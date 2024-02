Khi đáp xuống TP.HCM để dự Gala WeChoice Awards, "cô bé hạt tiêu" Nguyễn Thị Oanh - cô gái vàng của điền kinh Việt Nam - chạy bộ ra sân bay để tìm xe ôm về khách sạn thay vì đi ô tô vì bị… say xe. Cái Oanh bé xíu, đội chiếc mũ bảo hiểm to qua nửa đầu, giữa cái nắng 37 độ C ở Sài Gòn, và môi luôn nở nụ cười. Đêm hôm đó, Oanh trở thành 1 trong 5 Đại sứ truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2023.

Trước ngày vào TP.HCM, Anh Phạm Quốc Việt - Đội trưởng FAS Angel vẫn cùng các anh em cốt cán và hơn 150 tình nguyện viên trực xuyên đêm trong cái rét căm giữa Hà Nội. Trên thảm đỏ WeChoice tối hôm ấy, 2 chiếc áo cam cứu hộ mà anh và Trọng Hiếu - thành viên của FAS Angel - khoác lên người, "lấp lánh" một cách khác lạ giữa rừng váy áo lộng lẫy của dàn nghệ sĩ. Chiếc áo "thương hiệu" ấy từng bị ám khói đen trong vụ cháy chung cư mini Khương Hạ mà anh Việt đã cứu được 12 người. Đêm 27/1, anh Việt trong màu áo cam cứu hộ, nâng cao chiếc cúp Đại sứ WeChoice Awards - chiếc cúp khắc tên Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel.

Giám đốc sáng tạo Phương Vũ - chàng trai "nổi bần bật" với mái tóc xanh bơ cá tính đứng bên cạnh Nguyễn Thị Oanh khi cùng được vinh danh là Đại sứ truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2023. Giới sáng tạo Việt Nam thì không ai lạ lẫm với cái tên Phương Vũ, nhưng còn điều gì đặc biệt hơn những sản phẩm, những MV "siêu chất" của Phương Vũ để Hội đồng thẩm định chọn anh là 1 trong 5 Đại sứ WeChoice Awards? Có lẽ đó là một câu chuyện dài, chỉ biết rằng, Phương Vũ đã đảm nhận vai trò là Giám đốc sáng tạo của WeChoice Awards 2023. Và sau đêm Gala, anh đã gửi tặng cô Nụ - cô giáo lái đò sông Đà số tiền 10 triệu đồng - để cô mua áo ấm, chăn nệm êm cho các học trò vùng xa ở huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Năm nào cũng vậy, Gala WeChoice là nơi những nhân vật truyền cảm hứng được gặp gỡ nhau, chia sẻ câu chuyện hành trình rực rỡ của mình cho nhau nghe, và lan tỏa điều tử tế tiếp tục.

Đại sứ truyền cảm hứng - Giải thưởng cao quý nhất của mỗi mùa WeChoice Awards là hạng mục duy nhất không dựa trên số lượng bình chọn của độc giả mà hoàn toàn do Hội Đồng Thẩm Định lựa chọn. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh những con người có những đóng góp mang ý nghĩa to lớn đến cộng đồng, những thành tựu mà họ đã đạt được ngày hôm nay có sức ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ đến tất cả mọi người.

Nghệ sĩ Chi Pu - Đội ngũ truyền thông của Di tích Nhà tù Hỏa Lò - Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel - Giám đốc sáng tạo Phương Vũ - Vận động viên Nguyễn Thị Oanh - Là 5 Đại sứ truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2023. Mỗi nhân vật đại diện cho một lĩnh vực, cho một hành trình mà họ theo đuổi. Và mỗi nhân vật mang đến cho chúng ta một niềm cảm hứng khác nhau.

Vì sao lại là họ?

Hãy cùng chúng tôi nhìn lại hành trình của họ từ những bước chân đầu tiên đến chiếc cúp Đại sứ truyền cảm hứng trên tay.





Đó là phát biểu của một thành viên trong team Hoả Lò sau khi được vinh danh, trở thành 1 trong 5 Đại sứ truyền cảm hứng, trước khoảng 2000 khán giả tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC (TP.HCM) và hàng triệu người đang xem trực tiếp Gala WeChoice Awards qua các nền tảng.

