Những năm đầu thập niên 2000, Hồ Ngọc Hà - khi ấy mới là một thiếu nữ 16 tuổi - đã dò dẫm đặt bước chân đầu tiên vào làng giải trí Việt. Cô khởi nghiệp với vai trò người mẫu, có vai diễn đầu tay trên màn ảnh nhỏ rồi lấn sân điện ảnh… Nhưng những công việc này mới chỉ như bước khởi động, đưa Hồ Ngọc Hà đến với âm nhạc - địa hạt sẽ giúp nữ nghệ sĩ tỏa sáng suốt hai thập kỷ tiếp theo. Một cách rất tự nhiên, âm nhạc cũng đã trở thành mở đầu câu chuyện của chúng tôi với Hồ Ngọc Hà trong những ngày chuyển giao giữa năm 2023 và 2024, khi người ta có nhu cầu ngồi xuống để nhìn lại những điều đã làm được trong năm cũ và vạch ra dự định cho một năm mới đã đến rất gần.

Năm 2004, Hồ Ngọc Hà chính thức gắn mình với danh xưng ca sĩ bằng việc phát hành album đầu tay "24 giờ 7 ngày". Tự nhận xét về mình lúc đó, nữ ca sĩ chia sẻ: "Hồ Ngọc Hà ngày ấy, là một cô bé rất cá tính, năng động, dám làm, dám thử thách. Tuy nhiên, phải công nhận là nghe lại ngày đầu đi hát thì trời ơi, đúng là có sao hát vậy người ơi!". Thật vậy, Hồ Ngọc Hà ở tuổi đôi mươi với chất giọng khàn khàn dù được ví như làn gió lạ vẫn không tránh khỏi trở thành tâm điểm của nhiều tranh cãi. Tất nhiên, một khi đã đặt mình trước cái nhìn của công chúng, thứ tất yếu sẽ kéo đến là những lời khen chê. Nhưng với trường hợp của Hồ Ngọc Hà, tranh cãi nổ ra không phải vì cô không có tố chất, mà vì cô là một trường hợp quá lạ lẫm của showbiz Việt đương thời.

Gần 20 năm gắn bó với âm nhạc, ca sĩ trẻ Hồ Ngọc Hà từng bị chê trách bởi sự "thiếu hoàn hảo" năm xưa đã trở thành cái tên không thể thiếu trên bản đồ Vpop. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà trên sân khấu âm nhạc dữ dội và bền bỉ trước thế nào, Hồ Ngọc Hà sau ánh đèn sân khấu cũng kiên cường như vậy trước những biến cố trong cuộc đời.

"Hồ Ngọc Hà hát thều thào", "Hồ Ngọc Hà hát không ra hơi", "Không nghe thấy chữ nào Hồ Ngọc Hà hát cả"… là những lời phê bình phổ biến của công chúng vào cái thời Hồ Ngọc Hà mới bước chân vào con đường ca hát. Thậm chí, tới tận bây giờ, thỉnh thoảng ta vẫn đọc được những câu chữ như thế trong phần bình luận của các nền tảng trực tuyến. Nhìn lại mình của những ngày đầu chập chững ấy, giọng ca Cô đơn trên sofa không ngại ngần thú nhận khởi điểm của mình chỉ là một "tay ngang". Nhưng những thiếu sót về thanh nhạc phần nào đã được bù đắp bằng ý chí và quyết tâm của tuổi trẻ.





"Xin thú nhận là từ những ngày đầu tiên đi hát, Hà không được rèn luyện, không biết rèn luyện và chưa có một sự rèn luyện tử tế, đàng hoàng. Thế nên, sẽ không tránh khỏi việc những người yêu thích sự mộc mạc hay là bản năng thì họ sẽ thích. Nhưng nếu một người thích sự kỹ thuật, tròn trịa, tròn vành rõ chữ thì chắc chắn không thể nào thích Hồ Ngọc Hà của những ngày đầu tiên. Ấn tượng ngày ấy về một cô bé rất cá tính, năng động, dám làm, dám thử thách. Tuy nhiên, phải công nhận một điều, là khi nghe lại ngày đầu tiên mình hát thì, trời ơi, đúng là có sao thì hát vậy người ơi".

