Nằm tách biệt với không gian của phố Hội, và được bao bọc bởi dòng sông Hoài êm đềm, Đảo Ký Ức Hội An nổi bật với những công trình kiến trúc được lấy ý tưởng từ những dãy nhà cổ của Hội An với màu vàng đặc trưng và mái ngói âm dương. Ở nơi đây, dường như chỉ cần đưa máy lên, dù là từ bất kỳ góc độ nào, du khách cũng có thể có một bức pose hoàn hảo.



Chọn Hội An để nuôi dưỡng cảm hứng sáng tác, anh Hải Anh, một họa sĩ đồng thời cũng là một "traveler ưa dịch chuyển" đã có những trải nghiệm đáng nhớ tại Đảo Ký Ức Hội An chia sẻ: "Gần 10 năm lang thang khắp mọi miền tổ quốc, từ núi cao đến đồng bằng, từ trung du đến biển đảo xa xôi, ít có nơi nào đem lại nhiều cảm xúc cho anh như Đảo Ký Ức Hội An. Đó là sự hòa trộn hoàn hảo của thiên nhiên và bàn tay khối óc con người. Điều đặc biệt, xem show thực cảnh Ký Ức Hội An anh thực sự xúc động vì những cảm xúc khác nhau qua 5 màn của Show diễn kể về quá trình hình thành và phát triển của thương cảng Hội An huy hoàng, rực rỡ một thời". Bên cạnh đó, cũng như những du khách khác, anh Hải Anh hoàn toàn bị choáng ngợp trong bữa tiệc của hiệu ứng âm thanh, ánh sáng của Ký Ức Hội An. Dư vị đọng lại không chỉ là những cảm quan thẩm mỹ, mà còn là sự xúc động và tình yêu, niềm tự hào về văn hóa của quê hương, đất nước. Mỗi lần trở về đây, những bức tranh của anh càng trở nên sâu sắc hơn là vì thế.



Đảo Ký Ức Hội An là nơi tái tạo năng lượng cho những ai chông chênh trong cuộc sống, thích hợp cho những cuộc "trốn chạy" ngắn ngày

Không chỉ là nơi hoàn hảo để nghỉ dưỡng, Đảo Ký Ức Hội An còn là nơi lưu giữ, tái hiện những nét đẹp văn hóa và nghệ thuật. Công viên Ấn Tượng Hội An – công viên chủ đề đầu tiên của Việt Nam, thuộc quần thể Đảo Ký Ức Hội An – là nơi mang đến cho du khách những khoảnh khắc khó quên với những minishow đặc sắc kể lại những tích xưa chuyện cũ hoặc tái hiện những đặc trưng văn hóa của dân tộc. Bên cạnh đó, nơi đây còn có những nhà hàng với các món ăn đặc sản của xứ Quảng, hay những món đồ lưu niệm xinh xắn mang dấu ấn của Ký ức Hội An, và đặc biệt là 1001 góc check-in "siêu ảo".

Nằm giữa dòng sông Hoài thơ mộng, với khung cảnh bình yên và xinh đẹp, Hoi An Memories Resort & Spa mang lại cho du khách cảm giác gần gũi "như ở nhà" ngay từ những bước chân đầu tiên. Cảm giác được thư thái bình an, vỗ về an ủi, bao gánh nặng đều được giải tỏa là điều mà không phải bất kỳ khu nghỉ dưỡng nào cũng có thể mang lại.



Nhiều người chọn nơi đây để tái tạo lại năng lượng sau những chông chênh trong cuộc sống. Chị Hoài (Hà Nội - khách VIP của Hoi An Memories Resort & Spa) chia sẻ: "Mỗi khi gặp khó trong công việc, chị thường "trốn" đến Đảo Ký Ức Hội An. Nằm dài cả ngày trong phòng resort, ngắm nhìn sông nước bao la, bơi lội một chút lúc chiều tà và thưởng thức cocktail. Tất cả đều làm làm tâm hồn mình dịu lại. Hít căng lồng ngực gió trời và không khí trong lành. Lại có sức để về thành phố tiếp tục chiến đấu."



Điểm đặc sắc của Đảo Ký Ức Hội An nằm ở chỗ, mỗi lần đến đây, du khách lại bắt gặp một sự bất ngờ với những điều mới mẻ. Năm 2022 này, cồn đảo xinh đẹp này lại tiếp tục cho ra mắt những điểm nhấn mới, khoác lên những sắc màu nổi bật.

Tháng 3-2022, Ký Ức Hội An đã đưa vào sử dụng cầu bộ hành Ánh Trăng thương Cảng nối giữa phố cổ Hội An và đảo Ký ức Hội An để mang lại những trải nghiệm thuận tiện hơn cho du khách. Cầu có thiết kế như một dải vầng trăng bắc nối hai bờ sông Hoài, chiều dài tổng 110 mét, mang đậm tính nghệ thuật và hài hòa trong cảnh quan chung của khu phố cổ. Bước trên cầu ánh trăng, du khách sẽ có cảm giác bước đi trên một dải ngân hà với sự lấp lánh của hàng ngàn vì sao… Đây là công trình được kỳ vọng trở thành điểm check-in mới của Hội An trong năm 2022.



Cầu Ánh Trăng được kỳ vọng trở thành điểm check-in mới của Hội An

Và trong năm 2022, thành phố Hội An đã chính thức đưa Ký Ức Hội An vào trong tour trải nghiệm tại phố cổ góp phần làm phong phú trải nghiệm cho du khách khi tới với Hội An. Bên cạnh tham quan các di tích độc đáo, trải nghiệm các làng nghề thì khách du lịch còn được trải nghiệm Đảo Ký ức Hội An với không gian nghỉ dưỡng hoàn hảo mang trọn vẻ đẹp thuần khiết, nên thơ giữa dòng sông Hoài, hay thả hồn mình tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc hoàng hôn tuyệt đẹp trên cầu Ánh trăng, thưởng thức không gian nghệ thuật đỉnh cao với show diễn Ký Ức Hội An đẳng cấp. Đảo Ký Ức Hội An được kỳ vọng sẽ là điểm sáng hút khách và góp phần giúp ngành du lịch Quảng Nam hồi sinh sau dịch bệnh Covid 19.