Ekip Hoả Lò ở phố Hoả Lò - con phố chỉ có duy nhất 1 số nhà, hay team truyền thông Hoả Lò 5 người cùng nắm tay nhau đứng ở đêm Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards, thì vẫn luôn chất như vậy!

Sự có mặt của Đội ngũ Truyền thông của Di tích Nhà tù Hoả Lò tại WeChoice Awards 2023 là một màu sắc đặc biệt, bên cạnh rất nhiều những mảnh ghép lấp lánh khác. Hành trình của team Hoả Lò tại WeChoice là hành trình nhiều năm sau nữa sẽ vẫn còn được nhắc đến.

Họ gây sốt khi từng vượt qua nhiều gương mặt nghệ sĩ để vươn lên vị trí dẫn đầu top 23 Nhân vật truyền cảm hứng trong giai đoạn đầu mở cổng bình chọn. Lần đầu tiên lộ mặt trên thảm đỏ WeChoice "dám" vượt qua những e sợ của bản thân, tự tin bước ra trước công chúng sau hàng loạt cống hiến thầm lặng tích cực, thành công trong việc thổi tinh thần trẻ vào một nội dung "khó" như làm truyền thông cho một Di tích lịch sử.

Đó là sự dũng cảm trong việc vượt qua những nỗi e sợ trong tiềm thức, để dám sáng tạo khi kể về những câu chuyện lịch sử bằng đầy đủ sự hiểu biết, tình yêu và niềm tự hào dân tộc. Ai nói người trẻ thì không hiểu Sử? Không yêu Sử? Chỉ vì họ chưa tìm được điểm chạm - nơi thấy thế hệ này kết nối với thế hệ trước. Và "công lớn" của ekip Hoả Lò chính là tạo ra điểm chạm ấy! Chẳng quá lời khi nói rằng, ekip Hoả Lò đang đặt một viên gạch cho sự chuyển mình đầy cần thiết trong chặng đường mới của những người làm nội dung chính chuyên trên nền tảng MXH.

Người tìm quá khứ để kiến tạo hạnh phúc ở hiện tại nổi tiếng một thời - nhà báo Thu Uyên - thành viên HĐTĐ của WeChoice Awards đồng thời cũng là người sáng lập Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly, đã được truyền cảm hứng mạnh mẽ bởi đội ngũ truyền thông Hoả Lò.

Sứ mệnh trong hành trình sự nghiệp của nhà báo Thu Uyên và công việc của nhóm bạn trẻ này lại có những điểm kết nối đến kỳ lạ!

"Các bạn cũng đã tạo cho tôi một cảm hứng trong công việc. Mọi thành viên Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly chúng tôi hay bảo với nhau rằng: các bạn trong Team Hoả Lò làm được thì chúng mình cũng phải làm được khi nói về mảng social.

Cái hay của team Hỏa Lò là các bạn dám bước vào làm truyền thông cho một lĩnh vực có thể nói là rất khó. Các bạn đã đưa lịch sử, niềm tự hào dân tộc và khơi gợi lòng yêu nước của giới trẻ một cách khéo léo, dí dỏm nhưng không hề lảng tránh những cái dễ bị cho là sáo, như ‘lòng yêu nước’, sự ‘thiêng liêng’. Nhìn vào số lượng người nhắc đến Hỏa Lò, rủ nhau đi Hỏa Lò, rủ nhau học cách ‘làm content đỉnh’ như Hỏa Lò, cũng đủ thấy các bạn ấy đã thành công thế nào".





Ngay sau khi trở thành Đại sứ truyền cảm hứng và Nhân vật truyền cảm hứng, cả team đã có những chia sẻ vô cùng chân thật nhưng cũng rất rõ ràng về mục tiêu tiếp tục truyền cảm hứng, tiếp tục lan tỏa lòng biết ơn, niềm tự hào với các giá trị dân tộc đến cộng đồng:

"Chúng mình cảm thấy vui và xúc động, vẫn còn hơi run run nhưng cũng rất hạnh phúc, rất hồi hộp. Trước khoảnh khắc này, chúng mình vẫn lăn tăn rằng thế nào là định nghĩa ‘Dám đam mê Dám rực rỡ’. Nhưng khi dự Gala, xem video Ước mơ Việt Nam, rơi nước mắt vì hình ảnh của các chị - người phụ nữ thực sự truyền cảm hứng là niềm tự hào của cả đất nước, mình hiểu rằng đó là khi sức mạnh của đam mê nó lớn đến mức rực sáng ra phía bên ngoài, tất cả mọi người đều cảm nhận được thì khi đó chúng ta đã rực rỡ. Mỗi người đều có thể như vậy.





