Yoona mới trở lại đã lập kỷ lục rating quá đỉnh

Tối 17/6, tập đầu tiên của dự án phim Hàn được mong chờ bậc nhất Hè này King the Land (tựa Việt: Khách Sạn Vương Giả) đã chính thức ra mắt tập mở màn. Đánh dấu màn hợp tác phim ảnh đầu tiên giữa 2 thần tượng "thế hệ thứ 2" là Yoona của SNSD và Lee Jun Ho của 2PM, King the Land khiến khán giả phải cười ngất với nhiều tình huống trớ trêu trong tập 1. Nhờ đó, tỷ suất người xem mở màn của phim đã đạt con số 5% toàn quốc, đứng hạng 1 trên BXH đài cáp trong ngày (ở khu vực Seoul là 5,3%). King the Land cũng lọt vào danh sách 10 phim có rating tập 1 cao nhất mọi thời đại của JTBC, đứng ở hạng 6 chung cuộc.

Bộ phim bắt đầu với 2 tuyến câu chuyện song song của nữ chính Sa Rang (Yoona) và nam chính Gu Won (Lee Jun Ho). Ngay cảnh đầu tiên, Sa Rang đã trải qua buổi phỏng vấn xin việc gay cấn tại khách sạn sang trọng King. Những tưởng vì gãy gót giày và có màn đàn piano "chay" hài hước mà bị đánh rớt, ai ngờ đâu Sa Rang đã được nhận vào làm thực tập sinh.

Sa Rang được nhận vào làm tại King

Còn với Gu Won, anh chàng vốn đang ở Jeju thì bị gọi về nước để thực tập trong công ty của bố. Anh nhảy dù đáp thẳng xuống công ty, sau đó chơi trò "giám đốc giả làm thực tập sinh và cái kết". Sau khi bị cấp trên đuổi việc vì sự cố máy in bị hư, Gu Won tiết lộ danh phận của mình và tuyển luôn anh bạn thực tập sinh nhiệt tình Sang Sik làm trợ lý.

Gu Won mới "cải trang vi hành" một ngày đã bị đuổi việc

Tuy vậy, Gu Won vốn dĩ không muốn tiếp quản công việc của bố. Gặp thêm người chị có phần "tâm cơ", Gu Won chỉ muốn nhanh chóng về lại Anh để học. Vào ngày cuối cùng ở khách sạn King, nam chính King the Land đã có màn gặp gỡ nữ chính đầy dở khóc dở cười. Vì bị nhìn lầm thành tên khách thô lỗ, anh đã bị cô mắng và ngã "dúi dụi" trên máy chạy bộ.

Tình chị em "không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng" nhà Gu

Lần gặp đầu đầy trớ trêu của cặp đôi chính

Sau khi Gu Won về nước, 7 năm trôi qua trong tập 1 King the Land. Lúc này nhiều sự kiện đã trải qua với cả hai. Gu Won vẫn học và tốt nghiệp loại giỏi, sau đó vẫn ở Anh. Trong khi đó, bằng tài năng và nỗ lực của mình, Sa Rang đã thăng chức trở thành tiếp tân chính thức của khách sạn King.

Ở thời điểm "hiện tại", Gu Won bất ngờ nhận được túi hồ sơ có thông tin của một nhân vật bí ẩn tên Han Mi So (nhiều khả năng là mẹ của anh). Gu Won quyết định về nước, chủ động xin bố vào làm việc tại khách sạn King với mục đích tìm hiểu sự thật về Han Mi So.

Cả hai trải qua 7 năm với nhiều sự kiện trong đời

Vào ngày đầu trở lại King, Gu Won đã tái ngộ Sa Rang theo cách chẳng ai ngờ. Sa Rang lúc này đang bị đau bụng nhưng được yêu cầu đến phòng Gu Won để lấy hồ sơ và điện thoại anh bỏ quên. Sau khi lấy đồ, cô tranh thủ vào WC của căn phòng để "trút bầu tâm sự". Ai ngờ đâu, Sa Rang chạm mặt Gu Won cũng đang tìm đồ đạc ngay trong WC, tạo nên màn gặp gỡ tức cười bậc nhất phim Hàn gần đây.

Màn gặp lại nhau trong WC của cặp đôi chính gây cười

Có thể thấy, King the Land có màu sắc chủ đạo là hài hước, cho thấy diễn xuất "chịu chơi" của Yoona trong lần trở lại này. Lee Jun Ho thì vào vai công tử có nét mặt lạnh lùng, thế nhưng bên trong cũng có nhiêu cảm xúc chưa có dịp bộc lộ. Ở tập 2 tới, liệu nữ chính sẽ xử lý tình huống "tréo ngoe" này trước nam chính ra sao?

Ảnh: JTBC