Những năm gần đây, Hà Giang ngày càng thu hút nhiều tín đồ du lịch, thậm chí cũng chẳng ngoa khi nói rằng nơi đây trở thành niềm khát khao của biết bao bạn trẻ, ai cũng muốn thử thách mình một lần trong đời trải nghiệm khám phá những vách đá cheo leo, những dải núi tai mèo sắc nhọn hay những khúc cua tay áo “đi vào lòng người”. Theo xu hướng du lịch hiện nay, có lẽ đa số mọi người khi tới thăm Hà Giang đều mải mê trước sự kì vĩ của Hoàng Su Phì hay cao nguyên đá Đồng Văn. Thế nhưng bạn có để ý, vùng đất này còn có một Xín Mần xa xôi nhưng rất đỗi yên bình và thơ mộng.

Khi đã trở về thành phố sau một hành trình dài vừa đủ, nhớ lại hành trình chinh phục Xín Mần, tôi cảm giác ngẩn ngơ thực sự khi người đã về Hà Nội nhưng trái tim thì vẫn đánh rơi vài nhịp trên những rẻo non cao, đọng lại trên những bông hoa tam giác mạch phớt hồng rung rinh trong gió. Vô vàn trải nghiệm, những cảm xúc chỉ muốn gói ghém mang về chốn phố thị ồn ã tấp nập này.

Nổi tiếng tại Xín Mần, Suôi Thầu là một trong những địa điểm hút chân nhiều du khách trong thời gian gần đây, dù không thể “hot” như Hoàng Su Phì hay Đồng Văn... Nhưng mùa thu năm nay, trên các nền tảng mạng xã hội, thảo nguyên Suôi Thầu với đồi hoa tam giác mạch rực nở liên tục lên xu hướng, thậm chí nơi đây còn được nhiều người ưu ái ví như “Thụy Sĩ thu nhỏ giữa lòng Hà Giang”. Chính bởi nét đẹp quyến rũ rất riêng biệt này mà mảnh đất địa đầu của Tổ quốc đã thôi thúc tôi phải đến ngay lập tức.

Tọa lạc ở phía tây Hà Giang nên cung đường di chuyển đến thảo nguyên Suôi Thầu tương đối phức tạp hoặc có thể nói là khá cực. Trước khi đến đây tôi cũng đã đọc qua vài review trên mạng, nhưng chung quy lại vẫn chỉ là những bức ảnh sống ảo “xịn xò” còn cung đường di chuyển thế nào thì rất hiếm bài hướng dẫn cụ thể.

Chúng tôi định bụng rằng cứ vừa đi vừa hỏi người dân xung quanh là được, nhưng điều làm tôi khá bất ngờ là khi nhắc đến Suôi Thầu ngay cả người dân tại thành phố Hà Giang lại có khá nhiều người vẫn… ngơ ngác. Có thể Suôi Thầu không quá hot như các địa điểm Đồng Văn, Mèo Vạc, cũng có thể địa điểm này cách xa khu thành phố quá nên chẳng ai nắm bắt được chăng? Điều ấy khiến chúng tôi càng thêm hồi hộp, len lỏi một chút lo lắng khi mình sắp đến một miền đất mới lạ mà lại không có quá nhiều sự chỉ dẫn, giống như đi “khai phá” một địa điểm du lịch mới toanh vậy. Khởi đầu hơi lệch so với dự tính, nhưng mà thôi vẫn cứ phải đi, vừa đi vừa dò đường rồi trao một phần niềm tin cho cả “chị Google” nữa thì kiểu gì cũng sẽ đến.

Để đến với thảo nguyên Suôi Thầu sẽ có 3 cung đường di chuyển, độ dài ngắn của quãng đường khác nhau tùy vào phương tiện mà các bạn lựa chọn. Các cung đường hầu như khá rộng rãi cũng tương đối bằng phẳng cho nên di chuyển bằng xe máy và ô tô con đều có thể lên được thảo nguyên Suôi Thầu.

Thông thường, khi đến với Hà Giang, đa số mọi người sẽ đi theo tour bởi có sẵn hướng dẫn viên du lịch chỉ dẫn, lo từ A-Z. Ấy vậy mà một cô gái chưa từng đặt chân đến mảnh đất hoang sơ khắc nghiệt này như tôi lại muốn tự mình chinh phục nó. Bởi vậy dù có những khó khăn bỡ ngỡ nhất định, nhưng tôi lại thấy đó là niềm vui, để biết đâu sau chuyến đi này sẽ truyền thêm năng lượng cho những bước chân không mỏi ngoài kia.

