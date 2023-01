Năm 2022 đánh dấu sự hồi sinh mạnh mẽ của làng nhạc Việt sau 2 năm “dậm chân tại chỗ” vì dịch Covid-19. Quãng thời gian nghỉ ngơi vì dịch, nhìn nhận một cách khách quan, cũng có những tác động tích cực lên người nghệ sĩ: khao khát cống hiến và làm nghề được nâng lên, nội lực được tích lũy mạnh mẽ hơn, một thế giới quan chuyển biến sâu sắc hơn với việc chứng kiến quá nhiều đổi thay trong thời gian ngắn,... Tất cả đã khiến Vpop năm 2022, đặc biệt là quãng thời gian nửa sau của nó, trở nên sôi động, gia tăng cả về số lượng lẫn chất lượng.

Đóng góp rất lớn vào bộ mặt tươi mới của thị trường giải trí Việt chắc chắn phải kể đến những nghệ sĩ mới thuộc lứa Gen Z. Khác hẳn với thế hệ cũ, các nghệ sĩ Gen Z chủ động với chính tác phẩm của mình, biết rõ mình muốn gì và cần làm gì để hoàn thành ước muốn đó, tham gia vào nhiều khâu để tạo nên sản phẩm trọn vẹn,... Trên hết, lứa nghệ sĩ Gen Z có một “thế giới quan” rất khác: đầy nhạy cảm với những rung động xoay quanh cuộc sống xung quanh, và họ đã đưa nó vào các sản phẩm âm nhạc để nói lên tiếng nói của cả một thế hệ.









Ngày 7/8/2022, MONO - anh chàng tân binh ra mắt công chúng với bệ đỡ cực khủng khi là em trai Sơn Tùng M-TP, một khởi đầu thuận lợi hơn bất kì một tân binh nào khác từng debut. Các tân binh trước đó đều bắt buộc phải có 1-2 bản hit viral thì tên tuổi mới dần được chú ý, dần dà tiến bước để tạo nên thành công. MONO không làm thế! Chưa cần ra mắt bất kì một sản phẩm nào, ngay từ buổi họp báo đầu tiên trong sự nghiệp, truyền thông đã thuộc về cái tên Nguyễn Việt Hoàng!

Như một lẽ đương nhiên, MONO được đặt ngay vào tâm điểm dư luận, người ta trông chờ sự thể hiện của em trai ngôi sao hàng đầu Việt Nam, rất nhiều câu hỏi được đặt ra và nhiều không kém những nỗi hoài nghi. Với danh tiếng được kế thừa từ anh trai, MONO nhanh chóng nổi tiếng, anh chàng chính xác là một tân binh "ngậm thìa vàng". Nhưng chính chiếc “thìa vàng”, chính cái “vạch đích” đã vạch sẵn ra cho MONO là một áp lực cực lớn, một bài toán nan giải trói buộc chính sự phát triển độc lập của nam ca sĩ sinh năm 2000.

MONO ra mắt với sự hậu thuẫn của một ekip hùng hậu, liều lĩnh cho ra mắt 1 album đầy đủ 11 track, 8 bài hát mang tên 22 - điều chưa từng có một tân binh nào trước đó của Vpop đủ can đảm để thực hiện trong những ngày đầu sự nghiệp. Album nhận về những đánh giá tích cực của giới chuyên môn, kết hợp đa thể loại với đầy rẫy sự thú vị về âm nhạc - ca từ. Tuy nhiên, MV chủ đề Quên Anh Đi có kinh phí đầu tư khủng nhưng gây tranh cãi khi ra mắt bởi âm nhạc khó ngấm và màn hát live đầu tiên bị đánh giá "thảm hoạ". Đã có lúc, không ít netizen cho rằng “hào quang” đến từ anh trai MONO đã “chiếu rọi” cho đến đấy là hết, một cú “ngã ngựa” ngay từ sản phẩm debut được đầu tư “khủng” là một khởi đầu không mấy may mắn.

“Nút thắt” đã được “gỡ bỏ” khi Waiting For You được mang đi diễn live tại một club ở TP.HCM. Một màn trình diễn cực viral trong đêm đó được ví như quả tuyết lăn xuống từ trên đỉnh đồi: tốc độ lao xuống ngày càng nhanh, khối tuyết ngày càng khổng lồ vượt xa gấp hàng trăm lần ban đầu. Và đó cũng là lúc cái tên MONO vụt sáng, vươn lên “càn quét” khắp nơi từ trên các BXH và cả các sự kiện giải trí quy mô lớn. Có lúc, bản audio của Waiting For You vươn lên top trending toàn cầu. Bản hit do bàn tay của producer onionn. nhào nặn quả thực quá quyến rũ, dễ gây nghiện và dễ đi vào lòng người, đặc biệt tạo hiệu ứng rộng khắp.

