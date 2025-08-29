Tại làng chài

Vĩnh Tường và Vĩnh Nguyên ở đảo Trí Nguyên nắng gió, Anh Tùng bắt gặp một Nha Trang rất khác. Không phải là những bãi biển đông đúc hay quán xá nhộn nhịp, mà là một nhịp sống thô mộc, yên bình giữa gió biển. Anh ghi lại từng khoảnh khắc, rồi trải lòng: “Những người phụ nữ đan lưới ngồi dọc lề đường, tay thoăn thoắt như đã thuộc lòng từng mắt lưới, họ vừa làm vừa trò chuyện nhỏ nhẹ với nhau, thi thoảng ngẩng lên nhìn khách lạ rồi mỉm cười – cái kiểu mỉm cười rất... Nha Trang, vừa cởi mở vừa giữ một khoảng riêng. Có mấy đứa trẻ nghỉ hè đang chạy rông ngoài nắng, không dép, không điện thoại, chỉ có một bầu trời xanh và tiếng cười giòn. Tụi nhỏ lớn lên trên đảo, da nâu, tóc cháy nắng, nhưng ánh mắt trong veo, cái trong veo mà những đứa trẻ ở thành phố bây giờ có khi cả đời không biết đến.”