Có rất nhiều cách để thể hiện sự Dám đam mê Dám rực rỡ, chỉ riêng chuyện chúng mình xuất hiện ở đây đã là dám rực rỡ rồi. Chúng mình sẽ tiếp tục mục tiêu lan tỏa lòng biết ơn, niềm tự hào với các giá trị dân tộc đến với nhiều người hơn nữa. Đấy là những điều chúng mình dám làm cho cuộc đời của chúng mình thêm rực rỡ hơn.

Hi vọng là tất cả những niềm tự hào và lòng biết ơn về thế hệ đi trước, đặc biệt là những người hy sinh xương máu, hy sinh hạnh phúc riêng tư, tính mạng của mình cho độc lập dân tộc như tại Hỏa Lò sẽ trở thành niềm truyền cảm hứng để các bạn cũng như vậy trên chặng đường của mình, chúc các bạn chân cứng đá mềm".

Dõng dạc là thế, truyền cảm hứng là thế nhưng có lẽ không nhiều người biết chỉ vài tiếng trước đó, team Hoả Lò đã rất rối bời khi bước lên thảm đỏ của WeChoice Awards mà không biết mình nên đi thế nào, đứng ở đâu hay phải cúi chào mấy lần thì hợp lý,...

Cuộc sống thú vị là ở việc học cách làm những điều mình chưa từng, biến cái góc vuông hay cái hõm tròn trong tâm lý bản thân vừa vặn vào một cạnh nào đó của xung quanh. Như cái cách mà team Hoả Lò đã "uốn mình" theo câu chuyện lịch sử, khiến bản thân như vừa vặn như mới "xuyên không" từ ngày ấy trở về. Tin rằng, chuyến đi đáng nhớ mà team Hoả Lò vừa trải qua cũng sẽ là hành trình rực rỡ mà họ sẽ còn kể mãi về WeChoice Awards trong nhiều năm sau nữa.





"Để có được những giọt nước mắt hạnh phúc ở vạch đích, mình từng rơi nước mắt khi nghĩ rằng mình sẽ phải từ bỏ ước mơ" - Đó là chia sẻ của Đại sứ truyền cảm hứng Nguyễn Thị Oanh.

Trở lại những ngày tháng 5/ 2023, trên sân vận động Morodok (Campuchia) trời nắng như đổ lửa. Hình ảnh của cô gái nhỏ nhắn chỉ cao vỏn vẹn 1m53 run rẩy bật khóc, khoác lên mình lá cờ tổ quốc khi lập kỳ tích tại SEA Games 32 đã làm rung động biết bao trái tim người Việt Nam.

Chẳng ai có thể tưởng tượng được rằng cô gái từng được khuyên dừng sự nghiệp do bệnh viêm cầu thận lại trở thành một "siêu nhân điền kinh", giành tới hai HCV trong vòng chưa đầy 30 phút để tạo nên kỳ tích chưa từng có ở đại hội thể thao Đông Nam Á.

Nhà báo Trần Mai Anh, Thành viên Hội đồng thẩm định đã theo dõi hành trình của Nguyễn Thị Oanh trong nhiều năm, và chị hoàn toàn bị thuyết phục bởi kết quả ngày hôm nay của Oanh.









"Tôi mong muốn mọi người cùng biết đến câu chuyện này, bởi vì nỗ lực, sự dám cháy của Oanh không phải chỉ dành cho một con người, mỗi một con người đều có thể cháy lên và trong lúc mình đốt cháy mình đến cùng cực, đến kiệt sức như vậy thì cái khả năng của mỗi một con người lại bắt đầu được phát ra và tỏa sáng", nhà báo Trần Mai Anh nói.

Đây cũng là lần đầu tiên Nguyễn Thị Oanh có mặt trong đề cử WeChoice Awards, ngay cả lúc đứng trên sân khấu, Oanh cũng không thể tin rằng nỗ lực của mình đã được tôn vinh.

"Đây là giải thưởng bất ngờ đối với mình. Mình cảm thấy rất hạnh phúc khi những nỗ lực trong thời gian qua có thể truyền cảm hứng cho mọi người. Mình rất vui bởi những đóng góp nhỏ bé của mình được trân trọng, tôn vinh tại WeChoice Awards. Mình sẽ cố gắng, trách nhiệm và tiến về phía trước".