Từ Hà Nội, trải qua gần 6 tiếng đồng hồ lắc lư trên xe khách, chúng tôi đến thành phố Hà Giang khi trời chưa sáng hẳn. Cả thành phố còn im lìm trong màn sương mờ ảo, tiết trời se lạnh khiến ai cũng ngáp ngắn ngáp dài nhưng không vì thế mà niềm háo hức khám phá vùng đất mới bên trong chúng tôi nguôi lại.

Khi trời vừa hửng sáng cũng là lúc chúng tôi xốc tinh thần cho hành trình dài phía trước. Nếu ngắm Hà Giang qua cửa sổ ô tô thì cũng không hẳn là không cảm nhận được hết vẻ đẹp thiên nhiên ở nơi đây, chỉ là khi đi xe máy sẽ có những thử thách đúng với kiểu “phượt” nhất, bởi thế mà kể cả khách Việt hay khách Tây cứ lên đến Hà Giang là thuê xe máy. Các tư trang phục vụ cho chuyến phượt Hà Giang như mũ bảo hiểm, áo mưa, ủng, bọc hành lý… đều được chuẩn bị đầy đủ cả.

Trèo lên chiếc xe vừa thuê, chỉ buồn cười một điều là người dân ở đây ai nấy cũng thấy ngạc nhiên khi điểm đến của chúng tôi lại là Xín Mần. Không phải Xín Mần không đẹp, mà hiện tại Đồng Văn, Mèo Vạc rồi Mã Pí Lèng, sông Nho Quế được yêu thích hơn cả. Tôi có nhắc đến mùa tam giác mạch ở Suôi Thầu đẹp lắm, có người còn ngơ ngác chẳng biết nó ở đâu, sao chỉ vì mỗi tam giác mạch mà lại khiến chúng tôi đi ngược lại với số đông như thế? Vì sao được nhỉ, tôi cũng thử hỏi mình, tôi cũng chưa biết rõ hành trình phía trước mình sẽ trải qua những gì, chỉ biết lúc ấy thứ tôi mong mỏi nhất chính là được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của “cô sơn nữ” Xín Mần và cứ thế chúng tôi đi, mặc người ta rong ruổi về phía mặt trời.

Trong hành trình khám phá Suôi Thầu, để có thể đến được thảo nguyên chúng tôi đã phải di chuyển gần 150km, tương đương với 6 tiếng chạy xe mới có mặt ở thị trấn Cốc Pài. Từ thị trấn vẫn phải chiến thêm một quãng đường đèo quanh co kéo dài 6km nữa mới lên đến địa phận thôn Suôi Thầu. Vùng thảo nguyên ấy còn tọa lạc ở vị trí cao 1.200m so với mực nước biển, càng đi càng như lên đỉnh núi với mây mờ giăng kín lối, huyền ảo không tưởng. Chỉ riêng một đoạn đường thôi cũng đã cho chúng tôi thấy được cái vẻ đẹp dữ dội khi một bên là núi non hùng vĩ một bên là vực sâu hiểm trở. Cung bậc cảm xúc cứ dập dìu lên xuống, tuy hơi đáng sợ nhưng lại đẹp và yên bình đến kỳ lạ, nó cứ kích thích người ta phải nhìn ngắm. Và nhìn ngắm thôi nhé chứ không được đắm chìm vì đắm chìm đoạn này là sẽ… ngã đấy!

Vượt qua cung đường đầy sỏi đá, nhiều gập ghềnh và hiểm trở, nhưng đừng vội nản lòng bởi kết quả nhất định sẽ xứng đáng thôi. Trải dài trước mắt tôi là những rặng mía lau như chạm đến tầng trời xanh, dưới là dòng sô Lô ánh bạc như chiếc gương phản chiếu diệu kỳ. Ai nấy trong chúng tôi cũng đều choáng ngợp, chỉ biết “wow” thật dài. Quả thực, chỉ có những ai từng đến đây rồi mới hiểu lý do vì sao dù Hà Giang vẫn còn đó vô số danh thắng hùng vĩ, thế nhưng Suôi Thầu vẫn luôn là cái tên được bao người yêu thích khi về với vùng biên viễn này.

Vùng thảo nguyên rộng lớn mênh mông với diện tích rộng rãi đầy ấn tượng lên đến hàng trăm ha. Từ Suôi Thầu, bạn sẽ có thể nhìn thấy cả các xã Pà Vầy Sủ, Chí Cà, Thèn Phàng, Cốc Rế hay cả thị trấn Cốc Pài nữa. Mỗi độ tháng 10, tháng 11 cả thung lũng với bạt ngàn sắc hồng phai của những cánh đồng kiều mạch, làm bớt đi phần nào vẻ gai góc của núi đồi hùng vĩ nơi đây. Chẳng quá lời khi nói Suôi Thầu đẹp như một bức tranh, dưới cái nắng vàng ươm những dải màu đan xen nhau hài hòa nào là ruộng ngô, ruộng lúa, những cây sa mộc mọc lác đác dọc khắp cánh đồng, rồi cả dòng sông Lô uốn lượn nhìn bé xíu ngay dưới chân núi.

