Văn hóa Nhật Bản luôn là chủ đề được nhiều người đặc biệt quan tâm và dành thời gian để khám phá. Còn Hello Kitty và những nhân vật khác của Sanrio,… cũng đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức của người Việt. Đặc biệt, dù đã hơn 40 năm tuổi đời, nhưng nhân vật Hello Kitty vẫn là nhân vật có sức ảnh hưởng toàn cầu và là một trong những biểu tượng văn hóa đại chúng “đình đám” nhất.

Trái ngược với niềm tin phổ biến, Hello Kitty không phải là một con mèo. Cô ấy là một nữ sinh người Anh tên là Kitty White, sinh ra ở Ngoại ô London. Hơn thế nữa, Hello Kitty còn là “cô bé” không bao giờ lớn với vẻ ngoài siêu cấp dễ thương, chuẩn khái niệm “kawaii” (mang ý nghĩa của đáng yêu, xinh đẹp) của người Nhật. Cô mèo này được vẽ mô phỏng từ giống mèo cái cụt đuôi của Nhật với một chiếc nơ đỏ trên đầu. Suốt 40 năm qua, Hello Kitty vẫn không hề thay đổi hình dáng, tựa như một hồi ức đẹp đẽ mãi gắn liền với tuổi thơ hay sự trưởng thành của chúng ta. Điều đặc biệt là cả người lớn lẫn trẻ em đều có tình cảm đặc biệt với người bạn đáng yêu này.

Cũng vì lẽ đó mà hình ảnh Hello Kitty dễ dàng len lỏi vào ngành thời trang và làm đẹp hiện hành. Nhiều nhãn hàng đã sử dụng hình ảnh cô mèo Hello Kitty trên sản phẩm để quảng bá cho sản phẩm của mình với mong muốn có thể tiếp cận được nhiều đối tượng hơn. Đa phần các sản phẩm có gắn với hình ảnh cô mèo này đều được người trẻ tìm mua ráo riết.

Nếu Hello Kitty là biểu tượng của sự dễ thương thì LipIce Sheer Color lại là dòng son dưỡng “hiệu chỉnh sắc môi” quốc dân được lòng bao cô gái Việt Nam. LipIce Sheer Color được bắt nguồn từ Mentholatum - nhãn hiệu son dưỡng hàng đầu tại Nhật Bản suốt 19 năm liền. Bao năm nay, LipIce Sheer Color vẫn luôn không ngừng cải tiến để “làm tròn” sứ mệnh chăm sóc vẻ đẹp và sức khỏe làn môi bằng cách đem đến cho khách hàng những dòng sản phẩm chất lượng cao, an toàn và hiệu quả.



Vào mùa thu năm nay, LipIce Sheer Color đã khéo léo kết hợp hai biểu tượng dưỡng môi & kawaii để tạo ra bộ sưu tập LipIce Sheer Color x Hello Kitty phiên bản giới hạn. Sản phẩm đặc biệt này ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo khách hàng và được nhiều người yêu thích, săn đón cuồng nhiệt vì thiết kế đẹp mắt, mùi hương ngọt ngào ấn tượng cùng hình ảnh cô mèo Hello Kitty quá đỗi đáng yêu, dễ thương.

Vốn là thương hiệu son đến từ Nhật Bản nên LipIce Sheer Color luôn muốn mang những biểu tượng đặc sắc, đậm nét văn hóa bản địa vào trong sản phẩm để làm mới sản phẩm trong mắt các bạn teen girl. Bộ sưu tập LipIce Sheer Color x Hello Kitty được thiết kế theo concept Yummy Japan, đặc trưng với công dụng dưỡng và hiệu chỉnh sắc môi tự nhiên, mang đến đôi môi ẩm mượt, ửng màu & lâu phai cùng 4 mùi hương thơm ngon, đậm chất Nhật Bản: Hoa anh đào, Matcha, Mochi dâu và Sô-cô-la bạc hà.

Mỗi khi đánh son, chúng ta sẽ có cảm giác như đang tận hưởng một buổi tiệc trà bánh theo phong cách xứ Phù Tang với ly Matcha ấm áp và những chiếc bánh Mochi dâu ngọt ngào, mềm mịn, nhấn nhá thêm chút nồng nàn từ Sô-cô-la bạc hà. Tiếp đến, ta sẽ “thả trôi” tâm hồn mình để chìm đắm trong không gian ngập tràn hoa anh đào đầy sự lãng mạn, thơ mộng. Chính hương thơm thanh ngọt, nhẹ nhàng của son sẽ giúp chị em dễ chịu, thư thái và tự tin hơn.

