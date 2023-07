Chọn trường học nào phù hợp là trăn trở chung của nhiều phụ huynh và học sinh trong kỳ thi chuyển cấp. Ở giai đoạn đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng vào các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông như hiện nay, đâu sẽ là yếu tố để cân nhắc trong những lựa chọn chất lượng, giúp học sinh chạm nhanh đến ước mơ?

Giữa vô số điểm đến học-tập, Hanoi Adelaide School (hay trường Phổ thông Liên cấp H.A.S) là cái tên nhận được sự quan tâm lớn của nhiều thí sinh và phụ huynh. Từ thời điểm mới thành lập, ngôi trường này đã không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, có những bước chuyển mình để thích ứng với sự phát triển của giáo dục, đặc biệt là đáp ứng yêu cầu của học sinh trong thời đại hội nhập như hiện nay.

Để hiểu rõ hơn, mời thí sinh và người nhà cùng "ngó" xem H.A.S có gì nổi bật mà giữ vị thế là một trong những ngôi trường liên cấp được chú ý nhất nhì hiện nay nhé!

Không ai có thể phủ nhận đi học là để tiếp thu kiến thức. Thế nhưng nếu vai trò trường lớp chỉ dừng lại ở việc giảng dạy thì học sinh cũng dễ trở thành "cỗ máy" học thuộc lý thuyết, đánh mất tính chủ động và kĩ năng giải quyết vấn đề.

Nhận thức trăn trở này của học sinh và phụ huynh, Hanoi Adelaide School chú trọng bồi dưỡng học sinh trở thành con người Tự chủ - Tự lập - Trách nhiệm, thông qua tôn chỉ giáo dục hiện đại "thầy cô là những chiếc la bàn".

Giải thích thêm về triết lý này, thầy Phụ Hoàng Lân - Giám đốc học thuật của Hanoi Adelaide School chia sẻ: "Giống như một chiếc la bàn kích hoạt từ tính để hấp dẫn mọi vật xung quanh thì thầy cô cũng là người kích hoạt trí tò mò, tạo động lực để các em không ngừng học hỏi".

Theo thầy Lân, hiện nay, cha mẹ có xu hướng ưu tiên ngôi trường lấy học sinh làm trung tâm, phát triển năng lực từng cá nhân, thay vì chỉ dạy kiến thức lý thuyết thông thường. Do đó, Hanoi Adelaide School đã xây dựng mô hình giáo dục phát triển năng lực, hướng tới tầm nhìn "Giáo dục hội nhập, nhân văn và hoà hợp với tự nhiên". Cụ thể hơn, bên cạnh chương trình của Bộ GD&ĐT, người học tại đây được trang bị hơn 13 nhóm năng lực như khoa học tự nhiên, công nghệ và truyền thông, kỹ năng thiết yếu của thế kỷ 21, thói quen thành công…

Cùng mô hình giáo dục phát triển năng lực, Hanoi Adelaide School lấy học sinh làm trung tâm, đề cao vai trò của người học, khai phá tiềm năng dựa trên cơ sở thấu hiểu nhu cầu, tôn trọng sở thích của mỗi cá nhân. Với triết lý này, trong quá trình học, trường sẽ đưa ra mục tiêu giúp học sinh xác định "bản thân sẽ làm được gì, trở thành người như thế nào?", thay vì "sẽ học được gì?".

Theo đó, sau mỗi giờ học, các bạn học sinh không chỉ được tiếp thu kiến thức trên sách vở, mà còn biết thêm nhiều kỹ năng mềm như xử lý tình huống, phản biện, làm việc nhóm… thông qua việc học-tập, trải nghiệm đa dạng nội dung, phương pháp học tập.

Về phần mình, để giúp học sinh có thêm hứng thú và chủ động hơn trong học-tập, thầy cô luôn bắt đầu bài dạy với những câu hỏi gợi mở, gắn liền với cách giải quyết vấn đề nào đó trong cuộc sống. Khi thiết kế trải nghiệm học-tập, giáo viên luôn đặt mình vào vai trò của người học, bằng cách tự hỏi bản thân: "Sau giờ học này, học sinh hiểu được cái gì?", "Các em hiểu được kiến thức gì?"... chứ không phải chỉ chăm chăm soạn và nói theo giáo án. Cứ thế, các tiết học trở nên thú vị, đa dạng, dễ tiếp thu hơn còn học sinh cũng phát huy toàn diện từ tư duy đến tính chủ động, sáng tạo…

Đã qua rồi cái thời học sinh nắm trong tay bảng điểm 9, 10 là có tất cả. Một môi trường chỉ mạnh về học thuật từ lâu đã không còn là "gạch đầu dòng" duy nhất của Gen Z khi chọn trường. Thực tế bên cạnh chuyện học-tập, người trẻ còn chú trọng hơn đến ngôi trường có nhiều hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa, đặc biệt là các chương trình giúp họ phát triển năng lực toàn diện.

