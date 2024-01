Ai cũng bắt đầu từ đâu đó - Hành trình của chàng thanh niên đến từ Hóc Môn trở thành HIEUTHUHAI ai ai cũng biết

Nếu một ngày tỉnh dậy, HIEUTHUHAI không còn được tung hô như bây giờ nữa. Hiếu sẽ làm gì?

Nếu một ngày không được tung hô nữa (cười)... Tôi nghĩ là mình vẫn sẽ làm nhạc. Tôi vẫn làm nhạc. Vì từ đầu mình làm cũng có được tung hô đâu. Người ta có ủng hộ mình làm đâu. Mình đã làm tới bây giờ thì không có lý do gì để mình ngưng làm hết trơn á. Tôi vẫn có đam mê. Tôi sẽ sống với nó. Nhưng đúng là tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Chắc sẽ đáng sợ lắm. Rất-đáng-sợ-đấy.



Nếu một ngày bạn không thể làm nhạc được nữa?



Wow. Điều này mới thật sự là đáng sợ. Vì âm nhạc là thứ thúc đẩy mình đi tiếp. Nó nuôi sống mình…

Nhưng nếu không làm nhạc nữa, chắc Hiếu sẽ đi bán cơm gà thôi.





Một ngày năm tôi học Đại học năm nhất. Chạy xe đến trường xong là xe hết xăng. Mở túi ra: "Chết, còn có 5 ngàn à". Ngồi trong lớp mà tôi cứ nhìn mãi tờ 5 ngàn này, rồi suy nghĩ, nghĩ rằng "không thể nào để chuyện này xảy ra được". Thế là lên mạng tìm việc. Thấy có việc phát tờ rơi trả lương theo ngày, xin vào làm luôn. Làm xong là có tiền. Làm được 2 3 ngày là gom gom được một ít. Hồi đó không có việc gì là không làm, việc gì mình cũng làm chút chút, toàn các công việc thời vụ không à. Tôi làm liên tục, không lúc nào nghỉ, nhưng cũng không làm việc gì quá lâu, làm mỗi nơi một chút rồi để dành tiền làm nhạc.

Hiếu hân hoan kể cho chúng tôi câu chuyện mình từng đi phát tờ rơi hồi còn học Đại học, rồi Hiếu cũng từng đi bưng phở, bưng rất giỏi nha, một tháng cũng kiếm được gần chục triệu. Nhưng vì nghĩ nấu phở khó hơn làm cơm gà nên nếu không làm nhạc nữa thì sẽ chọn đi bán cơm gà. Từ những năm học cấp 3 bắt đầu viết nhạc đến nay, Hiếu chưa khi nào ngừng làm một việc gì đấy để "vun đắp" cho đam mê của mình với âm nhạc. Hiếu nói "Rap là chiếc phao cứu sinh của cuộc đời mình".

"Hồi nhỏ, tôi là một người rất đam mê âm nhạc, rất thích hát. Tôi từng đi thi hát nhiều lần, xong bị rớt. Lúc đó từng nghĩ ‘mình không có năng khiếu thật sao’, cũng hơi thất vọng với bản thân. Mình không còn tin vào âm nhạc của mình nữa. Cho tới lúc tôi thử rap, lúc đó bắt đầu được mọi người đón nhận. Khi đó tôi nhận ra, mình hợp với cái này và cứ thế tiếp tục làm. Được sống với đam mê cứ như là có lửa trong người vậy, rất vui. Trong lúc nhiều người đang không biết ước mơ của họ là gì, họ nên làm gì thì tôi may mắn khi biết được điều đó sớm hơn. Tôi biết là mình yêu âm nhạc, mình đang làm mọi thứ để làm cho âm nhạc của mình tốt hơn. Tôi đi làm công việc ở ngoài cũng chỉ để có thu nhập cho mình chơi rap. Khi mình có ước mơ, nó khiến mình như đang được sống".

