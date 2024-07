Bạn có bao giờ khao khát một kỳ nghỉ không đơn thuần là ăn-chơi-ngủ, mà còn là hành trình khám phá thiên nhiên, kết nối tâm hồn và trải nghiệm du lịch thật sự mới mẻ? Nếu có, chắc bạn là một người theo hệ "Soul Matters", nơi tinh thần và cảm xúc của bản thân, sự kết nối với thiên nhiên và văn hóa địa phương luôn được đặt lên hàng đầu.

Tuy nhiên, “Soul Matters” không phải là một xu hướng du lịch mới nào cả, đó những triết lý mà Meliá Vinpearl Phú Quốc mang đến cho du khách và không ngừng được giới trẻ “lăng xê” những năm gần đây. Đặc biệt khi guồng quay cuộc sống hối hả, con người ngày càng có nhu cầu được trải nghiệm những chuyến đi "chữa lành" và kết nối nhiều hơn với thiên nhiên để lấy lại cân bằng cuộc sống.

Mới đây, Phú Quốc được độc giả tạp chí Travel+Leisure của Mỹ bình chọn là hòn đảo đẹp thứ hai thế giới sau Maldives, tại giải thưởng World's Best 2024. Có thể nói, đảo ngọc luôn biết cách chiều lòng khách du lịch. Dù ghé thăm đảo ngọc bất cứ mùa nào trong năm, nơi đây cũng chiêu đãi bạn vẻ đẹp hấp dẫn của thiên nhiên.

Trái ngược với sự hào nhoáng nơi phía Đông, mang đến không khí nhộn nhịp tươi vui, sự tấp nập của các khu nghỉ dưỡng, khu vực Bãi Dài - vốn được mệnh danh là "bờ biển hoàng hôn" phía Tây Bắc đảo ngọc, quả thực là viên ngọc xanh quý giá, lý tưởng cho hội bạn và gia đình lựa chọn góc ẩn mình riêng biệt với nhiều hoạt động vui chơi.

Đại gia đình có thể lựa chọn nghỉ ngơi tại khu nghỉ dưỡng, bố mẹ dẫn con đến tham quan công viên sở thú bán hoang dã đầu tiên - Vinpearl Safari Phú Quốc, hay công viên giải trí VinWonders Phú Quốc và tìm hiểu văn hóa, truyền thống thông qua chương trình thực cảnh "Tinh hoa Việt Nam" tại Grand World Phú Quốc. Ngoài ra, đây cũng là địa điểm lý tưởng dành cho những ai yêu thích trải nghiệm du lịch golf tại Vinpearl Golf Phú Quốc, nơi bạn vừa có thể kết hợp tham gia môn thể thao đẳng cấp này, vừa khám phá vùng đất mới. Với vô số điểm đến thú vị, bạn sẽ cần nhiều thời gian để cảm nhận trọn vẹn điểm đến tuyệt đẹp này.

Nhưng mà khoan, có vẻ như bạn đã hiểu nhầm vì có một thiên đường ẩn giấu tọa lạc tại vị trí đẹp nhất của Bãi Dài, nơi mà du khách có thể được tận hưởng dịch vụ và tiện ích đẳng cấp. Ở chính nơi được gọi là "one-stop destination", một điểm đến nghìn trải nghiệm lý tưởng cho mọi đối tượng lứa tuổi và gói gọn trong cái tên Meliá Vinpearl Phú Quốc – khu biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thuộc khu vực toàn cầu được World Luxury Hotel Awards vinh danh năm 2023.

Lần đầu đặt chân đến đây, bạn chắc chắn sẽ bị choáng ngợp bởi quy mô mà một trong những khu nghỉ dưỡng lớn nhất Việt Nam đem đến. Bình yên đón nắng gió và sóng vỗ rì rào, mỗi không gian biệt thự phảng phất lối kiến trúc tân cổ điển với những góc "thơ thẩn".

Kế thừa di sản từ Tập đoàn khách sạn quốc tế Tây Ban Nha Meliá Hotels International, Meliá Vinpearl Phú Quốc quyến rũ theo cách thật khác biệt. Thật không khó để nhận ra sự độc đáo nằm ở chuyện khu nghỉ mát này khi thừa hưởng rất nhiều ưu điểm: sở hữu hơn 522 căn biệt thự nằm ẩn mình giữa rặng dừa tỏa bóng mát, các bãi cỏ rộng bao quanh từng khu biệt thự và các lối đi dẫn ra bãi cát trắng mịn, xa xa là đại dương lấp lánh với gam màu ấn tượng của hoàng hôn. Các loại phòng nơi đây đa dạng không sao kể hết, muốn thả mình với biển cũng được, muốn có sân chơi vận động đôi chút cũng được hay muốn lặng lẽ ngơi nghỉ bên hồ nước cũng đủ đầy.

Nhờ sự bố trí đó mà Meliá Vinpearl Phú Quốc luôn được các nhóm gia đình, bạn bè đông đúc ưu ái chọn lựa. Khu resort cũng ân cần chăm sóc từng thành viên để kỳ nghỉ của họ được thư thái và trọn vẹn nhất. Ấy thế, nơi chiêm ngưỡng hoàng hôn và cảnh biển yên bình vẫn là sự lựa chọn yêu thích của hầu hết du khách. Thử tưởng tượng ánh nắng mời gọi bạn bước ra ngoài cánh cửa, giây phút thư giãn bên khung cảnh đại dương khoáng đạt và bãi cát trắng mịn chỉ cách vài bước chân.