Thấu hiểu nỗi lòng của Gen Z, Hanoi Adelaide School luôn chú trọng đầu tư đa dạng sân chơi để các bạn thỏa sức sáng tạo, tỏa sáng theo cách riêng. Minh chứng rõ ràng là thầy cô nơi đây luôn khuyến khích học sinh tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa bên cạnh học kiến thức trên trường. Thậm chí, trải nghiệm còn là một môn học chính thức trong chương trình giáo dục của Nhà trường.

Tại Hanoi Adelaide School, học sinh được thoải mái lựa chọn giữa hàng chục câu lạc bộ khác nhau như CLB Truyền thông, Nhiếp ảnh, Guitar, Ngoại ngữ… phù hợp theo sở thích, năng lực và mục tiêu của từng người. Nói về ngôi trường đang theo học, bạn Huy Quang (lớp 11S2) tự hào chia sẻ: "Mình nghĩ Hanoi Adelaide School là một trong những môi trường đầu tư chỉn chu về ngoại khóa dành cho học sinh. Điều này giúp mình, cũng như nhiều bạn học khác được phát triển toàn diện trong những năm học phổ thông".

Đồng tình với ý kiến của Huy Quang, An Nguyên (lớp 12S1) nhận định bản thân đã trưởng thành hơn sau khi trải nghiệm nhiều hoạt động tại trường. Nói qua một chút về An Nguyên, cô bạn có thành tích rất đáng nể. An Nguyên là thủ khoa chương trình THPT Tích hợp Úc - Việt tại Hanoi Adelaide School, lọt top 6% học sinh có kết quả xuất sắc nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Úc trên toàn thế giới năm 2022. Ngoài ra, cô bạn còn là Trưởng ban tổ chức ngày hội Prom 2023 và là Chủ nhiệm của CLB Nhiếp ảnh trong trường.

An Nguyên tâm sự: "Hồi cấp 2, mình từng khá ‘bảo thủ’, chỉ chú trọng học-tập mà không tham gia hoạt động phát triển bản thân. Khi học tại Hanoi Adelaide School, mình nhận ra việc học cũng chỉ là một phần. Mình cần tham gia nhiều chương trình hoạt động trải nghiệm để hoàn thiện kỹ năng mềm. Từ khi lên lớp 11 và 12, mình chủ động ứng tuyển vào CLB, lên kế hoạch và đề xuất ý kiến của bản thân trước đám đông, đơn cử như trong việc tổ chức ngày hội Prom gần nhất của trường chẳng hạn.

Mình thấy khi được học-tập trong môi trường năng động thì mình cũng phải năng động lên. Từ đó, mình trở thành một người tự chủ, không cần bố mẹ nhắc nhở trong cả học-tập và sinh hoạt hàng ngày".

Ngoài việc cung cấp chương trình đào tạo và hoạt động ngoại khoá chất lượng cao, Hanoi Adelaide School còn chú trọng xây dựng môi trường học-tập hạnh phúc dành cho học sinh. Chăm sóc sức khỏe tâm thần là một trong những hoạt động trọng tâm, được ban lãnh đạo Hanoi Adelaide School triển khai xuyên suốt các cấp học với sự đầu tư cả về cơ sở vật chất và nguồn lực.

Đại diện Ban giám hiệu trường Hanoi Adelaide School cho hay: "Một môi trường hạnh phúc là nơi học sinh cảm thấy được tôn trọng, an toàn và nhận được các hỗ trợ kịp thời trong quá trình học tập và phát triển cá nhân. Nó là không gian để họ có thể tìm hiểu, khám phá và thể hiện bản thân một cách tự nhiên và tự tin".

Tại Hanoi Adelaide School, một trong những cơ sở để thầy cô nuôi dưỡng môi trường hạnh phúc là thông qua việc thiết kế, triển khai các trải nghiệm học-tập có ý nghĩa dành cho các con học sinh.

Ngoài ra, nhà trường còn xây dựng hệ thống hỗ trợ đa tầng về cảm xúc-hành vi để phục vụ hoạt động chăm sóc sức khỏe tâm thần dành cho học sinh. Và cơ sở để thầy cô lựa chọn các hoạt động phù hợp theo các tầng hỗ trợ là dựa trên dữ liệu ghi nhận được qua trải nghiệm thực tế hằng ngày và các hoạt động sàng lọc sức khỏe tâm thần định kỳ dành cho học sinh với việc sử dụng các công cụ đánh giá khoa học, đã được kiểm chứng.