Sau này, khi kỹ thuật thanh nhạc của Hồ Ngọc Hà đã có nhiều tiến bộ, và người nghe cũng dần thấy "nghiện" chất giọng trầm khàn của nữ ca sĩ, thì tinh thần "năng động, dám làm, dám thử thách" lại trở thành động lực, thôi thúc cô không ngừng thay đổi - tìm tòi định hướng âm nhạc mới, cũng là cách để làm mới mình trong âm nhạc. Ở album đầu tay làm cùng nhạc sĩ Huy Tuấn, Hồ Ngọc Hà liều lĩnh giới thiệu đến công chúng những giai điệu mới lạ dù cách hát đâu đó vẫn còn đầy tranh cãi. Trong những năm sau đó, cô trở thành cái tên tiên phong với dòng nhạc Dance cùng sự hợp tác đầy mới mẻ với nhạc sĩ Dương Khắc Linh, tạo ra những bản hit như "Xin hãy thứ tha". Thời gian gần đây, cũng chính Hồ Ngọc Hà khiến khán giả chú ý đến Tăng Duy Tân khi có màn kết hợp được nhiều người nhận xét là khó có thể nào chê trong "Cô đơn trên sofa".

Mọi nỗ lực của Hồ Ngọc Hà, cả trong phòng thu lẫn trên sân khấu, đều để nhắm đến một mục tiêu duy nhất: Hồ Ngọc Hà hôm nay phải khác với Hồ Ngọc Hà của ngày hôm qua, và tốt hơn Hồ Ngọc Hà của mọi khoảnh khắc trước đó. Hồ Ngọc Hà thông minh, luôn biết mình cần gì, luôn ý thức được mình cần phải thay đổi. Bởi vì đôi khi, đó là lựa chọn duy nhất. Và sự quyết liệt ấy đôi khi phải đánh đổi bằng những lựa chọn khó khăn.

Chia sẻ với chúng tôi, Hồ Ngọc Hà cho biết bản thân có những giai đoạn đã từng phải từ chối rất nhiều show diễn, không phải vì chảnh, mà bởi không biết phải mang tới điều gì cho khán giả: "Hà không muốn một bài diễn rất hoành tráng trên sân khấu này rồi lại mang đi diễn ở một sân khấu khác. Hà không làm như vậy được. Đó có thể là một điểm yếu của Hà. Mặc dù Hà là một người chịu khó chạy show. Tất cả các show diễn Hà đều có thể đáp ứng được, phòng trà hát được, sân khấu lớn hát được, nhảy cũng được, hát ở sân vận động cũng được. Hình ảnh của mình thì Hà nghĩ cũng khá đa dạng".

Hồ Ngọc Hà trăn trở với việc không muốn lặp lại mình tới độ sẵn sàng đánh đổi sự "phủ sóng" các sân khấu ca nhạc lấy những màn trình diễn chất lượng. Bởi, sự lặp lại chính mình - cứ lên sân khấu là lại hát đi hát lại một danh sách bài y chang, biểu diễn những động tác vũ đạo không có gì mới - đã đẩy nữ ca sĩ vào một giai đoạn "bị bào mòn cảm xúc". Một nghệ sĩ cần phải "là mình" để kết nối với khán giả, nhưng đồng thời cũng không thể hài lòng với việc "là chính mình" ấy để rồi bản thân trở nên nhàm chán - trong mắt khán giả và với chính mình. Mọi sự chai lì xúc cảm đều là kẻ thù của người nghệ sĩ, Hồ Ngọc Hà đã nếm trải tình trạng ấy để luôn nhắc nhở bản thân phải thay đổi:

"Ngay cả thời điểm bây giờ cũng vậy, Hà muốn vẫn là mình nhưng được phát triển theo một hướng mới mẻ hơn, thu hút hơn. Từ nay về sau, mọi người có thể thấy là Hà chơi nhạc cụ nhiều hơn trong phần trình diễn của mình. Cũng vẫn là diễn nhưng Hà phải tập luyện kinh khủng hơn là 1, 2 động tác nhảy. Trong 20 năm Hà đi hát thì phải hơn 10 năm Hà có vũ đạo cho những bài hát của mình rồi nên Hà phải làm gì đó khác. Không thì mọi người sẽ nói: 'À chắc hôm nay bà Hà sẽ nhảy, chiêu trò trên sân khấu nữa đây'. Hà muốn mọi người phải bất ngờ vì suy nghĩ mà mọi người từng mặc định nghĩ mình như vậy".

