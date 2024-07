"Khu Vườn" - Dự án tràn ngập mảng xanh, đem không gian tươi mát và ánh sáng trực tiếp vào bên trong căn nhà đã giúp NTK Nguyễn Thanh Trúc và Nguyễn Văn Được giành giải Nhì trị giá 70 triệu đồng. Cùng với đó, thiết kế "Dòng Chảy" lấy ý tưởng từ ngôn ngữ hội họa của Vincent Van Gogh của NTK Hồ Thị Thanh Thanh cũng xuất sắc nhận về giải Ba trị giá 60 triệu đồng.

Lấy ý tưởng về kiến tạo không gian xanh trong một gian bếp hiện đại, thiết kế "Ecoscape Oasis" của NTK Nguyễn Văn Trung đã giành được giải Thiết kế Bếp xanh. Bên cạnh đó, không gian "Bếp đón Tết" mang đậm bản sắc dân tộc của NTK Phạm Mạnh Tùng, Lê Đinh Kim và Trần Thị Đoan Trang đã giành được giải Thiết kế Bếp văn hóa dân gian.Ngoài ra, BTC cuộc thi còn trao giải thiết kế Bếp ý tưởng đột phá cho thiết kế "The Red Thread – Sợi chỉ đỏ" của NTK Phạm Tú Ngọc cùng giải Nhà thiết kế trẻ triển vọng cho thiết kế "Villa D Ánh Dương" của NTK Đào Hữu Hoàng.

Ngoài ra, BTC cuộc thi còn trao giải thiết kế Bếp ý tưởng đột phá cho thiết kế "The Red Thread – Sợi chỉ đỏ" của NTK Phạm Tú Ngọc cùng giải Nhà thiết kế trẻ triển vọng cho thiết kế "Villa D Ánh Dương" của NTK Đào Hữu Hoàng.



Cuộc thi Thiết Kế Bếp Đẹp Việt Nam – Bespoke Be Home 2024 còn trao 5 giải Thiết kế Bếp được yêu thích do khán giả bình chọn, gồm: "Mũi chuồn chuồn" – NTK Nguyễn Khánh Ánh Dương, "Penthouse The River Thủ Thiêm" – NTK Trần Công Nguyên & Trần Hoàng Hải, "Thông reo Villa" – NTK Nguyễn Thị Phương Trang, "The Elias" – NTK Nguyễn Hoàng Khang, Đặng Đức Nhật, Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Trần Hoàng Anh Duy, "Tinh khiết" – NTK Dương Thu Hương, Khắc Triệu, Mỹ Thanh và Thiên Thanh.

Đặc biệt, 50 tác phẩm xuất sắc lọt vào vòng chung kết cuộc thi còn được Samsung giới thiệu rộng khắp trên các phương tiện thông tin đại chúng, xuất hiện trang trọng trên Samsung Photobook giới thiệu Top 50 Thiết kế bếp đẹp Việt Nam 2024, đồng thời trưng bày tại sảnh Triển lãm và trao giải vinh danh tại sự Kiện VIETNAM DESIGN VOICE | Residential Design 2024 cũng như in ấn trên Design Yearbook 2024.



Không chỉ vinh danh các thiết kế bếp xuất sắc, tại đêm Gala trao giải, Samsung còn giới thiệu kỷ nguyên Bespoke AI gồm danh mục các thiết bị gia dụng được nâng cấp công nghệ AI cùng khả năng kết nối tiên tiến, biến căn nhà trở thành không gian sống thông minh.

Với khả năng kết nối và tích hợp AI, các sản phẩm Bespoke đã đưa trải nghiệm của người dùng lên một tầm cao mới. Bespoke AI được thiết kế để học và thấu hiểu thói quen sinh hoạt hàng ngày, dự đoán nhu cầu, thích nghi hoàn toàn với lối sống riêng của mỗi gia đình.



Có thể kể đến như Robot hút lau thông minh Bespoke Jet Bot AI được tích hợp AI có khả năng nhận diện mặt sàn thông minh để tự động nâng hạ miếng lau, điều chỉnh lực hút. Việc trang bị cảm biến LiDAR giúp tránh vật cản thông minh, tối ưu lộ trình hút bụi, trạm sạch đa nhiệm có khả năng tự động đổ bụi khép kín, tự động giặt giẻ với nước nóng và sấy khô với khí nóng 55 độ C, giúp diệt khuẩn đến 99,99% .



Hay hệ thống máy giặt sấy thông minh Bespoke AI với công nghệ giặt cảm biến AI Wash, phân tích độ bẩn quần áo đề tự động phân bổ nước giặt xả, kết hợp công nghệ cảm biến sợi vải AI Ecobubble giúp tối ưu chu trình giặt phù hợp, bảo vệ quần áo bền màu, bền chất liệu tốt hơn đến 45%. AI trên máy sấy Bespoke AI còn cảm biến độ ẩm quần áo để tự động tối ưu lượng khí sấy phù hợp.