Sáng ngày 27/1, trước thời điểm diễn ra Gala, Nguyễn Thị Oanh vẫn dậy từ 5h30 như mọi ngày. Cô xỏ giày và bước vào tập luyện trên cung đường mới ở TP.HCM. Ở Oanh người ta luôn thấy sự nỗ lực, kỷ luật cho chính mình. Vậy mà, cô gái phi thường ấy vẫn như bao người khác, say xe ô tô đến mức phải đi xe máy đến sân bay để vào dự WeChoice Awards.

Gala đã khép lại, Oanh sẽ trở lại cuộc sống đời thường, tiếp tục chinh phục những cung đường chạy mới, mang hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam kiên cường tỏa sáng rực rỡ ở đấu trường quốc tế.









"Đã có những ngày Chi phải tự hỏi bản thân mình phải làm thế nào để khán giả yêu thương. Đến bây giờ khi cầm trên tay chiếc cúp này, Chi đã có câu trả lời rồi", chia sẻ của Chi Pu rõ ràng, rành mạch. Dường như nữ ca sĩ đã chờ đợi thời khắc này từ rất lâu, khi những thắc mắc bị xóa nhòa, khi được đón nhận trở lại, được ghi nhận những miệt mài và nỗ lực, những điều mà đâu đó từng là vô hình trong mắt công chúng.

Chi Pu đã có một năm 2022 không như ý. Dư luận lúc đó gay gắt đến độ khiến nữ nghệ sĩ phải suy nghĩ lại con đường của mình, hủy một album gần như đã hoàn thành trọn vẹn, chọn lui về ở ẩn, chưa biết ngày trở lại. Nhưng Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng đã đến như một định mệnh, một lần nữa "đóa hoa hồng" xinh đẹp có trong tay cơ hội quý giá, một cơ duyên mà chắc chắn ít ai có thể có được. Chi Pu chọn sự liều lĩnh, cô nàng bước từng bước vào thị trường lớn hàng đầu thế giới với nhiều hoài bão, sự chuẩn bị và ngọn lửa đam mê chưa bao giờ tắt.

Nếu cứ ngồi một chỗ ủ rũ và tự trách móc và đổ lỗi thì chắc chắn đó không phải là Chi Pu. Biết nắm lấy thời cơ để tỏa sáng, biết tạm quên những nhọc nhằn trong thời điểm quan trọng để chứng tỏ bản thân, biết mở lòng chia sẻ để chạm tới những người bạn mới, những đồng nghiệp quốc tế mà có mơ cũng ít ai có thể cộng tác được... đó mới là Chi Pu. Chi Pu đã dám bước ra khỏi vùng an toàn, nhưng bước tiến này không tầm thường mà còn xa và vô cùng rực rỡ.

Có một điều thú vị là Hội đồng thẩm định WeChoice Awards thường sẽ không ưu tiên cho các nghệ sĩ, điều đó là có thật và từng được rất nhiều thành viên chia sẻ công khai trước công chúng. Thế mà ở mùa giải 2023, cái tên Chi Pu lại là lựa chọn của đa số những tên tuổi lớn của Hội đồng. Nghệ sĩ đã có quá nhiều sự ghi nhận, nhận nhiều đặc ân từ khán giả, các thành viên mong muốn vinh danh những câu chuyện ít người biết đến hơn, để những nhân vật này đến gần hơn với cộng đồng. Chính vì vậy mới thấy rằng, nguồn cảm hứng mà Chi Pu mang lại thực sự vô cùng to lớn, sự thành công và nỗ lực của cô gái nhỏ nhắn đã được những người tiền bối ghi nhận một cách đầy trân trọng.