Giữa cuộc trò chuyện về âm nhạc, chúng tôi cũng nói với nhau về những thay đổi và khác biệt mà làn sóng nghệ sĩ genZ đang mang đến cho thị trường. Từ góc nhìn của mình, Hồ Ngọc Hà chia sẻ cô phải "cực kỳ bình tĩnh, bình tâm ngồi lại để thấy những điều hay nhất, mới mẻ nhất mà các bạn có" thay vì cực đoan theo kiểu nhị nguyên hoặc chạy theo hoặc cưỡng lại:

Khi câu chuyện về sự nghiệp âm nhạc của Hồ Ngọc Hà tạm được gút lại bằng từ khóa "luôn làm mới mình", câu chuyện đưa chúng tôi sang một chủ đề khác, mà chính tôi khi ấy cũng khá băn khoăn liệu mình nên mở lời như thế nào. Tôi quyết định đặt cho nữ ca sĩ câu hỏi: "Từ khi nào Hồ Ngọc Hà cảm nhận được sóng gió đến với cuộc đời mình?". Và nỗi lo lắng của tôi nhanh chóng được hóa giải nhờ thái độ bình tĩnh của Hồ Ngọc Hà:

"Nếu mà hỏi lần đầu tiên Hà gặp sóng gió là thời điểm nào thì Hà nghĩ thời điểm ngay từ khi bước chân vào con đường ca hát là rất sóng gió rồi".

Hồ Ngọc Hà đã từng đối diện với cảnh bị khán giả quay lưng, dường như mất rất nhiều thứ vì sự bản năng của chính mình. Cảm giác sống trong sự ghét bỏ, cảm giác chạm đáy, có lẽ "Nữ hoàng giải trí" đều đã nếm trải qua. Nhưng thay vì để bản thân chìm ngập trong cảm giác tự bất hạnh hay xù lông cánh "phản công" những người làm tổn thương mình thì: "Trong câu chuyện của Hà từng đi qua, để nghĩ đúng thì nó vẫn đúng, nghĩ sai thì nó vẫn sai. Rất khó để có định nghĩa về nó, tuy nhiên, đó cũng là lý do khi Hà bước qua giai đoạn đó, Hà cũng đã đóng cửa tất cả mọi chuyện từ phía mình, từ cả về cảm xúc, về công việc, về dự án để suy ngẫm, nghĩ xem mình đã làm gì, khán giả đã cho Hà bài học như vậy là đúng hay sai. Hà phải giải quyết như thế nào. Đó là cách mà Hà nghĩ, đôi khi sóng gió đến buộc bạn phải tĩnh lặng lại để nhìn nhận rõ cách giải quyết như thế nào".





Sóng gió trong cuộc đời không ai có thể lường trước, nhưng điều tệ nhất là ta không thể biết nó sẽ "đánh" mình mạnh đến mức nào, sẽ khiến ta chao đảo hay cuốn ta xuống tận đáy biển của nỗi đau. Hồ Ngọc Hà thú nhận đứng trước sóng gió cuộc đời, cô từng cảm thấy hụt hẫng và muốn từ bỏ bởi mặc cảm không xứng đáng với sự yêu thương của mọi người. Nhưng nhìn từ một góc độ tích cực khác, cũng chính sự tàn phá của sóng gió cuộc đời sẽ mang đến cho mỗi người cơ hội lùi lại một chút - để tự kiểm điểm và để sửa mình. Cũng chính trong những khoảnh khắc "tạm nghỉ" ấy, Hồ Ngọc Hà đã cảm nhận rõ sự yêu thương của mọi người đã giúp cho mình có động lực để bước tiếp, để chia sẻ và được chia sẻ, để được mọi người thấu hiểu câu chuyện của mình.

Haruki Murakami từng bảo rằng "Khi bước ra khỏi cơn bão, chúng ta sẽ không còn là con người như khi chúng ta bước vào cơn bão nữa". 20 năm qua, Hồ Ngọc Hà đã từng im lặng trước những ồn ào của bản thân. Nhưng ở tuổi 40, nữ ca sĩ đã bình thản đối diện với những thắc mắc, với những câu hỏi chưa được trả lời, tựa một người đã "bước ra khỏi cơn bão đời mình" và tìm thấy cùng lúc cả kiên cường lẫn sự bình tâm:

