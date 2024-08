Từ bấy lâu năm, đất nước rộng lớn này vốn đã đẹp như vậy nhưng nhờ những kẻ thích lữ hành như chúng ta thì nơi đây tựa một giấc mơ mà ai cũng muốn chạm đến. Giấc mơ này thật bình yên mà cũng thật là hào nhoáng, đến nỗi phải thốt lên rằng, Trung Quốc thật “quá đáng đi”.

“Du lịch Trung Quốc chính thức bước vào mùa cao điểm" đây là thông tin theo tờ báo The Global Times vừa công bố hôm qua nhưng đối với giới trẻ Việt Nam thì họ đã đổ xô đi Trung từ mấy tháng nay rồi. Chưa bao giờ như bây giờ, từ khóa “Nơi nào ở Tân Cương là đẹp nhất?”, “Con đường gây sốt ở Thượng Hải” hay “Hồ thiên nga đen kỳ ảo tại Trung Quốc” - lại xôn xao trong lòng giới trẻ như vậy, Không tin thì cứ lướt TikTok, Instagram hay mạng xã hội đang hot Threads, cứ dăm ba post là lại có vô vàn bộ ảnh thảo nguyên thướt tha, đường phố sạch đẹp xứ Trung.

Trong đó có nhiều người, từng khám phá các địa danh nổi danh trên khắp thế giới, từ châu Âu trải dài sáng châu Á. Tuy nhiên, khi họ đến khi đặt chân đến nhiều tỉnh, thành phố vào năm nay thì các anh chàng, cô nàng mới thực sự "say mê" Trung Quốc. Giữa cơn sốt du lịch lẫn hàng ngàn ý kiến về khác biệt cách sinh hoạt, ẩm thực thì đất nước tỷ dân vẫn đang giữ phong độ rất tốt. Có lẽ vì những chuyến đi dài ngày đã khơi gợi trong lòng du khách niềm thích thú mãnh liệt với cảnh đẹp và nền văn hoá độc đáo, con người hiền hậu. Từ đó, hình ảnh và video về các chuyến đi lại len lỏi vào trong to do list, kế hoạch du lịch của nhiều người khác, mà cũng có thể chỉ vì tâm lý FOMO (sợ phải bỏ lỡ thứ gì đó) mà sự quan tâm đến du lịch Trung Quốc rôm rả suốt cả mùa hè vừa qua, và chắc chắn sẽ chưa dừng lại.

Thật khó để chọn ra ba địa điểm để vì đất nước này quá rộng lớn, cảnh quan thiên nhiên lại đa dạng nên chắc đi thêm bảy lần nữa chưa chắc khám phá hết xứ Trung Hoa. Ấy thế mà một báo cáo số liệu du lịch tưởng chừng khô khan nhưng lại đem đến cho người xem nhiều bất ngờ “Ba địa điểm đột biến doanh thu nhờ sức nóng của phim” khiến tia sáng lóe lên tức khắc. Tân Cương - Thượng Hải - Chiết Giang chễm chệ nằm trong danh sách địa phương ở Trung Quốc đạt doanh thu du lịch bùng nổ nhờ sức ảnh hưởng của ba bộ phim thịnh hành. Liệu trùng hợp hay hữu duyên mà bộ ba này luôn nằm trong danh sách nơi nhất định phải đi trong năm nay của du khách Việt, đặc biệt là các bạn trẻ. Hay có lẽ, nhờ sức ảnh hưởng của phim ảnh đan xen cảnh sắc, văn hoá tuyệt vời nơi đây mà “tiếng lành đồn xa”, bao nhiêu mơ ước của trái tim lữ hành đều hướng về ba chốn mộng mơ, phồn hoa ấy.

Vậy bạn có tò mò những bộ phim gắn liền với sự phát triển du lịch thần kỳ là gì không?

Vùng đất Tân Cương, với vẻ đẹp như chốn "bồng lai tiên cảnh" mà du khách từng chiêm ngưỡng, nay lại được nhìn nhận như "viên ngọc quý" của Trung Quốc, tọa lạc trong vòng tay của những hàng núi hùng vĩ. Mảnh đất rộng lớn này, kéo dài từ lưu vực Tarim cho đến đỉnh núi Altay, từ cao nguyên Pamir cho tới lưu vực màu mỡ của Turpan, chiếm gần 1/6 lãnh thổ Trung Quốc, là bức tranh sống động của một Tân Cương đẹp như mơ. Thời gian qua, cơn sốt du lịch Tân Cương đã thu hút sự chú ý của nhiều tín đồ đam mê du lịch, trong đó bộ phim “Altay Của Tôi” đã góp phần không nhỏ vào sự bùng nổ này.