Thật khó để nói về cảm giác lần đầu được đứng trên mảnh đất đầy kỳ vĩ này và tôi biết có một Suôi Thầu đã in dấu trong tim mình. Dù là địa điểm du lịch nhưng nơi đây vẫn còn rất hoang sơ, yên tĩnh cho chúng tôi tự do thả hồn phiêu lãng, bay bổng tựa cơn gió nhẹ vắt qua đỉnh đồi. Không biết liệu có thêm lần nào mình lại được đắm chìm trong khung cảnh an yên mà tuyệt diệu này nữa không?

Anh Hoàng Seo Tráng người dân tộc H’Mong chủ của vườn hoa tam giác mạch gây sốt trên mạng xã hội trò chuyện với chúng tôi rất tâm tình, rằng khách du lịch đến đây chụp ảnh nhiều lắm, mới 2 năm trở lại đây gia đình anh cũng có thêm thu nhập nhờ vườn hoa này, xung quanh còn có các sạp cho thuê đồ dân tộc cho các chị em chụp ảnh. Bà con xung quanh người gặt nốt lúa, người gieo hạt non, cứ bụi này tàn thì những bụi sau hoa lại rực nở. Anh chàng người H’Mong mộc mạc gọi mời chúng tôi, lần tới ghé đến chơi là lại có thêm mạ non xanh mượt, tha hồ chụp nhiều ảnh đẹp nữa.

Điều khiến việc khám phá Suôi Thầu trở nên đáng nhớ và trọn vẹn hơn có lẽ đến từ cả việc được cộng hưởng bởi những trải nghiệm đầy thú vị mà chẳng ai biết trước trên hành trình đến đây. Vậy nên người ta thường nói, hạnh phúc là ở trên đường đi, chứ không chỉ là ở đích đến. Vượt qua cả chặng đường dài mới thấy thành quả nhận được xứng đáng thế nào, không chỉ là sự “chiêu đãi” hào phóng của thiên nhiên mà hành trình ấy còn giúp chúng tôi nhận ra biết bao điều.

Những thứ càng đẹp thì càng khó chinh phục và cung đường lên đến Suôi Thầu là như vậy đấy. Nó khiến nhóm chúng tôi xanh cả mặt với món "cua đá" và "sóc rừng", thách thức những khái niệm về khoảng cách khi mà 10km đường đèo khác hẳn 10km từ công ty về nhà, khi mà một cây số tưởng chừng như vô tận. Khi mà bao kinh nghiệm lái xe ở thành phố bỗng trở nên vô dụng trên những đoạn đường xuống dốc, lên dốc gạt số liên tục. Càng lên cao, không khí càng loãng, mây và sương nhiều, chúng tôi ai nấy mặt mũi cũng xám ngoét đầy bụi và tay chân mỏi nhừ vì lái xe đường dài. Thế nhưng lý do to lớn nhất cũng chỉ để mong được đắm đuối với tất cả những gì thuộc về nơi này, từ con người, đến cảnh vật, thuộc về riêng nơi ấy.

Xuyên suốt cung đường tôi thường nhìn thấy những căn nhà gỗ bên sườn núi với cuộc sống sinh hoạt của người dân. Những con người trên cao nguyên đá với cuộc sống đơn giản mà không hề đơn điệu, bình dị mà không hề bình thường. Cuộc sống của họ chẳng gọi là đủ đầy, ở những rẻo cao vẫn còn nhiều thiếu thốn, vậy mà ai cũng tươi cười. Cảnh vật con người nơi đây khiến tôi lại càng thấm thía đến câu nói về hành trình chinh phục Hà Giang của anh chàng rapper Đen Vâu: “Giật mình nhìn lại mình có quá nhiều thứ sao lại không thấy hạnh phúc? Sao họ lại hạnh phúc với nương ngô và những quả đồi?”

Và chúng tôi tin mình cũng thực sự hạnh phúc trong chuyến đi này, khi được quên đi mọi bộn bề thường nhật, được thách thức và vượt qua được giới hạn của bản thân để cùng đắm mình trong vẻ đẹp của miền đất hoa nở trên đá… Và tôi biết có một Hà Giang đầy thơ mộng đã in dấu trong tim mình như thế.