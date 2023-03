Xuất hiện nam thần điển trai lấn át cả “thánh sống xứ Hàn” Kang Dong Won

Cách đây 13 năm, tác phẩm điện ảnh Haunters gây chú ý nhờ sự góp mặt của 2 nam thần đình đám Kang Dong Won và Go Soo. Hiện tại, loạt ảnh 2 tài tử điển trai xuất hiện chung khung hình bỗng được chia sẻ rầm rộ trở lại trên mạng xã hội xứ kim chi. Đáng chú ý, nhiều khán giả nhận xét rằng, Go Soo có phần lấn lướt trước "thánh sống" Kang Dong Won ở màn đọ sắc gây bão một thời.

Nam thần họ Kang từng khen ngợi hết lời nhan sắc Go Soo trong 1 bài phỏng vấn với tờ My Daily: "Anh ấy vô cùng nam tính. 1 gương mặt trông vừa dịu dàng lại vừa đẹp trai. Nhìn Go Soo tôi mới hiểu vì sao anh ấy được mọi người gọi là Govid". Govid là biệt danh của tài tử Hoa Hồng Xanh, được ghép từ tên Go Soo và David (1 bức tượng nổi tiếng). Khán giả thường dùng từ này để ca ngợi gương mặt như tượng tạc của nam thần sinh năm 1978.

Go Soo - Kang Dong Won từng xuất hiện trong 1 khung hình. Không ít khán giả nhận xét rằng, Go Soo có phần thắng thế trong trận chiến nhan sắc

Bên cạnh đó, nhiều người khẳng định 2 nam thần đẹp "bất phân thắng bại"

Go Soo chính thức bước chân vào làng giải trí hồi năm 1998 với tư cách người mẫu quảng cáo cho 1 thương hiệu nước giải khát. Sau đó 1 năm, anh lấn sân sang diễn xuất và nhanh chóng gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ nhan sắc hoàn hảo, siêu thực.

Nam diễn viên trở nên nổi tiếng nhờ Anh Em Sinh Đôi (2000). Thừa thắng xông lên, tài tử sinh năm 1978 tiếp tục ghi dấu ấn với khán giả bằng loạt phim ăn khách như Hoa Hồng Xanh, Tuyết Có Rơi Vào Đêm Giáng Sinh,… 2 năm trở lại đây, Go Soo lột xác khi thường xuyên xuất hiện với mái tóc dài lãng tử. Nhờ visual cực phẩm, anh không hề bị dìm bởi kiểu tóc khó nhằn, trái lại còn khiến người hâm mộ mê mẩn, nhiệt tình đón nhận diện mạo mới của mình.

Thời trẻ, Go Soo là 1 trong những "tượng đài nhan sắc" tại Kbiz. Nam tài tử đẹp đến nao lòng, khiến khán giả thổn thức mỗi khi ngắm nhìn anh

Gương mặt Go Soo được ví như tác phẩm điêu khắc, từng là chủ đề bàn tán trên mạng xã hội xứ kim chi trong suốt 1 thời gian dài

2 năm trở lại đây, anh thường xuất hiện với mái tóc dài lãng tử. Ở tuổi U45, nhan sắc Go Soo không hề thua kém nhiều đàn em nổi tiếng trong độ tuổi 20, 30

Về tình duyên, Go Soo kết hôn với 1 người phụ nữ ngoài ngành giải trí tên Kim Hye Yeon, kém anh 11 tuổi hồi năm 2012. Trước đó, cặp đôi gặp gỡ qua sự giới thiệu của bạn bè và bắt đầu hẹn hò trong năm 2011. Go Soo tâm sự rằng, anh đã phải lòng bà xã ngay từ lần gặp đầu tiên. Họ có với nhau 3 người con và là một trong những cặp đôi hạnh phúc, đáng ngưỡng mộ nhất tại Kbiz.

Hình ảnh hiếm hoi của bà xã Go Soo

