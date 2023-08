Xuất hiện bộ phim đứng top 1 tại 127 quốc gia dù nam chính diễn dở, kịch bản nhàm chán vẫn nổi tiếng nhờ visual?

Theo Rakuten Viki, một nền tảng xem phim trực tuyến, bộ phim truyền hình của đài tvN - My Lovely Liar (Đừng Nói Dối Em) hiện đang gây sốt trên nền tảng. Tác phẩm này đứng đầu về lượng người xem tại rất nhiều các quốc gia trên thế giới, bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Ý, Úc, New Zealand, Brazil, Mexico,… Và con số chính thức khiến khán giả vô cùng ngạc nhiên khi My Lovely Liar đứng vị trí top 1 tại 127 quốc gia, trên tổng số 137 nước có bản quyền phát sóng. Bất ngờ hơn khi phim còn được chấm 9,7/10 điểm với 3182 đánh giá từ khán giả trên nền tảng này.

Sở dĩ khán giả bất ngờ là bởi My Lovely Liar không phải một tác phẩm được đánh giá cao. Tại quê nhà, phim công chiếu với rating tương đối thấp, chỉ ở mức khoảng 2%. Đặc biệt, diễn xuất của nam chính Hwang Minhyun gây rất nhiều tranh cãi. Đa phần khán giả đều không hài lòng với màn thể hiện của anh.

Nam idol đá sân có biểu cảm quá nhạt nhoà, không thể hiện được nhiều cảm xúc của nhân vật. Thậm chí ngay cả khi Hwang Minhyun đeo khẩu trang (nhân vật của anh thường xuyên đeo khẩu trang) thì khán giả vẫn cảm thấy nam idol diễn rất đơ. Trong khi đó, nữ chính Kim So Hyun ấn tượng hơn hẳn nhưng cũng chưa thực sự làm hài lòng được toàn bộ khán giả.

Không chỉ diễn xuất, kịch bản của My Lovely Liar cũng không có điểm nhấn. Phim thuộc thể loại rom-com, khai thác câu chuyện về một cô gái có khả năng nghe thấy những lời nói dối khi giao tiếp với bất kỳ ai. Cuộc sống của cô trở nên ý nghĩa hơn khi gặp được một người đàn ông không có khả năng nói dối. Chủ đề thì có vẻ thú vị nhưng câu chuyện triển khai khá nhàm chán, chỉ toàn những tình huống hài hước vô nghĩa. Điểm sáng của phim chính là ở ngoại hình rất sáng của cả dàn diễn viên. Hwang Minhyun - Kim So Hyun rất đẹp đôi khi đứng cạnh nhau, phản ứng hóa học cũng tương đối ổn.

Nguồn ảnh: tvN