Đáng chú ý, vào ngày 15/9 vừa qua, BLACKPINK phát hành album phòng thu thứ 2 Born Pink với 8 ca khúc, “phủ hồng" gần như toàn bộ các BXH tại Việt Nam hay vào 21/10, Taylor Swift trở lại cùng album thứ 10 trong sự nghiệp mang tên Midnights. Taylor Swift nhanh chóng xâm chiếm ngôi vương của loạt BXH toàn cầu cũng như nhiều quốc gia. Và người ta vẫn bắt gặp một ca khúc Việt vô cùng “nghị lực", một mình một cõi trụ vững vị trí trong top 10 chính là Waiting For You. Hai “cơn bão” qua đi, Waiting For You tiếp tục tiến lên giữ vững vị trí đầu bảng Spotify và Apple Music Việt Nam nhiều tuần lễ liền.

Nếu như anh trai Sơn Tùng xây dựng hình ảnh một “Chủ tịch” quyền lực “cao cao tại thượng” thì MONO hướng đến một hình tượng khác. MONO chẳng cần “ngồi ở vị trí mà không ai ngồi được” để mà phải “chịu đựng cảm giác mà không ai chịu được” - anh hướng đến một hình tượng gần gũi, thân thiện và ấm áp với lứa khán giả Gen Z. Và kết quả là những đám đông hò hét vây kín MONO ở bất kỳ nơi nào anh đến trình diễn, là những màn fanchant “ú òa” nổi da gà mà nhiều nghệ sĩ hoạt động lâu hơn trong nghề cũng chưa chắc có được. Chưa hết, MONO đang dần định hình thành một “fashion icon” của thế hệ mới với phong cách “cân” từ streetstyle cho đến các thương hiệu xa xỉ.

Có lẽ, từ sau AMEE, Vpop mới lại chứng kiến một “tân binh khủng long”, chuyên nghiệp, ekip chịu chi và gây ấn tượng mạnh gần như về mọi mặt như MONO. Năm 2023 chắc chắn MONO là một trong những cái tên được kỳ vọng và trông đợi nhiều nhất! Một sự ví von, nhưng cũng không hẳn là bất khả thi: sẽ có ngày, liệu chúng ta sẽ đề cập đến Sơn Tùng M-TP với danh xưng “anh trai MONO” chứ không phải MONO - “em trai Sơn Tùng M-TP” nữa chăng?













Trong một sự kiện đầu năm 2023, khi phát biểu trên sân khấu, Tăng Duy Tân khiến không ít khán giả ngạc nhiên khi tiết lộ anh là cháu của NS Trần Hoàn và là em họ của divo Tùng Dương. Đến lúc này, khán giả mới vỡ lẽ và gật gù: “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”. Nhưng rõ ràng, con đường hoạt động của Tăng Duy Tân hoàn toàn là “tự lực cánh sinh” ngay từ những ngày đầu. Chưa khi nào anh lấy cái “mác” là “em trai” của người này, “cháu trai” của người khác đem ra để đi truyền thông để những ngày đầu đỡ vất vả hơn.

Tăng Duy Tân bắt đầu có những hit đầu tay với Ngây Thơ rồi sau đó là Dạ Vũ. Nhưng có lẽ đến khi Bên Trên Tầng Lầu ra mắt, Tăng Duy Tân mới thực sự một bước đi ra ánh sáng. Giai điệu "em ơi đừng khóc bóng tối trước mắt sẽ bắt em đi" đến từ Bên Trên Tầng Lầu là một trong những giai điệu "ám ảnh" MXH nhất năm. Các nghệ sĩ tiền bối cũng không cưỡng lại được giai điệu của Tăng Duy Tân để thi nhau cover, trên TikTok cứ lướt vài clip thì lại nghe được giai điệu này - đủ để biết mức độ phủ sóng dày đặc của Bên Trên Tầng Lầu trong năm qua.

