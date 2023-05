Yoo Ah In bị triệu tập điều tra lần 2 nhưng vội quay xe bỏ về vì lý do này

Vào ngày 11/5, Yoo Ah In bị triệu tập lần 2 đến Đơn vị điều tra tội phạm ma túy của Cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul để tiếp tục làm rõ cáo buộc sử dụng chất cấm. Tuy nhiên, nam diễn viên đã ngập ngừng quay xe về vì có quá nhiều phóng viên đứng sẵn chờ ở trước cửa. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra về các đồng phạm sắp hoàn tất và sẽ sớm có 1 cuộc điều tra bổ sung đối với Yoo Ah In.

Trước đó vào ngày 27/3, "Ảnh đế" đã bị triệu tập điều tra lần 1 và làm việc với cảnh sát trong 12 tiếng với tư cách nghi phạm. Sau khi kết thúc điều tra, Yoo Ah In cúi đầu xin lỗi trước truyền thông: "Từ sai lầm hiện tại, tôi sẽ cố gắng sống lành mạnh hơn trong thời gian tới. Tôi thực sự xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng".

Yoo Ah In bị triệu tập điều tra lần 2 nhưng quay xe về do có quá nhiều phóng viên đứng chờ

Theo kết quả xét nghiệm, Yoo Ah In dương tính với 5 loại chất cấm gồm cần sa, Propofol, Ketamin, Cocain và Zolpidem. "Ảnh đế trẻ nhất xứ Hàn" được cho là phủ nhận một số cáo buộc. Trong quá trình điều tra, Yoo Ah In thừa nhận một phần cáo buộc lạm dụng cần sa, nhưng anh khẳng định việc dùng Propofol và Ketamine hoàn toàn hợp pháp để điều trị bệnh. Nam diễn viên cũng phủ nhận việc sử dụng cocain.

Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ 4 người bạn có liên quan đến Yoo Ah In, do bị nghi ngờ giúp nam tài tử tiếp xúc và sử dụng ma túy. Đây đều là những người đã nhập cảnh cùng với Yoo Ah In khi nam diễn viên đến Mỹ vào ngày 5/2. Thời điểm đó, tất cả nghi phạm này đều đóng vai trò nhân chứng hỗ trợ điều tra cho cảnh sát nhưng giờ đây đã bị bắt giữ vì dương tính với cần sa.

Yoo Ah In cúi đầu xin lỗi sau phiên triệu tập đầu tiên