Bộ phim đã tạo cú hích đáng kinh ngạc cho kinh tế du lịch vùng đất Tân Cương. Theo thống kê được đăng tải trên Weibo, thành phố Burqin đã đón tổng cộng 445.500 khách du lịch (tăng 68,04% so với năm ngoái) và doanh thu du lịch toàn diện là 402 triệu nhân dân tệ (tăng 64,15% so với cùng kỳ năm ngoái) sau khi bộ phim kết thúc. Các phòng trong trong 3 tháng hè đã được đặt kín mức độ phổ biến tìm kiếm của "Altay" đã tăng hơn 6 lần.

Nếu xem Tân Cương như một cánh cổng dẫn tới thiên đường, thì Altay không gì khác ngoài trái tim của thiên đường đó. Và chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta thường nói "Không ghé Altay tức là bạn đã lỡ mất nửa vẻ đẹp mê hoặc của Tân Cương". Altay là một kiệt tác của thiên nhiên, nơi các dãy núi phủ đầy tuyết hữu tình đứng sừng sững bên cạnh những thảo nguyên bao la, nơi các hồ nước trữ tình đan xen cùng rừng rậm nguyên sơ. Quanh năm, Altay luôn hiện lên với vẻ đẹp ngoạn mục, nhưng vào tháng 9 và 10, vùng đất này trở nên đặc biệt rực rỡ, khi mùa thu phô diễn một lễ hội màu sắc rực rỡ nhất, lá vàng óng ánh dưới ánh nắng mặt trời dịu dàng, tranh tài sắc đẹp trên khắp lãnh thổ Trung Quốc.

Sự nổi tiếng của bộ phim đã khiến quận Burqin và quận Habahe ở Tân Cương thu hút khách du lịch khắp nơi. Đứng trên bờ hồ Bạch Sa, những hạt cát trắng bay nhẹ trên mặt hồ xanh mát, ánh nắng chiều vàng óng ánh tạo nên khung cảnh huyền ảo, như một bức tranh thiên nhiên sống động. Hay một lần chiêm ngưỡng Hồ Ulungur, nơi thần tiên hiện lên sa mạc, nơi ta tìm thấy sức sống mãnh liệt từ không khí mát lành, mùi thơm của cỏ cây hoang dã, tiếng chim vút ca, và sự mềm mại của cát dưới chân. Vẻ đẹp huyền diệu của khu bảo tồn thiên nhiên Kanas, hòa mình vào cuộc sống địa phương thú vị tại Hemu, dành những khoảnh khắc thư thái bên hồ Sayram Hu - nơi được mệnh danh là giọt nước mắt cuối cùng của Đại Tây Dương, hay đắm chìm trong sắc xanh của thảo nguyên Nalati, từng vùng đất tại Tân Cương mang đến tâm hồn ta cảm giác yên bình khó tả, tạm thời quên thế giới ngoài kia đang vận hành hối hả như thế nào.

Hãy nhớ rằng, chất lượng quan trọng hơn số lượng, chuyến đi đến vùng đất Tân Cương sẽ không thể trọn vẹn nếu chúng ta không có thời gian để nghỉ ngơi, phục hồi năng lượng. Bên cạnh đó, hãy nhớ mang theo đầy đủ các dụng cụ y tế: từ thuốc trị say xe đến những viên thuốc giảm đau, kem chống nắng và dưỡng ẩm, cũng như mũ và kính để chắn bức xạ mặt trời khắc nghiệt. Và cuối cùng, đừng quên sắp xếp hành lý của mình sao cho có đủ trang phục cho những đêm lạnh và buổi sáng sớm vì điều kiện thời tiết tại Tân Cương có sự chênh lệch nhiệt độ đáng kể giữa ngày và đêm.

Nếu Tân cương được ví như Thuỵ Sĩ của Trung Quốc thì thượng hải chính là Paris của Phương Đông.

Đến Thượng Hải xem thế giới phồn hoa, xem Bến Thượng Hải một thời nổi tiếng

khiến đêm không ngủ cũng chả sao.

Thành phố Thượng Hải nơi gắn liền với sự hiện đại và nhịp sống năng động, đã thu hút sự chú ý của du khách toàn cầu nhờ nét đẹp truyền thống, văn hóa phong phú và nền kinh tế khổng lồ. Khung cảnh thành phố với những tòa tháp cao vút, con phố cổ đầy màu sắc, cùng với nền ẩm thực đa dạng, đã tạo nên một bức tranh sống động, không chỉ hiện hữu ngoài đời mà còn được thể hiện thông qua những thước phim. "Thượng Hải Phồn Hoa", tác phẩm mới nhất của Vương Gia Vệ đã tái hiện rõ nét vẻ đẹp cổ kính và sự nhộn nhịp của Thượng Hải. Nhờ thành công của bộ phim mà trong những ngày đầu năm 2024 Thượng Hải đã chứng kiến cơn sốt du lịch mới lạ, rất đông du khách kéo đến khu vực từng là bối cảnh quay của bộ phim.