Cùng với Bên Trên Tầng Lầu, Dạ Vũ thì Ngây Thơ cũng là 1 trong 3 ca khúc cực kì viral của Tăng Duy Tân tại thị trường Trung Quốc. Giai điệu của các ca khúc này được người dùng Douyin (phiên bản TikTok của Trung Quốc) sử dụng cực kì rộng rãi, cá biệt với Bên Trên Tầng Lầu thậm chí còn cán mốc 2 tỷ view trên Douyin chỉ sau 1 tháng ra mắt, được netizen Trung gọi là “thần khúc của Việt Nam”. Trong BXH cuối năm 2022 của QQ Music, ca khúc Ngây Thơ (bản tiếng Trung có tên là Thán) của Tăng Duy Tân chễm chệ góp mặt bên cạnh những tên tuổi “sừng sỏ” của làng nhạc Hoa ngữ như “Thiên vương” Châu Kiệt Luân, một trong những “đại lưu lượng” Thái Từ Khôn.

Không chỉ dần khẳng định bản thân với vai trò ca sĩ, Tăng Duy Tân còn là một nhạc sĩ tài năng, có màu sắc rất riêng. Đặc trưng trong các sáng tác của Tăng Duy Tân là phần lyrics được chau chuốt, ca từ của anh chàng được chọn lọc khéo léo, độc đáo và hơi hướng cổ phong. Bên cạnh đó, Tăng Duy Tân ứng dụng thành công bản phối theo hướng house bắt tai, phần drop có quãng nghỉ phù hợp và dễ tạo xu hướng.

Ca khúc Cô Đơn Trên Sofa được Tăng Duy Tân sáng tác cho Hồ Ngọc Hà thực sự là một “màn lột xác” đầy ấn tượng cho nữ ca sĩ đàn chị sau nhiều năm hợp tác với những cái tên quen thuộc.

Tăng Duy Tân gầy dựng công ty quản lý hiện tại của anh từ lúc nó đang trên bờ vực phá sản, gần như từ số 0 và kiên nhẫn từng bước một để có một ngày hôm nay. Hành trình của Tăng Duy Tân thực sự là một câu chuyện truyền cảm hứng đến với bất kỳ nghệ sĩ trẻ nào vẫn đang chật vật, tự hồ nghi bản thân và mông lung về con đường sắp đến.













Nếu hỏi bất kỳ một bạn trẻ nào trên đường phố: “Rapper nào nổi tiếng nhất năm vừa qua”, chắc hẳn không ít người sẽ bật ra ngay cái tên HIEUTHUHAI! Ngoài khả năng "tạo xu hướng" trên MXH bằng lời rap cuốn hút, HIEUTHUHAI giờ đây còn nổi tiếng hơn khi trở thành "em út" trong đội hình 2 Ngày 1 Đêm. Gia nhập làng giải trí và nổi lên thành hiện tượng chỉ sau 2 năm, chàng trai 9x sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu và được đánh giá là một nghệ sĩ trẻ tiềm năng.

HIEUTHUHAI từng tự nhận bản thân là một rapper khép kín, có những ngày chỉ biết đến âm nhạc và phòng thu 4 bức tường. Chính vì thế, chuyện anh chàng tham gia show thực tế như 2 Ngày 1 Đêm là điều gây bất ngờ với người hâm mộ. Còn nhớ trong tập phát sóng đầu tiên của 2 Ngày 1 Đêm, HIEUTHUHAI "đơ" vì có quá nhiều ống kính, còn bị trêu là “chưa trải sự đời". Thậm chí trong một bài phỏng vấn, nam rapper cũng chia sẻ: "Lần đầu tiên tôi quay một chương trình thực tế nên không biết phải làm gì hết vì quá nhiều máy quay. Tôi không biết phải nói chuyện như thế nào, phải nói câu gì hài, vui, áp lực khủng khiếp. Tôi đứng đó đơ luôn, cứ bám theo các anh và ngồi cười trừ thôi".

Thế nhưng anh chàng đã cho thấy một khía cạnh thật khác của mình khi bắt đầu quen dần với guồng quay, thân thiết với những đàn anh gạo cội, hoạt động lĩnh vực giải trí lâu năm như Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Cris Phan, Ngô Kiến Huy.

