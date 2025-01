Giới trẻ, nhất là thế hệ GenZ thường bị gắn mác "sống vội, sống ảo", lại chính là những người trẻ loay hoay tìm kiếm cách để yêu thương bản thân trong một thế giới xô bồ và áp lực bởi những tiêu chuẩn khắt khe hơn của xã hội. Họ bị cho là luôn chạy theo những mục tiêu xa vời, đuổi theo những giá trị ảo, nhưng thực tế đây lại là một thế hệ năng động, sáng tạo và có không ít thành công nhất định từ sớm. Trong sâu thẳm, nhiều bạn trẻ vẫn đang vật lộn với chính mình, tự hỏi "Bạn sẽ làm điều gì để yêu thương lấy bản thân mình?" Câu hỏi này dường như chưa bao giờ dễ trả lời, bởi vì yêu thương chính mình không phải là một khái niệm đơn giản, mà là một hành trình dài đầy thử thách và khám phá.

Trên hành trình trưởng thành, chúng ta đã được dạy về sự sẻ chia, sự quan tâm đến người khác, nhưng lại ít khi được khuyến khích để nhìn nhận và yêu quý bản thân. Đặc biệt là trong xã hội hiện đại, nơi mọi thứ thay đổi nhanh chóng, sự hoàn hảo được tô vẽ trên mạng xã hội và những kỳ vọng vô hình từ cộng đồng tạo ra một áp lực vô hình khiến giới trẻ đôi khi quên mất rằng thương mình là nền tảng đầu tiên để có thể yêu thương người khác.

Thương mình không chỉ là việc bạn yêu thích những điểm mạnh, mà còn là khi bạn chấp nhận và trân trọng những khuyết thiếu của chính mình. Thương mình là khi bạn dám đối diện với những khó khăn và không tự biến mình thành nạn nhân của những áp lực xã hội, mà thay vào đó, bạn chọn cách yêu thương và tha thứ cho chính mình.

Giới trẻ cũng đang dần nhận ra rằng hạnh phúc không phải chỉ đến từ những thành tựu vĩ đại hay những đỉnh cao trong sự nghiệp, mà chính là từ những điều bình dị, đơn giản. Họ học cách tìm thấy niềm vui trong những khoảnh khắc nhỏ bé như cảm nhận cơn gió mát lành lướt qua, thưởng thức một ly cà phê sáng trong yên bình, hay dành thời gian để dừng lại và thở, tận hưởng không gian riêng của mình.

Và câu chuyện thương mình còn bao gồm việc nỗ lực sống trọn vẹn từng khoảnh khắc hiện tại, vì chúng ta biết rằng mỗi lựa chọn hôm nay sẽ vẽ lên tiền đồ cho mai sau. Nếu muốn vào được trường đại học mong muốn, bạn phải nỗ lực học tập trong những năm tháng thanh xuân. Muốn thăng tiến trong công việc, kiếm được nhiều tiền để đưa người thân yêu đi ngắm nhìn thế giới, bạn phải không ngừng trau dồi kỹ năng. Và nếu muốn an yên nhìn con cái trưởng thành, tận hưởng niềm vui tuổi già, bạn từ hiện tại phải bắt đầu lên kế hoạch tài chính, duy trì lối sống lành mạnh.

Nhưng đôi khi, giữa những guồng quay công việc, mục tiêu cần hoàn thành, chúng ta lại quên rằng việc chăm sóc sức khỏe chính là cách để ta yêu thương mình nhiều hơn. Đơn cử như việc dự phòng HPV, dẫu biết phần nào những rủi ro mà vi - rút này có thể gây ra, chúng ta vẫn có hơn một lý do để trì hoãn câu chuyện dự phòng: "Mình vẫn còn trong độ tuổi dự phòng, để mai này rồi tính"; "mình chỉ mới yêu đương, làm gì có chuyện củi khô bốc cháy" hay "có dùng biện pháp an toàn thì không sợ gì cả..." Cứ thế, chúng ta bỏ qua cơ hội để chủ động bảo vệ bản thân khỏi HPV sau nhiều lần trì hoãn.

Theo báo cáo của GLOBOCAN năm 2022, trên thế giới có hơn 926.000 ca ung thư mỗi năm có liên quan đến HPV, trong đó Việt Nam chiếm hơn 6.500 trường hợp mắc mới, gần 3.500 ca tử vong (1). Với nữ giới, gần 100% số ca mắc ung thư cổ tử cung đều do HPV gây ra (2). Và bình quân ước tính cứ 5 nam giới trên 15 tuổi thì có 1 người nhiễm HPV là týp có nguy cơ gây ung thư hậu môn, dương vật, hầu họng… Đây đều là những căn bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ và chức năng sinh sản của phái mạnh (3).

