Không có tư duy thiết kế thì không học được ngành Sáng tạo - Sai lầm đầu tiên tước bỏ con đường theo đuổi đam mê

Vậy nâng cấp 3 yếu tố này như thế nào?

Công cụ là phần mà các bạn chắc chắn sẽ phải học. Hãy làm thật nhiều, tiếp xúc và thử nghiệm thật nhiều, các bạn sẽ quen tay và thành thạo. Đối với lý thuyết, bạn cần kết hợp các bài học trên lớp và bài tập về nhà, quan sát các phương pháp khác nhau để đưa ra các đánh giá, giải pháp. Qua quá trình làm việc lâu dài, cọ xát và học hỏi từ nhiều điều khác nhau, từ đó rút kinh nghiệm để vận dụng lý thuyết tốt hơn trong quá trình thiết kế. Cuối cùng về tư duy thiết kế và cũng là phần khó nhất. Tư duy thiết kế đến từ những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống. Do đó để nâng cấp yếu tố này, trải nghiệm cuộc sống của bạn phải cao, kiến thức cuộc sống phải tốt và tri thức cuộc sống phải nhiều. Những chất liệu từ cuộc sống sẽ được chuyển hóa thành tư duy sáng tạo của riêng bạn. Hãy đi, khám phá và trải nghiệm để có được nguồn tư duy thiết kế phong phú! Tôi rất thích quan điểm về tư duy sáng tạo của Steve Jobs: Creativity is just connecting things (the dots). Ông cắt nghĩa: "Sáng tạo chỉ là việc kết nối mọi thứ với nhau. Khi bạn hỏi những người giàu tính sáng tạo về cách làm điều gì đó, họ cảm thấy hơi ngượng ngùng bởi vì thực ra họ không làm gì cả. Mọi thứ đều được làm sáng tỏ theo thời gian. Họ có thể kết nối kinh nghiệm mà bản thân đã trải qua và tổng hợp chúng (synthesize) lại thành những thứ mới. Và lý do khiến họ có thể làm điều đó là bởi vì họ có nhiều kinh nghiệm hơn hoặc nghĩ nhiều hơn về kinh nghiệm của mình so với người khác". Như vậy chúng ta có thể thấy càng trải nghiệm nhiều, càng để ý nhiều thì chúng ta sẽ càng tích luỹ được nhiều chất liệu để phục vụ cho công việc sáng tạo.