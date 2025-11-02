Xuất hiện xe tay ga siêu tiết kiệm nhiên liệu: 1 lít xăng đi hơn 100 km

SYM vừa chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga siêu tiết kiệm nhiên liệu PE3. Đây được xem là một trong những mẫu xe tay ga plug-in hybrid đầu tiên trên thế giới, vừa có thể hoạt động như một chiếc xe thuần điện, vừa có thể hoạt động như một chiếc xe xăng.

Trên thực tế, SYM PE3 từng được SYM giới thiệu lần đầu tại triển lãm EICMA 2023 dưới dạng xe concept, mang tính thử nghiệm cấu hình hybrid với động cơ xăng không truyền lực trực tiếp đến bánh mà hoạt động như máy phát điện, trong khi mô-tơ điện đảm nhiệm việc kéo xe (cấu hình này còn được gọi là Range Extender).

SYM PE3 có một động cơ xăng 115 cc đi kèm với mô-tơ điện khoảng 4 kW, mô-men xoắn 18 Nm; tốc độ tối đa khoảng 75 km/h. Pin của xe có dung lượng 1,5 kWh, vừa có thể cắm sạc, vừa có thể được sạc bằng động cơ xăng. Thiết kế này hướng tới việc giảm lo ngại về phạm vi hoạt động khi di chuyển xa, đồng thời tận dụng động cơ xăng như nguồn sạc dự phòng.

SYM cho rằng cấu hình động cơ đặc biệt của xe giúp cắt giảm lên tới 50% mức tiêu hao nhiên liệu.

Theo thử nghiệm nội bộ, SYM PE3 có thể vận hành hoàn toàn bằng điện khoảng 58 km. Khi kết hợp với động cơ xăng hoạt động như bộ phát, xe có thể đi tới 325 km cho mỗi lần đổ đầy 3 lít xăng.

Là một mẫu xe plug-in hybrid, SYM PE3 có thể sạc tại nhà hoặc sạc tại trạm công cộng Pin được lắp cố định trên xe và không áp dụng mô hình thuê pin.

SYM PE3 khởi nguồn là một concept xuất hiện vào năm 2023, và triển vọng đưa mẫu này vào sản xuất hàng loạt trong ngắn hạn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, các giải pháp kỹ thuật mà SYM trình diễn, gồm kiến trúc range-extender và hệ thống quản lý năng lượng, có khả năng được tinh chỉnh để áp dụng trên các mẫu xe thương mại khác.