còn là phương tiện kiến tạo một lối sống chất lượng, giúp họ cảm thấy "được chăm sóc" khi trở về nhà.

Ngôi nhà của BigDaddy - Emily là điển hình cho phong cách sống hiện đại và thông minh của Millennials. Khác với hình ảnh "ngầu, chất, cháy" trên sân khấu, tổ ấm của BigDaddy lại là một không gian nhỏ xinh, ấm áp với tông trắng be hiện đại. Không cần quá rộng lớn, chỉ cần tiện nghi và thoải mái nhờ thiết bị gia dụng AI tự động hóa việc nhà từ A-Z, chuẩn "chill zone" mà giới trẻ ao ước. Nhờ vậy, BigDaddy và Emily có thêm thời gian cho con, nghỉ ngơi hoặc sáng tác nhạc tại mini studio tại gia – đó chính là cách họ cân bằng công việc và cuộc sống một cách trọn vẹn.

Hướng đến sự tinh gọn, đúng với tinh thần "Do less. Live more." tổ ấm xinh đẹp của cặp đôi BigDaddy - Emily được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng không kém phần tiện nghi hiện đại. Với diện tích khiêm tốn cho một gia đình đông thành viên, việc kết hợp hài hòa các gam màu trung tính như trắng và be giúp không gian trông rộng rãi, thoáng đãng hơn. Nội thất căn nhà cũng được tiết giảm, sao cho mang lại cảm giác ấm cúng, thoải mái mà vẫn giữ được tính thẩm mỹ.

Hệ sinh thái gia dụng thông minh Samsung Bespoke AI cũng chính là điểm nhấn đặc biệt của ngôi nhà, được BigDaddy khéo léo bố trí ở mọi nơi, biến ngôi nhà thành không gian tuy "nhỏ nhưng có võ".

Cùng khám phá các thiết bị gia dụng thông minh được cặp đôi BigDaddy - Emily ưu ái lựa chọn cho tổ ấm của mình.

Đầu tiên là khu vực Bếp. Đây cũng là nơi mà cặp đôi BigLy cực kì tâm đắc. Theo như cô nàng Emily hào hứng chia sẻ: "Khi mà mình phát hiện ra Samsung có bộ sưu tập Samsung Bespoke, mình đúng kiểu yeah đây rồi, đây chính là những thứ phù hợp với gia đình mình. Tất cả đều tệp màu với nhau, và mình rất là ưng ý".

Theo BigDaddy, tủ lạnh cũng chính là thiết bị anh chàng "mê mệt nhất" trong căn bếp này. Thiết kế không logo cùng gam màu nhã nhặn, hài hòa tạo nên điểm nhấn sang trọng và hiện đại. Đặc biệt, điểm độc đáo khiến rapper này tấm tắc mãi chính là quầy minibar Beverage Center với cánh cửa bí mật và tay cầm ẩn tinh tế, mở ra không gian giải trí thú vị ngay tại nhà.

Với thiết kế mặt kính viền kim loại cao cấp, bếp từ Samsung Bespoke không chỉ sở hữu vẻ ngoài sang trọng mà còn có khả năng chịu lực, chịu nhiệt tốt, dễ dàng lau chùi, giúp công việc bếp núc trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Bếp có 4 vùng nấu riêng biệt, rộng rãi, giúp BigDaddy có thể thoải mái chế biến nhiều món ăn cùng lúc. Đặc biệt, với tính năng kết hợp vùng nấu linh hoạt, khi cần nấu những món ăn với kích thước nồi lớn hoặc khi đón cả Big team Rap Việt sang chơi nhà, BigDaddy chỉ cần gộp 2 vùng nấu thành 1, vô cùng tiện lợi.

Sau những bữa ăn linh đình thịnh soạn, máy rửa bát Samsung Bespoke chính là trợ thủ đắc lực giúp Emily giải quyết chén bát sạch sẽ, gọn gàng, nhanh chóng. Máy có thể linh hoạt lắp đặt âm tường hoặc để độc lập, tùy thuộc vào kết cấu riêng của căn hộ.

Điểm mà các gia đình có con nhỏ yêu thích ở sản phẩm này là bảng điều khiển được giấu kín bên trong máy, khiến các bé không thể táy máy. Máy rửa bát có ngăn chứa rộng rãi, đủ cho lượng chén bát của 2-3 bữa. Lực nước mạnh, rửa sạch mà không cần tráng sơ. Công nghệ rửa nước nóng 100℃ diệt sạch vi khuẩn, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho cả nhà.