"Hà nghĩ Hà có rất nhiều cơn bão trong cuộc đời mình. Chính xác là như vậy. Khi bạn bước ra khỏi cơn bão, bạn sẽ có sự điềm tĩnh hơn rất nhiều. Khi bạn có sự điềm tĩnh càng sâu thì người đối diện sẽ hơi mất bình tĩnh với bạn. Chắc chắn bạn sẽ có nhiều bài học hơn, bạn sẽ có một cái nhìn sâu sắc hơn. Bạn gặp một người điềm tĩnh sẽ thấy thu hút hơn là một người năng động và sồn sồn trước mặt bạn. Hà cảm ơn tất cả các cơn bão đó. Hà chưa bao giờ muốn đón nhận bão cả nhưng khi nó đến và đi, Hà cảm thấy thực sự rất may mắn và thực sự rất cố gắng để thoát khỏi cơn bão để trưởng thành hơn", giọng ca Cơn bão nghiêng đêm chiêm nghiệm.





Trong một lần gặp gỡ trước đây, Hồ Ngọc Hà gây bất ngờ cho tôi khi chia sẻ một trong những lí do để cô nhận lời tham gia The New Mentor, đó chính là trường quay… gần nhà. Nữ ca sĩ có thể tranh thủ giờ nghỉ giải lao để về nhà với các con, đặc biệt là cặp song sinh Lisa - Leon luôn miệng "Mẹ Hà ơi!". Cô cũng từng cho biết mình quyết định có Subeo mà không nghĩ đến việc con sẽ ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp. Với Lisa và Leon cũng vậy, Hồ Ngọc Hà vẫn là con người của gia đình, nhưng thực sự thì "Hà chưa bao giờ nghĩ mình có nhiều con đến thế!". Hồ Ngọc Hà hào hứng khi nhắc đến cả 3 nhóc tỳ và cuộc sống "Hễ đi học là mẹ nhớ, còn không ở nhà thì mẹ Điên".

"Các bạn cũng biết nuôi 1 em bé đã là thử thách rồi, đây lại nuôi 2 em bé thì giống như ông trời gửi 1 tín hiệu, bài học về sự nhẫn nại dành cho Hà. Tuy nhiên đổi lại chính là niềm vui, niềm hạnh phúc. Hà cũng nói thật là khi đi học, chính sự cá tính, quậy phá của các con làm Hà rất nhớ. Khi trở về nhà mà lúc thì yên ắng, lúc náo loạn, 2 thái cực đó buộc bạn phải tự cân bằng và tự cảm thấy quý giá".





Trong nhiều tranh cãi nổi lên thời gian qua, con cái vẫn được nhắc đến như một trong những lý do khiến lộ trình sự nghiệp của một người phụ nữ khó đuổi kịp đồng nghiệp là nam giới. Cách nói này cũng hàm chứa kỳ vọng một người mẹ phải "biết" hy sinh sự nghiệp để chăm lo cho con cái. Nhưng Hồ Ngọc Hà đã chứng minh ba em bé không phải gánh nặng lên sự nghiệp của cô cũng như ngược lại. Thật vậy, bà mẹ ba con càng ngày càng khiến công chúng thêm thán phục khi liên tục có những cột mốc sự nghiệp đáng tự hào. Câu chuyện của nữ ca sĩ đã phá tan định kiến về giới khi cho thấy một bà mẹ 3 con vẫn có đủ năng lượng, đủ thời gian để căng sức cho sự nghiệp: âm nhạc có, thời trang có, truyền hình thực tế cũng không thiếu.

Năm 2023 của Hồ Ngọc Hà là sự xen kẽ nhịp nhàng giữa chuỗi MV với team The New Mentor, thời gian hạnh phúc bên 2 nhóc tỳ Lisa - Leon và màn trở lại ngoạn mục ở địa hạt truyền hình thực tế. Đặc biệt, cuối năm 2023, danh xưng "Friend of House" (Bạn thân thương hiệu) của Gucci càng làm tăng thêm tiếng tăm cho "Nữ hoàng giải trí". Tại Việt Nam, sau Sơn Tùng M-TP, Hồ Ngọc Hà là người thứ hai, và cũng là nữ nghệ sĩ Việt đầu tiên có được đãi ngộ đặc biệt này. Không chỉ Gucci, Hồ Ngọc Hà trong năm 2023 còn là gương mặt được thương hiệu thời trang đá quý Bulgari ưu ái.

