Giám đốc Sáng tạo Alex Fox

2023, khi mà các show truyền hình thực tế về người mẫu của Việt Nam đã vô tình in đậm trong suy nghĩ của số đông bằng những màn drama tẻ nhạt, khắc hoạ hình ảnh của những cô gái sân si, nhỏ mọn và chỉ nghĩ đến bản thân thì The New Mentor xuất hiện với sự tham gia của những cái tên hàng đầu ngành giải trí.

Lần đầu tiên, khán giả Việt có một cái nhìn chân thực, gần gũi và rõ nét nhất về thế giới thời trang cao cấp, với những sản phẩm tiệm cận gu thẩm mỹ và tư duy quốc tế. Đồng thời cảm thấy trân trọng hơn những người mẫu vẫn đang âm thầm cống hiến cho công việc mà họ đã lựa chọn chứ không chỉ dừng lại ở việc cười nhạt khi xem những màn biên kịch vụng về kiểu "ai đã uống ly sữa của tôi?" hoặc cứ nhìn thấy cô A cô B là lại phát ghét lên được vì cái nết chả giống ai.

Dù không xuất hiện quá nhiều trên sóng truyền hình nhưng bất kì ai theo dõi The New Mentor đều thấy được sự đóng góp và sức ảnh hưởng của Giám đốc Sáng tạo Alex Fox đến với chất lượng thẩm mỹ của chương trình. Ngay sau mỗi tập phát sóng, các photoshoot thử thách được dân mạng share điên đảo trong các hội nhóm về thời trang, sắc đẹp, người mẫu. Yếu tố high-fashion được kết hợp tài tình với những giá trị văn hoá, đem đến cho khán giả những phút giây không chỉ mãn nhãn, giải trí mà còn cực kì bổ ích. Nếu không có Alex Fox, chắc chắn những sự táo báo, mới mẻ này đã không xuất hiện.

Khoảng 7 năm trước, khi ngành công nghiệp báo in, đặc biệt là mảng tạp chí thời trang tại Việt Nam gần như chết dần chết mòn cùng những lời đồn về hậu trường đầy tăm tối, Alex Fox trở thành Giám đốc Sáng tạo của L'OFFICIEL ở tuổi 23. Anh là người trẻ nhất trong lịch sử Việt Nam đảm nhận vị trí này tại một tạp chí thời trang. Lặng lẽ đi qua những hoài nghi trong hơn 2000 ngày cùng vô vàn sản phẩm ở đủ mọi hình thù, định dạng, hai cái tên này giờ đây đã trở thành một thể thống nhất không thể tách rời. Alex Fox như một phần linh hồn quan trọng của L'OFFICIEL, góp phần định hình nên tiếng nói, hình ảnh cho phiên bản Việt của một trong những ấn phẩm thời trang lâu đời nhất thế giới với tuổi đời lên đến 102.

Hay gần đây nhất chính là việc thay đổi hình ảnh của BinZ từ một badboy xăm trổ, hát những ca khúc xập xình chuyên dùng để tán gái sang hình tượng một Xuân Đan hài hước, đôi lúc ngô nghê nhưng lại cực kì sâu lắng và chung tình.

Nhà hiền triết Mahatma Gandhi đã từng nói: "Hạnh phúc, là khi những gì bạn nghĩ, bạn nói, bạn làm nhất quán và hoà quyện với nhau". Nhà tâm lý học Abraham Maslow cũng chia sẻ rằng trong tháp nhu cầu mang tên ông (Maslow's hierarchy of needs), nhu cầu "được sống đúng với mình" chính là nhu cầu đặc biệt nhất của một con người tự do, tự trị, nội trị. Và để mà nói về một nhân vật đang vẫy vùng trong thế giới sáng tạo, được thể hiện bản thân một cách trọn vẹn, đủ đầy nhưng vẫn đồng thời lay chuyển được cộng đồng nghệ thuật nói riêng lẫn xã hội nói chung và tạo ra những sản phẩm khiến số đông phải thán phục - không ai phù hợp hơn Giám đốc sáng tạo Alex Fox.





Tạp chí thời trang tại Việt Nam sắp chết? Tôi sẽ làm cho nó sống lại!

Khán giả đã quá ngán reality show về thời trang, người mẫu? Là bởi vì họ chưa được thấy thứ mà tôi và các cộng sự đang ấp ủ trong đầu!

Một ngôi sao hàng đầu cần thay đổi hình ảnh nhưng vẫn phải giữ được tính thương mại, không khiến số đông bị "dội"? Được rồi chơi thôi!

