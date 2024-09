Ngày 21-22/8 vừa qua, chuỗi sự kiện "Đại lễ sinh nhật FPT IS 30 - FPT IS 30 THE NEXT" đã được tổ chức, sự hoành tráng của sự kiện này về cả quy mô cũng như độ "chịu chi" đã khiến nhiều người phải trầm trồ. VinWonders Nam Hội An với diện tích 50ha được bao trọn để hơn 3.200 CBNV của FPT IS trên toàn quốc ăn mừng sinh nhật lớn nhất từ trước đến nay. Tiệc sinh nhật đặc biệt này còn được tổ chức theo concept độc đáo có 1-0-2, team building kết hợp Fest (lễ hội) và Camping (cắm trại) đầu tiên tại Việt Nam.

Trong vòng 24h, một không khí hào hứng và sôi động đã lan tỏa khắp VinWonders. Dòng người đổ bộ xếp hàng với những trò chơi team building vận động như một thử thách giúp đồng nghiệp thêm gắn kết. Từ trên cạn đến dưới nước, rất nhiều trò chơi thú vị đã được tổ chức: Cơn lốc sa mạc, vòng đua tốc độ, đường trượt phao…

Xuyên suốt sự kiện, 3.200 CBNV của FPT IS như tham gia một chương trình thực tế có quy mô khủng. Hơn 30 đội chơi cùng tham gia chinh phục chuỗi hơn 50 thử thách xuyên suốt từ trước và 24h trải nghiệm trong sự kiện. Mỗi đội trưởng có nhiệm vụ điều hành một đội với quy mô như công ty start-up gồm thành viên từ nhiều bộ phận, cùng kết nối và tuân thủ các luật chơi theo cách tính điểm bài bản. Với quy mô lớn và tính phức tạp chưa từng có, mọi hoạt động vui chơi, thông tin và tương tác được vận hành trên ứng dụng của sự kiện – FIS 30 The Next do đội ngũ FPT IS tự phát triển. Điểm xếp hạng của từng đội, từng cá nhân được cập nhật real-time tạo nên một không khí thi đua hấp dẫn và nghẹt thở.

Qua từng trò chơi, tinh thần đồng đội và sự hỗ trợ nhau lại càng thêm khăng khít. Áo mướt mồ hôi nhưng tất cả cùng hào hứng trong cuộc đua "cày điểm" với chiến thuật của từng đội đặt ra. Tất cả đều cố gắng phối hợp cùng đồng nghiệp để thực hiện những thử thách của chương trình.

Sau team building, tất cả lại bất ngờ trước đại tiệc Gala Dinner ngoài trời "siêu khổng lồ". Gần 14.000 lon bia 333 Pilsner và Saigon Chill được nhà tài trợ Sabeco – đồng thời là khách hàng lớn của FPT IS đồng hành giúp đại lễ đón chào tuổi 30 thêm bùng cháy.

Đại nhạc hội quy tụ những cái tên hàng đầu như nhóm Bức Tường, Phạm Anh Khoa, producer/DJ Dương K, ca sĩ trẻ Mỹ Mỹ hay Thái Sơn beatbox... như đốt cháy hàng nghìn trái tim yêu nhạc. Hành trình 30 năm được tái hiện qua nghệ thuật và âm nhạc giúp lan toả sức nóng tự hào trong huyết quản mỗi người. Ca khúc "Những ngày tháng tuyệt vời", "Đường đến vinh quang" khơi gợi cảm xúc, kỉ niệm và khát vọng chinh phục những điều kỳ diệu trong hành trình phát triển của FPT IS được thể hiện rực lửa bởi Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên.

Khu vực "Đồi Ước Nguyện" ngay buổi sớm mai ngày 22/8 đã được phủ bởi sắc cam FPT biến nơi đây trở thành chiếc bánh sinh nhật khổng lồ. Tiếng hát quốc ca hùng tráng, lời hiệu triệu The Next và lời thề trang nghiêm được cất lên, khẳng định về một tương lai vững vàng - FPT IS sẽ chinh phục những thành công mới. Con người FPT IS đã sẵn sàng với chiến lược toàn cầu hóa, đưa công nghệ Việt Nam mở rộng trên bản đồ thế giới.

Sự kiện không chỉ khẳng định dấu ấn văn hoá doanh nghiệp ấn tượng của FPT IS mà trên hết là cách thức độc đáo để kiến tạo giá trị mới trong lòng doanh nghiệp trước bối cảnh dịch chuyển kinh doanh.

