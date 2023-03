Yoo Ah In bị thay thế trong dự án của Netflix

Yoo Ah In hiện đang bị điều tra vì cáo buộc sử dụng nhiều chất cấm gồm propofol, cần sa, cocaine và ketamine. Trước scandal nghiêm trọng này, nam diễn viên đã bị loại khỏi phần 2 của dự án Hellbound.

Loạt phim ăn khách của Netflix - Hellbound - được làm dựa trên webtoon cùng tên, kể câu chuyện một tổ chức tôn giáo luôn reo rắc nỗi sợ cho con người, đứng đầu là Jung Jin Soo. Hắn không ngừng lan truyền tới người dân việc thiên thần báo tử từ địa ngục trỗi dậy là sự sắp đặt của chúa trời. Ở phần 1, Yoo Ah In vào vai Jung Jin Soo, thủ lĩnh sáng lập của New Truth Society.

Tuy nhiên, vì bê bối dùng chất cấp, Yoo Ah In sẽ bị thay thế bởi nam diễn viên Kim Sung Cheol. Đây là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim như Our Beloved Summer, Vincenzo, The Night Owl...

Trong khi đó, nam diễn viên Yang Dong Geun và nữ diễn viên Moon Geun Young sẽ tham gia dàn diễn viên mới trong Hellbound 2. Dự án vẫn sẽ có sự tham gia của những gương mặt quen như Kim Hyun Joo , Kim Shin Rok , Lee Dong Hee. Hellbound 2 dự kiến khởi quay vào mùa hè năm nay.