Có thể thấy ở mỗi dự án, Alex Fox đều là người giải những bài toán khó, đi tìm nghiệm cho những phương trình tưởng chừng đã đi vào ngõ cụt. Giữa một thị trường với đầy nỗi bất an, những giá trị cũ và không thiếu những kẻ gan bé thích bàn lùi, chàng trai này xuất hiện, lặng lẽ "tiêu diệt" từng quan niệm sai lầm, đặt ra những chuẩn mực mới cho thời trang, sáng tạo, nghệ thuật Việt Nam và làm cho không ít người trong nghề phải âm thầm nhận ra: "Luôn có những cách khác để chơi cái game này!"

Con người, về cơ bản, là một giống loài kì lạ. Chúng ta tò mò và không ngừng nhìn ngang ngó dọc để đi tìm cái mới, nhưng lại đồng thời e sợ, rón rén trước những gì không nằm vừa vặn trong vùng nhận thức và sự hiểu biết nhỏ bé, đáng thương của chính mình. Con người cũng là loài sinh vật với rất nhiều sự mâu thuẫn. Mới ngày hôm trước có thể ra rả nói về sự vô hạn trong năng lực cá nhân, rằng "không gì là không thể, chỉ cần bạn có đủ quyết tâm". Để rồi cũng chính con người là kẻ vạch ra những giới hạn, đặt ra những "nếu - thì" nhằm giảm đi tính khả thi của một giấc mơ, một tầm nhìn, một khát khao nào đó.

Alex Fox (may mắn) là một người miễn nhiễm với sự an toàn và tẻ nhạt, nếu không muốn nói là.. dị ứng với những thứ quá dễ đoán. Ngay còn khi là một cậu nhóc ngồi trên ghế nhà trường, Lê Anh Vũ (tên thật của Alex) đã sớm biết bên trong mình có một dòng chảy ngầm của sự sáng tạo. Ở thời điểm đó, những danh xưng cho một công việc của một người làm creative tại Việt Nam gần như chưa có. Thị trường thì bé như cái mắt muỗi và chắc chắn là cũng chẳng có mentor hay tiền bối nào để hỏi han, học lỏm. Ấy vậy mà Alex khi đó vẫn miệt mài thử qua đủ mọi công việc và không ngừng thử thách bản thân ở nhiều lĩnh vực. Anh chàng tốt nghiệp Cử nhân ngành Đồ hoạ của Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, làm thiết kế, nhiếp ảnh gia, stylist cho đến cả… người mẫu ảnh và người mẫu catwalk. Sự khác biệt từng là một áp lực, một thiệt thòi mà anh chàng không dám chia sẻ với ai. Để rồi khi đã nhuần nhuyễn bài tập làm quen với sự từ chối và nghi ngờ, Alex Fox nhận ra chính cái ngạch thiểu số đó lại là một đặc ân tuyệt vời. Những cơ hội tưởng chừng vô tình nhưng đã âm thầm tiếp lửa và cho anh chàng cái nhìn đầu tiên và bao quát nhất về thế giới thời trang đầy mê hoặc.





Vị trí Giám đốc Nghệ thuật (Art Director) của L'OFFICIEL chính thức được đặt vào tay Alex Fox sau nửa năm làm việc tại đây. Mất thêm một năm nữa để anh chàng tiến đến vị trí Giám đốc Sáng tạo (Creative Director). Nắm giữ những trọng trách lớn khi tuổi đời còn khá trẻ, đặc biệt nếu so với những tên tuổi cùng ngành lúc đó, tuy nhiên Alex chưa từng nghi ngờ bản thân hay để tâm đến những lời nói bên ngoài. Có lẽ đặc quyền của tuổi trẻ chính là sự liều lĩnh và tinh thần hiếu chiến.

"Bản thân Alex khi làm việc tuyệt đối không để ý đến thứ khác, chỉ tập trung một thứ thôi. Tất cả những năm qua đều như vậy. Điều duy nhất mình lo lắng là làm sao để ra được sản phẩm thoả mãn được cái tôi và quan điểm nghệ thuật cá nhân trước. Cái khao khát khẳng định mình khi đó là một động lực rất lớn. Đến khi làm được rồi thì ngay lập tức chuyển sang cái khác. Làm dự án nào xong là mình không muốn thấy bất cứ thông tin gì về nó nữa. Alex có một người bạn làm về văn học, bạn ấy có nói rằng: 'Khi mà tác giả đã viết xong một tác phẩm và công bố nó thì coi như tác giả đã chết'. Ý là cái tác phẩm đó không thuộc về tác giả nữa, quyền quyết định số phận cho nó giờ đây là của những người xung quanh.