Nhà báo Diễm Quỳnh cho rằng: "Chi Pu là một nghệ sĩ dám bước ra khỏi biên giới Việt Nam để làm điều gì đó cho chính bạn ấy. Sau đó, Chi Pu nói muốn làm điều gì đó cho giới trẻ Việt Nam. Tôi nghĩ đấy là ước mơ cực kì lớn. Chi Pu nhỏ bé bao nhiêu thì ước mơ của bạn ấy lại tầm vóc bấy nhiêu. Cái cách bạn ấy làm rất là lặng lẽ, đến khi thành công rồi thì mọi người mới biết. Không ai biết Chi Pu đã ngã, bị đau hay mệt mỏi lúc nào. Chúng ta chỉ biết thành công sau cùng của bạn ấy nhưng lật ngược lại con đường thì sẽ thấy mọi chuyện không đơn giản chút nào. Tôi nghĩ là đấy là con người thực sự truyền cảm hứng. Chúng ta có bao giờ dám nghĩ lớn như thế chưa? Người truyền cảm hứng là người truyền cho chúng ta những câu hỏi, những sự tự vấn".











Nhìn Chi Pu xuất hiện không chỉ xinh đẹp như mọi khi trên sân khấu Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2023, mà vẫn đầy năng lượng, đầy bất ngờ khi đu dây, nhào lộn hết mình trong tiết mục trình diễn, khán giả càng nhận thấy chưa bao giờ cô gái này chọn con đường dễ dàng. Chi Pu sẽ luôn là thế, là treo mình trên không, là bầm dập múa cột, hay làm một điều gì đó mà mọi người không nghĩ tới. Chi dám làm và đã thành công.











Trước ngày diễn ra Gala, Nghệ sĩ Quyền Linh, Thành viên Hội đồng thẩm định WeChoice Awards đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện khiến anh ấn tượng với FAS Angel: "Tôi nhớ có câu chuyện về một cô gái đem sữa, thức ăn vào bệnh viện cho mẹ trước khi lên bàn phẫu thuật nhưng gặp sự cố xe hư giữa đường. Cô ấy cứ đẩy xe chạy vô vọng giữa đêm khuya như vậy thì đội cứu hộ FAS Angel đã xuất hiện giúp đỡ. Khi đến nơi, cô ấy đã giúp mẹ kịp dùng thức ăn nóng, lên bàn mổ với phong thái sẵn sàng đón nhận tất cả mọi thứ. Tinh thần đó giúp cho bác ấy vượt qua "lưỡi hái" của tử thần. Nếu những "thiên thần" của cô ấy đến muộn, người mẹ không đủ tinh thần để lên bàn mổ thì điều gì sẽ xảy ra?"

Không chỉ anh Quyền Linh, FAS Angel là đề cử thuyết phục tất cả các thành viên Hội đồng thẩm định vì những cống hiến thầm lặng của nhóm.

Ít ai biết rằng, anh Phạm Quốc Việt - "thủ lĩnh" của nhóm trước đây chỉ là một tài xế xe công nghệ. Sau một lần may mắn được giúp đỡ và sống sót trong vụ tai nạn, anh đã lập nên Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel để giúp đỡ những người không may gặp nạn trên đường. Chỉ với 5 thành viên khởi đầu, đội ngũ những "thiên thần áo cam" ấy không ngừng phát triển theo năm tháng, không nề hà vác trên vai những sinh mạng đang kề cận cái chết để lao đến bệnh viện trong đêm khuya để cứu chữa kịp thời.









Những chiếc áo cam in logo và dòng chữ "Đội hỗ trợ sơ cứu-FAS Angel" đã trở nên quen thuộc với người dân thủ đô Hà Nội. FAS Angel đã nâng niu trong tay hơn 10.000 sự sống qua 17.000 vụ sơ cứu. Hiện tại, FAS Angle cũng đã mở rộng hoạt động của mình ra nhiều tỉnh thành với mong muốn cứu sống nhiều người hơn nữa.

6 năm, anh Phạm Quốc Việt cùng những đồng đội vẫn luôn lặng thầm hòa mình vào bóng đêm cứu sống hàng chục ngàn sinh mệnh. Đến hôm nay, anh đã có thể đại diện cho FAS Angel đứng dưới ánh sáng rực rỡ của sân khấu WeChoice Awards và nhận về những chiếc cúp - tựa như lời tri ân và công nhận của cộng đồng vì những cống hiến cao cả:

"Có lẽ nhiều người ở đây cũng không biết đến chúng tôi nhiều, bởi chúng tôi thường hay được gọi là ‘những người hùng thầm lặng’. Sau vụ cháy tại Khương Hạ, có lẽ nhiều người đã biết đến chúng tôi hơn.

