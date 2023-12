Cứ mỗi mùa lễ hội, khắp đất nước Singapore lại ngập tràn các sự kiện sôi động và vô cùng thu hút. Nhiều người còn gọi vui rằng nơi này như biến thành một thế giới đầy phép màu vậy, bởi không chỉ lộng lẫy mà nó còn vô cùng náo nhiệt. Cũng bởi thế mà Singapore luôn trở thành địa điểm thu hút khách du lịch ở khắp nơi trên thế giới vào mỗi mùa lễ hội, trong đó bao gồm các các vị khách du lịch đến từ Việt Nam.

Mùa Giáng sinh năm nay cũng vậy, Singapore đã sẵn sàng chờ đón tất cả mọi người đến từ khắp nơi trên thế giới. Khắp nơi, từng con đường, góc phố, căn nhà đều đã ngập tràn không khí Giáng sinh ấm ấp. Cùng với đó, không thể không kể đến một loạt các sự kiện và trải nghiệm tuyệt vời, hứa hẹn mang đến nhiều điều bất ngờ cho du khách, để Giáng sinh năm nay sẽ trở thành một kỷ niệm thật đáng nhớ.

Không quá lời khi nói rằng, lễ hội Christmas Wonderland tại Gardens By The Bay như thắp sáng cả một khoảng trời Singapore bởi vô vàn ánh đèn lung linh. Khắp nơi đều được trang hoàng bởi những ánh sáng lấp lánh, chỉ nhìn thôi cũng thấy không khí Giáng sinh rộn ràng và muốn hoà mình ngay rồi!

Mùa Giáng sinh năm nay, cũng nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, Gardens By The Bay đã “chơi lớn” khi mang đến cho du khách lễ hội Christmas Wonderland với hàng loạt hoạt động thú vị. 3 khu vực chính của lễ hội gồm có SuperTree Grove, Frosty’s Fairground (Sân chơi Tuyết) tại The Meadow, và Gingerbread Grove (Khu nhà Bánh Gừng).

Điểm nhấn lung linh bậc nhất của sự kiện tại Gardens By The Bay chính là The Spalliera - một tác phẩm ánh sáng lung linh và choáng ngợp. Đây là một tác phẩm được lấy cảm hứng từ kiến trúc nước Ý, với chiều cao lên tới 20m, được thắp sáng bởi 103.000 bóng đèn tạo nên một tác phẩm lấp lánh, mang tới cảm giác như đang lạc vào xứ sở diệu kỳ vậy. Đặc biệt, vào thời điểm Blizzard Time tại đây, các du khách còn được hoà mình trong màn tuyết trắng rơi, khiến cho cảm giác Noel chân thực hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, sự góp mặt của đường hầm ánh sáng dài nhất trong lịch sử của lễ hội - Walk of Lights - với chiều dài 65 mét được làm từ 75.000 đèn LED. Tất cả tạo nên một không gian lộng lẫy, như đang lạc vào một xứ sở thần tiên vậy.

Đến với lễ hội Giáng sinh năm nay tại Gardens By The Bay, du khách còn được trải nghiệm chiếc tàu Holly Roger - con tàu lễ hội dài 20m được trang trí bởi 127.000 bóng đèn rực rỡ. Ngoài ra còn có sự góp mặt của các chú yêu tinh hải tặc vui nhộn và ông già Noel, khiến cho không khí rộn rã, từng bừng khắp mọi nơi. Cùng với đó, các bạn nhỏ còn có cả một khu vui chơi riêng với đủ các trò chơi như bập bênh, đu quay…, tất cả đều được thắp sáng lung linh.

Nếu như tại khu vực Frosty's Fairground có rất nhiều hoạt động như Christmas Train (chuyến tàu Giáng sinh) và các trò chơi mạo hiểm Uncle Ringo, thì khu vực Merry Lane lại lộng lẫy, thu hút du khách với những bông tuyết khổng lồ và Santa’s Boot. Ngoài ra, mỗi đêm tiệc tại Christmas Wonderland năm nay sẽ được tổ chức theo một chủ đề, mang đến vô vàn trải nghiệm đa dạng, như đêm tiệc với thú cưng (Pet’s Night) vào ngày 12.