Alex xem sự so sánh là một điều rất bình thường. Mình biết mình mạnh ở đâu. Mình biết những anh chị kia có điều gì khiến mình respect, luôn luôn là thế."

Ít ai biết rằng ở những ngày đầu khi tạp chí L'OFFICIEL mới ra mắt và thuộc về một đơn vị khác, người cầm trịch phần sáng tạo của sản phẩm này đã phải ngày đêm… chạy job ngoài để có tiền thực hiện những buổi photoshoot. Trung bình mỗi tháng Alex phải tự bỏ tiền túi từ ba đến bốn mươi triệu cho "đứa con lớn", đơn thương độc mã trên hành trình mang đến những sản phẩm thời trang. Anh chàng tự nhận xét rằng thị trường mà mình đang xây dựng giống hệt như kỷ băng hà, ai mà thích nghi tốt, không ngừng thay đổi bản thân và luôn khao khát được sống sót thì sẽ có cơ hội được ở lại tiếp.

"Thật ra Alex khá may mắn vì luôn biết mình muốn gì. Nhưng thú thật đôi khi mình vẫn cần những khoảnh khắc ngoái đầu lại xem những điều mình nghĩ nó có đúng hay không, mình có đang đi đúng đường và làm những điều mình từng tin tưởng chưa? Alex luôn nói với mọi người xung quanh rằng mỗi người đều có 2 cuộc đời: Một cuộc đời trước 30 tuổi và cuộc đời sau 30 tuổi. Trước 30 tuổi ta cứ thử đi đừng sợ gì hết, cứ fail! Tới khi 30 tuổi, mình phải xác định đúng con đường mình đi. Còn trước đó muốn đi đâu thì đi! Đi nhiều mình mới biết là đường nào đúng. Biết đâu tới 30 muốn đổi đường thì sao?"

Với The New Mentor, Alex Fox dùng vỏn vẹn hai chữ để diễn tả về trải nghiệm này: tình cờ! Lần đầu tiên nghe giới thiệu dự án, anh chàng rất nghi ngại về sự thành công của nó. Lí do lớn nhất là vì ở thời điểm đó, những chương trình về người mẫu và người đẹp chẳng khác gì nồi thịt kho tàu mùng 6 Tết, nhắc đến ai cũng phát ngán!

"Nhưng rồi cũng có những lý do khiến mình phải suy nghĩ lại. Thứ nhất là nhận được sự recommend từ cả chị Hồ Ngọc Hà và chị Thanh Hằng. Cả hai chị đều muốn mình ở vị trí Giám đốc Sáng tạo cho chương trình. Tiếp theo là vì niềm đam mê của Alex với thời trang. Mình mong muốn tạo ra một sản phẩm thật sự chất lượng cho người xem. Mình biết rõ giá trị thời trang của mình là như thế nào và mình biết cách để nó không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố giải trí thông thường.

May mắn là tất cả những người tham gia The New Mentor như chị Hà, chị Hằng hay Hương Giang đều có chung một tầm nhìn đó. Họ muốn thời trang sẽ được đưa ra và nhìn nhận đúng đắn hơn. Khi đã xác định được tầm nhìn và kì vọng, mọi người cho phép Alex được thỏa sức làm điều mình muốn, đưa ra những yêu cầu chính đáng cũng như kiểm soát chất lượng cuối cùng. Sự tình cờ đó đã dẫn đến sự thành công như mọi người đã thấy.

Đối với mình, đó là cái vui của người làm trong nghệ thuật. Vì đôi khi cái tính thương mại sẽ cản trở rất nhiều và không phải ekip nào cũng dám tin tưởng giao hết trọng trách quan trọng như vậy cho mình!"

Alex Fox: Khi được làm việc với những cái đầu khác, Alex thật sự rất biết ơn. Thứ nhất là mình sẽ học hỏi được nhiều điều từ người khác, thứ hai là cũng đỡ được phần nào công việc cho mình. Dù có sáng tạo tới đâu thì mình vẫn có những giới hạn, nhưng khi có nhiều cái đầu cùng tụm lại, mình sẽ phá bỏ được những giới hạn đó. Sự lai căng giữa những người sáng tạo luôn hứa hẹn những sự bùng nổ thì tại sao mình lại phải coi nó là thử thách mà không xem nó như một cơ hội nhỉ?