Cụ thể hơn, ở tầng thứ nhất, thầy cô triển khai chương trình Giáo dục cảm xúc và xã hội (Social and Emotional Learning). Đây là hoạt động học-tập chính thức, xuyên suốt các cấp học, nhằm chủ động trang bị các kiến thức, kĩ năng cần thiết giúp học sinh nhận diện, làm chủ cảm xúc-hành vi của bản thân, phát triển khả năng tự nhận thức, quản lý cảm xúc, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và ra quyết định có trách nhiệm.

Ở tầng thứ hai, giáo viên thực hiện các hoạt động tham vấn theo nhóm, nhằm hỗ trợ học sinh bước đầu ghi nhận những khó khăn về sức khỏe tâm thần.

Ở tầng thứ ba, giáo viên ở Tổ tham vấn học đường sẽ thực hiện các hỗ trợ sâu hơn, thường là tham vấn 1:1 dành cho các học sinh ghi nhận những khó khăn cao về sức khỏe tâm thần.

Bên cạnh đó, học sinh gặp khó khăn trong học-tập và tâm lý đều có thể tìm kiếm sự giúp đỡ nhanh chóng từ thầy cô. Trong trường hợp các bạn còn chưa nhận rõ được vấn đề, thầy cô sẽ chủ động phát hiện, trao đổi cùng họ để có phương án hỗ trợ kịp thời.

"Trong mọi trường hợp, sự chủ động của các em được khuyến khích và đề cao. Các thầy cô thường không ấn định một chiều và cảm tính là em gặp khó khăn do đâu và cần phải làm gì. Chúng tôi cùng trao đổi với học sinh xem vấn đề do đâu và cùng thống nhất cách giải quyết", thầy Hoàng Lân nói rõ hơn.

Toàn cầu hóa đang trở thành xu hướng tất yếu của người trẻ trong thời đại 4.0. Vốn được coi là thế hệ cá tính, song nhiều Gen Z vẫn cảm thấy mông lung, không biết bắt đầu từ đâu để trở thành một "công dân toàn cầu".

Một trong số những ngôi trường tạo được dấu ấn trong công tác đào tạo học sinh đón đầu xu hướng toàn cầu hoá hiện nay phải kể đến Hanoi Adelaide School. Với tinh thần hội nhập, hợp tác quốc tế được đề cao, các thầy cô của Hanoi Adelaide School đã đồng hành, hướng dẫn học sinh tìm hiểu nền văn hoá khác nhau qua các bài học, dự án.

Nhà trường nhiều lần tổ chức đón đoàn khách mời và du học sinh quốc tế như đoàn các trường Đại học của bang Tasmania (Úc), Đoàn phu nhân toàn quyền Úc... Trong sự kiện, học sinh Hanoi Adelaide School đã có cơ hội gặp gỡ, trực tiếp dẫn đoàn đi tham quan và tìm hiểu về trường của mình. Bên cạnh đó, trong những ngày hội do trường tự tổ chức, học sinh còn được trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau một cách chủ động, như là dự án học-tập, chứ không chỉ là xem, nghe, nhìn cho biết. Theo đó, mỗi bạn sẽ tham gia tìm hiểu, tạo ra sản phẩm đặc trưng, thuyết trình chia sẻ điều mình học được, trình diễn điệu nhảy, điệu múa, bài hát của các dân tộc khác nhau.

Mặt khác, với định hướng giúp học sinh "hòa nhập nhưng không hoà tan" khi hội nhập quốc tế, giáo viên cũng chú ý hướng dẫn họ biết cách thu thập, xử lý thông tin đúng cách. Chẳng hạn, các bạn được học cách chọn lọc thông tin từ nguồn đáng tin cậy, hay tham gia hội thảo và hoạt động về chủ đề "An toàn trong thời đại số" trên không gian mạng do nhà trường phối hợp với bên thứ ba uy tín đồng tổ chức.

Có thể thấy, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ để cải thiện chất lượng giảng dạy, Hanoi Adelaide School tự hào là một trong những lựa chọn đáng tin cậy của phụ huynh, học sinh trong mỗi kỳ thi chuyển cấp. Muốn bản thân được phát triển toàn diện, "học mà như chơi, chơi mà như học" thì đừng ngần ngại đăng ký vào trường nhé. Và chắc chắn, chờ đợi các bạn ở ngôi trường đáng mơ ước này là một hành trình học tập để đến thành công mà không hề nhàm chán!