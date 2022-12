Trong một xã hội không ngừng so sánh và bị so sánh, chúng ta hay để ý đến ánh mắt của người khác. Nhiều người trong số chúng ta thường để tâm đến việc người khác nghĩ gì, đánh giá mình như thế nào. Khái niệm "sống ảo" ra đời từ đây khi nhiều người phải tự show bản thân một cách vô nghĩa. Ở một góc khác, khi đứng trước đám đông luôn dễ dàng bình phẩm thì nhiều người lại trở nên mặc cảm, tự ti, rơi vào trạng thái trầm cảm. Nhưng gần đây, như "tín hiệu của vũ trụ", tình cờ làng âm nhạc thế giới lẫn Việt Nam liên tục ra mắt cũng những ca khúc mang thông điệp, tuyên ngôn khuyến khích mọi người yêu mọi người và yêu bản thân đúng cách.

Và có thể nói, một bộ phận lớn GenZ đang được "rót đầy yêu thương vào tai" khi cuộc sống được lấp đầy bởi những ca khúc tràn đầy năng lượng sống tích cực.

20 năm sau khi ra mắt Beautiful, Christina Aguilera phát hành phiên bản mới của ca khúc nổi tiếng này. Christina Aguilera gửi gắm thông điệp ý nghĩa rằng: Đừng để cuộc sống của bạn lệ thuộc vào mạng xã hội. Lấy ý tưởng từ những con người khiếm khuyết, dị biệt, MV Beautiful kể câu chuyện về vẻ đẹp ẩn sâu trong tâm hồn mỗi người. Vẻ đẹp không quyết định bởi quần áo, phụ kiện, ngoại hình, giới tính thế nào. "Don’t look at me" - đó là những gì Beautiful muốn nói: "Đừng nhìn tôi mà đánh giá. Tôi vẫn đẹp ngay cả khi tôi khác biệt". Nhiều ca từ của MV Beautiful trở nên lôi cuốn giới trẻ: "Tôi tỏa sáng vì tôi là chính tôi, dù bất cứ ai nói gì", dù cho thế giới có thay đổi như thế nào thi tôi vẫn luôn xinh đẹp, bất chấp những gì mà mạng xã hội nói với chúng ta.

Ở Việt Nam, Tóc Tiên - nữ ca sĩ cá tính phát hành album mới nhất mang tên CONG với 8 ca khúc nói về những khía cạnh khác nhau của một người phụ nữ. Ca khúc chính 906090 được chắp bút bởi nhà sản xuất âm nhạc Mew Amazing diễn giải sự "không hoàn hảo" bằng những giai điệu, câu từ mới mẻ và cũng truyền đi nhiệt huyết yêu bản thân một cách tích cực. 906090 dù được Mew Amazing viết cách đây 2 năm nhưng thông điệp vẫn chưa bao giờ cũ khi xã hội ngày nay "body-shaming" vẫn là chuyện phổ biến. Một bộ phận người còn đang chạy theo việc "nâng cấp" bề ngoài thì 906090 như lời cổ vũ mọi người hãy cứ tiếp tục tự do thể hiện bản thân, trân quý cuộc sống của mình và những người xung quanh. Hãy nỗ lực để trở thành người tốt đẹp nhất mà mình có thể. Chúng ta vẫn có giá trị, chỉ cần chúng ta nỗ lực hướng tới một cái tôi "mới mẻ hơn". Đâu cần lúc nào cũng trở nên "perfect" qua những con số, dùng ánh mắt của người khác để định nghĩa về chính bản thân bạn. Hãy thoải mái và bao dung với bản thân dù đôi khi cơ thể ta đầy khiếm khuyết. Đó là những ẩn ý sâu sắc mà 906090, Tóc Tiên cùng Mew Amazing muốn nhắm tới.

Tháng 10, làng nhạc Việt có thêm một dư vị âm nhạc mới mẻ mang tên Đi yêu mọi người cùng Lof Malto, đánh dấu cho lần hợp tác lần đầu tiên của Mew Amazing và ca sĩ Đức Phúc. Đi yêu mọi người cùng Lof Malto ra mắt nhận về những phản hồi tích cực của công chúng với các lời ca: "Có lẽ thứ chúng ta cần là ôm chặt nhau thật lâu để hơi ấm này thay lời nhau nói" hay "We gonna gonna lead with Lof, bình thường vẫn mang tên phi thường, miễn là bình thường có yêu thương". Ca khúc nhắn nhủ chúng ta ghi nhớ những giá trị cốt lõi bên trong, thay vì chăm chăm "xài nhiều app", "câu like", "đăng cái tút", "ngồi đếm like", " ra dẻ quá"... để tìm sự công nhận, chấp nhận đến từ mọi người hay môi trường xung quanh.