Chăm sóc sức khỏe không chỉ là để tránh ốm đau, mà còn là chuẩn bị cho một tương lai an lành và trọn vẹn. Đặc biệt, đối mặt với những rủi ro mà HPV có thể mang đến, việc chủ động phòng ngừa là một phần không thể thiếu trong hành trình yêu thương bản thân. Đây chính là cách thiết thực nhất giúp mỗi người hướng đến một tương lai khỏe mạnh, bình an.

Chúng ta cố gắng mỗi ngày để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn: Được thăng chức, kiếm nhiều tiền để cùng những người thân yêu đi ngắm nhìn thế giới. Nhưng đôi khi, chỉ một phút chần chừ hay trì hoãn có thể làm dang dở mọi dự định. Nếu có thể nhìn thấy trước tương lai, liệu bạn có thêm động lực hành động ngay từ hôm nay?

Với mong muốn hướng đến một tương lai không còn HPV và những căn bệnh do vi - rút này gây ra, Cộng đồng phòng vệ HPV đã khởi động chiến dịch "Thương Mình Ở Tương Lai" nhằm nâng cao nhận thức công chúng. Trên hành trình ấy, Cộng đồng phòng vệ HPV với sự đồng hành của Công ty TNHH MSD HH Việt Nam đã không ngừng nỗ lực lan tỏa nguồn cảm hứng "thương mình" qua các hoạt động thiết thực, truyền động lực để mỗi người chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của chính mình.

Hành trình lan toả hành động "thương mình" bắt đầu từ việc nâng cao kiến thức của công chúng về HPV. Những thông tin này không chỉ giúp người dân hiểu rõ về các rủi ro mà vi - rút có thể gây ra, mà còn trở thành nguồn cảm hứng để dự phòng, chủ động bảo vệ bản thân.

Trong năm 2024, website Cộng Đồng Phòng Vệ HPV tiếp tục phát triển và là nơi cung cấp nhiều kiến thức bổ ích với hơn 13 triệu lượt truy cập. Chỉ cần gõ từ khóa tìm kiếm "HPV Việt Nam", trang web sẽ xuất hiện, giúp độc giả khám phá toàn bộ kiến thức. Giao diện của website không chỉ trực quan và sinh động mà còn được phân chia thành nhiều mục nhỏ phù hợp với nhu cầu tìm hiểu của mỗi người.

Bên cạnh đó, các hoạt động truyền thông cộng đồng cũng được triển khai rộng rãi. Di chuyển trên đường phố, người dân có thể dễ dàng tiếp cận thông tin về HPV thông qua các ấn phẩm truyền thông. Đây là 2 triệu tài liệu được phát hành tại hơn 500 địa điểm trên toàn quốc, thể hiện nỗ lực bền bỉ của Cộng đồng HPV trong việc lan tỏa kiến thức đến mỗi người Việt Nam.

Với sự hợp tác chuyên môn chặt chẽ từ Hội Y học Dự phòng Việt Nam, nhiều nội dung liên quan đến HPV đã được phát triển và chia sẻ trên các nền tảng báo chí và chương trình Alo Doctor được phát sóng trên Đài truyền hình Quốc gia Việt Nam, thu hút 16 triệu lượt xem trên các nền tảng. Từ đó giúp công chúng giải đáp, làm rõ các hiểu lầm phổ biến trong cộng đồng về triệu chứng, khả năng phục hồi, cách phòng ngừa.

Cũng trong năm nay, Cộng đồng phòng vệ HPV đã phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và các Hiệp hội Y khoa: Hội Y học dự phòng Việt Nam, Hội Sản phụ khoa... tổ chức 48 hội thảo khoa học trên toàn quốc. Đây không chỉ là hành trình đáng tự hào mà còn là cơ hội quý giá để nâng cao nhận thức về HPV. Các hội thảo đã thu hút sự tham gia của hơn 6.000 bác sĩ dự phòng, 3.000 bác sĩ sản phụ khoa, cùng hàng nghìn chuyên gia y tế, qua đó góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và thúc đẩy sự đồng hành chặt chẽ trong việc phòng ngừa HPV tại Việt Nam.

Nguồn cảm hứng "thương mình từ hiện tại" càng được lan tỏa khi sau một ngày dài, hay vào cuối tuần thư thái, bạn tìm đến series podcast Kháng Thương, do Cộng đồng Phòng vệ HPV cùng Vietcetera phối hợp thực hiện. Khái niệm 'chữa lành' để vơi đi những khổ đau giờ đã trở nên quen thuộc, nhưng Kháng Thương mang đến một góc nhìn mới mẻ: Trui rèn bản thân bằng những tổn thương, để khi biến cố lớn thực sự xuất hiện, ta thực sự hưởng lợi từ nó thay vì sụp đổ.