Trong số những địa điểm tấp nập khách du lịch, con đường Hoàng Hà là một trong những địa điểm nổi bật thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Nổi bật với những biển hiệu neon rực rỡ, phim trường này còn mở cửa cho khách tham quan trong một số khung giờ nhất định trong ngày. Có lẽ chẳng mấy ai nghĩ rằng con đường Hoàng Hà chưa đầy 500 mét nhưng lại có hơn cả chục khách sạn, từng phải lâm vào một thời “suy tàn” lại có lúc sống dậy đầy ngoạn mục. Để giờ đây, Hoàng Hà đầy quyến rũ, pha trộn giữa nét đẹp lịch sử và thời đại, trở thành một thắng cảnh tuyệt đẹp giữa lòng Thượng Hải. Bên cạnh con đường Hoàng Hà, nhà hát Cathay và khách sạn Fairmont Peace cũng là những điểm mà khách du lịch muốn khám phá. Theo nhà phân phối du lịch Tongcheng Travel, mức độ phổ biến tìm kiếm của khách sạn Fairmont Peace tăng 415% song song với thời điểm phim phát sóng.

Không những thế, con số tìm kiếm trên phố đi bộ Nam Kinh cũng chứng kiến mức tăng hơn con số 70%. Được ví như Fifth Avenue của New York, Đại lộ Nam Kinh là khu vực mua sắm sầm uất nhất Thượng Hải. Từ hàng hóa trong nước tới các sản phẩm cao cấp, mọi thứ bạn cần đều có thể tìm thấy trên con đường này. Chụp ảnh là hoạt động không thể thiếu khi dạo bước dưới con phố náo nhiệt này vì không chỉ mua sắm, nơi đây còn sở hữu đa dạng nhà hàng, quán cafe và những biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Giới trẻ Việt ngoài tìm đến những địa điểm trong phim thì các đô thị mới như Lục Gia Chủy - bán đảo trên một khúc quanh của sông Hoàng Phố cũng được săn đón. Khu vực này là trung tâm tài chính sôi động, nhộn nhịp, nổi tiếng bởi những tòa tháp hiện đại và tầm nhìn tuyệt đẹp ra dòng sông thơ mộng. Nếu đến Thượng Hải thì đây chính là một địa điểm dành cho du khách khi muốn khám phá sự hiện đại bậc nhất tại thành phố phồn hoa hiện đại này.

Là biểu tượng của thành phố cảng từ phim ảnh đến ngoài đời thực, Bến Thượng Hải là địa điểm tham quan mang giá trị văn hóa và lịch sử sâu sắc. Nơi đây được xem là trung tâm giao thương sầm uất bậc nhất Thượng Hải, với nhiều kiến trúc quan trọng như ngân hàng, doanh nghiệp, tổ chức tài chính. Còn gì nữa nhỉ? Làm sao có thể thiếu được ước mơ từ thuở bé của bao người - Disneyland. Công viên giải trí Disney đầu tiên ở Trung Quốc chính là Thượng Hải, sự kết hợp kỳ diệu giữa 2 nền văn hóa Đông và Tây. Disneyland được chia thành 6 vùng đất với 6 chủ đề khác nhau, hứa hẹn làm thỏa mãn ký ức tuổi thơ của mọi người. Nhiều cô bạn đăng tải sự xúc động, bồi hồi khi tận mắt thấy thế nào là pháo hoa đằng sau lâu đài, thế nào là vùng đất tuổi thơ gắn liền với ký ức.

Chiết Giang dường như có tất cả những gì mà một người yêu thiên nhiên và lịch sử có thể mơ ước.

Không cần ví Ô Trấn - đệ nhất mỹ cảnh Giang Nam như “Venice của phương Đông” vì sự độc nhất không nơi đâu sánh được.

Nếu đã từng có dịp đến Chiết Giang, du khách sẽ thấy như lạc vào một cuốn sách cổ, nơi mà từng trang đều chứa đựng những câu chuyện lịch sử và cảnh sắc thiên nhiên đẹp đến mê hồn. Từ đồng bằng phù sa trải dài ở phía bắc đến những ngọn núi trùng điệp ở phía đông đến những hòn đảo xinh đẹp, tất cả như hòa quyện tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Năm nay, du lịch Chiết Giang đã chứng kiến một làn sóng khách du lịch chưa từng có khi bộ phim làm mưa làm gió Dữ Phượng Hành ra mắt. Sự thành công của Dữ Phượng Hành không chỉ mang lại danh tiếng cho khu vực này mà còn thúc đẩy sự phát triển du lịch địa phương. Bối cảnh ngôi nhà ven suối trong phim không chỉ thu hút ánh mắt của khán giả mà còn kích thích nhu cầu khám phá thực tế của du khách.