HIEUTHUHAI là thành viên chính của chương trình truyền hình thực tế "2 Ngày 1 Đêm" với lịch trình quay show thực tế dãi nắng dầm mưa, ngủ ngoài trời, chơi trò chơi rất bào sức. Nhưng cũng trong 2 năm vừa qua, HIEUTHUHAI đã ra mắt 17 bài hát, 6 Music Video - chưa tính đến hàng trăm show diễn thì một vài liệt kê trên là đủ để nói lên Hiếu là một nghệ sĩ chăm chỉ như thế nào. Dù đêm hôm trước có về muộn hay thức khuya ra sao thì 6 rưỡi sáng Hiếu đều đúng giờ tỉnh dậy, ăn sáng rồi ngồi vào bàn làm việc. Không biết rằng mình có viết ra được câu nào hay không, nhưng cứ phải đúng kỉ luật cái đã. Nhiều người nói rằng "sự khuôn phép" chính là điểm yếu lớn nhất của HIEUTHUHAI nhưng với Hiếu, đây chỉ là sự khác biệt về góc nhìn. Làm gì cũng theo khuôn khổ thì sẽ chán, đôi khi nghệ sĩ cần phải bay bổng lên. Không biết điều này là tốt hay là xấu, nhưng dưới góc nhìn của Hiếu, nếu chỉ chờ vào cảm hứng thì giống như mình chỉ đang trông chờ vào sự may mắn vậy. Cảm hứng như là một lý do để mình cố gắng trì hoãn điều cần làm. Hôm đó phải là một ngày rất may mắn thì mình mới có hứng, thì tới chừng nào nữa mình mới lại gặp may? Và lỡ nếu mình không gặp may, thì sao?

"Có một điều mà tôi cho rằng mình may mắn, đó là tôi rất siêng, không cần ai phải thúc ép để làm một điều gì đó. Tôi hiểu rằng mình cần làm gì, và mình nên làm gì để phục vụ khán giả. Tôi biết mình cần làm những gì để sự nghiệp phát triển hơn. Lúc nào tôi cũng tự làm và tự suy nghĩ hết, rằng mình phải làm thế này, thế này…"

Có điều gì đã từng chệch ra khỏi tính toán và sự khuôn khổ của HIEUTHUHAI chưa?

Có chứ. Ví dụ như lúc tôi đóng phim "Chủ Tịch Giao Hàng" của anh Trường Giang. Lúc đó nói thật là do anh Giang mời, anh cho mình cơ hội thì mình mới dám nhận, vì đó là anh Giang. Chứ nếu mà những phim khác thì tôi thật sự không dám. Vì tôi chưa đi học, cũng chưa bao giờ diễn. Mà bây giờ khán giả đã biết tới HIEUTHUHAI rồi, tôi không thể làm tầm bậy được. Rất áp lực.

Tôi nhớ đoạn khó nhất là phân đoạn cuối. Lúc diễn nó khó tới mức mình muốn khóc thật luôn. Lúc đó nghĩ là ‘mình đang làm cái gì vậy trời, sao nó khó quá’ mà áp lực khủng khiếp. Cảm giác cả trăm con người đang nhìn mình diễn mà mình cũng không biết mình đang làm gì nữa. Tới lúc hoàn thành xong bộ phim đó, tôi mới dám thở phù một cái. Mọi chuyện đã qua, mình đã vượt qua được một thử thách rất lớn. Và tôi cảm giác mình vừa ‘unlock’ (mở khoá) được 1 kĩ năng mới. Nếu sau này có theo định hướng đó thì tôi có thể học thêm để phát triển hơn nữa. Tôi cũng thích cảm giác đóng phim.

HIEUTHUHAI đã hát, đã rap, đã tham gia show truyền hình, đã đóng phim. Hiếu từng nói rằng mình muốn trở thành một nghệ sĩ toàn năng. Vậy với Hiếu thế nào là một nghệ sĩ toàn năng?

Toàn năng trong định nghĩa của tôi là chỉ cần đặt câu hỏi: Nếu bạn không làm rapper, ca sĩ nữa thì bạn làm gì? Nếu trả lời được câu hỏi đó thì là toàn năng. Nếu HIEUTHUHAI không làm rapper nữa thì câu trả lời có thể là: Chắc mình cũng đi làm người mẫu được, hay mình cố gắng đi học đóng phim thử cũng được. À mọi người biết tôi là rapper, tôi rap, nhưng tôi hát cũng được chứ bộ! Tôi sẽ cố gắng đạt được nhiều kĩ năng nhất có thể, không thua thiệt ai hết, để quăng vào tình huống nào cũng xử lý được. Đối với tôi đó là toàn năng.

