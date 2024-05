Hứa Thuận Long rất thích câu nói của nhà vô địch Olympic Mo Farah: "Đừng chỉ biết mơ tưởng đến chiến thắng, hãy tập luyện để đạt được nó".

Câu nói này trở thành kim chỉ nam để anh nỗ lực hết mình suốt những năm qua trong hành trình chinh phục đường chạy marathon.

Cũng như bao vận động viên phong trào khác, Hứa Thuận Long bắt đầu chạy bộ với mục tiêu rèn luyện sức khỏe. Trong lần đầu tiên thử sức tại một giải chạy, anh đã phải dừng lại chỉ sau 3km. Anh nhớ lại: "Hồi đó mình chạy 3km đã cảm thấy choáng và không thể tiếp tục được nữa. Mình khi đó còn chạy quá chậm, chẳng nghĩ có thể gắn bó lâu dài với môn này". Nhưng càng chạy, anh càng phát hiện ra niềm đam mê với bộ môn này. Mỗi tối, sau giờ làm, Hứa Thuận Long lại xỏ giày và chạy bất cứ khi nào có thể. Từng bước một, anh nâng cao quãng đường của mình từ 3km lên 5km, sau đó là 10km, cho đến khi anh có thể hoàn tất cả chặng full marathon 42km.

Năm 2017, tại Viet Runner Vũng Tàu - giải marathon đầu tiên Hứa Thuận Long tham gia - anh đã có một kỷ niệm không thể quên trong suốt sự nghiệp chạy bộ của mình khi về đích với thành tích 5 tiếng 20 phút, trong đó nửa quãng đường cuối anh phải hoàn thành bằng cách đi bộ. Đây trở thành một câu chuyện mà anh thường nhắc lại và cũng được xem là cột mốc quan trọng nhất trong hành trình bứt phá của anh. Hứa Thuận Long chia sẻ: "Cuộc thi đó mở ra cho mình rất nhiều bài học. Mình quyết định sẽ tìm hiểu sâu hơn về bộ môn chạy bộ, học hỏi từ những người đi trước và áp dụng những lời khuyên từ sách và tài liệu, cũng như các nguồn thông tin khác. Ban đầu, mục tiêu của mình chỉ là xem có thể cải thiện được bản thân không, và có thể tiến xa đến đâu trong môn thể thao này".

Tại giải marathon diễn ra vào cuối năm 2017, anh hoàn thành 42km với thành tích 3 tiếng 45 phút - một sự rút ngắn đáng kinh ngạc so với chỉ vài tháng trước đó. 3 năm sau, anh về đích với 2 tiếng 54 phút 48 giây tại Mekong Delta Marathon 2020 và bất ngờ đến khi anh phá vỡ kỷ lục tại giải VnExpress Marathon Hải Phòng được tổ chức vào tháng 12/2023, với chỉ 2 tiếng 34 phút 28 giây.

Hứa Thuận Long đã chứng minh ý chí kiên cường của mình khi không ngừng tiến bước qua từng thử thách, từ những mục tiêu nhỏ ban đầu đến những mục tiêu lớn hơn. Và theo năm tháng, kết quả là thời gian hoàn thành trong mỗi cuộc chạy của anh luôn được cải thiện, nhiều kỷ lục cá nhân lần lượt bị phá vỡ. Đầu năm nay, Hứa Thuận Long đã đón nhận bước ngoặt trong sự nghiệp chạy bộ khi đến với Tokyo Marathon 2024 - một trong sáu sự kiện marathon hàng đầu trên thế giới. Cơ hội được chạy cùng với Eliud Kipchoge - vận động viên marathon huyền thoại đã làm nên lịch sử với thành tích dưới 2 tiếng - đã trở thành động lực mạnh mẽ cho anh.

Ngày 3/3, cộng đồng chạy bộ vỡ òa khi vận động viên Hứa Thuận Long kết thúc Tokyo Marathon 2024 với thành tích 2 tiếng 29 phút 55 giây, đứng hạng 183 và là người có kết quả tốt nhất trong tổng số 22 vận động viên của Việt Nam tham dự.

Nhắc đến kết quả đáng tự hào đó, đến giờ anh vẫn không khỏi bồi hồi. "Thành tích mà mình đạt được thực sự vượt ngoài sự mong đợi. Vì đây là lần đầu tham gia một giải thi đấu quốc tế, mình đã phải đối mặt với áp lực, nhưng không khí sôi động tại sự kiện đã giúp mình cảm thấy hưng phấn. Có lẽ chính nhờ vào tinh thần này mà mình đã chạy tốt hơn so với kỳ vọng ban đầu của bản thân. Tất cả điều này là nhờ vào sự động viên và cổ vũ nhiệt tình từ tất cả mọi người và Pocari Sweat Việt Nam", anh tiết lộ. Sau Tokyo Marathon 2024, Hứa Thuận Long cho biết tiếp tục vùi mình vào tập luyện. Khi được hỏi về sân chơi muốn tham gia nhất, vận động viên 34 tuổi đã chọn Berlin Marathon bởi "giải đấu quy tụ hầu hết các chân chạy xuất sắc nhất trên thế giới và rất nhiều kỷ lục thế giới đã được lập tại đây".

