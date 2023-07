Nếu có ai nói về một làn sóng gắn liền với thế hệ 9x, 10x thì sao có thể không kể đến “cơn sốt trà sữa trân châu". Và dĩ nhiên, chủ đề chính trong cuộc gặp gỡ bạn bè hay hẹn hò người thương lúc ấy chính là cốc trà sữa thơm lừng. Những hôm leo lên xe đèo nhau ra quán trà trò chuyện từ sáng đến chiều, hay náo nức xếp hàng chờ khai trương chi nhánh mới của thương hiệu mình yêu thích là vô vàn những ký ức tươi đẹp của thế hệ trẻ ngày nay. Trong thời gian đó, nhiều thương hiệu lần lượt ra đời đã khiến giới trẻ ngập tràn trong loại thức uống ngon lành này.

Giờ đây, mặc dù làn sóng ngọt ngào này đã không còn "rần rần" như trước nhưng thói quen nạp trà sữa của giới trẻ vẫn không bao giờ biến mất. Loại thức uống này đã dần là "món quà tinh thần" của người người vì nó đã gắn bó quá lâu với cuộc sống thường ngày.



Thế nhưng, không phải thương hiệu trà sữa nào khi ấy cũng có thể trụ vững đến ngày hôm nay. Đặc biệt là sau khoảng thời gian khó khăn vài năm trước và khẩu vị của thực khách ít nhiều cũng đã thay đổi. Như bây giờ, người ta lại chuộng nhai trân châu cho… đỡ buồn miệng hay giảm lượng đường thật ít vì ưa thích hương vị nhàn nhạt. Cũng vì thế mà các thương hiệu cũng phải khẩn trương thay đổi về nhiều mặt để thành công thích nghi với khách hàng của mình.



Những đám bạn của tôi thường hay đùa rằng, nếu nói về cái tên KOI thì chả biết nói gì nữa, vì dường như đã biết quá nhiều rồi. Với các tín đồ của trà sữa thì có lẽ KOI Thé không chỉ là một thương hiệu quen thuộc mà nó còn chứa đựng nhiều kỷ niệm với bao người. Mỗi khi muốn thưởng cho mình khi đạt thành tích cao hay đến ngày đặc biệt của đám bạn thân, chúng tôi thường đóng đô ở các chi nhánh của KOI Thé. Từ lúc thương hiệu đặt chân đến Việt Nam, người trẻ như tôi cảm thấy việc được thưởng thức một cái tên “gạo cội” trong làng trà sữa thế giới quả là một may mắn.

“Có người đến, có người đi và có người ở lại", suốt bao năm qua thị trường trà sữa đã chứng kiến nhiều sự đổi thay và ra đi của loạt thương hiệu nổi tiếng. Nhưng trong cơn bão đó, KOI Thé vẫn là cái tên trụ vững trên thị trường và cả trong lòng thực khách. Để rồi giật mình nhận ra, thì ra cái tên ấn tượng này đã “tung hoành” tại Việt Nam được 08 năm. Sinh ra ở “thánh địa trà sữa” Đài Loan, không lạ gì khi thương hiệu này đã làm hài lòng vô số khẩu vị địa phương nhưng vẫn giữ được “cái hồn” của quê hương. Để đối mặt với thị trường biến động đó, KOI Thé vẫn kiên trì chinh phục thực khách với cách pha chế đặt biệt của mình. Câu nói “KOI xin chào” cứ cách vài phút lại vang lên, món đồ uống khiến nhiều thực khách bị “nghiện” ngay từ lần thử đầu tiên và nghiễm nhiên, ngay từ chính cái tên KOI Thé đã quá đủ đặc biệt để người khác ghi nhớ.

Đồng hành cùng giới trẻ suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, có lẽ thương hiệu này luôn phải nỗ lực không ngừng để tiến vào cuộc “chạy đua” làm hài lòng hương vị khách hàng. Suốt bao năm qua, người ta vẫn không thể nào quên được hương vị ngọt thanh, dịu dàng của những món nước “signature" của hãng.

Đi cùng với những yếu tố đó chính là chiếc logo quen thuộc của ly trà sữa ngập tràn Trân Châu Hoàng Kim. Tôi và chính những người xung quanh, chắc hẳn ai cũng có quả hình “check-in” huyền thoại với ly trà sữa có logo KOI trên tay. Hiển thị trên bảng hiệu, trên đồ uống và trên ứng dụng ăn uống chúng ta sử dụng hằng ngày, logo KOI tròn trịa dường như đã đi sâu vào tiềm thức của mỗi người.

