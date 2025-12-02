Y Bình Media - Nâng tầm nội dung, lan tỏa câu chuyện thương hiệu

Trong bối cảnh video ngắn và nội dung sáng tạo thống lĩnh các nền tảng mạng xã hội, Y Bình Media nổi lên như một đơn vị truyền thông trẻ trung – sáng tạo – chuyên nghiệp, cung cấp hệ sinh thái giải pháp gồm sản xuất nội dung, đào tạo KOL/KOC, và quay dựng video quảng cáo tại Long An cùng khu vực Tây Nam Bộ.

Kể chuyện thương hiệu qua từng khung hình

Được thành lập với định hướng mang thương hiệu Việt đến gần hơn với công chúng thông qua hình ảnh chân thật, cảm xúc và giàu tính kết nối, Y Bình Media hiện đang cung cấp đa dạng dịch vụ:

- Quay – dựng video quảng cáo, TVC, video sản phẩm với chất lượng chuyên nghiệp.

- Đào tạo KOL/KOC theo hướng thực chiến, giúp học viên tự tin đứng trước ống kính và phát triển phong cách cá nhân.

- Tư vấn chiến lược truyền thông – định hướng hình ảnh thương hiệu, phù hợp nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và cá nhân.

Mỗi sản phẩm của Y Bình Media không chỉ là một video quảng cáo, mà là một câu chuyện thương hiệu được tái hiện bằng cảm xúc, giúp doanh nghiệp xây dựng niềm tin và tạo kết nối bền vững với khách hàng.

Dấu ấn người sáng lập – Trái tim của Y Bình Media

Đứng sau thành công của Y Bình Media là chị Nguyễn Thị Y Bình – nhà sáng lập kiêm đại diện thương hiệu.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tạo nội dung và hoạt động KOC, chị Bình cùng đội ngũ đã xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp – năng động – gần gũi, nơi mỗi cá nhân và thương hiệu đều được đồng hành để kể câu chuyện của riêng mình.

Chị Nguyễn Thị Y Bình – nhà sáng lập kiêm đại diện thương hiệu.

Không chỉ tập trung vào kinh doanh, chị Y Bình còn thực hiện nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa: quay quảng cáo miễn phí cho các cô chú lớn tuổi, các quán ăn lâu năm, và những địa điểm ẩm thực địa phương đặc trưng.

Đó là cách chị lan tỏa giá trị văn hóa, góp phần giúp thương hiệu địa phương được nhiều người biết đến hơn trong thời đại số.

Sứ mệnh và định hướng phát triển

Trong thời gian tới, Y Bình Media đặt mục tiêu trở thành đơn vị truyền thông hàng đầu tại Long An, không chỉ ở mảng sản xuất video, mà còn trong việc đồng hành xây dựng hình ảnh thương hiệu bền vững, nhân văn và khác biệt.

"Chúng tôi tin rằng mỗi thương hiệu đều có một câu chuyện đáng để kể – và nhiệm vụ của Team Media là giúp những câu chuyện đó chạm đến trái tim người xem", Đại diện Y Bình Media chia sẻ.

Thông tin liên hệ: Công Ty TNHH Y Bình Media

Địa chỉ: 6 Hùng Vương Nối Dài, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Fanpage: Y Bình Đây

TikTok: @ybinhday

YouTube: Y Bình Đây

Liên hệ hợp tác: Inbox fanpage hoặc hotline 08888.14789