Alex Fox: Ở những khoảnh khắc đó, mục đích lớn nhất luôn là vì mình muốn trở thành một người chân thực, nói ra những sự thật, những điều mà mình tin tưởng. Alex không nói ra điều gì chỉ vì mục đích tranh cãi mà luôn nghĩ đến mục tiêu lớn hơn, cần thiết hơn là xây dựng nên góc nhìn đa chiều hoặc là correct (chỉnh sửa) lại góc nhìn bị sai lệch do sự chưa rõ về thông tin hay hoặc thiếu thốn về hình ảnh gây nên thôi. Khi nói thật vì mục đích chung thì không có gì để ngại cả.

Alex Fox: Thật ra mình không cưỡng cầu. Alex sẽ biết thời điểm nào là thích hợp để hướng họ đến sự thay đổi. 3-4 năm trước khi mới bắt đầu làm với các nghệ sĩ lớn, rõ ràng là họ không có cơ sở gì để tin mình, để mình có thể thay đổi họ về quan điểm về nghệ thuật hay làm nghề. Còn tới bây giờ, khi mà công việc của mình đã được họ ghi nhận, có kết quả rõ ràng thì mình có thể có những tiếng nói mạnh mẽ và quyết liệt hơn trong việc đưa ra những quan điểm cá nhân. Alex luôn có gắng 'stay true', nhưng mình phải biết thời điểm để thể hiện và nói ra nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất chứ không chỉ dừng lại ở những tranh cãi vô nghĩa.

"Trên thang điểm 100, Giang đánh giá độ hiếu chiến trong công việc của Alex Fox là… 1000. Bản thân Giang rất nể phục sự sáng tạo vô biên của chàng trai này. Cái hay của Alex là rất giỏi trong việc cân bằng giữa sự bay bổng và lý trí. Lý trí ở chỗ không dễ bị tác động bởi ý kiến của người khác, và bay bổng ở chỗ không ngừng nghỉ trong việc sáng tạo, thay đổi liên tục để cho ra đời những concept, ý tưởng mới.

Nhiều người nghĩ Alex là may mắn và gặp trời, nhưng đối với Giang, bất kì người thành công nào cũng đều xứng đáng với tài năng và công sức mà họ bỏ ra.

Ngoài ra, dù trên chương trình Giang và Alex thường xuyên "combat" nhưng bên ngoài hai đứa vẫn rất vui vẻ và bình thường với nhau. Chúng mình đều là những người làm việc chuyên nghiệp mà hehe."

"Với kinh nghiệm làm nghề lâu năm, cũng như hàng loạt sản phẩm được kiểm chứng ở thị trường trong và ngoài nước, Tiến cảm thấy bạn này hoàn toàn đủ năng lực để có mặt trong The New Mentor. Và Alex Fox cũng đã làm rất tốt nhiệm vụ xuyên suốt chương trình. Những set quay thời trang và hiện đại cũng là bệ phóng cho những người mẫu tự tin hơn.

Bên cạnh đó, những người mẫu tham gia The New Mentor đều là những cá nhân từng trải nghiệm sâu sắc với thời trang quốc tế. Mà bản thân Alex Fox lại đứng đầu trong khía cạnh này ở thị trường Việt. Đó cũng là lý do quan trọng giúp Alex Fox vượt qua những cái tên khác trong danh sách lựa chọn ban đầu của Tiến và Giang.

Tiến cảm ơn Alex Fox vì những đóng góp nổi bật cho thành công của The New Mentor. Chúc Alex Fox sẽ ngày càng thăng tiến với chuyên môn sẵn có và cá tính thẳng thắn trong công việc. Hy vọng sẽ có nhiều dịp hợp tác với bạn trong tương lai gần."

Dù là một người làm creative và luôn biết cách tạo ra những cung bậc cảm xúc thông qua những tác phẩm của mình như Alex Fox lại tự nhận xét mình không có nhiều thứ gọi là "nghệ sĩ tính", càng không phải tuýp nghệ sĩ bay bổng. Anh chàng sáng tạo dựa trên logic. Với Alex, làm việc dựa vào cảm xúc có thể đem lại cảm giác rất "phê", nhưng năng suất chắc chắn bị giảm, hoàn toàn không phù hợp với tính chất công việc và nhịp độ hoạt động của thị trường này.