Theo báo cáo số liệu du lịch từ Weibo, khu thắng cảnh vừa mới được hình thành này đã đón tổng cộng 1,28 triệu lượt khách, đánh dấu sự gia tăng 11,56% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong kỳ nghỉ lễ, mặc dù thời tiết có mưa nhẹ liên tục, Tiên Đô vẫn đón 124.200 du khách, tăng 32,27% so với năm ngoái. Cổ kính càng thêm cổ kính, Hành Vân tiểu viện đã khiến bao trái tim yêu phim xao xuyến vẫn được giữ nguyên cảnh trí để du khách có thể thoải mái chụp ảnh lưu niệm.

Xuôi sang dòng Kinh Hàng, du khách không thể bỏ qua Ô Trấn có tuổi đời hơn nghìn năm, một nét chấm phá độc đáo giữa nền du lịch Trung Hoa hiện đại, thu hút du khách bằng vẻ đẹp cổ kính và sự tĩnh lặng. Không có ánh đèn điện neon lấp lánh bất kể đêm ngày, cũng chẳng có những tòa nhà chọc trời cao vút, hay bầu không khí sôi động dù sớm tinh mơ hay khi tối muộn. Quả thật diệu kỳ, vùng đất “mỹ cảnh Giang Nam” dường như đã ngưng đọng thời gian để lưu giữ vẻ đẹp nguyên sơ từng thời kỳ lịch sử với kiến trúc cổ kính, những di sản kiến trúc và nghệ thuật tại Ô Trấn không chỉ chứng tỏ sự khéo léo của người xưa mà còn phản ánh văn hóa sâu sắc của nơi này. Đến Ô Trấn, du khách không chỉ ngắm cảnh mà còn thấm đượm truyền thống Trung Hoa, nơi thời gian như ngừng trôi, mọi sự bình yên và thân thuộc.Với vẻ đẹp cổ kính và nét văn hóa độc đáo, Ô Trấn không chỉ là nơi để tham quan, mà còn là nơi du khách có thể cảm nhận sâu sắc về lịch sử và văn hóa Trung Hoa.

Thời gian gần đây cũng có một địa điểm nằm cũng ở Chiết Giang Trung Quốc được hội mê du lịch Việt đổ xô đến khám phá vì phong cảnh rất “độc đáo” có tên gọi là Tiểu Băng Đảo hay hồ thiên nga đen. Nằm ở Kim Hoa, Chiết Giang, hồ nước có màu xanh diệu kỳ đã nhanh chóng trở thành điểm check-in nổi tiếng trên mạng xã hội. Không chỉ có làn nước trong xanh, nơi đây còn có sự xuất hiện của những đàn thiên nga đen bơi lội giữa những mảng sương mù lảng bảng tạo nên cảnh tượng huyền ảo. Những người khác lại chọn trải qua buổi chiều trên mái chèo, tận hưởng ánh mặt trời và cảm giác tự do trên mặt nước. Ở một góc yên tĩnh bên bờ hồ, có người chỉ đơn giản là ngồi thưởng thức tách trà nóng, ngắm nhìn những khinh khí cầu bay lên từ xa, tạo nên một bức tranh thanh bình giữa thiên nhiên. Với vẻ đẹp hoang sơ, đầy kỳ bí từ mặt hồ trong vắt, con tàu săn cá voi bị bỏ rơi và những ngọn núi đen tạo thành một sự tương phản rõ nét, như thể đó là một bí mật thần thoại nào đó bị lãng quên.

Trung Quốc gần mà xa, xa mà gần. Gần vì khoảng cách địa lý thuận tiện, dễ dàng di chuyển nhưng xa vì trước đây, chúng ta ít khi hình dung được cảnh đẹp của đất nước này. Trước kia, đường phố, đồi núi hùng vĩ kia chỉ có trong bối cảnh huyền thoại của Bến Thượng Hải, Tân Dòng Sông Ly Biệt hay những bộ phim ngôn tình như Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, chữa lành như Đi Đến Nơi Có Gió, …

Vậy mà giờ đây, khung cảnh ấy lại được hiện ra mồn một trước mắt du khách, làm chúng ta đắm chìm với biết bao trải nghiệm rực rỡ. Đi đây đi đó không đơn thuần là đặt chân đến những địa điểm mới mà còn là cơ hội để chúng ta khám phá chính mình qua từng cảm xúc, từng khoảnh khắc. Mỗi nơi ta được đi qua như nghe một bản nhạc mới được thêm vào playlist quen thuộc, làm phong phú thêm tâm hồn của bao kẻ thích rong ruổi. Và Tân Cương, Chiết Giang hay Thượng Hải chắc chắn sẽ là những khúc ca bay bổng ấy, để rồi tương lai chúng ta lại tìm đến được những giai điệu tuyệt vời hơn nữa tại “giấc mộng Trung Hoa".