Trong 3 thập kỷ, cái tên FPT IS gắn liền với hầu hết các hệ thống công nghệ lớn cấp ngành, cấp quốc gia, các dự án có tính kỷ lục tại Việt Nam cho Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, các Bộ ngành, tỉnh thành, doanh nghiệp… Từ vai trò là nhà tích hợp hệ thống, trở thành tổng thầu các dự án lớn của quốc gia và khu vực, làm chủ hệ sinh thái sản phẩm Made by FPT IS thu về doanh số 1.300 tỷ vào năm 2023, và tới nay, FPT IS mạnh mẽ tiến ra toàn cầu hoá, không ngừng kiến tạo các giá trị đổi thay cho xã hội.

Hệ thống quản lý thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam được FPT IS xây dựng và đưa vào vận hành thành công cho Tổng cục Thuế từ 2010 đến nay cùng nhiều hệ thống liên quan giúp ngành thuế có được nền tảng quản trị hiện đại so với nhiều quốc gia và đảm bảo sự công bằng, minh bạch cho từng người dân khi nộp thuế.

Hệ thống thanh toán liên ngân hàng mở ra thời kỳ mới đột phá về dịch vụ ngân hàng tiện lợi cho mục tiêu vì một xã hội không dùng tiền mặt – đảm bảo hàng triệu giao dịch mỗi ngày. Hệ thống vé tàu điện tử đầu tiên giúp thay đổi phương thức trải nghiệm dịch vụ ngành đường sắt.

Hệ thống quản lý tổng thể bệnh viện FPT.eHospital được ứng dụng ở phục vụ hơn 300 bệnh viện với 50 triệu lượt khám mỗi năm, giúp người dân được phục vụ nhanh hơn, thuận tiện hơn. Hệ thống dịch vụ công tại gần 30 tỉnh thành như Hà Nội, Tp.HCM, Bình Phước, Bình Định, Cần Thơ… giúp người dân đơn giản hoá thủ tục hành chính công nhờ công nghệ.

10.000.000 lượt định danh, xác thực căn cước công dân gắn chip tại các ngân hàng, công ty tài chính, ví điện tử, chứng khoán, bảo hiểm… các đơn vị cung cấp dịch vụ hợp đồng điện tử, dịch vụ công… được thực hiện thông qua sản phẩm, dịch vụ xác thực của FPT IS.

Hệ thống thông quan điện tử ghi nhận 600-700 tỷ USD hàng hoá xuất khẩu mỗi năm, cùng nhiều hệ thống khác đang vận hành liên tục trong hàng trăm tổ chức, doanh nghiệp mà chưa từng gặp "down-time".

Và mới đây là dấu ấn 100 ngày giải cứu sàn chứng khoán HOSE cũng do các chuyên gia FPT IS thực hiện; giải pháp Made by FPT IS về tự động hoá RPA - akaBot tự hào trở thành nhà cung cấp giải pháp công nghệ đầu tiên tại Việt Nam được xếp hạng trong Everest Group RPA PEAK Matrix® với danh hiệu "Major Contender", đồng thời cũng là giải pháp đầu tiên của FPT IS được cấp bằng sáng chế bởi Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO); Chip make in Vietnam - Made by FPT nhận đơn đặt hàng gần 70 triệu chip, chinh phục thị trường khó tính đến từ Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc… Đó là niềm tự hào không chỉ của FPT IS mà còn của trí tuệ công nghệ thông tin Việt Nam.

Mục tiêu được toàn thể Ban lãnh đạo và người FPT IS cam kết chính là trở thành "The Next" của thế giới, mang lại những giá trị vượt trội, đem đến cuộc sống hiện đại chất lượng và hạnh phúc hơn. Đúng như lời hiệu triệu "The Next" trong sự kiện sinh nhật vừa qua của công ty.

"Hôm nay chúng ta đứng ở đây, cùng một lòng xướng tên The Next. Đem công nghệ mà phụng sự quê hương, đưa trí tuệ ta len lỏi từng ngõ ngách. Dẫu khó khăn ta không chùn bước, gặp thất bại rồi ta lại đứng lên.

Không cam lòng ở nơi chật hẹp, ta ra toàn cầu. Chẳng chịu phận làm những gì cũ kỹ, ta phải táo bạo thử - sai.