Đừng quên khu vực Gingerbread Grove nhé! Nghe tên thôi đã thấy tan chảy bởi độ ngọt của bánh kẹo rồi nhỉ? Đây là một không gian mới có chủ đề bánh kẹo, với trung tâm là một ngôi nhà bánh quy rực rỡ được bao quanh bởi những cây kẹo phát sáng. Và tất nhiên, không chỉ có tham quan, nơi này còn là địa điểm để ăn uống thoả thích nữa! Tại đây có tới 18 quầy ẩm thực, du khách có thể thưởng thức bữa ăn từ các thương hiệu nổi tiếng, hay những món đồ uống tại các quán bar theo chủ đề và trải nghiệm các buổi biểu diễn trực tiếp tại ElFresco. Đặc biệt, nhớ thưởng thức loại bia đặc biệt Gingerbread Amber Lager chỉ có tại mùa lễ hội lần này nhé!.

Sẽ rất thiếu sót nếu như Giáng sinh tại Singapore thiếu đi sự góp mặt của Orchard Road. Dành cho những ai chưa biết thì Orchard Road là một biểu tượng của lễ hội tại Singapore. Mỗi năm, nó lại trở nên sống động với sự kiện thường niên Christmas On A Great Street. Mùa Giáng sinh 2023 này, Orchard Road còn được trang trí lộng lẫy và hoành tráng hơn rất nhiều. Thế nên tới Singapore vào mùa Giáng sinh này thì nhất định đừng bỏ qua trải nghiệm này.

Được biết đến với cái tên quen thuộc Christmas on A Great Street, sự kiện hàng năm ở Orchard Road sẽ trở lại với phiên bản thứ 40 trong năm nay (2023). Tại đây, con đường với độ dài 3,1km, sẽ được trang trí bằng những ánh đèn lấp lánh, tạo nên không khí lễ hội kéo dài từ Giáng sinh đến bình minh của năm mới. Địa điểm này cũng thường xuyên thu hút rất đông khách du lịch tới tham quan, chụp ảnh “sống ảo”.

Lễ hội gồm có 3 khu vực làng Giáng sinh độc đáo. Bên cạnh những ánh đèn rực rỡ đặc trưng mang đến bối cảnh chụp ảnh tuyệt vời, phiên bản Orchard Road năm nay cũng sẽ đánh dấu sự ra mắt của bữa tiệc đường phố (Christmas Eve Street Party) vào đêm Giáng sinh. Tất cả hứa hẹn một trải nghiệm vô cùng sôi động mùa lễ hội với rất nhiều sự kiện và hoạt động đa dạng, nhất định sẽ ghi lại một kỷ niệm khó quên cho bạn tại quốc đảo này.

Nếu như bạn là một người đam mê âm nhạc thì Lễ hội Âm nhạc Sentosa (Sentosa Music Fest 2023) chính là nơi dành cho bạn! Đây là một sự kiện âm nhạc quy mô lớn, mang tính toàn diện đầu tiên tại đảo Sentosa (Singapore) được tổ chức từ ngày 10/11 đến ngày 3/1/2024.

Có hàng loạt trải nghiệm hấp dẫn nằm trong khuôn khổ lễ hội âm nhạc này, không chỉ bao gồm các sự kiện về âm nhạc mà còn gồm cả những buổi chiếu phim ngoài trời được tổ chức bởi Sentosa's Movies by the Beach và Liên hoan Phim Pháp vOilah!, mang đến những bộ phim Pháp nổi tiếng.

Lễ hội Âm nhạc Sentosa còn mang tới món quà đặc biệt cho các tín đồ nhạc jazz với "Jazz by the Cove" tại Sentosa Cove. Đây là sự kiện về nhạc jazz kéo dài 6 đêm với các chủ đề khác nhau, có sự tham gia của những nghệ sĩ nổi tiếng như Jazz-Blues Brothers, Jeremy Monteiro, Alberto Marsico, ca sĩ người Malaysia - Sheila Majid, và rất nhiều những nghệ sĩ khác đến từ Ý và Nhật Bản như Giacomo Turra và Soejima Toshiki… Hãy cùng tham gia vào cuộc “thám hiểm” này với các chủ đề và thể loại nhạc jazz được trình diễn bởi những tài năng trong nước và quốc tế.