HIEUTHUHAI đến với đại chúng từ chương trình King Of Rap. Mặc dù không phải Quán quân nhưng HIEUTHUHAI đã trở thành "Quán quân trong lòng người hâm mộ" khi anh nhận được rất nhiều sự yêu thích của khán giả nhờ vẻ đẹp trai và bản rap "Cua" tạo trend khắp nơi. Nói đến HIEUTHUHAI là nói tới 2 chữ "đẹp trai" - nhiều người gọi đó là may mắn, nhưng với HIEUTHUHAI thì dường như 2 chữ "đẹp trai" lại vô tình làm người ta đặt nhẹ mọi sự cố gắng của anh chàng rapper. Vẻ đẹp trai đã giúp con đường dẫn đến vị trí "ngôi sao" của HIEUTHUHAI được trải thảm đỏ, nhưng để đi nhanh, đi vững mà không nhạt nhoà trên thảm đỏ ấy thì không phải ai cũng có được sự thông minh như HIEUTHUHAI. Sẽ không ai dám nói HIEUTHUHAI là một ngôi sao "có sắc mà không có hương" cả. Bởi vì sao, bởi vì HIEUTHUHAI ở trong vai trò nào cũng đang làm rất tốt, thậm chí còn tốt hơn rất nhiều so với những gì người ta mong đợi ở một nghệ sĩ thế hệ Gen Z.

HIEUTHUHAI là một nam rapper thuộc tổ đội GERDNANG. Sau một thời gian hoạt động, tổ đội GERDNANG có một vài sản phẩm được khán giả biết đến như "Chơi", "Cua" hay "Laviai". Nhưng ca khúc tạo nên tiếng tăm cho HIEUTHUHAI và tổ đội GERDNANG phải kể đến Bật Nhạc Lên, bài hit được cộng đồng Indie/Underground khá yêu thích và hiện tại sau 3 năm ra mắt đã đạt tới 35 triệu view. Cho đến King Of Rap, sự nổi tiếng của HIEUTHUHAI đã đưa anh trở thành ngôi sao sáng nhất nhóm và là rapper được săn đón trên thị trường. Sau King Of Rap, HIEUTHUHAI không vội vàng ra mắt các sản phẩm solo, mà kết hợp với nhiều thành viên trong nhóm để cùng đưa tên tuổi của GERDNANG đi lên. Anh chàng và đồng đội hoạt động vô cùng chăm chỉ, cho ra mắt hàng loạt các sản phẩm như "1-800-Love", "Dynamic Duo", "Hẹn Gặp Em Dưới Ánh Trăng", và đến "Ngủ Một Mình" đã trở thành một hit lớn đưa cái tên HIEUTHUHAI "thoát vòng".

Dù toả sáng và nổi tiếng với tư cách cá nhân, nhưng HIEUTHUHAI chưa bao giờ muốn tận hưởng chiến thắng một mình. Bên cạnh các hoạt động solo. HIEUTHUHAI vẫn không quên cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc chung với cả nhóm. Dù không phải leader, nhưng HIEUTHUHAI được biết đến như là người "thuyền trưởng" đưa cả tổ đội GERDNANG đi lên. Nếu HIEUTHUHAI nhận được lời mời biểu diễn cá nhân, anh thường sẽ đề xuất thêm phương án biểu diễn cùng một vài thành viên trong nhóm với một mức cát-xê rất hợp lý. Điều này vừa giúp cho màn trình diễn của HIEUTHUHAI trở nên hấp dẫn hơn, vừa là cơ hội để các thành viên còn lại của GERDNANG được xuất hiện trên sân khấu, trình diễn và giao lưu với khán giả, còn có thêm một khoản thu nhập từ nghệ thuật.

HURRYKNG - thành viên cùng nhóm GERDNANG và cũng là một thí sinh nổi bật của Rap Việt mùa 3 nói về HIEUTHUHAI: "Hiếu là một người rất thẳng tính và có gì nói đó. Hiếu không nói xạo và đặc biệt nghiêm túc trong công việc. Chẳng hạn, bài này Hiếu bảo dở là dở, không hay là không hay. Thành viên nào có những nước đi sai thì Hiếu luôn nói thẳng vấn đề. Hiếu rất kỹ tính và kỷ luật. Hiếu kỷ luật không những trong âm nhạc mà cả trong cuộc sống bình thường.

