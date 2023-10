"Chúng tôi không bán bia, chúng tôi bán những khoảnh khắc tuyệt vời" - lời tuyên ngôn mạnh mẽ của Freddy Heineken đã trở thành bí quyết hàng đầu giúp Heineken gắn kết cùng người tiêu dùng trên khắp toàn cầu trong suốt 150 năm qua. Mang đến vị bia đỉnh cao tại hơn 190 quốc gia, Heineken đã được chào đón tại nhiều nền văn hóa đa dạng thông qua những cách thưởng thức độc đáo, những tên gọi "địa phương hóa" ấn tượng, và trở thành biểu tượng về khoảnh khắc tuyệt vời trong những giây phút ăn mừng của người tiêu dùng.

Tại Việt Nam với hơn 30 năm đổi mới và sáng tạo, Heineken đã cùng người tiêu dùng Việt tạo nên những khoảnh khắc tuyệt vời cùng cái tên quen thuộc - KEN. Bên cạnh chất lượng sản phẩm cùng nỗ lực "xanh hơn mỗi ngày", Heineken đã luôn tiên phong trong việc mang đến những trải nghiệm đẳng cấp thông qua thể thao, âm nhạc đưa khán giả Việt Nam đến gần hơn với loạt quốc tế nổi tiếng như The Chainsmokers, DJ KSHMR, DJ Hyo, DJ Snake.

Vừa qua, nhân cột mốc thành lập thương hiệu, Heineken tiếp tục nâng tầm trải nghiệm cho người tiêu dùng Việt với KENNATION - Đại Tiệc Của Thế Giới khi kết hợp loạt công nghệ đẳng cấp độc quyền chỉ có tại Heineken cùng những màn trình diễn thể thao và âm nhạc vốn đã làm nên tên tuổi thương hiệu. Trong vòng 8 tiếng tại KENNATION, người tiêu dùng tưng bừng tham gia đa dạng các hoạt động thể thao, quẩy cuồng nhiệt với âm nhạc đẳng cấp và mang về vô số phần quà hấp dẫn.

Đến với Đại Tiệc Của Thế Giới - KENNATION, các tín đồ nhạc điện tử tại Việt Nam đã cùng cháy hết mình với những màn trình diễn đỉnh cao từ loạt tên tuổi gạo cội của dòng nhạc Trance và EDM. Trong đó, được mong đợi nhất chính là sự xuất hiện của Alan Walker - cha đẻ bản hit tỷ view Faded, là "người tiên phong" của EDM thế giới.

Alan Walker đã cùng fan Việt một lần nữa "cháy" hết mình tại KENNATION cùng các bản hit đình đám The Spectre, Faded, Darkside, All Fall Down, Taking to the moon, Lily... Sự kiện một lần nữa khẳng định cam kết của Heineken trong việc mang đến những sự kiện văn hoá - giải trí đa dạng, lan tỏa tinh thần tham gia cuộc vui một cách văn minh, lành mạnh đến với công chúng.





Chúng tôi có dịp ngồi lại với Alan Walker trong một không gian ấm áp để chuyện trò trước khi anh chính thức xuất hiện trên sân khấu KENNATION. Gần như trên mọi sân khấu, một chiếc khẩu trang trên mặt cùng áo khoác trùm kín đầu luôn là điều không thể thiếu mỗi khi anh xuất hiện, khắc hoạ nên hình ảnh người nghệ sĩ đầy bí ẩn. Cách Alan Walker "chơi đùa", biến thanh âm đơn giản thành giai điệu, dám phá bỏ giới hạn để làm mới chính mình đã mang lại cho anh hàng loạt bản hit ở phạm vi toàn cầu như The Spectre, Sing me to sleep, Lily, Alone (Pt. II). Alone (Pt. II) On My Way,... Là một trong những cái tên được người ta nhắc đến đầu tiên khi nói về EDM, đằng sau vẻ ngoài bí hiểm ấy là một nghệ sĩ chân thành và tử tế, gửi gắm câu chuyện của mình trong từng nốt nhạc.

Khoảnh khắc Alan Walker bước vào phòng, và câu đầu tiên khi được hỏi về cảm xúc khi đến Việt Nam và trình diễn tại KENNATION, Alan Walker cảm thán: "Thật vui, khi được trở lại TP.HCM, Việt Nam".

Đúng là như vậy. Theo những gì tôi nhớ về Việt Nam, nơi đây có nguồn năng lượng tuyệt vời. Với tiết trời ẩm và nóng, sẽ có chút bất tiện khi tôi mặc áo hoodie và đeo khẩu trang để ra ngoài. Nhưng không sao cả! Tôi thấy thật tuyệt khi được quay trở lại Việt Nam. Riêng về KENNATION, Càng tuyệt vời hơn khi lần trở lại này, tôi sẽ biểu diễn tại KENNATION - đại tiệc kỷ niệm 150 năm của Heineken. Từ phòng khách sạn của mình, tôi đã có thể nhìn thấy được sân khấu mà mình sẽ biểu diễn, trông nó thật đẳng cấp.