Thế mà khi đi qua cửa hàng 46 - 48 Cao Thắng, tôi phải dừng lại đôi chút để ngó quanh rồi tự hỏi: “KOI Thé đã thay đổi logo rồi à?”. Vì quá hoảng hốt trước hình ảnh mới này - một hình ảnh gọn gàng, đơn giản trước đây chưa từng thấy, rất nhiều sự thắc mắc diễn ra trong đầu tôi. Và khi biết được sự kiện lần này có sự góp mặt của ông Cavin Lau - Giám đốc kinh doanh (CBO) KOI Group, cá nhân tôi đã không ngần ngại đưa ra những câu hỏi cứ chảy trong suy nghĩ của mình. Để rồi qua đó, hy vọng chúng ta phần nào hiểu được sự quan trọng của quyết định lớn lao này từ thương hiệu KOI Thé.

1. Với KOI Thé, thay đổi đến hướng đến những điều mới hay trân trọng những giá trị cũ mới là điều cần thiết cho một thương hiệu F&B?

Ông Cavin Lau: Việc tìm kiếm ý tưởng hay tung ra thị trường các loại đồ uống mới là điều chúng tôi vẫn làm. Tuy nhiên, giữ vững giá trị tinh thần của KOI Thé cũng là công cuộc quan trọng không kém. Khách hàng có thể muốn thưởng thức cái gì đó mới lạ hơn, nhưng cũng có thể trung thành với những gì đã quen thuộc. Vậy theo tôi, cân bằng được cả hai yếu tố đó là chiến lược phù hợp nhất.



2. Hình ảnh cũ của KOI đã quá quen thuộc với người Việt, nên việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu ngay lúc này có là thử thách lớn?

Ông Cavin Lau: Không đâu, điều này chắc chắn không phải là một thách thức mà là một giai đoạn mới - một trang mới của KOI Thé. Đúng vào thời điểm hiện tại, chúng tôi đã có mặt trên thị trường Việt Nam được tám năm. Khách hàng đã đồng hành và phát triển cùng chúng tôi. Ở giai đoạn tiếp theo, điều mà chúng tôi sẽ thực hiện là tái cơ cấu và làm mới thương hiệu để trở thành một thương hiệu tốt hơn.



3. Một logo đổi mới rất đơn giản, dễ nhìn, nhưng liệu có dễ nhớ?

Ông Cavin Lau: Tại thời điểm này, chúng tôi đang thay đổi từng ngày, nhất là sự thay đổi về thiết kế, biểu tượng để phù hợp hơn với phong cách địa phương. Nhưng đồng thời, chúng tôi vẫn giữ lại một số ý tưởng và biểu tượng mang giá trị tinh thần trong thị trường Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi đang thực hiện một sự thay đổi từ từ, không làm thay đổi ngay lập tức từ cái cũ sang cái mới. Cũng vì thế mà KOI Thé đã nghiên cứu cả một quá trình để chuyển đổi.



Khi mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình rằng: “Liệu KOI có đang hòa nhập với xu thế “simple is the best”, sẵn sàng thay đổi sao cho đại hiện đại, thời thượng và chỉ giữ lại những gì trọng tâm nhất?” thì may mắn ông Cavin Lau cũng đã đồng ý với tôi. Vị CBO này hào hứng chia sẻ về bộ nhận diện mới: “Logo mới được hoàn thành chỉ bằng một nét vẽ đơn giản, đồng nghĩa với chuyện rất dễ nhận biết. Đây chính xác là những gì chúng tôi đang làm bây giờ.”

Sự kiện này cũng đánh dấu bước ngoặt lớn cho sự thay đổi toàn diện từ KOI Thé. Thương hiệu đã thể hiện rõ mong muốn tương tác - duy trì - liên kết với Gen Z hoặc thậm chí là Gen Alpha. “Bởi vì thế hệ Z - Alpha thực sự là một thế hệ người tiêu dùng mới đang gia nhập vào thị trường. Họ vô cùng sáng tạo nên cũng không ngần ngại trải nghiệm những xu hướng đang lên cũng như các ý tưởng đổi mới từ thương hiệu.” - ông Cavin Lau nhận xét về một “thế lực” khách hàng chủ chốt trong tương lai. Chia sẻ thêm về tầm nhìn của mình, Giám đốc kinh doanh của KOI cũng công nhận:



Quay trở lại với buổi đối thoại, tôi đưa ra những câu hỏi liên quan nhiều hơn đến hình ảnh thương hiệu cũng sự ngỏ lời về việc KOI Thé có đang tìm kiếm cho mình một gương mặt đại diện tại đất nước hình chữ S.