Mình càng hiểu tại sao Hiếu lại nổi tiếng, mình phải cố gắng hơn. Ngay từ lúc làm E.P là Hiếu đã có suy nghĩ là Hiếu phải nổi tiếng, bạn cần anh em làm chung để có thể đạt được - lúc đó tôi còn chưa hình dung bản thân muốn nổi tiếng. Cả nhóm chỉ muốn làm một điều gì đó hay nhưng Hiếu đã nhìn được xa hơn, nghĩ đến việc đổi đời và quả thật, Hiếu đã nhìn đúng. Khi đi chung với Hiếu thì mình lại càng học hỏi được nhiều. Chúng mình chỉ nghĩ đến việc nghiêm túc làm nghề trong tầm 1-2 năm đổ lại thì Hiếu đã nghiêm túc từ 3 năm về trước".

Tại Rap Việt, HIEUTHUHAI thường xuyên được nhắc đến mỗi khi HURRYKNG xuất hiện. Ở vòng Chinh phục, HIEUTHUHAI xuất hiện ở dưới hàng ghế khán giả, trùm mũ đeo khẩu trang rất kín đáo để cổ vũ cho người bạn của mình. Hay kể cả khi lên sân khấu hỗ trợ cho bài thi của HURRYKNG, dẫu biết tên tuổi của mình nổi trội hơn, nhưng cách HIEUTHUHAI tham gia hỗ trợ vào bản rap ấy đã không hề làm lu mờ đồng đội, ngược lại anh giúp HURRKNG toả sáng một cách đầy tinh tế, nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

"Những concert lớn hay liveshow ngoài trời, Hiếu vẫn chọn đồng hành với chúng tôi. Hiếu vẫn bảo với chúng tôi đi diễn để quen dần với cảm giác đó. Đến khi mình đã quen rồi thì một lúc nào đó có tên tuổi thì mình không còn gì bỡ ngỡ nữa. Đi chung với Hiếu từ mấy năm thì hiểu được là mọi người yêu Hiếu như thế nào. Nhưng fan của Hiếu thấy vậy cũng yêu quý lây các thành viên của GERDNANG, không muốn để mình tụi mình bị xa cách, thực sự rất đáng trân trọng." - Qua lời kể của HURRKNG, có thể thấy một khía cạnh rất khác của HIEUTHUHAI mà công chúng ít được biết đến.

Chúng tôi đã từng nói mong muốn của mình với HIEUTHUHAI rằng ekip có thể về Hóc Môn, quay gia đình Hiếu được không với mong muốn được hiểu hơn và đem đến những thước phim đời sống chân thực nhất của Hiếu đến với công chúng. Tuy nhiên, ý định này đã lập tức bị từ chối. Hiếu đang cố gắng giữ sự riêng tư cho bản thân và gia đình. Với một ngôi sao nổi tiếng như HIEUTHUHAI, lịch trình làm việc chắc chắn rất bận rộn. Vừa đi quay, đi chụp, rồi đi diễn, bay đi khắp các tỉnh thành và cả nước ngoài, nhưng dù làm gì, ở đâu, khi kết thúc công việc Hiếu đều muốn bay chuyến bay sớm nhất, hoặc đi tàu trong đêm để trở về nhà một cách nhanh nhất có thể. Vừa có thể ở bên gia đình nhiều hơn, vừa có thêm thời gian để làm việc. Hiếu hiện tại vẫn ở Hóc Môn cùng gia đình, mỗi lần đi diễn hay làm việc tại trung tâm TP.HCM thì việc di chuyển sẽ hơi mất thời gian một chút.

"Khi làm công việc này, lâu lâu tôi về khuya thì gia đình rất lo, luôn chờ cửa mình. Nên tôi nghĩ là ở chung với gia đình thì ba mẹ sẽ an tâm hơn. Tôi cũng rất thích không khí dưới đó nữa. Còn đôi khi vì công việc thì tôi thấy cũng không có vấn đề gì lắm, đi cũng không mất bao lâu. Chỉ cần dậy sớm hơn chút xíu là được.

Có một điều tôi rất tự hào. Là bây giờ rất nhiều người biết tới Hóc Môn. Tôi không dám nói điều gì đó quá to tát nhưng mà trước đó, khi đi học, bạn hỏi nhà ở đâu, bảo nhà mình ở Hóc Môn, đôi khi nó còn không biết Hóc Môn ở đâu, còn không biết Hóc Môn ở TP.HCM nữa. Sau này tôi nói về chuyện đó nhiều, dần dần nhiều người đã biết Hóc Môn ở đâu. Nice!!".