Alex Fox: Sáng tạo có lý trí nghĩa là mình luôn phải bắt đầu công việc ngay khi có thể. Alex là một người thu thập thông tin và học hỏi rất nhanh từ mọi thứ xung quanh. Những thông tin, hình ảnh, ý tưởng mà mình tiếp nhận hằng ngày sẽ được lưu lại trong một cái "kho". Mỗi khi cần sáng tạo, mình sẽ đặt tất cả những "món" đang có trên bàn, sau đó sắp xếp mọi thứ theo những ngăn xếp theo màu: màu xanh, màu đỏ, màu vàng... Các công việc liên quan đến màu nào thì mình sẽ dùng màu đó. Sau đó bắt đầu brainstorm ý tưởng rồi mới dựa vào những cái có sẵn để kết hợp, biến tấu nhằm tạo ra một cái mới mà mình chắc chắc rằng nó sẽ rất khác với những cái ban đầu.

Alex Fox: Cái dở nhất của người làm sáng tạo là để cho người ta thấy được cái reference của mình. Làm ra sản phẩm mà để người ta đọc vanh vách từng nguồn ý tưởng của mình thì người đó không nên nhận là làm creative nữa. Họ chỉ gọi là… rành thẩm mỹ thôi. Mình không bao giờ dùng Pinterest để làm nguồn cảm hứng cá nhân. Alex thấy nhiều người có quan niệm sai lầm khi cứ nghĩ làm sáng tạo là phải lên Pinterest tìm những ảnh liên quan rồi làm lại y chang. Nền tảng đó chỉ nên là nơi để mình tìm kiếm ảnh minh hoạ cho những ý tưởng, không phải là nơi bắt nguồn ý tưởng.

Idea phải phải xuất phát từ bản thân mình. Thứ nguyên bản nhất chính là những câu chuyện, những trải nghiệm cũng như cá tính của từng người. Bản thân mỗi người là độc nhất. Ai cũng có một quá trình trưởng thành khác biệt thì mình nên lấy những cái vốn đó ra, mình làm, mình đem ra mình đặt để. Sản phẩm làm ra phải thể hiện cái thế giới quan của người đó. Ví dụ như chị Hà Đỗ (Giám đốc Sáng tạo tạp chí Đẹp) là một người rất duy mỹ và yêu cái đẹp cổ điển, hay anh Dzũng Yoko (Giám đốc Sáng tạo tạp chí ELLE) là một người tình cảm, nhẹ nhàng - mọi tính cách đó đều được các anh chị phản ánh rất rõ thông qua những tác phẩm nghệ thuật. Còn Alex lại có một cá tính lạ lạ, "phá phá". Mình thật sự thích như vậy và mong muốn những điều vô lý, không theo khuôn khổ được thành hình.

Nếu có dịp tham gia những buổi photoshoot hoặc event do Alex Fox tổ chức, không khó để nhận ra những cánh tay trái đắc lực của anh chàng đều là những nhân sự từ trẻ đến… rất trẻ. Dù tự nhận là một người khó tính, nóng nảy nhưng anh chàng luôn tìm kiếm mọi cơ hội để có thể trao quyền cho những người em của mình. Các bạn trẻ với gần như zero kinh nghiệm nhưng đã may mắn làm việc với những ngôi sao hạng A, được xuất hiện ở credit những sản phẩm lớn của Vpop, đồng thời may mắn mở rộng mối quan hệ trong lĩnh vực có nhiều sự cạnh tranh.

Để có thể xây dựng một đội ngũ trẻ, nhiệt huyết và máu lửa như vậy, Alex luôn đau đáu cùng các nhân sự để đi tìm đáp án cho câu hỏi: Các bạn sẽ được gì? Anh chàng luôn muốn đặt sự phát triển cũng như những quyền lợi của đội ngũ lên trên hết. Nỗ lực tiếp theo chính là việc luôn cố gắng thẳng thắn nhất có thể. Đã la thì sẽ… la thật, nhưng la vẫn phải hướng đến việc để các bạn tốt hơn, ở cả bản thân lẫn công việc. Tuyệt đối không để bụng.

Trong quan niệm của Alex, nhân viên có mindset và thái độ tốt không nhất thiết phải là người nói gì cũng dạ dạ vâng vâng. Trái lại, anh chàng còn rất tôn trọng những người dám cãi lại mình. Nhưng với điều kiện cãi cho công việc tốt hơn chứ không phải để giải toả những ấm ức cá nhân.