4. Cầm ly KOI Thé có logo để check-in đã là thói quen của nhiều bạn trẻ, anh có mong muốn thói quen này vẫn được lan truyền khi bộ nhận diện mới đã ra mắt?



Ông Cavin Lau: Chắc chắn rồi, vì các bài đăng đẹp đẽ đó là những điều mang tính biểu tượng mạnh mẽ mà chúng tôi hướng đến. KOI Thé luôn hy vọng khách hàng có thể tận hưởng thêm việc check-in đó để chúng tôi có thể lan tỏa niềm vui trong việc thưởng thức trà và có những bức ảnh đẹp cùng họ.



5. Vậy thì đã đến lúc, KOI sẽ có đại sứ thương hiệu tại Việt Nam?

Ông Cavin Lau: Vì thương hiệu của chúng tôi thực sự là một thương hiệu quốc tế, nên việc có sự ủng hộ từ những người nổi tiếng cũng là một trong những cách chúng tôi có thể nghiên cứu tại thị trường Việt Nam lẫn quốc tế. Với câu chuyện tìm kiếm cho mình một gương mặt phù hợp, chúng tôi cũng đưa ra những tiêu chí riêng của mình. Ngoài chuyện đương nhiên phải là fan trung thành với KOI, thì người ấy còn sở hữu lối sống riêng và luôn bắt kịp với xu hướng trẻ.Qua đó, thực khách có thể thấy rằng chúng tôi không chỉ dừng lại là một thương hiệu đồ uống mà KOI còn định hình việc trở thành “lifestyle brand”, thương hiệu sở hữu phong cách sống cũng như sự tiện lợi cho khách hàng.



Những dòng phía trên cũng giúp cho những ai biết đến KOI phần nào hiểu được sự cầu tiến của họ. Không đơn thuần là sự “bành trướng” ra nhiều lĩnh vực, mà KOI Thé vẫn muốn thử thách mình để chinh phục người Việt thêm nữa. Nên vài năm trở lại đây, khách hàng đã chứng kiến lần lượt những thương hiệu từ KOI Group ra đời. Những nhánh thương hiệu này được trình làng với thực khách qua nhiều giai đoạn cũng như sở hữu nhiều đặc điểm khác nhau để phù hợp nhất với nhu cầu tiêu dùng Việt.

Từ KOI Thé Express với không gian vừa phải, bố trí số ít chỗ ngồi lại để tập trung phục vụ đối tượng khách hàng mang đi và ứng dụng giao hàng. Đến “người anh em” là KOI Thé Kitchen với không gian khiêm tốn để tập trung pha chế nhanh hơn. Cuối cùng là KOI Café ra đời để đáp ứng nhu cầu sử dụng cà phê của người dân địa phương. KOI Thé cũng cảm thấy rằng đây cũng là thời điểm để gắn kết thêm với người Việt cũng như bày tỏ niềm yêu thích với hương vị truyền thống.

Việc thay đổi bộ nhận diện vào cả những thương hiệu này khiến nhiều người lo ngại, nhưng thương hiệu này vẫn tự hào xem đây là một lợi thế vì KOI Thé đã có mặt trên thị trường ngót nghét 8 năm nên khách hàng sẽ biết họ đang làm gì.

Sau cuộc trò chuyện này, tôi đã có rất nhiều câu trả lời thú vị đến từ vị CBO của KOI Thé về hành trình đổi mới mình. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất vẫn là cái cách mà KOI Thé vẫn không quên đi “vũ khí” khiến mình được yêu thích đến ngày hôm nay - đồ uống. Mà ở đó, quy tắc giữ vững chất lượng các loại đồ uống đặc trưng hay đổi mới các đồ uống khác là điều mà “người KOI Thé” luôn đặt sự ưu tiên. Để rồi khi mọi thứ đã “đâu vào đấy", bộ nhận diện mới đã tiếp cận được đông đảo người tiêu dùng thì KOI vẫn là thương hiệu được vô số người lựa chọn vì giá trị cốt lõi mà họ mang lại. Vậy thì hôm nay, bạn sẽ order KOI chứ?