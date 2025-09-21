Có những nơi, dù chỉ ghé qua đôi lần, cũng đủ gợi một cảm giác thân thuộc. Và cũng có những chỗ, càng gắn bó, càng trở thành một phần ký ức không thể lãng quên. Với nhiều người Việt, Highlands Coffee chính là một nơi như thế, không ồn ào, không cầu kỳ, nhưng luôn hiện diện nhẹ nhàng giữa cuộc sống vội vã, chứng kiến và lưu giữ những khoảnh khắc đời người.

Nhân dịp sinh nhật 25 năm, Highlands đã mở lời hỏi cộng đồng một điều giản đơn: "Kể về một lần ở Highlands của bạn?". Và hàng ngàn câu chuyện đã được kể: hài hước, chân thật mà không kém phần sâu sắc.









Đó là thời sinh viên, với những buổi học nhóm bắt đầu bằng lời rủ rê: "ghé Highlands nhé!". Trong ký ức nhiều người, Highlands gắn liền với những năm tháng thanh xuân hồn nhiên, rộn rã, nơi tiếng chuyện trò đôi khi còn nhiều hơn cả tiếng gõ bàn phím "chạy deadline" bài vở. Một ly Freeze trà xanh, một ly cà phê sữa đá, những trang giáo trình, cùng tiếng cười giòn giã, tất cả được gói gọn nơi góc bàn, trong không khí mát lành và hương cà phê phảng phất.

Thục Anh (TP.HCM) kể: "Hồi đó sinh viên không có tiền, cũng tiết kiệm cả tuần mới dám rủ hội bạn thân ra Highlands để gặp nhau kể chuyện, hay đôi khi chỉ đơn giản là một bữa sinh nhật với ly trà và chiếc bánh nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng. Chớp mắt một cái đã hơn chục năm. Giờ thì ai cũng có điều kiện hơn nhưng lại ít thời gian. Tuy vậy chúng mình vẫn chung một đam mê với Highlands, chọn Highlands là điểm hẹn gặp nhau tâm sự, kể nhau nghe đủ chuyện mỗi khi có thời gian rảnh. Highlands cũng đã một phần chứng kiến tình bạn của chúng mình"

Khi trưởng thành, bước vào guồng quay công việc, các cuộc hẹn bớt đi sự ngẫu hứng, Highlands lại trở thành "trạm dừng chân" để mỗi người nạp thêm năng lượng và sự cân bằng. Một ly Phin Sữa Đá buổi sáng trước giờ làm, một chỗ ngồi yên tĩnh sau những ngày mệt mỏi, hay đơn giản là vài phút thả mình trong hương vị quen thuộc.

Hương Diệp (28 tuổi, nhân viên văn phòng) gọi Highlands là "trạm dừng chân" của mình: "Mỗi hương vị gắn với một cảm xúc. Có ngày cần tỉnh táo, tôi chọn Phin Sữa Đá. Có ngày cần dịu, tôi ngồi yên với một ly trà, hít sâu, thở chậm, để những ‘xôn xao trong lòng’ được lắng xuống."

Còn trong ký ức của Phạm Vũ Hoàng, Highlands là một bến đỗ nhỏ giữa thành phố vội, nơi để cậu thả lỏng bản thân, lắng lòng trong vị cafe thơm đậm, hậu ngọt và cảm giác ấm áp: "Ở Đà Lạt, giữa cái se lạnh đặc trưng, cốc cà phê ấm nóng trong tay như làm lòng mình bớt cô đơn. Highlands lúc ấy không chỉ là chỗ trú chân, mà còn là nơi để mình ngắm nhìn phố núi mờ sương, ngẫm về những điều đã qua và sắp tới."

Hương vị cà phê Highlands cũng là người bạn đồng hành cùng Tạ Thị Mỹ Dung qua rất nhiều giai đoạn quan trọng trong hành trình trưởng thành, từ khi còn là một cô sinh viên, cho đến lúc làm vợ, làm mẹ. Bà mẹ trẻ đã từng bật khóc vì thèm cà phê khi mang thai. Chồng thương nên ngăn, sợ ảnh hưởng đến em bé. Nhưng thói quen đã ngấm sâu vào tiềm thức, làm sao nói bỏ là bỏ. Thỉnh thoảng, không kìm lòng được, bạn lại lén chồng, mua một ly nhỏ, nhấp từng ngụm, cảm giác vừa hồi hộp vừa hạnh phúc, như gặp lại một người bạn thân sau quãng dài xa cách. "Đó không phải là sự ngang bướng, mà là bởi Highlands đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống, giống như hơi thở mỗi ngày", Tạ Thị Mỹ Dung hồi tưởng.





