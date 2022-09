Những kỳ quan thiên nhiên luôn là điểm đến hấp dẫn các tín đồ du lịch yêu thích khám phá vẻ đẹp thiên nhiên. Sông băng Vatnajokull ở xứ băng đảo Iceland xa xôi luôn khiến những du khách choáng ngợp bằng sự kỳ vĩ của mình. Những dải cực quang nhiều màu trên bầu trời các quốc gia nằm trong vòng tròn Bắc cực như Canada, Na Uy, Đan Mạch…hàng năm thu hút hàng chục triệu du khách khắp thế giới. Biển mây cũng là một hiện tượng thiên nhiên hùng vĩ mang sức hút khó cưỡng với những người yêu du lịch và trải nghiệm.



Trên thế giới, những địa điểm săn mây nổi tiếng thường nằm ở độ cao ấn tượng so với mặt nước biển như đỉnh Mont Blanc (Pháp) thuộc dãy núi Alps trải dài qua các quốc gia châu Âu; đỉnh Batur (Bali), hay Queenstown (New Zealand)…Tại Việt Nam, khu nghỉ dưỡng núi Ville De Mont Mountain Resort tại Sapa (Lào Cai) nằm ở độ cao 1.550m so với mực nước biển cũng là một trong những điểm săn mây hùng vĩ hiếm có.

Khu nghỉ dưỡng núi sở hữu tầm nhìn hướng dãy Hoàng Liên Sơn và thung lũng Mường Hoa, mang đến một thiên đường mây đẹp hiếm có giữa thiên nhiên hoang sơ được bảo tồn nguyên vẹn.



Biển mây tại Ville De Mont Mountain Resort không bảng lảng, lúc ẩn lúc hiện trên các triền núi, mà thay vào đó, vào mỗi buổi sáng sớm hay chiều tà, tầng tầng lớp lớp mây bao trọn thung lũng như một tấm chăn êm phủ một màu trắng bình yên lên cây cối và cảnh vật. Sắc độ của mây thay đổi theo mỗi thời điểm, đó là màu vàng nhẹ nhàng, lấp lánh của ánh nắng mai buổi sáng, là màu trắng tinh khôi giữa sắc trời xanh trong, là màu tím thẫm nổi bật trên nền trời đang chuyển dần về hoàng hôn.



Ca ngợi vẻ đẹp hiếm có như "trong thần thoại" của Ville De Mont Mountain Resort, tạp chí du lịch nổi tiếng của Anh là Conde Nast Traveller đã mô tả biển mây hoà trong thung lũng Mường Hoa tại Ville De Mont Mountain Resort là một trong số những thiên đường mây đẹp nhất thế giới.



Trải nghiệm săn mây tại Ville De Mont Mountain Resort không chỉ dừng lại ở đôi phút ngắn ngủi ngắm nhìn mây trời sau một hành trình dài di chuyển đến Sapa. Mà tại khu nghỉ dưỡng, du khách có cơ hội được ngắm biển mây bồng bềnh tại nhiều thời khắc trong ngày. Ngoài săn mây ở nhiều điểm "check in" ấn tượng trong khu nghỉ dưỡng, du khách còn được "đặc quyền" săn mây ngay trong chính những căn biệt thự độc đáo tại Ville De Mont, được thiết kế hòa vào thiên nhiên. Từ ban công, du khách có thể thưởng thức biển mây trong không khí yên bình tĩnh lặng, hít sâu nguồn không khí trong lành bên rừng thông hàng trăm năm tuổi. Điều này thu hút rất nhiều vị khách yêu thiên nhiên cũng như các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đến với khu nghỉ dưỡng.

Bên cạnh đó, những bữa tiệc bên sườn núi cũng mang đến trải nghiệm ngắm mây trời khác biệt khi một bên là khung cảnh mây trắng hùng vĩ, một bên là phong vị ẩm thực đặc biệt được chế biến từ những nguyên liệu địa phương theo phong cách truyền thống bản địa.

Với triết lý phát triển bền vững, bảo tồn thiên nhiên và văn hoá bản địa, các trải nghiệm tại Ville De Mont Mountain Resort đều mang nét đặc trưng, khác biệt, khó tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.

Du khách sẽ được thưởng thức loại trà shan tuyết thượng hạng, được người bản địa hái từ những cây chè cổ thụ hơn 50 năm trên đỉnh núi; khám phá thiên nhiên với tour xe máy qua các địa điểm có quang cảnh tuyệt sắc tại Sapa; tham gia chuyến trekking "săn mây" xuyên những khu đồi, khu rừng có tầm nhìn ngoạn mục…

Vào cuối tuần, du khách sẽ được trải nghiệm sự kiện tái hiện "Phiên chợ vùng cao", trong đó mỗi gian hàng phục vụ bởi những đồng bào dân tộc chất phác, vui vẻ, chân tình. Du khách có thể tận hưởng không khí mua bán nhộn nhịp, trong tiếng khèn tiếng sáo du dương, bên ánh lửa bập bùng, cùng nồi thắng cố bốc khói nghi ngút…

Hàng loạt trải nghiệm nghỉ dưỡng có một không hai tại Ville De Mont Mountain Resort càng trở nên đáng nhớ khi hoà quyện cùng khung cảnh biển mây vào nhiều khoảnh khắc trong ngày, bầu trời ngũ sắc vào buổi chiều, và bầu trời đầy sao vào ban đêm.



Đặc biệt là show diễn nghệ thuật Tus De Liab giữa khung cảnh mây trời bồng bềnh lúc hoàng hôn, lấy cảm hứng từ những chất liệu dân gian quý hiếm của núi rừng, là một sản phẩm tổng hòa của văn hóa dân gian với các loại hình: âm nhạc dân tộc, nghệ thuật múa đương đại, nghệ thuật xiếc mới…Đây là nơi du khách được trải nghiệm nghệ thuật đỉnh cao từ những điều giản dị thể hiện trong các hoạt động thường ngày của con người Tây Bắc như lễ mừng cơm mới, lễ cấp sắc, lễ cúng rừng, lễ xuống đồng…; cảm nhận sự tinh túy của lời hát và tiết tấu trên lưng gùi đồng bào, chiếc váy của thiếu nữ, chiếc khèn của người đàn ông…

Những điều tưởng chừng quen thuộc và bình dị hàng ngày ở nơi rẻo cao ấy được nâng lên một tầm cao mới của nghệ thuật biểu diễn, mang đến cho khách lưu trú những ấn tượng khó quên.



Không chỉ là một điểm săn mây, khu nghỉ dưỡng Ville De Mont Mountain Resort nằm trên sườn Nam núi Hàm Rồng, bao bọc giữa rừng thông Samu trăm tuổi hay những khối đá cổ nguyên sơ, còn là điểm đến để du khách trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa bản địa, cảm nhận những nhịp thở nguyên bản của núi rừng, mây trời, và con người Tây Bắc.

Thế nên, nơi đây đã trở thành điểm đến nhất định phải trải nghiệm của du khách trong nước và quốc tế, chốn nghỉ dưỡng giữa tầng mây của các nghệ sỹ nổi tiếng trong nước và thế giới, trong đó có nhóm nhạc huyền thoại The Moffatts – Music Travel Love.

Bài viết: An Mai Thiết kế: Tiêng Tiêng