Số liệu công bố của Ban công tác xuân vận cho thấy, trong ngày 7/1, cả nước Trung Quốc đã vận chuyển 34,736 triệu lượt hành khách, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 48,6% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 38,9% so với cùng kỳ năm 2022. (Ảnh: Xinhua).