Bên cạnh đó, LipIce Sheer Color còn tinh ý “nhắm” nàng thơ Lọ Lem - ái nữ nhà MC Quyền Linh làm gương mặt đại diện cho bộ sưu tập LipIce Sheer Color x Hello Kitty phiên bản giới hạn. Những ngày qua, mạng xã hội tràn ngập sự ngọt ngào của Lọ Lem và Hello Kitty, đây chính là những hình ảnh đầu tiên nằm trong chiến dịch ra mắt bộ sưu tập son đặc biệt này đấy!

Trong bộ ảnh quảng cáo đầu tay, Lọ Lem đã khiến khán giả “trầm trồ” với nhan sắc thanh thuần của tuổi trẻ, cùng sự biến hóa đa dạng qua nhiều phong cách, từ ngây thơ, tinh nghịch đến tiểu thư kiêu kỳ. Điểm nhấn của bộ ảnh chính là phụ kiện chiếc nơ xinh xắn, nhiều màu sắc giống chiếc nơ đặc trưng của cô mèo Hello Kitty và phong cách kawaii từ nền văn hóa hiện đại Nhật Bản. Đặc biệt, bối cảnh và những bộ trang phục của Lọ Lem cũng góp phần làm nổi bật lên hình ảnh Matcha, Mochi dâu, Sô-cô-la bạc hà và Hoa anh đào để người xem chú ý hơn đến chủ đề chính của bộ sưu tập - Hương thơm đậm chất Nhật Bản.

Nhờ bộ ảnh này mà công chúng có dịp nhìn ngắm dung nhan thanh tú của công chúa Lọ Lem trong “bữa tiệc” trà bánh tràn ngập sự ngọt ngào, thơ mộng, đậm chất xứ sở Hoa anh đào. Nét diễn tinh nghịch, đáng yêu cùng sự phối hợp giữa các màu sắc tươi tắn càng làm bật lên nét đẹp tinh khôi đúng tuổi học trò của nàng Lọ Lem. Lối make up nhẹ nhàng, đặc biệt là đôi môi khi được tô điểm bằng một lớp son dưỡng LipIce Sheer Color có màu tự nhiên đã giúp cô nàng khéo léo khoe được vẻ đẹp trong trẻo, tươi sáng, nữ tính của mình.

Có thể thấy, giữa Lọ Lem và Hello Kitty cũng có khá nhiều điểm tương đồng về sự dễ thương, đáng yêu đấy nhỉ!

Có thể nói, đây đúng là một màn kết hợp khá ăn ý khi vừa khoe được vẻ ngoài xinh xắn của Lọ Lem, vừa tạo sự tò mò cho người xem về bộ sưu tập son dưỡng với bao bì hồng đáng yêu, cùng hình ảnh nhân vật Hello Kitty thú vị. Sự góp mặt của nàng thơ Lọ Lem càng khiến hình ảnh bộ sưu tập LipIce Sheer Color x Hello Kitty thêm sống động.

Với LipIce Sheer Color x Hello Kitty, các màu son xinh xắn tông đỏ, hồng tự nhiên sẽ đem lại cho các cô gái đôi môi lên màu tươi tắn và lâu phai.

Thừa kế những đặc trưng của dòng son LipIce Sheer Color, sản phẩm cùng công thức dưỡng môi tối ưu với những dưỡng chất vượt trội giúp giữ ẩm, ngăn ngừa nứt môi trong thời tiết lạnh và khô của mùa đông như: công nghệ Moistbank tạo lớp màng ẩm độc đáo, HA, collagen, Squalene, Sáp ong, Bơ hạt mỡ & dầu Oliu giúp môi mềm, căng mọng và bóng khỏe. Ngoài ra, các vitamin A, C, E cũng giúp chống oxy hóa, giữ cho môi khỏe khoắn và tươi trẻ.

Hello Kitty và dòng son dưỡng LipIce Sheer Color đều là những tên tuổi gắn liền với nhiều thế hệ người Việt. Chính sự kết hợp tài tình này đã giúp bộ sưu tập LipIce Sheer Color x Hello Kitty đem đến cho khách hàng những trải nghiệm làm đẹp tuyệt vời, đặc biệt hơn là còn gợi nhớ đến những kỷ niệm đẹp đẽ trong trẻo.

Có quá nhiều “sự đáng yêu” đã giúp bộ sưu tập phiên bản giới hạn nhà LipIce Sheer Color xuất sắc hơn bao giờ hết! Không chỉ là một sản phẩm làm đẹp, bộ sưu tập LipIce Sheer Color x Hello Kitty còn có thể trở thành món quà ngọt ngào dành cho những người thân yêu nhất của mình trong những ngày lễ sắp tới!

Sản phẩm được phân phối bởi Công ty TNHH ROHTO - MENTHOLATUM (Việt Nam)

Số 16 VSIP đường số 5, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Phường Bình Hoà, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam và được bán tại các siêu thị trên toàn quốc.

Tham khảo thông tin sản phẩm tại facebook.com/LipIceVietnam