Từ một "tân binh" lấn sân nghệ sĩ giải trí, HIEUTHUHAI sớm "bắt nhịp" cùng đàn anh, thi thoảng lại "quăng miếng" pha trò khiến fan thích thú. Không còn là một rapper "chân ướt chân ráo", lơ ngơ khi lần đầu tham gia chương trình thực tế, sau hơn 20 tập phát sóng, ai cũng công nhận rằng HIEUTHUHAI đã thay đổi ngoạn mục: ngày càng duyên dáng, mặn mà hơn!

Đúng như lời khẳng định của một rapper đình đám, HIEUTHUHAI đã trở thành ngôi sao sáng nhất sau King of Rap. HIEUTHUHAI liên tiếp cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc được đánh giá cao về sự mới mẻ, độc đáo cũng như viral rình rang khắp các nền tảng MXH. "Baby nói cho anh nghe em hãy nói cho anh nghe những điều mà/ Điều em muốn sau khi đêm nay trôi qua…" - lyrics gây nghiện của ca khúc Ngủ Một Mình chắc chắn là một trong những giai điệu nổi tiếng nhất trong năm qua, và cũng là sản phẩm âm nhạc hot nhất của HIEUTHUHAI trong năm vừa rồi. Rất nhiều sao Việt, Hoa, Á hậu, hot TikToker, hotgirl cũng nhanh chóng đăng tải những đoạn video nhảy theo điệu nhạc này với tổng số video lên đến con số hàng chục nghìn.

Nước đi tham gia truyền hình thực tế đã giúp anh chàng phủ sóng mạnh mẽ năm 2022, làm bộc lộ chất nghệ sĩ, nâng hạng thương hiệu một cách nhanh chóng, đồng thời là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của nhiều nhãn hàng lớn.













Có thể nói thành công của Ca Sĩ Mặt Nạ mùa đầu tiên chính là “khai quật” và xây dựng được “hiện tượng” O Sen cùng với hình ảnh, câu chuyện và âm nhạc cực kỳ khác biệt. Trong làng nhạc Việt, bà xã Quốc Nghiệp được ví như “đóa mai nở muộn" nhưng vẫn dạt dào hương sắc.

Từ một giảng viên thanh nhạc nổi danh trong giới sư phạm, nay Ngọc Mai lại được đông đảo công chúng biết đến và ngưỡng mộ với giọng hát kĩ thuật bài bản, đủ sức biến O Sen trở thành nhân vật khó đoán nhất show. Càng đi sâu vào vòng trong, cô lại càng thể hiện khả năng biến hóa với những màu sắc âm nhạc hoàn toàn khác nhau nhưng vẫn giữ đúng hình ảnh truyền thống của mình.

Còn nhớ trong đêm trao giải Ca Sĩ Mặt Nạ, Ngọc Mai nước mắt giàn giụa cởi bỏ mascot khi nghe tin O Sen chính là người nhận giải thưởng cao nhất. Cô xúc động khi cuối cùng đã vượt qua nhiều “đối thủ nặng ký", chạm tay đến ngôi vị Quán quân chung cuộc, nhưng hơn hết thảy là những chia sẻ truyền cảm hứng đến các học trò: "Mai khẳng định tất cả sĩ đều có khen có chê nhưng chỉ cần mình cố gắng thay đổi thì mọi thứ sẽ đổi thay. Cô làm được thì các em cũng có thể làm được".

Chuyện tình yêu và cuộc sống gia đình với hoàng tử xiếc Quốc Nghiệp cũng là điểm đặc biệt khiến Ngọc Mai để lại những ấn tượng trong lòng người hâm mộ. Nữ thạc sỹ đã chấp nhận từ bỏ nhiều cơ hội hoạt động nghệ thuật để lui về làm giảng viên thanh nhạc, phần lớn dành thời gian chăm sóc gia đình để chồng tỏa sáng với nghiệp diễn xiếc. Sau bao năm rời xa ánh đèn sân khấu, Ngọc Mai tự hào khi trở lại rực rỡ với chính niềm đam mê ăn sâu vào máu, "bước ra ánh sáng" để được khán giả biết đến nhiều hơn.

Ở vai trò là một giảng viên thanh nhạc, Ngọc Mai đã góp công rèn luyện nhiều giọng ca có tiếng trong làng nhạc Việt, tiêu biểu có thể kể đến: Uyên Linh, Hoàng Dũng, Orange, Vicky Nhung… Nói về vai trò giảng dạy, Ngọc Mai luôn khiêm nhường xem việc này không phải là “dạy học” mà chỉ đơn thuần là cùng góp ý, trao đổi về nghệ thuật, giọng hát với những đồng nghiệp.