Nhiều người thấy Hồ Ngọc Hà "yên bề gia thất" ở tuổi 39 hẳn sẽ mặc định rằng nữ ca sĩ không còn mặn mà hoạt động nghệ thuật nữa. Đây tiếp tục là một định kiến khác về phụ nữ nói chung và các nữ nghệ sĩ nói riêng: tuổi tác tỉ lệ nghịch với nhan sắc và ánh hào quang sân khấu. Nhưng nếu chứng kiến hình ảnh Hồ Ngọc Hà vẫn nỗ lực nối dài hành trình Lovesongs, chơi guitar điện máu lửa tại sân khấu Nha Trang, lộn ngược người catwalk trên không ở chung kết The New Mentor… thì ta sẽ hiểu tuổi tác sau cùng chỉ là một con số, và giới hạn của ta nằm ở những điều mình có thể - và sẵn lòng nỗ lực - làm được. Còn với Hồ Ngọc Hà, cô đã có một năm 2023 rực rỡ, là đỉnh cao tiếp theo trong sự nghiệp của Hồ Ngọc Hà.

Danh xưng khán giả đặt cho một nghệ sĩ có thể trở thành tấm áo điểm tô cho nhan sắc và tài năng, nhưng cũng có thể trở thành gông cùm khiến họ không thể thoát ra. Với Hồ Ngọc Hà, cái danh xưng "Người đẹp hát" thuở bước chân vào nghề vừa là ngợi khen nhan sắc, nhưng cũng là lời "ngầm tuyên án" cho kỹ năng thanh nhạc của cô. Tuy nhiên, 20 năm miệt mài lao động nghệ thuật vừa qua đã giúp nữ ca sĩ ngoạn mục rũ bỏ danh xưng này, và thay thế nó bằng danh xưng mới "Nữ hoàng giải trí".

Nói về một "hạn sử dụng" cho sự nghiệp của mình với tư cách một nghệ sĩ, Hồ Ngọc Hà mạnh mẽ khẳng định: "Hà chưa bao giờ nghĩ mình giải nghệ vì bận rộn công việc kinh doanh hay điều gì khác vì mọi thứ Hà đang làm đều được hỗ trợ cho nhau. Khi có lợi thế như vậy, tại sao phải giải nghệ trong khi đây là một con đường rất nhiều người mong muốn bước vào để thành công?".





Hà không. Vì với Hà, Hà may mắn trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng và được yêu thích. Hà phải có trách nhiệm cống hiến hết mình. Như Hà đã nói, chuyện bạn gây thu hút và tò mò hay không tùy thuộc vào chuyện bạn lựa chọn con đường đi của mình thế nào. Hà luôn cho ra sản phẩm nhưng không phải lúc nào cũng ra nhiều sản phẩm. Bạn cũng biết là con người cần một số năm để tái tạo năng lượng, rồi có những năm được bùng phát những năng lượng được tái tạo đó. Hà cần những lúc tĩnh lặng để nhìn lại bản thân và đi trên con đường của mình. Hà chưa bao giờ nghĩ mình giải nghệ vì bận rộn công việc kinh doanh hay điều gì khác vì mọi thứ Hà đang làm đều được hỗ trợ cho nhau. Vậy khi có lợi thế như vậy, tại sao phải giải nghệ trong khi đây là một con đường rất nhiều người mong muốn bước vào để thành công.

Điều gì khiến chị tiếp tục tìm đến chinh phục các đỉnh cao mới?

Bởi vì Hà thấy cuộc sống này quá thú vị. Ngày xưa vì ép học đàn nên Hà mới học, còn hiện giờ, vì muốn hình ảnh của bản thân sáng tạo hơn nên Hà rất yêu những nốt đàn. Còn ngày xưa, khi học tiếng Anh vì buộc phải học nên học, còn giờ Hà muốn trau dồi nhiều kiến thức hơn nữa, muốn nói hay hơn, muốn tìm hiểu các ngôn ngữ khác hoặc học thêm về nhiều lĩnh vực Hà yêu thích. Khi bạn học với niềm đam mê, được làm những đam mê của mình sẽ cảm thấy sung sướng hơn rất nhiều.

