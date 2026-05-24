Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, có liên quan đến ship hàng

Theo Công an tỉnh Nghệ An, khi theo dõi các phiên bán hàng trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội, người mua thường dễ dàng để lại số điện thoại cá nhân dưới phần bình luận nhằm mục đích được tư vấn nhanh, chốt đơn hoặc nhận các mã ưu đãi. Nắm bắt được khe hở này, các đối tượng lừa đảo lập tức sử dụng công cụ để quét và thu thập dữ liệu liên hệ ngay trong lúc phiên livestream đang diễn ra.

Ngay sau khi có được số điện thoại, chúng sẽ chủ động gọi điện, tự xưng là chủ cửa hàng hoặc nhân viên của các đơn vị vận chuyển uy tín. Các đối tượng thường thông báo rằng khách hàng đã đặt đơn thành công, may mắn trúng các chương trình ưu đãi lớn hoặc được miễn phí vận chuyển hoàn toàn. Kịch bản thao túng tâm lý này được dàn dựng hết sức khéo léo, khiến nạn nhân mất cảnh giác và lầm tưởng rằng mình đang giao dịch với cửa hàng thật.

Điểm mấu chốt của hình thức lừa đảo này nằm ở việc tạo ra áp lực thời gian và tâm lý đám đông. Trong cuộc gọi, kẻ gian liên tục thúc giục, yêu cầu nạn nhân phải xác nhận đơn hàng hoặc nhận ưu đãi trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn. Chúng sẽ yêu cầu người mua phải chuyển khoản trước một khoản tiền nhỏ như phí đặt cọc, phí giữ đơn hoặc cước vận chuyển thông qua các tài khoản cá nhân, thay vì giao dịch qua hệ thống chính thức của nền tảng thương mại điện tử.

Nguy hiểm hơn, một số đối tượng còn dụ dỗ người dùng cung cấp mã bảo mật OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc gửi các đường link lạ yêu cầu nhấp vào để xác nhận tình trạng đơn hàng. Những món quà tặng có giá trị cao, bất thường và không hề trùng khớp với nội dung người bán công bố trên livestream cũng được mang ra làm mồi nhử. Nếu người dân thiếu cảnh giác làm theo các yêu cầu này, toàn bộ tài sản trong tài khoản ngân hàng có thể bị chiếm đoạt chỉ trong tích tắc.

Trước sự tinh vi của tội phạm mạng hiện nay, Công an tỉnh Nghệ An đặc biệt khuyến cáo người dân cần nhanh chóng thay đổi thói quen mua sắm trực tuyến để tự bảo vệ tài sản cá nhân. Thay vì bình luận công khai số điện thoại, người dùng nên chủ động nhắn tin trực tiếp cho trang bán hàng hoặc gian hàng chính thức để trao đổi thông tin.

Đồng thời, nguyên tắc cốt lõi cần nhớ là tuyệt đối không chuyển khoản, không cung cấp mã OTP hay thông tin ngân hàng cho bất kỳ cuộc gọi xưng danh shipper nào nếu không có tin nhắn xác nhận chính thức từ ứng dụng mua sắm. Khi nhận thấy các cuộc gọi có dấu hiệu đáng ngờ như hối thúc nhận quà hay yêu cầu chuyển tiền gấp, người dân cần lập tức cúp máy và liên hệ lại với cửa hàng qua các kênh uy tín để xác minh tính chuẩn xác của đơn hàng.