Sau chương trình hát giấu mặt, Ngọc Mai gần như kín lịch chạy show. Không chỉ xuất hiện trên các sân khấu phòng trà, cô còn là cái tên đáng chú ý xuất hiện trong dàn lineup Lễ hội âm nhạc Quốc tế TP HCM HOZO 2022, có cơ hội đứng cùng sân khấu với những huyền thoại âm nhạc hàng đầu như: Babyface - Huyền thoại âm nhạc đạt 12 tượng vàng Grammy, Johnny Stimson - chủ nhân bản hit "Smile", Alastair Moock - nghệ sỹ nhận được đề cử Grammy, Ricky Kej - Nam ca sĩ thắng giải Grammy và là đại sứ về môi trường của Liên Hiệp Quốc… Dù bận rộn với nghệ thuật, song, O Sen Ngọc Mai hiện tại vẫn đặt gia đình làm mối ưu tiên hàng đầu.









Rap Queen vốn là danh xưng để vinh danh một nữ rapper có vị thế, tầm ảnh hưởng đứng đầu một thế hệ trong một quãng thời gian nhất định. Nhìn ra thế giới, danh xưng “rap queen” mang tính thừa kế: khi một “nữ hoàng” này phải nhường ngôi cho một “nữ hoàng” kia. Thế kỷ 21 chứng kiến 2 cuộc đổi ngôi của giới rapper nữ toàn thế giới: khi Lil Kim lùi về sau để Nicki Minaj trở thành “rap queen” vào những năm 2011 - 2012, và sau đó Nicki Minaj ngậm ngùi “thoái vị” để Cardi B vươn lên “rap queen” trong giai đoạn 2017 - 2018. Những cuộc “nhường ngôi” này tốn nhiều giấy mực của truyền thông khi các nữ rapper với cá tính mạnh vốn có, không ngại ngần “chiến” nhau từ MXH cho đến các bản rap diss cực căng.

Tuy nhiên ở Việt Nam, đã có một “rap queen” thế hệ mới “lên ngôi” mà không phải trải qua những “cuộc chiến”: không ai khác chính là tlinh. Không thể không nhắc đến Rap Việt đã “khai phá” cho Vpop một nữ nghệ sĩ tài năng, cá tính dị biệt được như tlinh. Cô học rap chỉ vài tuần lễ trước khi đăng kí casting Rap Việt và đi vào đến vòng Chung kết cuối cùng. tlinh cứ như đang dạo chơi, thơ thẩn, “cưỡi ngựa xem hoa” nhưng rồi kết quả lúc nào cũng là những “cú sốc” cho giới chuyên môn lẫn khán giả đại chúng. Cô có quá nhiều tài năng, sự bất ngờ và cả một chút sự bất cần, nổi loạn trong phong cách lẫn âm nhạc dẫn đến sự thú vị, tò mò luôn thường trực nơi công chúng.

Nam rapper kì cựu B Ray từng có nhận định trong lúc Rap Việt mùa 1 vẫn chưa kết thúc rằng tlinh chính là cái tên sẽ đi xa nhất sau khi show kết thúc. Và anh đã đúng! Không chỉ một mùa, mà 2 mùa trôi qua, vẫn chưa ai có đủ sức đi đường dài mà vẫn thành công như tlinh, dù có là Quán quân như Dế Choắt, Seachains hay Á quân như GDucky, Blacka. tlinh liên tiếp ra nhạc và đều trở thành hit như Gái Độc Thân, thích quá rùi nà…. Năm 2022, tlinh tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ với việc góp giọng hát trong bản hit 10 triệu view vaicaunoicokhiennguoithaydoi của Grey D, chính thức thể hiện bản lĩnh ca hát đầy ấn tượng của cô với chất giọng đầy quyến rũ, có chút trễ nải và ứa tràn trong cảm xúc.

Ở trong đêm Chung kết Rap Việt mùa 1, MC Trấn Thành sau khi xem Suboi và tlinh trình diễn trên một set nhạc đầy nữ quyền đã không ngần ngại liên tưởng đến hình ảnh của Beyoncé và Nicki Minaj.

Và đến thời điểm hiện tại, công chúng hoàn toàn có thể khẳng định chắc nịch mà không còn chút lăn tăn: sau Suboi, Kimmese thì tlinh chính là “Rap Queen” thế hệ tiếp theo.