Tất nhiên, một không gian nghỉ dưỡng tinh tế là điều kiện cần, nhưng chưa đủ để tạo nên sự hoàn hảo. Dịch vụ chu đáo và đa dạng hoạt động trải nghiệm mới là điều du khách đang thực sự tìm kiếm. Từ sáng sớm đến nửa đêm, từ yên tĩnh đến nhộn nhịp, địa điểm nghỉ dưỡng này không bao giờ thiếu hoạt động lẫn dịch vụ du khách cần. Bạn hoàn toàn có thể thư giãn bên làn nước trong vắt, được bao trọn bởi ánh hoàng hôn bên ly Margarita.

Hãy dành thời gian chăm sóc bản thân mình, bạn có thể tập yoga, tận hưởng trà chiều hoặc trải nghiệm một liệu trình mát-xa sảng khoái, hay ngâm mình trong bồn jacuzzi, các phòng xông hơi khô và hơi nước tại YHI spa.

Nếu bạn đi du lịch cùng gia đình, hãy để các con thỏa sức chơi đùa tại câu lạc bộ trẻ em Kidsdom với nhiều hoạt động vui chơi như họa mặt, truy tìm kho báu, hay làm diều thủ công, các bé sẽ được vui chơi hết mình và không bao giờ cảm thấy nhàm chán.

Đặc biệt, hành trình khám phá ẩm thực tại Meliá Vinpearl Phú Quốc sẽ khiến bất cứ ai cũng phải mê mẩn. Du khách sẽ được trải nghiệm ẩm thực đa phong cách, còn mang tính toàn diện từ buffet đến à la carte (gọi món) tại hơn 5 nhà hàng của Meliá Vinpearl Phú Quốc. Hãy bắt đầu điểm tâm sáng tại nhà hàng Jarana với hơn 50 món ăn thịnh soạn, từ các món ăn truyền thống Việt Nam đến những món ăn đặc trưng của nhiều quốc gia khác. Đối với những tín đồ đam mê ẩm thực châu Á, đặc biệt là ẩm thực Nhật Bản bạn phải thử ngay nhà hàng Doki Doki.

Chưa dừng lại ở đó, hành trình khám phá các hương vị được tiếp nối từ Á sang Âu với Casa Nostra. Đây là nhà hàng chuyên phục vụ ẩm thực Ý với không gian ẩm thực sang trọng, phù hợp với những bữa tiệc kỷ niệm. Điểm đặc biệt của nhà hàng này là các nguyên liệu đều được nhập trực tiếp từ Ý. Năm 2023, Casa Nostra đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá từ World Luxury Hotel Awards, trong đó phải kể đến danh hiệu "Nhà hàng ẩm thực Ý hàng đầu Việt Nam".

Hoặc thêm nhiều trải nghiệm thú vị, các bếp trưởng tại nhà hàng Cape Nao sẽ dẫn dắt vị giác của bạn đến với những hương vị Địa Trung Hải, đặc biệt là các món đặc trưng của Tây Ban Nha. Với khung cảnh hướng biển thơ mộng, Cape Nao là một lựa chọn đáng để thử cho nhóm bạn hội họp, trò chuyện, gia đình và những ai yêu thích ngắm hoàng hôn. Nền tảng chính tại Cape Nao chính là nguyên liệu chất lượng được thu hoạch theo mùa để đảm bảo sự tươi ngon cùng sự kết hợp tinh tế với nghệ thuật ẩm thực Địa Trung Hải. Mới đây, Cape Nao được giải thưởng World Luxury Restaurant Awards gọi tên trong danh sách các nhà hàng đáng trải nghiệm nhất trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2024.

Bên cạnh đó, du khách có thể đến các quầy bar "xịn sò" tại khu nghỉ dưỡng với những ly cocktail đặc biệt. Nếu ưa chuộng không gian hiện đại, bạn có thể tìm đến Elyxr Bar hoặc tận hưởng không khí "chill" hết nấc của 1982 "Sports and Fun Bar". Ngoài ra, bạn có thể cùng người thương dùng bữa lãng mạn bên bờ biển và ngắm nhìn ánh hoàng hôn chạm đường chân trời.

Meliá Vinpearl Phú Quốc còn được công nhận là "Khu nghỉ dưỡng cung cấp dịch vụ trọn gói (all-inclusive) tốt nhất năm" tại giải thưởng danh giá Best of the Best Awards 2023 bởi Robb Report. Kỳ nghỉ trọn gói (all-inclusive) tại đây được thiết kế cho mọi sở thích và lứa tuổi với vô vàn hoạt động. Vì thế, khách hàng sẽ cảm thấy an tâm hơn khi lựa chọn nghỉ dưỡng tại đây mà không lo lắng về các chi phí phát sinh. Bên cạnh đó, Meliá Vinpearl Phú Quốc còn cung cấp nhiều hoạt động đa dạng cho du khách tận hưởng xuyên suốt kỳ nghỉ: từ những bài tập rèn luyện sức khỏe thú vị bên bờ biển như yoga, AquaFit (thể dục dưới nước), bóng chuyền bãi biển,.. đến những khoảnh khắc giải trí ấn tượng và bùng nổ cùng âm nhạc sôi động từ các DJ tài năng, bữa tiệc bọt nước đầy ắp tiếng cười hay màn trình diễn múa lửa mãn nhãn.

Du khách có thể nâng tầm kỳ nghỉ của mình với trải nghiệm The Level, một dịch vụ mang đến cho bạn hàng loạt đặc quyền. Chọn lựa nghỉ dưỡng tại khu biệt thự The Level hướng biển, bạn sẽ được tận hưởng khung cảnh bờ cát trải dài trước mắt với sự riêng tư tuyệt đối, thưởng thức đồ ăn nhẹ tại khu vực The Level Lounge, check-in riêng và miễn phí sử dụng phòng họp nhỏ. Dịch vụ The Level hứa hẹn sẽ đem đến vô vàn những đặc quyền cho du khách và sẽ được ra mắt sớm nhất trong năm 2024.