Alan Walker hé lộ về sân khấu đầy choáng ngợp và cùng sự hào hứng trước khi biểu diễn tại KENNATION. Chúng tôi cũng cảm nhận rõ sự trân trọng của anh đối với tình cảm mà khán giả Việt Nam dành cho âm nhạc của mình. Có lẽ chính vì thế, anh đã tạo nên khoảnh khắc thăng hoa trong không gian âm nhạc bùng nổ, ngập tràn cảm xúc trong suốt 60 phút trình diễn tại KENNATION.







Trong sự kiện này, tôi đã lên kế hoạch để "đóng vai" một Alan Walker hoàn hảo nhất có thể. Tôi chơi một vài bản nhạc gốc của mình, một vài bản remix và đưa khán giả vào hành trình tuyệt vời. Thật sự tôi đang rất mong đợi trải nghiệm trình diễn trên sân khấu được thiết kế vô cùng độc đáo cho sự kiện lần này. Khán giả Việt sẽ bất ngờ với màn mở đầu của tôi tại sân khấu xoay 180 độ kết hợp hài hoà giữa âm nhạc và trải nghiệm hình ảnh, ánh sáng đỉnh cao. Tôi hy vọng màn trình diễn của tôi sẽ là dấu ấn khó phai trong lòng những người yêu âm nhạc.











Điều tôi mong đợi nhất tại KENNATION sao? Câu hỏi này khó đấy, vì tôi tin rằng mỗi giây phút tại đại tiệc này đều đáng mong đợi và tận hưởng. Riêng đối với màn trình diễn của tôi, khán giả Việt sẽ được trải nghiệm những bài hát độc quyền. Đặc biệt là Alone (Pt. II) - một bài hát có MV được quay ở Việt Nam, tại một trong những hang động lớn nhất. Bên cạnh đó, những bài hát như On My Way, Faded và The Spectre cũng sẽ được tôi trình diễn tại sự kiện. Có lẽ, điều tôi mong đợi nhất chính là giây phút được hòa nhịp cùng các bạn vào đêm nay!



Nhắc đến Alan Walker khán giả sẽ nhớ đến những giai điệu ma mị, cuốn hút làm mưa làm gió tại thị trường âm nhạc toàn cầu và các fan EDM Việt Nam cũng không ngoại lệ. Alan Walker định hình "thương hiệu" âm nhạc qua vai trò DJ/ Music Producer với những màn kết hợp được thực hiện cùng đa dạng nghệ sĩ ở nhiều quốc gia. Với quan điểm âm nhạc là không biên giới, Alan Walker cho biết việc hợp tác cùng nghệ sĩ Việt Nam trong tương lai hoàn toàn có thể xảy ra.





Bạn biết đó, âm nhạc không có biên giới. Trên thế giới có rất nhiều tài năng âm nhạc và sẽ thật tốt nếu chúng tôi có thể hợp tác trong những dự án thú vị. Chúng tôi cùng nhau sáng tác và biểu diễn một bài hát là điều có thể xảy ra. Vấn để chỉ là thời điểm để biến mọi thứ thành hiện thực.

Bên cạnh những chia sẻ đặc biệt về KENNATION, Alan Walker nhấn mạnh sự thích nghi trong sứ mệnh âm nhạc của chính anh đối với thị trường toàn cầu.





Với tôi, điều quan trọng trong hành trình phát triển dưới tư cách một nghệ sĩ là sự kết nối giữa âm nhạc và người hâm mộ trên toàn thế giới. Tôi mong rằng âm nhạc của tôi sẽ luôn là dấu ấn vang dội trong lòng người hâm mộ Việt Nam nói riêng và toàn cầu nói chung. Để đáp ứng được, điều quan trọng là nghệ sĩ phải thích nghi và phát triển theo thời gian.





Cuộc trò chuyện kéo dài không quá lâu, nhưng tôi đã kịp cảm nhận năng lượng âm nhạc từ người nghệ sĩ tài hoa. Lắng nghe những trải lòng từ Alan Walker, tôi hiểu, tại sao chàng trai trẻ sinh năm 1997 lại thành công đến như vậy. Không chỉ là tài năng, Alan Walker lĩnh hội những thứ mới và khát khao được kết nối với khán giả. Như một cơ duyên, Alan Walker là một trong những ngôi sao "kiến tạo khoảnh khắc tuyệt vời" cùng khán giả Việt Nam tại KENNATION. Đúng như thế, Alan Walker đã mang đến một màn trình diễn trên cả tuyệt vời khiến cho 60,000 khán giả bùng nổ. Có lẽ xúc động nhất chính là màn hòa thanh đỉnh cao với loạt hit tỷ view của Alan Walker. Màn trình diễn đã khép lại nhưng những dư vị tuyệt vời, cảm xúc thăng hoa vẫn còn đó và sẽ là một khoảnh khắc tuyệt vời không thể nào quên mà Heineken và Alan Walker đã mang lại tại KENNATION.