Và đó là khi HIEUTHUHAI biết mình đã nổi tiếng rồi đúng không? Có khoảnh khắc nào bạn nhận ra “tầm ảnh hưởng của mình đã không còn là chuyện đùa", rằng HIEUTHUHAI đã nổi tiếng đến mức này rồi cơ đấy?

Đó là khi tôi đi cắt tóc. Mấy anh ở tiệm cắt tóc bảo với tôi là dạo này tới đây ai cũng muốn làm kiểu đầu HIEUTHUHAI hết. Kiểu tóc HIEUTHUHAI khi đó là lúc tôi chải ngược, nghĩ là ‘để vậy mà cũng được gọi là kiểu tóc HIEUTHUHAI à nha'. Thấy mình cũng có tầm ảnh hưởng xíu xíu. Dần mình thấy chuyện đó cũng bắt đầu có nhiều hơn. Tôi còn thấy mấy bạn pass đồ trên mạng, pass cái áo sơ mi, có mấy kiểu các bạn cũng ghi là áo sơ mi HIEUTHUHAI, áo HIEUTHUHAI, quần HIEUTHUHAI. Mình lại ‘wow tầm ảnh hưởng cũng dữ dằn chứ bộ’, hay là lúc tôi mang 1 đôi giày và nó tạo trend. ‘Thực sự là vậy sao?’. Khi đó tôi cũng bắt đầu hiểu được tầm ảnh hưởng của mình, tôi cẩn thận hơn trong từng lời mình nói, từng thứ mình làm.



Bạn cảm thấy thế nào khi mình đã có một tầm ảnh hưởng nhất định nào đó?

Tôi thấy rất hạnh phúc, khi được làm những điều mình đam mê, mơ ước từ hồi xưa. Biết ơn điều đó vì đã xảy ra.

Sự nổi tiếng như hiện tại là nằm ngoài sự tưởng tượng. Và nó cũng tới sớm hơn so với những gì tôi tưởng tượng. Nhưng khi bắt đầu rồi, tôi sẽ cảm giác là "ừm, bây giờ mình đã đạt được cái này rồi thì chắc chắn là mình phải mơ ước nhiều hơn nữa". Tôi rất mong tới một ngày âm nhạc của mình có thể đi ra được thế giới. Tôi cũng đang rất cố gắng để tìm cách nào đó. Đầu tiên là phải trau dồi bản thân trước, để âm nhạc của mình lan toả tới nhiều người Việt Nam nhất có thể. Sau đó, chắc chắn tôi sẽ cố gắng để đi ra thế giới. Tôi nghĩ cũng đang có rất nhiều bạn trẻ có giấc mơ giống như mình vậy.

Hiếu hiện tại… có khá nhiều điều để mất rồi đúng không? Bạn sợ mất đi điều gì nhất trong cuộc đời?

Tôi sợ mất đi gia đình, bạn bè và những người yêu thương mình. Tôi rất sợ điều đó. Vì mình lớn rồi, mình nhận thức được giá trị của gia đình và những người xung quanh. Bắt đầu mình sợ.

Còn điều thứ 2 là mất đi lửa làm nhạc. Tôi từng nói âm nhạc như phao cứu sinh của mình bởi vì nó cho tôi cái lửa để tôi luôn làm, cho tôi cảm giác tôi đang được sống. Tôi thấy có người sau khi đạt được một số thành công rồi thì họ rất dễ mất đi cái lửa này. Tôi thì không muốn điều đó xảy ra. Nhưng đó cũng là điều mà mình không kiểm soát được.

Tôi biết có rất nhiều người nghệ sĩ muốn nổi tiếng là vì họ muốn tìm kiếm sự công nhận. Có người cần sự công nhận của thầy cô, có người cần sự công nhận từ gia đình, có người lại yêu thích sự công nhận của 1 đám đông, của công chúng, phải trở thành ‘top of the world’. Còn Hiếu, Hiếu có đang tìm kiếm sự công nhận từ ai đó không?



Tôi không làm vì sự công nhận của người khác. Tôi làm vì chính sự công nhận từ bản thân mình. Tôi hay có 1 suy nghĩ như thế này. Ví dụ về chuyện tập thể dục, 6 múi trong người mình lúc nào cũng có, lúc nào nó cũng nằm sẵn trong cơ thể mình rồi, quan trọng là mình có tập để cho nó lộ ra hay ko thôi. Thì cách mình nghĩ đến chuyện đó là: không lẽ mình sẽ cứ sống đến một lúc mình già đi mà không được thấy cơ thể mình có 6 múi? Điều đấy có nghĩa là mình đang làm không hết năng lực của mình. Mình chưa trở thành phiên bản tốt nhất. Nên tôi nghĩ mình không thể nào sống như vậy được, mình phải làm thế nào để thấy được phiên bản tốt nhất của bản thân. Và tôi cứ cố gắng làm tới ngày đó.