Tình yêu, cũng tìm thấy một góc cho riêng mình trong hương cà phê ấy. Có đôi trẻ lần đầu hẹn hò ở Highlands, hồi hộp ngại ngùng, nhưng cũng không kém phần háo hức. Cuộc trò chuyện trôi chậm, vị đồ uống ngọt thơm trong không gian ấm cúng vô tình trở thành chất xúc tác cho ngày hẹn hò thêm trọn vẹn. Và cũng từ buổi hẹn "hai ly" ấy, họ giữ thói quen: đi công tác hay du lịch ở đâu, cũng tìm một Highlands để ngồi lại, kể nhau nghe chuyện thường ngày. Thời gian qua đi, "hai ly" thành "bốn ly", gia đình nhỏ có thêm hai đứa trẻ ríu rít cạnh bên, giản dị và hạnh phúc.

Lại có câu chuyện khác, nhẹ nhàng như vệt nắng chiều. "Năm 2017, ba mình bị tai nạn giao thông, chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu, để lại di chứng khá nặng. Ba cứ nhớ nhớ quên quên tất cả mọi chuyện. Một buổi chiều đầu tháng 9/2017, sau đợt kiểm tra ở Chợ Rẫy và chờ xe về quê, mình hỏi ba có muốn đi đâu không. Ba mình nhìn quanh, thấy những lá cờ Tổ quốc bay bay trong gió, ba nói mấy chữ ‘Cà phê ... Cờ đỏ ... Xe tăng’ rồi quay sang cười với mẹ. Mình ‘nhảy số’ liền, dắt cả nhà ghé Highlands Dinh Độc Lập. Ba mẹ mình lần đầu ngồi ở Highlands, thưởng thức Trà Sen Vàng và Cà phê Phindi, trong một không gian ấm cúng và hiện đại, tấm tắc khen mãi. Rồi mẹ tranh thủ kể lại những câu chuyện lịch sử, hỏi những câu hỏi ngày xửa ngày xưa để gợi nhớ cho ba những mảng ký ức ba đã lãng quên. Từng câu từng câu, từng chút từng chút. Mẹ luôn đầy tình thương và nhẫn nại với ba. Mình đã khi lại khoảnh khắc khi ba mẹ vẫn đang miên man trong câu chuyện với nhau, như quên cả thế giới xung quanh. Đây luôn là tấm ảnh gợi nhắc cho mình về gia đình, về tình thương yêu, không bị cuộc sống xô bồ ngoài kia cuốn đi. Một lần ở Highlands, cám ơn quán đã cho mình một kỷ niệm không gì có thể mua được", Lê Minh Tiến (TP.HCM) chia sẻ.

Nhìn lại, Highlands như một "chương sách" trong nhật ký của nhiều người: từ cô sinh viên hồn nhiên đến nhân viên công sở bận rộn, từ lần hẹn hò đầu tiên đến giai đoạn làm vợ, làm mẹ, hay từ những cuộc đoàn tụ nhiều thế hệ trong gia đình. Mỗi "một lần" ghé đến, ghép lại thành một hành trình dài, và Highlands luôn ở đó, trở thành điểm tựa bình yên trong ký ức của mỗi người.

Không chỉ khiến người ta nhớ mãi vì hương thơm, mùi vị dịu ngọt hay không khí ấm áp, Highlands Coffee còn được nhắc đến nhờ những con người đứng sau quầy bar, luôn tươi cười chào đón. Với khách hàng, nhân viên Highlands gần gũi như một "người bạn thân", luôn hiểu bạn muốn gì, nhớ từng thói quen như thêm đá, ít ngọt, nhớ cả góc ngồi yêu thích của các vị "khách ruột". Chính sự quan tâm nhỏ bé ấy đã biến Highlands thành một "ngôi nhà thứ hai", nơi khách hàng được thấu hiểu và trân trọng.