Thuộc thế hệ Millennials, khi đặt mình vào đời sống giới trẻ, Mew Amazing đã dành nhiều thời gian lắng nghe "tiếng lòng Gen Z". Những chia sẻ từ thương hiệu sữa Lof Malto giúp anh có thêm thông tin lẫn sự đồng cảm, truyền tải vào ca khúc một cách chân thật nhất: "Trước đây, tôi trăn trở với việc bị so sánh, áp lực phải giỏi, nổi tiếng, được yêu mến hơn người khác. Ngày ấy, tôi không được ai dẫn dắt, phải tự mình vượt qua. Đi yêu mọi người là sự thấu hiểu, động viên từ chính tôi gửi đến các bạn trẻ, bởi đằng sau sự tự tin, đôi chút cá tính, ngông nghênh là những tâm sự không biết giãi bày, xen giữa là gánh nặng đến từ sự kỳ vọng của gia đình, xã hội hoặc chính bản thân các bạn... GenZ - những đứa trẻ vừa lớn, khao khát được lắng nghe bằng những lời dịu dàng, yêu thương", Mew Amazing tâm sự.

Mới đây, Ca sĩ, nhạc sĩ Bùi Công Nam cũng giới thiệu đến công chúng sáng tác mới nhất mang tên Khi nào mình lớn - Lead with Lof. Đây được coi là ca khúc định nghĩa về người lớn và đặc biệt lan truyền mạnh mẽ trào lưu sống mới theo tinh thần: Lead with lof. Ở đây, Lof là giá trị tinh thần - yêu thương, lòng biết ơn; Lead là giá trị hành động - nỗ lực tạo giá trị. "Lof và Lead" khi gắn chặt với nhau sẽ là nền tảng để mỗi cá nhân luôn hạnh phúc, tạo ra động lực để học tập, lao động, cống hiến. Theo tinh thần Lead with lof lòng yêu thương tràn đầy sẽ là vũ khí để cuộc sống không có áp lực, để bất cứ ai cũng tràn đầy năng lượng tích cực vươn lên, phát triển, thành công.

Ca sĩ, nhạc sĩ Bùi Công Nam thổ lộ: Ca khúc Khi nào mình lớn - Lead with Lof định hình cho những người trẻ hãy biết ơn những thứ xung quanh, từ chú xe ôm, cô lao công đến những điều bình thường nhỏ nhặt nhất diễn ra mỗi ngày. Quá trình trưởng thành của người trẻ đôi khi chỉ là "biết yêu người, biết ơn những thứ trên đời để dẫn dắt cuộc đời. Là khi ta biết dẫn đường để trở thành người tốt hơn thì ngày đó sẽ là ngày mình lớn".

Chúng ta có thật sự đã là người lớn và mở hết ngăn kéo nội tâm trong mỗi con người? Hành trình mang tên người lớn có lúc chập chững nhưng nhạc sĩ của thế hệ GenZ tin rằng từng bước mỗi ngày, bằng hành động đúng đắn, bằng lòng biết ơn cuộc sống, lòng yêu thương với tất thảy xung quanh được các bạn trẻ sẽ thấy mình khôn lớn hơn ngày hôm qua. Trở thành người lớn nghĩa là cởi bỏ được nỗi ám ảnh muốn người khác công nhận mình và luôn nỗ lực làm cho cuộc sống mình tốt hơn lên bằng việc trao đi yêu thương.

Trước đây cũng đã có nhiều ca khúc đã thành công trong việc truyền tải thông điệp hữu ích, được công chúng ghi nhớ như ở Hàn Quốc, nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu BTS khi ra mắt Dynamite thuộc thể loại Disco Pop mang theo bầu không khí tươi sáng và nguồn năng lượng hạnh phúc cho công chúng toàn cầu. Mọi người ngân nga, hát và nhảy theo Dynamite trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra, khi đó, tất cả đều cảm nhận được sự trân trọng của mình với những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống.

Không chỉ riêng BTS, nền âm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng với các bản nhạc với những thể loại với ca từ, giai điệu cùng thông điệp mang đến cảm giác "chữa lành", giúp người nghe có thể xóa bỏ mọi mệt nhọc trong tâm hồn, để thấy rằng "Ngày mai cuộc đời vẫn đầy tươi đẹp, lòng người tràn đầy bao dung" như ca khúc: I - Taeyeon (SNSD), Breath - Lee Hi, Hug – Seventeen, Magic Shop, Yet to come - BTS, Yours - Chanyeol ft Lee Hi ft Changmo, How can I love the heartbreak – AKMU, Panorama - Lee ChanHyuk…

Sau một tháng ra mắt, Đi yêu mọi người cùng Lof Malto được giới trẻ lắng nghe mỗi ngày với 4 triệu lượt xem trên Youtube và đang tiếp tục tăng. Phần lớn các bạn trẻ đều có chung bình luận ca khúc mang màu sắc, tiết tấu hiện đại, ca từ, giai điệu gần gũi. Và đặc biệt, âm hưởng của thông điệp "Đi yêu mọi người" vừa lạ, vừa quen cùng với phần trình diễn tươi vui, duyên dáng của Đức Phúc khiến mọi người thêm thích thú. Như câu khẩu hiệu trong bài hát "Đức Phúc đang ở ngay bên bạn", nam ca sĩ hy vọng ca khúc sẽ như một người bạn, khích lệ các bạn GenZ mỗi ngày bằng nguồn năng lượng tích cực, lạc quan để có thêm niềm tin vào cuộc sống. Và ca khúc Khi nào mình lớn - Lead with lof - không đơn thuần là một ca khúc nữa, nó đúng nghĩa đã trở thành một trào lưu sống "biết yêu những thứ giản đơn" của một bộ phận giới trẻ.

Xem thông tin tại: https://www.facebook.com/LofMalto