Tương lai bất định, thử thách thật nhiều. Nhưng người FPT IS ta quyết dấn thân, cùng nhau kiến tạo những điều kỳ diệu. Phụng sự non sông, thay đổi số phận. Đưa đất nước tiến lên vũ bão, sánh vai thế giới như lời Người mong".

Bước chuyển này hướng tới mục tiêu kép của FPT IS trong việc chuyển dịch chiến lược phát triển để vươn ra quốc tế, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng và cộng đồng. Điều này có thể bao gồm việc cải thiện chất lượng sống, nâng cao hiệu quả làm việc, hoặc giải quyết các vấn đề xã hội thông qua công nghệ.

Đại lễ sinh nhật FPT IS 30 THE NEXT là một sự kiện thể hiện đậm nét triết lý kinh doanh, thương hiệu và giá trị cốt lõi của FPT IS. Ở đó, triết lý đồng hành là kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Cùng nhau, dám mơ, dám khát khao, dám thử thách, dám hiện thực hoài bão tuổi trẻ để đóng góp cho sự thịnh vượng nước nhà. Với nhiều cán bộ nhân viên, FPT IS chính là thanh xuân, tuổi trẻ và là nơi họ chia sẻ cùng nhau những khoảnh khắc khó quên mỗi ngày hay những sự kiện chỉ xảy ra 1 lần trong đời – giống như chuyến đi đón bình minh tại biển Cảnh Dương cùng gần 3.000 người, cùng chinh phục đỉnh Bạch Mã, đồi cát Bàu Trắng, hay lần cháy hết mình cùng The Next lần này.

Trên khía cạnh môi trường làm việc, FPT IS luôn không ngừng đổi mới, xây dựng môi trường hạnh phúc, đồng hành trên mọi dấu mốc quan trọng của cán bộ nhân viên từ những ngày đầu gia nhập, hoàn thành dự án, tăng lương... cho đến thời khắc quan trọng đại cuộc sống như xây tổ ấm, mua nhà, mua xe, sinh con… với những chính sách đặc biệt hỗ trợ trực tiếp về tài chính và tinh thần.

Trên khía cạnh sự nghiệp, với khát vọng đưa công nghệ kiến tạo "The Next" với Việt Nam và thế giới, doanh nghiệp luôn khuyến khích sáng tạo, trao cơ hội cho thế hệ trẻ tham gia dự án lớn cấp quốc gia – chỉ có ở FPT IS, phát triển những sản phẩm Make in Vietnam để giải quyết bài toán nóng của thị trường. Công ty hiện tập trung mở rộng thị trường Nhật Bản, Malaysia, Indonesia… và đang đầu tư thúc đẩy mạnh mẽ cho việc phát triển tư duy, năng lực toàn cầu hoá cho từng cán bộ nhân viên với các chương trình đào tạo chuyên môn, kĩ năng, trình độ ngoại ngữ để sẵn sàng cho giai đoạn mới.

Nuôi dưỡng tinh thần "start-up trong lòng doanh nghiệp" và "làm sản phẩm" chính là cốt lõi trong chương trình phát triển năng lực tại FPT IS. Công ty xây dựng chính sách cho các dự án R&D và kinh doanh sản phẩm Made by FPT IS, chương trình "đổi mới sáng tạo" từ Tập đoàn FPT như giải thưởng iKhiến. Từ đó tạo động lực, thúc đẩy cá nhân tham gia sáng tạo sản phẩm Made by FPT IS có chất lượng cao, góp phần nâng cao chuyên môn và gia tăng thu nhập cho mỗi nhân viên. Hàng loạt những "gương mặt trẻ" tại FPT IS ghi dấu ấn trên hành trình đưa trí tuệ Việt trên bản đồ công nghệ quốc tế.

Với đội ngũ chuyên gia vững mạnh, nền tảng giá trị đúc kết và truyền thừa trong hơn 30 năm, FPT IS kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định dấu ấn trong làn sóng công nghệ tiếp theo tại Việt Nam và thế giới, là đối tác tin cậy cùng mọi doanh nghiệp, tổ chức khai phá sức mạnh của công nghệ. Trong hành trình mới, FPT IS hứa hẹn cũng là điểm đến của những người trẻ với khát vọng chinh phục, đóng góp giá trị đổi thay cho xã hội.