Xuân Khánh: Người hùng đưa Đại học Huế vô địch giải sinh viên

Và trong hành trình ấy, thủ môn Hoàng Xuân Khánh nổi lên như linh hồn của đội – người đã biến cả trận chung kết thành sân khấu riêng của mình, đưa Huế đến chiếc cúp danh giá bằng bản lĩnh và những pha cứu thua để đời.

Hoàng Xuân Khánh vô cùng xứng đáng với danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất của giải đấu.

"Bức tường thép" của Huế – ổn định từ vòng bảng đến knock-out

Không phải ngẫu nhiên mà Hoàng Xuân Khánh được tôn vinh là Thủ môn xuất sắc nhất giải đấu. Trên sóng trực tiếp của TV360 xuyên suốt NUC 2025, người hâm mộ đã quen với hình ảnh một thủ môn luôn điềm tĩnh, đọc tình huống nhanh và chỉ huy hàng phòng ngự cực kỳ hiệu quả.

Ở vòng knock-out, Xuân Khánh nhiều lần trở thành "điểm tựa tinh thần" của đội: đối mặt với những hàng công mạnh như Đại học Thủy Lợi – một trong những thế lực lớn nhất bóng đá sinh viên, anh liên tục từ chối các cơ hội mười mươi. Nhờ sự chắc chắn đó, Huế giữ được thế trận, từng bước vượt qua đối thủ nặng ký để tiến vào chung kết. Phong độ ổn định như lập trình của Xuân Khánh xuyên suốt giải đấu khiến chính các đối thủ cũng phải dành sự tôn trọng đặc biệt.

Phong độ ổn định đến kinh ngạc của người gác đền đội bóng Cố đô xuyên suốt giải đấu.

Trận chung kết nghẹt thở – khi Xuân Khánh "đóng băng" cả sân Bách Khoa

Gặp Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội – ứng viên nặng ký nhất giải – Đại học Huế đối diện thử thách lớn nhất mùa giải. Và với Xuân Khánh, đây là trận đấu biến anh thành huyền thoại mới của NUC.Dưới sức ép tấn công liên tục của đội chủ nhà, Xuân Khánh vẫn chơi như không hề biết sợ. Anh hóa giải từng cú dứt điểm hiểm hóc, cản phá những pha bóng có thể trở thành siêu phẩm. Bàn thua duy nhất ở phút 62 là tình huống bất khả kháng, nhưng anh vẫn giữ được sự điềm tĩnh khiến cả hàng thủ Huế không sụp đổ.

Đỉnh điểm cảm xúc đến ở phút bù giờ cuối cùng: Minh Tú thoát xuống đối mặt và tung cú đá có thể định đoạt số phận trận chung kết. Hàng nghìn cổ động viên trong sân và trước màn hình TV360 gần như nín thở…Nhưng Xuân Khánh tung người, chạm nhẹ đầu ngón tay vào bóng – đủ để đổi hướng, đập cột và lăn ra ngoài. Một pha cứu thua "xếp vào sách giáo khoa", khiến người hâm mộ lập tức gọi anh là "Martínez của bóng đá sinh viên".

Và rồi, ở loạt penalty định mệnh, Xuân Khánh lại trở thành tâm điểm. Bằng sự tỉnh táo, thấu hiểu thói quen đá của đối thủ và trực giác đáng sợ, anh cản phá 2 quả penalty quan trọng, đưa Huế thắng nghẹt thở 8-7. Từ một trận đấu tưởng chừng đã an bài, đôi bàn tay của Xuân Khánh đã kéo cả đội quay trở lại, mở ra trang sử mới cho Đại học Huế.

Người hùng của Cố đô – và câu chuyện được lan tỏa trọn vẹn qua TV360

Chiếc Cúp TV360 danh giá cuối cùng đã thuộc về Huế, nhưng điều làm trận chung kết trở thành "kỷ niệm thanh xuân" cho hàng triệu khán giả là câu chuyện về tinh thần, bản lĩnh và trái tim của một thủ môn 19 tuổi. Tại Huế, hàng ngàn cổ động viên theo dõi trận đấu qua màn hình LED 600 inch được kết nối trực tiếp bằng sóng TV360. Từng pha cứu thua, từng cú đẩy bóng, từng phút giây căng thẳng của Xuân Khánh được truyền tải sắc nét, chân thực – như thể họ đang ngồi ngay sát đường biên sân Bách khoa Hà Nội.

TV360 – với vai trò nhà tài trợ danh xưng và nền tảng OTT phát sóng chính thức – đã mang trọn vẹn trận đấu lịch sử này đến khán giả cả nước: từ sân cỏ đến màn hình, từ cảm xúc bùng nổ đến sự nghẹt thở trong từng cú sút. Xuân Khánh không chỉ cứu thua. Anh đã cứu lại cả giấc mơ. Và TV360 là nơi lưu giữ giấc mơ ấy – để tinh thần thể thao sinh viên tiếp tục lan tỏa theo đúng cách rực rỡ nhất.