Trước đây, khi đi hát, Hà chỉ quan tâm tới việc mình phải trở thành một nghệ sĩ, Hà muốn kiếm được nhiều tiền để trang trải cuộc sống. Ngoài đam mê, ngoài chuyện mình thấy có một chút năng khiếu thì áp lực kinh tế sẽ khiến bạn phải làm việc như một cái máy. Khi bạn trưởng thành hơn, bạn làm chủ cuộc sống của mình hơn thì bạn tiếp nhận những điều trước đây mình bị ép bằng sự đam mê. Hà thấy rất sung sướng. Đó chính là lý do Hà luôn cảm thấy đó là động lực trong cuộc sống của Hà. Hà cảm thấy để được sống bây giờ đã là may mắn. Trước giờ Hà chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Còn để làm nghề, sống với nghề, được mọi người yêu thích là cực kỳ may mắn. Hà được sự ưu ái của các nhãn hàng cũng là vô cùng may mắn. Khi mình biết ơn những điều đó thì bạn sẽ thấy ý nghĩa hơn nhiều. Bạn sẽ không muốn từ bỏ bất cứ một giây phút nào trong cuộc sống của bạn. Điều này khác hoàn toàn lứa tuổi 20, 30, khiến Hà có nhiều động lực trong cuộc sống.

Trong The New Mentor có một câu nói của Hồ Ngọc Hà mà tôi khá ấn tượng: "Vào cuộc thi thì là chị em, cuộc thi kết thúc thì hồn ai nấy giữ", hơi phũ phàng nhưng thực tế. Hồ Ngọc Hà có thể chia sẻ thêm về quan điểm này?

Cái đó là sự thật. Bởi vì ngay cả người thân trong gia đình, chúng ta không thể kè kè giúp đỡ họ mỗi ngày. Anh chị em gặp khó khăn thì chúng ta giúp họ 1, 2, 3 lần, nhưng không thể nào giúp đỡ họ mãi lần 4, lần 5 vì mỗi người cần phải quản lý cuộc sống của mình. Các bạn học trò của Hà cũng vậy. Nếu học trò có nói: "Chị ơi, em cần chị giúp cái này!" thì Hà sẵn lòng. Nhưng Hà không thể mỗi ngày nhắc nhở các bạn là phải làm thế này, thế kia. Trong cuộc thi thì Hà phải như vậy, phải nhắc nhở tập này các em phải thế này, thế kia nhưng rõ ràng khi bước ra, không thể có những cuộc trò chuyện mỗi ngày vì ai cũng có cuộc sống riêng, có định hướng riêng. Thậm chí, các bạn không muốn những gì các bạn có trong cuộc thi. Khi các bạn cần lời khuyên, sự giúp đỡ hoặc Hà cần sự giúp đỡ từ các bạn thì sẵn sàng giúp đỡ nhau. Nhưng đúng là các bạn phải tự sáng tạo và đi trên con đường của mình.

GenZ nói chung và các học trò genZ của chị nói riêng là một thế giới như thế nào?

Một thế giới rất thật và phẳng. Trước kia, âm nhạc rất thơ ca lãng mạn, còn bây giờ các bạn có thể thấy âm nhạc như một cuộc trò chuyện. Rất thực tế, toàn là những lời không cần phải suy nghĩ nhiều. Tình yêu không còn được ví với hoa lá cây, mà các bạn nói thẳng cảm xúc, có người thích, người không. Nhưng thế hệ của Hà phải chấp nhận điều đó, chấp nhận sự thay đổi. Còn sự thay đổi kéo dài hay không thì còn phải tùy thuộc vào căn bản đã đúng hay chưa. Hà thấy một làn sóng Gen Z xuất hiện thì cũng là lúc bạn phải thức tỉnh. Đôi khi, nhiều người muốn chạy theo các bạn ấy để thay đổi, có nhiều người lại cổ vũ: "Tôi vẫn là tôi, việc gì phải thay đổi" thì Hà phải cực kỳ bình tĩnh, bình tâm ngồi lại để thấy những điều hay nhất, mới mẻ nhất mà các bạn có.

Trong một show diễn ca nhạc, họ tìm tới mình là vì điều gì. Là vì mình thay đổi giống các bạn hay vì mình luôn mới mẻ hơn so với mình của ngày hôm qua thì Hà đã nhìn thấy được điều đó. Nếu mọi người muốn mời Hồ Ngọc Hà là bởi vì Hà là Hồ Ngọc Hà, các bạn trẻ là các bạn trẻ chứ không phải là các nghệ sĩ khác. Chúng ta đừng bao giờ lặp lại hoặc cố gắng làm khác đi những gì mình tạo dựng trong 20 năm qua. Hà không đợi tới khi khán giả chán mà đã chán mình trước để có thể làm mới, luôn mang tới những bất ngờ. Đó cũng chính là lý do bạn có thể tồn tại hay không.