Ngoài ra, các thiết bị gia dụng đều được quản lý theo tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt của Samsung Knox. Trải qua 1 thập kỷ phát triển với vị thế là nền tảng bảo mật hàng đầu thế giới, Samsung Knox được chứng nhận bởi nhiều tổ chức uy tín toàn cầu, giúp bảo vệ dữ liệu trước phần mềm độc hại và các mối đe dọa, mang đến sự an tâm cho người dùng khi bước vào kỷ nguyên của các thiết bị gia dụng siêu kết nối.



Bên cạnh đó, Samsung còn góp xanh bền vững thông qua những cải tiến, sử dụng năng lượng thông minh để giúp cuộc sống người dùng không chỉ thuận tiện và dễ dàng hơn, mà còn tạo ra những tác động tích cực cho môi trường. Các sản phẩm đều tích hợp chế độ AI Energy giúp tiết kiệm đến 70% điện năng. Ngoài ra, người dùng có thể dễ dàng theo dõi, kiểm soát điện năng tiêu thụ và lượng khí thải carbon thông qua ứng dụng SmartThings.



Qua sức sáng tạo vô tận của các kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất, bộ sưu tập thiết bị gia dụng Samsung Bespoke AI nhập cuộc hoàn hảo, tùy biến với nhiều không gian, phong cách khác nhau. Mỗi phiên bản màu sắc của bộ sưu tập thiết bị gia dụng bếp Samsung Bespoke thể hiện trọn vẹn những cảm xúc và nét cá nhân độc đáo của gia chủ. Đồng thời, cách bố trí các thiết bị trong căn bếp cũng được tính toán nhằm tạo nên sự đồng nhất không chỉ trong tính năng đa kết nối giữa các thiết bị mà còn trong mối tương quan về mặt thẩm mỹ để nâng tầm không gian bếp của người dùng.

Điểm nhấn không thể thiếu trong các phiên bản màu sắc của bộ sưu tập thiết bị gia dụng bếp Samsung Bespoke là sự xuất hiện của chiếc tủ lạnh Bespoke. Thoát khỏi thiết kế truyền thống của tủ lạnh trong hàng chục năm qua, với dải màu đa sắc, tủ lạnh Bespoke phá vỡ mọi khuôn mẫu, đáp ứng mọi không gian sống của gia chủ một cách hài hòa, khai mở các ý tưởng sáng tạo.

Sở hữu thiết kế phẳng và đường cắt sắc nét, không một chi tiết thừa, tủ lạnh Bespoke mang đến hiệu ứng thị giác hoàn hảo, tạo ra sự liền mạch và tổng thể đồng nhất cho căn bếp. Bên cạnh đó, khả năng tự do phối các gam màu sắc trẻ trung, thời thượng cùng thiết kế âm tường hoàn hảo giúp Bespoke tận dụng tối đa không gian bếp, mang lại trải nghiệm nấu nướng đẳng cấp và tiện nghi.



Không chỉ sáng tạo trong thiết kế, tủ lạnh Samsung Bespoke còn tiên phong đổi mới trong công nghệ làm lạnh, giữ thực phẩm tươi ngon. Đặc biệt, quầy Minibar sành điệu Beverage Center được tích hợp trên chiếc tủ lạnh Bespoke Multidoor là cải tiến mới mẻ được người dùng đặc biệt yêu thích. Tất cả đều được cá nhân hóa theo nhu cầu và "gu" riêng của gia chủ.



Kết hợp với khả năng kết nối AI và tính bền vững, Bespoke AI cải thiện cuộc sống của người dùng bằng cách giảm thời gian và năng lượng cần thiết cho công việc nhà, cho cuộc sống thư thái hơn. Samsung mong muốn tiếp tục phát triển và vượt xa sự mong đợi của người dùng trong tầm nhìn tiếp theo về thiết bị gia dụng Bespoke.

"Samsung thấu hiểu rằng người dùng ngày càng có nhu cầu chăm chút và cá nhân hóa không gian sống của mình. Samsung Bespoke là một phần cảm hứng thiết kế và giải pháp thông minh cho các kiến trúc sư và nhà thiết kế tài năng, góp phần tạo ra ý tưởng độc đáo, từ đó khai phá tiềm năng vô hạn trong sáng tạo không gian bếp. Tủ lạnh, thiết bị bếp, máy giặt sấy, robot hút bụi và nhiều sản phẩm khác trong kỷ nguyên Bespoke AI sẽ tạo nên hệ sinh thái hoàn hảo, đáp ứng mọi nhu cầu và phong cách, truyền cảm hứng về không gian sống Đẹp Đi Đừng Đợi". - Ông Nguyễn Minh Tâm, Giám đốc Ngành hàng Điện tử Tiêu dùng Samsung chia sẻ thêm.