Combo máy giặt - máy sấy Samsung Bespoke được BigDaddy tâm đắc giới thiệu trong 1 chữ "tiện". Bạn sẽ không cần phải định lượng nước giặt, nước xả trong mỗi lần giặt mà chỉ cần cho nước giặt và nước xả vào một lần, máy giặt thông minh này sẽ tự động cân chỉnh sao cho phù hợp với số lượng quần áo trong lồng giặt. Thậm chí, máy còn "đọc" được mức độ sạch hay bẩn của áo quần và gửi báo cáo qua app SmartThings cho chủ nhà.

BigDaddy cũng không còn lo lắng quần áo bị co rút từ size XL xuống size S nhờ máy sấy Samsung Bespoke với công nghệ sấy bơm nhiệt tiên tiến giúp ngăn co vải, giữ nguyên form dáng, không sờn, không gây mất màu.

Phòng ngủ của BigDaddy và Emily trở nên nổi bật với chiếc Tủ chăm sóc quần áo Samsung Bespoke AirDresser, chuẩn "Mini Spa" thông minh cho gia đình. Chiếc "mini spa" này không chỉ hấp sấy sạch bụi cả trong lẫn ngoài, diệt khuẩn mà còn khử mùi hiệu quả. Áo quần mặc một lần như đi ăn hay cafe được làm sạch thơm tho mà không cần giặt. Với hơn 20 tính năng hấp sấy và làm khô, Samsung Bespoke AirDresser chăm sóc từ áo quần đến đồ da, gấu bông, hay vỏ gối cho con một cách tiện lợi, mà không cần phải mang ra tiệm.

Phòng ngủ của 2 bé cũng là căn phòng được BigDaddy - Emily đầu tư nhiều nhất, chỉ sau phòng bếp. Cô nàng chia sẻ: "Vợ chồng mình luôn mong muốn có một môi trường tốt nhất để 2 con được mạnh khỏe, thoải mái và mình cũng là người cực kì quan tâm đến chất lượng sống của cả gia đình. Ở nhà mình đầu tư đến 3 máy lọc không khí Samsung PM 0.3, và các bạn nhỏ cũng có một cái riêng."

Robot toàn năng Samsung Bespoke Jet Bot hút-lau-giặt-sấy tất cả trong một, khiến người kỹ tính như BigDaddy cũng "phải lòng". Robot tự động cảm biến loại mặt sàn để điều chỉnh cường độ hút lau phù hợp, tự nâng miếng lau khi gặp thảm để tránh làm ướt. Sau khi lau dọn xong, robot quay về giặt và sấy giẻ bằng hơi nước nóng, diệt khuẩn và khử mùi hiệu quả. BigDaddy có thể khởi động dọn dẹp từ xa qua SmartThings, và khi đi làm về, sàn nhà đã tinh tươm, sạch sẽ, giúp cho việc dọn dẹp trở nên đơn giản và tiện lợi hơn bao giờ hết.

Sau nhiều tất bật, ai cũng ao ước được trở về nhà để tận hưởng phút giây thư thái. Với hệ sinh thái gia dụng thông minh Samsung Bespoke AI, gia đình BigLy, dù bận rộn với lịch diễn, vẫn có thể hoàn thành việc nhà chỉ với vài thao tác trên điện thoại. Về đến nhà là đã có không gian sạch sẽ, không khí trong lành và nước detox mát lạnh sẵn sàng để cả nhà thưởng thức.

Không chỉ dừng lại ở tiện nghi, Samsung còn hướng đến lối sống bền vững. Chế độ AI Energy trên SmartThings tự động tối ưu năng lượng, giúp giảm chi phí điện và giảm tác động đến môi trường.

Công nghệ liên tục phát triển, và Samsung không ngừng cải tiến để mang đến những sản phẩm tốt nhất cho người dùng, thay đổi cách chúng ta sống và làm việc. Với sự đồng hành của các thiết bị gia dụng thông minh từ Samsung Bespoke AI, giấc mơ về một ngôi nhà hiểu được mọi mong muốn của bạn, nơi mọi thứ đều trong tầm tay, mỗi góc nhỏ đều mang đến sự ấm áp và tiện nghi trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đó cũng chính là cách người trẻ tận hưởng cuộc sống, trân trọng từng khoảnh khắc và không ngừng tiến về phía trước.