Và trên tất cả, vì từng là một người với xuất phát điểm phải làm nhiều thứ để hiểu rõ bản thân nên Alex Fox luôn cố gắng trao cho các bạn Gen Z những cơ hội để liên tục cọ xát và trưởng thành.

Alex Fox: Không tiếc để cho đi, tức là luôn sẵn lòng cho người ta đi á (cười). Mình thẳng lắm. Nếu bạn thấy ổn thì ở. Còn không thì bạn có thể tìm chỗ khác, mình không níu kéo. Bình thường hẹn hò còn phải date bao nhiêu người mới tìm được một người hợp ý cơ mà! Mình phải chấp nhận điều đó. Giá trị của mình phải phù hợp với cái mà các bạn mong muốn thì mình mới giữ các bạn lại được.

Alex Fox: Mình nghĩ tất cả các thế hệ đều nên học hỏi lẫn nhau. Ví dụ như ở thế hệ ông bà cha mẹ của tụi mình, Alex thấy mọi người có một năng lượng làm việc rất đáng nể và có sự kiên nhẫn. Còn các bạn trẻ sau này có may mắn dễ dàng tiếp cận được thông tin, tài nguyên và có nhiều cơ hội hơn, từ đó đi nhanh hơn so với thế hệ trước. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ trụ lại được mãi mãi với những gì mà bạn đã dễ dàng đạt được. Về đích càng nhanh càng dễ chán nữa. Lời nhắn nhủ duy nhất của mình đó là nếu cảm thấy lạc đường, các bạn hãy cho bản thân khoảng nghỉ để lắng nghe tiếng nói thật sự bên trong. Nếu có thể, cứ trải nghiệm hết mình, làm hết sức rồi câu trả lời tự khắc sẽ xuất hiện vào lúc mà bạn không ngờ tới nhất.

Chuyện kể rằng có một anh chàng nọ đánh rơi chùm chìa khoá nhà và bắt đầu tìm kiếm. Người hàng xóm thấy vậy bèn xông vào sốt sắng trợ giúp. Tuy nhiên một điều kì lạ mà cô nhận ra, đó là giữa một khoảng sân rộng đến cả trăm mét vuông, anh bạn kia chỉ loanh quanh phía dưới một ngọn đèn. Vì sao ư? "Vì chỗ này sáng!". Rất nhiều người trong chúng ta cũng đang làm điều tương tự, kì vọng về một sự vươn lên chỉ bằng những hoạt động quen thuộc, quẩn quanh dưới chân của những ngọn đèn vô hình mà không hề hay biết.

Câu chuyện của Alex Fox và câu chuyện của anh bạn làm mất chìa khoá chính là một lời nhắc nhở về việc giới hạn duy nhất mà bạn có chính là những gì đang nằm bên trong đầu của bạn. Bên cạnh đó, việc không ngừng tìm kiếm, phát triển và giữ gìn bản sắc không bao giờ là thừa. Nếu mình tin vào năng lực, tầm nhìn cá nhân đến từ bên trong thì mình sẽ góp phần tạo ra thời cuộc, chứ không phải bị nhào nặn, trộn lẫn bởi nó.

Dù cho Alex Fox có khiêm tốn bảo rằng mình chưa làm nhiều thứ đến mức được nhận xét là "truyền cảm hứng", tuy nhiên nhìn vào chặng hành trình hơn 7 năm vừa qua, ai cũng phải gật gù đồng ý rằng anh chàng là một người rất "dám". Dám theo đuổi điều mình tin tưởng, dám giữ gìn sự khác biệt của bản thân, dám làm tới cùng vì nghệ thuật, dám nói ra những điều cần nói. Vẻ đẹp của cảm hứng chính là nó sẽ được lan toả ngay cả khi người ta chẳng hề hay biết. Và đôi khi, việc một ai đó toàn tâm toàn ý cho lý tưởng, sống với hết đam mê, dù trong âm thầm, cũng đã đủ để trở thành một nguồn cảm hứng tuyệt vời cho mọi người xung quanh rồi.

Bài viết: Nhật Chung Ảnh: Trí Nghĩa Huỳnh Thiết kế: Huyền Trang Chịu trách nhiệm sản xuất: Tôn Quỳnh Lâm Chỉ đạo nghệ thuật: Tio Sản xuất: Tio Quay phim: Khang Nguyễn - Lộc Phạm Hậu kỳ: Nguyễn Bách Khóa Trang điểm - Làm tóc: Phan Nguyễn Duy