6 năm qua duy trì FAS Angel, cứu hơn 17.000 người bị tai nạn giao thông và có hơn 300 người đã ra đi trong vòng tay tôi. Nhưng mới đây, tôi đã được biết thêm rất nhiều tấm gương qua WeChoice cũng như những chương trình khác, giúp đỡ rất nhiều người. Tôi đã học từ đó rất nhiều".

Dù có nhận được rất nhiều giải thưởng danh giá nhưng anh Phạm Quốc Việt cùng những thành viên FAS Angel bất cứ thời điểm nào cũng luôn tiếp tục khát vọng được cống hiến cho cộng đồng:

"FAS Angel sẽ mãi bên các bạn, mãi mãi luôn bên các bạn. Dù tôi đang đứng ở đây nhận giải thưởng danh giá nhưng vẫn có hơn 150 tình nguyện viên vẫn đang nỗ lực ở các điểm trực, dù rằng trời chỉ có 9 độ. Chúng tôi vẫn mãi bên các bạn".





Có lẽ, căn tính nguồn cảm hứng mà Phương Vũ đại biểu chính là đến từ anh em, bạn bè, những người xung quanh Phương – một nguồn cảm hứng đậm đà màu sắc tình thân, quần chúng. Và đó là một nguồn cảm hứng dễ cảm thụ, cảm nhận và được trân trọng bởi số đông.Từ trước đó, trước mỗi cuộc phỏng vấn ở bất cứ đâu cho đến khi cầm trên tay chiếc cúp danh giá Đại sứ Truyền cảm hứng WeChoice Award 2023, Phương vẫn nhắc đi nhắc lại một điều rằng bản thân không biết chia sẻ điều gì, những công nhận của đám đông dành cho Phương vẫn là điều khiến Phương thấy bối rối, công việc thành tựu thế này là làm cùng anh em bạn bè, làm vì anh em bạn bè:







Phương là con người của hành động: Nếu đã làm thì làm cho tới, đã chơi thì chơi phải sâu. Nhìn vào khối nỗ lực mà Phương bỏ ra để “đốt” hết vào sự nghiệp làm đạo diễn trong vòng 5 năm qua (300 dự án video clip được Phương thực hiện cùng đồng đội ở đủ mọi quy mô, giới hạn thời gian), không ai là không thấy choáng ngợp. Nhất là khi xuất phát điểm của Phương không phải là một kẻ được đào tạo bài bản hay được trao cho những công cụ cần thiết để bắt đầu hành trình này. Vào giờ phút được xướng tên trên sân khấu, nằm trong top 5 nhân vật Đại sứ Truyền cảm hứng WeChoice Awards 2023, Phương vẫn đang đảm nhận vai trò Giám đốc sáng tạo của đêm Gala với đủ thứ bộ đàm, điện thoại trên người đang réo tưng bừng. Bằng một cách nào đó, Phương luôn duy trì được một nguồn nhiệt lượng (lớn) để phân bổ đều khắp cho công việc, anh em, bạn bè xung quanh và cho những dự tính “điên rồ” ở tương lai phía trước. Cũng có thể bản chất Phương vốn là một cá thể sinh ra để làm những những điều kì vĩ, cũng có thể đúng như Phương chia sẻ để có được ngày hôm nay đó là do có anh em kề vai sát cánh cùng Phương và cũng có thể chỉ đơn giản là Phương dám dấn thân vào những điều mình đam mê để rồi dám rực rỡ. Chỉ nguyên điều đó thôi cũng đủ để Phương trở thành một nguồn cảm hứng bền bỉ khiến xung quanh xao động, trầm trồ.



Nói về Phương Vũ, nghệ sĩ Quyền Linh – thành viên Hội đồng thẩm định đã nói như sau: “Về mặt đề cử sáng tạo, tôi rất thích đạo diễn Phương Vũ - người có thể lan tỏa tinh thần học hỏi, sự tự tin, bản lĩnh, sẵn sàng làm những điều mới nhất tới cho giới trẻ. Tôi rất thích sự sáng tạo trong cuộc sống vì nó mới, nó lạ, thậm chí có thể sẽ nhiều người không thích điều đó nhưng chắc chắn, lâu ngày họ sẽ cảm thấy: "Ủa cái này ấn tượng quá, hay quá, tại sao lúc đó tôi không thích?". Ở thế hệ Gen Z này, tôi nghĩ rất cần những điều mới mà bản thân tôi vẫn luôn cố gắng học hỏi.”