Lên sóng từ tháng 3/2024, Kháng Thương đã thu hút 21 triệu lượt xem trên các mạng xã hội. Sau màn hình nhỏ, mỗi khán giả được truyền nguồn cảm hứng mạnh mẽ về việc yêu thương bản thân qua những câu chuyện đầy ý nghĩa từ các khách mời. Đó là những người phụ nữ trong câu chuyện của khách mời Nguyễn Vân Anh, phải chịu đựng tổn thương từ bạo lực gia đình nhưng vẫn can đảm đối diện với quá khứ và tìm lại hình ảnh xinh đẹp nhất của chính mình. Hay câu chuyện của nhà sáng tạo nội dung Ninh Anh Bùi, người từng trải qua những tổn thương về thể xác và tinh thần sau một tai nạn bỏng. Khi nhìn lại biến cố, anh đã học cách chấp nhận và trân trọng những vết sẹo như một phần không thể thiếu của chính mình.

Kháng Thương không chỉ đơn thuần là một chương trình, mà là hành trình khuyến khích cộng đồng thẳng thắn đối diện với nỗi đau, từ đó tự chữa lành và xây dựng nội lực vững chãi hơn. Những trải nghiệm này nhắc nhở chúng ta rằng thương mình không chỉ là chăm sóc bản thân mà còn là hành động dự phòng trước những biến cố sức khỏe tiềm ẩn – để bảo vệ chính mình, hướng đến một tương lai an lành, hạnh phúc.

Nếu biết trước tương lai của mình sẽ như thế nào, liệu bạn có cố gắng thay đổi từ hiện tại để chương mới của cuộc đời thêm tươi sáng, rực rỡ? Chắc hẳn ai cũng sẽ muốn làm điều đó. Với triển lãm HPV đầu tiên tại Việt Nam - "Thương Mình Ở Tương Lai" vừa qua, khán giả có thể gặp gỡ chính mình ở phiên bản tương lai. Chỉ trong ba ngày tổ chức, triển lãm đã thu hút gần 17.000 người tham dự cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác trên các nền tảng mạng xã hội.

Khi đối diện với hình ảnh của chính mình trong tương lai - khỏe khoắn và tràn đầy sức sống, mỗi người lại có thêm động lực để yêu thương và chăm sóc bản thân từ hôm nay. Rất nhiều khách tham quan đã tỏ ra vô cùng thích thú và không quên lưu lại khoảnh khắc khi màn hình hiển thị phiên bản của họ trong nhiều năm tới.

Triển lãm "Thương Mình Ở Tương Lai" đã đánh dấu cột mốc mới trên hành trình nâng cao nhận thức cộng đồng về HPV và tạo nền tảng vững chắc cho những chiến dịch cộng đồng tiếp theo.

Những lời nhắn nhủ đến mình ở tương lai đã được viết lên sau chuyến thăm triển lãm phòng vệ HPV. Những dòng chia sẻ nỗi sợ của chính mình và hành trình vượt qua ở mỗi tập Kháng Thương… Và những thay đổi trong cách hiểu về HPV, về câu chuyện dự phòng… Tất cả chính là minh chứng cho hành trình nâng cao nhận thức cộng đồng đã đạt được những bước tiến mới. Bằng sứ mệnh gắn kết khoa học cùng khát vọng mang đến sức khỏe và niềm vui cho mỗi người, Cộng đồng phòng vệ HPV không ngừng tiếp nối hành trình đầy ý nghĩa trong việc nâng cao nhận thức về HPV trong những năm tiếp theo.

Vào một ngày nào đó trong tương lai, khi nhìn lại chặng đường đã qua và cảm thấy biết ơn chính mình vì những lựa chọn sáng suốt, đó cũng là lúc chúng ta cảm nhận sâu sắc nhất giá trị của việc thương mình. Mười năm sau hay hai mươi năm sau, có thể bạn sẽ có một gia đình ấm áp, sự nghiệp vững vàng và cả những hành trình khám phá mới. Những ước mơ ấy hoàn toàn có thể trở thành hiện thực nếu ngay từ hôm nay, ta biết trân trọng sức khỏe và chủ động bảo vệ, yêu thương bản thân mình. Hãy nhớ luôn tham vấn chuyên gia y tế khi có bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe.

Nội dung này được phối hợp biên soạn bởi Hội Y học Dự phòng Việt Nam và MSD, kiểm nhận bởi Hội Y học Dự phòng Việt Nam và MSD tài trợ cho mục tiêu giáo dục. VN-GSL-01636 20122026.