Thế bạn nghĩ mình đã gần đạt đến cái ngày đấy chưa?

Chưa, chưa đâu. Tôi mới ở những bước đầu tiên thôi.



HIEUTHUHAI từng nói về sự thành công đó là trở thành… anh hùng của một ai đó. Cả chuyện bạn muốn truyền một niềm cảm hứng nổi tiếng cho một bạn nhỏ nào đó. Vậy phiên bản tốt nhất, truyền cảm hứng nhất của HIEUTHUHAI sẽ là một phiên bản như thế nào?

Tôi muốn hình ảnh của mình luôn thể hiện cho khán giả là một người dám dấn thân, không ngại làm gì hết. Không ngại bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Tôi nghĩ đó cũng là điều khiến nhiều người yêu quý mình. Giống như khi tôi vào show "2 Ngày 1 Đêm", có nhiều thứ không hợp với mình lắm. Lúc đầu nhận những nhiệm vụ đó tôi cũng hơi ngại, do mình chưa trải qua. Nhưng rồi bỏ suy nghĩ đó đi, tôi bỏ cái ngại của mình đi và làm vì mục tiêu chương trình phải hay, phải vui, khán giả phải cảm thấy vui thì mình sẽ làm. Đối với tôi điều đó rất quan trọng. Đôi khi phải bỏ cái tôi của mình xuống, cứ làm nó. Và cũng đừng suy nghĩ là cái này, cái kia làm có được hay không. Mình cứ làm đi cái đã. Tôi thấy nhiều người có rất nhiều ý tưởng hay, đặc biệt là mấy anh em làm nhạc. Tôi thấy có rất nhiều người rap hay nhưng mà mọi người không bắt tay vào làm. Cái đó là rất uổng. Tôi là người nghĩ được, và sẽ làm được. Và tôi muốn truyền cảm hứng đó tới tất cả mọi người.

Nếu chỉ nhìn vào hành trình của HIEUTHUHAI trong 3 năm qua, nhiều khán giả sẽ nghĩ chặng đường ấy trải đầy hoa hồng. 3 năm qua, HIEUTHUHAI ra bài nào là hit bài đó. Bên cạnh âm nhạc, HIEUTHUHAI còn thể hiện được sự hoạt ngôn, thành công, nhạy bén khi tham gia chương trình giải trí như "2 Ngày 1 Đêm". Giá trị của HIEUTHUHAI không chỉ đến từ âm nhạc, mà anh còn là một gương mặt giải trí đa năng hiếm có của lứa nghệ sĩ trẻ của Vbiz. Người ta thường đánh giá những rapper như HIEUTHUHAI thiên về tính "biểu diễn" nhiều hơn, đi kèm đó là rất nhiều định kiến. Nhưng HIEUTHUHAI chẳng che giấu bản thân mình trước khán giả, anh đã tự "lột trần" bản thân từ khi không là ai, cho đến những xô bồ khi nổi tiếng, và cả chuyện tình yêu không-công-khai thông qua cuốn tự truyện âm nhạc "Ai Cũng Bắt Đầu Từ Đâu Đó". Hiếu còn chẳng ngại bộc lộ hoàn toàn tính cách thông qua việc tham gia chương trình thực tế với những tình huống khiến mọi khoảnh khắc khóc - cười - lăn lộn đều "lột trần" trước camera hàng triệu người xem. HIEUTHUHAI có thừa sự tự tin về bản thân mình, có niềm tin vào một ngày mình sẽ nổi tiếng. Sự nổi tiếng đến với Hiếu không phải chỉ sau 1 đêm là có, đó là cả một hành trình - dù không dài - nhưng nhờ sự chăm chỉ, kỷ luật, cầu tiến và một đời sống rất "clean" - mà tôi tin rằng, HIEUTHUHAI sẽ còn nổi tiếng hơn bây giờ.

Ai cũng bắt đầu từ đâu đó - và không phải tự nhiên mà cái tên HIEUTHUHAI trở thành một ai đó!