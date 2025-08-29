Nha Trang
Một nụ cười mắc cỡ
Một cái vẫy tay trong nắng chiều
Tại làng chài
Vĩnh Tường và Vĩnh Nguyên ở đảo Trí Nguyên nắng gió, Anh Tùng bắt gặp một Nha Trang rất khác. Không phải là những bãi biển đông đúc hay quán xá nhộn nhịp, mà là một nhịp sống thô mộc, yên bình giữa gió biển. Anh ghi lại từng khoảnh khắc, rồi trải lòng: “Những người phụ nữ đan lưới ngồi dọc lề đường, tay thoăn thoắt như đã thuộc lòng từng mắt lưới, họ vừa làm vừa trò chuyện nhỏ nhẹ với nhau, thi thoảng ngẩng lên nhìn khách lạ rồi mỉm cười – cái kiểu mỉm cười rất... Nha Trang, vừa cởi mở vừa giữ một khoảng riêng. Có mấy đứa trẻ nghỉ hè đang chạy rông ngoài nắng, không dép, không điện thoại, chỉ có một bầu trời xanh và tiếng cười giòn. Tụi nhỏ lớn lên trên đảo, da nâu, tóc cháy nắng, nhưng ánh mắt trong veo, cái trong veo mà những đứa trẻ ở thành phố bây giờ có khi cả đời không biết đến.”
Điều khiến anh bồi hồi nhất là cuộc gặp gỡ với Ngọc - thằng bé chỉ mới 6 tuổi, trông đen nhẻm nhưng khỏe khoắn, ánh mắt luôn sáng rực, và có chút ngại ngùng. Nó ngồi kiên nhẫn trên một viên đá để câu cá cùng “bộ đồ nghề” chỉ vỏn vẹn là cuộn dây nhỏ. Có lẽ vì muốn gần hơn, “Tôi tiến lại, bắt chuyện, nó ngại, trả lời lí nhí, nhưng rồi chẳng hiểu sao, buổi chiều hôm đó, nó đi lẽo đẽo theo tôi suốt” - anh Tùng chia sẻ. Khi chiếc thuyền chuẩn bị rời đảo, thằng bé Ngọc vẫn lặng lẽ ngồi chờ, rồi vẫy tay mãi cho đến khi hình bóng anh khuất sau rặng sóng.
Ban đầu, anh chỉ xem chiếc điện thoại như một lựa chọn phụ. Nhưng rồi, chính chất lượng ảnh, khả năng zoom đa dạng tiêu cự và màu sắc trung thực đã khiến anh bất ngờ. Anh dùng OPPO Reno14 Pro để ghi lại mọi khoảnh khắc, từ những cái nhìn mộc mạc hay những nụ cười rất Nha Trang đã được giữ lại một cách trọn vẹn mà không cần thiết bị cồng kềnh, không cần can thiệp quá nhiều.
Ở một vùng đất yên bình khác
Travel blogger Chan La Cà tìm đến đỉnh núi sương giăng Tà Xùa - một dải lụa trắng vắt ngang trời Tây Bắc. Với Chan La Cà, đó là nơi luôn có vị trí đặc biệt trong trái tim anh, là nơi có những bản làng nép mình trong mây trắng, có tiếng chó sủa xa xa, và những đứa trẻ H’Mông mặt lấm lem đang chơi đùa trước sân nhà. Anh kể rằng: “Mình được nhìn ngắm cuộc sống vùng cao ở đây qua những lăng kính rất khác, lăng kính của những thế giới quan ít toan tính, chân thành và bình yên”
Với Reno14 Pro, Chan ghi lại từng khoảnh khắc ở Tây Bắc bằng tất cả tình yêu anh dành cho mảnh đất sương giăng nắng trải này.