Hành trình của nhân viên Highlands đến từ sự tình cờ, nhưng rồi lại trở nên gắn bó dài lâu. Hứa Lê Quang Huy là một trường hợp như vậy. Thời còn là học sinh, Huy thường xuyên ghé Highlands để thưởng thức một ly Freeze Trà Xanh sau giờ học. Đến khi vào đại học, Huy chọn Highlands làm nơi ôn bài, gặp gỡ bạn bè. Một ngày nọ, bạn ấy bước ra quầy bar, khoác lên mình chiếc tạp dề, trở thành nhân viên pha chế part-time. Từ chỗ là khách hàng, nay lại chính là người trao đi hương vị và nụ cười, đó là một vòng tròn đầy ý nghĩa: "Từ một khách hàng, mình bước sang một hành trình mới - người đứng phía sau quầy bar, mỗi ngày phục vụ những vị khách thân quen. Đó là một trải nghiệm vô cùng quý giá: vừa giúp mình có nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống sinh viên, vừa mang đến niềm vui tinh thần vì được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được gặp gỡ những đồng nghiệp dễ thương. Để rồi hôm nay, khi đã tốt nghiệp đại học, mình vẫn tiếp tục chọn Highlands là điểm dừng chân cho sự nghiệp. Không chỉ vì sự gắn bó 10 năm qua, mà còn bởi niềm đam mê dành cho một môi trường đầy chuyên nghiệp, sáng tạo, và giàu tình cảm như nơi này", Huy chia sẻ.

Highlands có một "bí quyết" thú vị gọi là 5C: Cười - Chào – Cảm ơn – Chăm sóc – Chúc. Năm chữ C ấy tưởng nhỏ, nhưng chính là sự tận tâm được lặp đi lặp lại, để mỗi vị khách đều rời quán với cảm giác hài lòng trọn vẹn. Dẫu là nhân viên pha chế, phục vụ tại quán, hay những người làm việc thầm lặng ở văn phòng, tất cả đều đặt sự nhiệt thành của mình vào công việc.

Có lẽ, đó cũng là lý do để "một lần ở Highlands" không chỉ là trải nghiệm cà phê, mà còn là một ký ức về sự tận tâm, nhiệt tình hiển hiện trong nụ cười mỗi nhân viên.

25 năm trôi qua, Highlands vẫn ở đó, hiện diện nhẹ nhàng giữa nhịp sống hối hả, là nơi mà người ta có thể ghé vào bất cứ lúc nào: khi vui cũng được, lúc buồn cũng chẳng sao.

Không ồn ào, không phô trương, Highlands chọn cách gắn bó theo kiểu tự nhiên nhất: như một người bạn luôn có mặt đúng lúc, đúng chỗ, khi ta cần một nơi để dừng lại, nghỉ ngơi, hay đơn giản để được là chính mình.

Với mỗi người, Highlands mang một ý nghĩa khác nhau. Có người tìm đến để ngồi một mình giữa thành phố đông đúc, vừa làm việc vừa thả trôi trong bản nhạc nhẹ, chẳng cần lo ai để ý. Có người coi đó là nơi gặp gỡ thân quen – từ nhóm bạn học bài, team họp hành, cho đến những lần vô tình ngồi gần một người lạ rồi hóa thân quen. Chính trong những tương tác đời thường như thế, Highlands đã trở thành điểm chạm ấm áp giữa người với người.

Và hơn cả một quán cà phê, Highlands còn đại diện cho một phần văn hóa rất riêng của người Việt hôm nay, nơi Phin Sữa Đá truyền thống vẫn giữ nguyên hương vị thân thuộc, nơi những thức uống trẻ trung như Freeze, Trà sen vàng, Trà thạch đào, Phindi hạnh nhân, Matcha đá xay vẫn được làm mới, cải tiến mỗi ngày.









Highlands không ép mình phải "cool" theo cách của thương hiệu trẻ. Thay vào đó, họ kiên định xây dựng hình ảnh một "người bạn gắn bó", nơi thuộc về nhiều thế hệ, từ ông bà, cha mẹ đến Gen Z, nơi lưu giữ những câu chuyện thường ngày mà sâu sắc, nơi để mọi người cùng trải nghiệm một đời sống đô thị không mất đi sự kết nối con người. Chính vì thế, thương hiệu không chỉ đại diện cho cà phê, mà cho cả một kiểu văn hoá sống, văn hoá gặp gỡ, văn hoá sẻ chia, rất Việt Nam.

Khi người ta hỏi điều gì làm nên thương hiệu Highlands Coffee, có lẽ câu trả lời nằm trong chính những câu chuyện giản dị mà xúc động từ cộng đồng. Những ly cà phê, những buổi sáng bận rộn, những lần ngồi lại sau vấp ngã, những lần tụ họp sau kỳ thi, những khoảnh khắc gặp mặt gia đình, tất cả đều được cất giữ đâu đó trong một góc bàn, một chỗ ngồi quen thuộc. Chính điều đó khiến Highlands không chỉ là nơi để ghé qua, mà là chốn để mỗi người thấy mình có một phần gắn bó ở đó. Một nơi thật sự thuộc về.