Cần biết rằng không dễ để một vận động viên được góp mặt tại Tokyo Marathon. Trong tổng số hàng trăm nghìn đơn đăng ký, ban tổ chức chỉ chọn ra 38.000 vận động viên tranh tài (37.500 vận động viên cho đường chạy marathon, 500 vận động viên cho đường chạy 10km).

Hứa Thuận Long vinh dự góp mặt tại Tokyo Marathon 2024 bằng "tấm vé vàng" từ Pocari Sweat Việt Nam. Đây là sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ đến từ chàng trai này. Anh đã luôn mang theo khát vọng khám phá giới hạn của bản thân và kiên trì theo đuổi mục tiêu, đúng với tinh thần mà Pocari Sweat hướng tới.

Mối "lương duyên" của Hứa Thuận Long với Pocari Sweat Việt Nam đến vào cuối năm 2020, thời điểm vận động viên này tham gia giải chạy Pocari Sweat Run Việt Nam. Kể từ đó, thức uống bổ sung ion Pocari Sweat trở thành người bạn đồng hành với Thuận Long trên các cung đường.

"Pocari Sweat là thức uống bổ sung ion được yêu thích bởi các runner cũng như bản thân mình", anh tâm sự. Hứa Thuận Long tiết lộ sản phẩm đặc biệt này giúp anh bổ sung đủ nước, duy trì thể lực trong hành trình tập luyện gian nan.

Chạy marathon là hoạt động khiến cơ thể mất nước nhanh chóng. Trong một nghiên cứu, Học viện Y học Thể thao Mỹ khuyến nghị mỗi người nên uống từ 150 - 350 ml chất lỏng cho mỗi 15 đến 20 phút trong suốt cuộc marathon. Pocari Sweat có thể bù nước nhanh gấp 2.2 lần so với nước thường. Vì thế, đây là một sản phẩm không thể phù hợp hơn dành cho các runner.

Trải qua hành trình rất dài với đầy những chông gai, Hứa Thuận Long hiểu rõ những khó khăn mà một runner phải đối mặt. Vì thế, khi đã có được một số thành tựu nhất định, anh muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp, hy vọng câu chuyện của mình trở thành nguồn động lực cho vận động viên khác.

"Mình muốn truyền cảm hứng cho mọi người. Mình là người không có tài năng gì đặc biệt nhưng mình đã làm được điều mà trước đây không dám nghĩ đến. Mình tin các bạn khác nếu tập luyện chăm chỉ, bài bản và luôn kiên định với mục tiêu thì còn có thể làm tốt hơn mình", anh thổ lộ.

Chính vì mong muốn lan tỏa tinh thần thể thao cho thế hệ vận động viên trẻ tuổi, Hứa Thuận Long tiếp tục chinh phục "Cung Đường Huyền Thoại" (Legend Race) Tay Ho Half Marathon 2024 ngay sau Tokyo Marathon 2024. Với tinh thần "Road to be better", anh đã xuất sắc cán đích với thành tích ấn tượng 1 tiếng 15 phút 47 giây, xếp hạng thứ 3 trong số hơn 10.000 vận động viên tham gia. Thành tích này không chỉ khẳng định năng lực của anh mà còn là minh chứng cho tinh thần vượt qua giới hạn bản thân, tin tưởng vào chính mình để trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày.

"Chạy bộ không chỉ là một môn thể thao mà còn truyền cảm hứng cho mọi người theo đuổi một lối sống lành mạnh, có sự gắn kết và thúc đẩy lẫn nhau cùng đi lên", anh chia sẻ.

Ở tuổi 34, anh hiểu rằng bản thân còn nhiều mục tiêu và sứ mệnh phải hoàn thành, và sự hỗ trợ của Pocari Sweat Việt Nam trong tương lai chính là điều may mắn thúc đẩy anh tiến xa hơn. Không chỉ với riêng cá nhân Hứa Thuận Long, nhãn hàng còn mong muốn trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của những người đam mê chạy bộ khác, giúp họ cải thiện về cả mặt thể chất lẫn tinh thần. Pocari Sweat Việt Nam tin rằng "Road to be better" - con đường trở thành phiên bản tốt hơn vẫn đang chờ đợi chúng ta phía trước.