Đặc biệt nhất, đừng bỏ qua Đêm Tiệc Countdown Sentosa tại Palawan Green, nơi có hàng loạt hoạt động thú vị chào đón năm mới. Có thể kể đến như các buổi trình diễn nhạc sống, những buổi chiếu phim ngoài trời, khu vui chơi và hội chợ ẩm thực… Điểm độc đáo nhất của sự kiện này có lẽ chính là màn trình diễn nghệ thuật của 550 chiếc drone được điều khiển từ xa, thắp sáng trời đêm bằng việc mô phỏng lại những địa điểm nổi tiếng của đảo Sentosa. Cùng với màn pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới, bữa tiệc hứa hẹn sẽ ghi dấu những kỷ niệm đáng nhớ cho khoảnh khắc giao thừa.

Các tín đồ hảo ngọt và sự dễ thương thì không thể bỏ qua lễ hội này được rồi! Changi Festive Village 2023 đã biến sân bay Changi thành một khu vườn đầy diệu kỳ với chủ đề kẹo ngọt, mang đến một trải nghiệm lễ hội độc đáo dành cho mọi lứa tuổi.

Điểm nhấn của lễ hội chính là khu vực Candy Wonderland nằm ở nhà ga số 3. Tại đây toạ lạc tác phẩm chú gấu cao 7 mét, cupcake Ferris wheel (vòng quay bánh cupcake) khổng lồ và con đường kẹo ngọt đẹp mê ly cho du khách ngắm và chụp ảnh thoả thích. Tại đây, du khách còn có cơ hội thưởng thức những buổi trình diễn tuyết và ánh sáng đầy quyến rũ vào mỗi tối, gặp gỡ những nhân vật lễ hội và thưởng thức các màn biểu diễn âm nhạc trực tiếp. Bên cạnh đó là khu vực trò chơi tương tác trực tiếp với rất nhiều trải nghiệm thú vị, có thể kể đến như Candy Snow House - một khu vui chơi màu nhiệm với các trò chơi trượt tuyết, mini golf, bóng rổ…

Tại lễ hội, còn có một khu vực rất đáng để trải nghiệm, đó chính là Carnival Candy. Đây là một khu vui chơi với các trò chơi có chủ đề kẹo, trong đó có cả trải nghiệm thực tế ảo, lâu đài hơi và đua xe go-kart - đều là những hoạt động rất đáng để thử. Cùng với hàng loạt món ăn ngon, các gia đình tới đây còn có thể thử cắm trại trong những chiếc lều đáng yêu tại Jewel Changi Airport.

Các fan của Disney hẳn sẽ “đứng ngồi không yên” trước Immersive Disney Animation, bởi đây là lần đầu tiên triển lãm Disney ra mắt tại khu vực Đông Nam Á.

Triển lãm sẽ mở cửa đón chào du khách tại Đông Nam Á kể từ ngày 18/11/2023, địa chỉ cụ thể tại Sands Theatre, Marina Bay Sands. Đánh dấu 100 năm thành lập của xưởng phim hoạt hình Disney lừng danh, đây không chỉ là một triển lãm thông thường mà còn là một hành trình đắm chìm vào thế giới hoạt hình đầy sinh động của những nhân vật Disney.

Ngay khoảnh khắc đặt chân đến triển lãm, du khách sẽ được dẫn vào thế giới của Disney Animation Studios. Tại Walt Disney Animation Research Library (Thư viện Nghiên cứu Hoạt hình Walt Disney), du khách sẽ được chiêm ngưỡng các bản phác thảo nhân vật của các nghệ sĩ sản xuất hoạt hình và tìm hiểu thêm thông tin về một số nghệ sĩ tiêu biểu. Với không gian tương tác 360 độ độc đáo, khách tham quan có thể trải nghiệm nghệ thuật kể chuyện của Disney, từ giai đoạn Disney Renaissance đến các bộ phim bom tấn mới nhất. Trong suốt quá trình trải nghiệm, không gian triển lãm được lấp đầy bởi những bong bóng lung linh tạo nên một không khí thần tiên.

Không chỉ vậy, du khách sẽ được thưởng thức hàng loạt kiệt tác hoạt hình như "Frozen", "Encanto", "Zootopia", "Big Hero 6"... Tất cả sẽ được tái hiện tại sự kiện cùng với những bộ phim kinh điển như "The Little Mermaid", "Peter Pan", "The Lion King".... Ngoài ra , triển lãm còn mang đến những trải nghiệm tương tác sống động như: màn hình chiếu trên sàn phản ứng với chuyển động của người tham gia, vòng đeo tay tỏa sáng dựa trên cử động... Tất cả sẽ biến chuyến tham quan triển lãm của du khách trở thành một cuộc phiêu lưu kỳ diệu như trong chính câu chuyện của Disney.