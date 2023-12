HPV cũng nguy hiểm hơn rất nhiều so với nhiều người thường nghĩ. Có tới 14 trong số 40 chủng HPV lây truyền qua đường tình dục có nguy cơ gây ung thư. WHO cho biết, nhiễm HPV gây ra khoảng 5% tổng số ca ung thư trên toàn thế giới, ước tính có khoảng 630.000 phụ nữ và 69.400 nam giới mắc bệnh ung thư liên quan đến HPV mỗi năm (4).

Tại buổi tọa đàm về “Bí quyết chuyên gia Phòng ngừa HPV & chăm sóc sức khỏe tinh thần tuổi dậy thì”, Bác sĩ An Nghĩa - Phó khoa Nhiễm - Thần kinh BV Nhi Đồng 1, TPHCM cũng chia sẻ: Bố mẹ thường nhận diện việc dậy thì của con thông qua những hình thái bên ngoài, nhưng việc đó làm cho bố mẹ luôn chậm một nhịp so với sự phát triển của trẻ. Theo các báo cáo từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cho thấy HPV có có thể xảy ra từ rất sớm ngay lứa tuổi từ 9, 10, 11 tuổi. Xét về lứa tuổi có tỷ lệ nhiễm cao nhất, báo cáo từ Hoa Kỳ cho thấy rằng đó là lứa tuổi từ khoảng 15 tới 24 tuổi, 49% những đối tượng phụ nữ ở trong giai đoạn này đã có phơi nhiễm, đã từng nhiễm HPV. Chính vì vậy, việc dự phòng HPV sớm cũng là “hành trang” quan trọng vào tuổi dậy thì, giúp con tự tin và khỏe mạnh bước vào đời.

Nếu nhiễm HPV dai dẳng có thể khiến con trẻ đối mặt với vô vàn hậu quả nghiêm trọng. Bởi nếu chẳng may việc nhiễm HPV dẫn đến các bệnh lý sinh dục như sùi mào gà, sẽ khiến tâm lý của con trở nên bất ổn. Không chỉ trong giai đoạn dậy thì nhạy cảm, ngay cả sau khi đã điều trị các bệnh do HPV gây ra, trẻ vẫn có thể tự ti về bản thân, sợ hãi bệnh tái phát mà khó mở lòng với người khác.

