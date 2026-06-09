Xử phạt nữ du khách "Netolatone" vì bịa chuyện tâm linh ở Ninh Bình

Liên quan loạt bài đăng kể chuyện "tâm linh" gây xôn xao mạng xã hội, Công an tỉnh Ninh Bình xác định nhiều chi tiết do nữ du khách tự thêm thắt, xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật.

Theo thông tin từ công an tỉnh Ninh Bình, liên quan đến sự việc một nữ du khách đăng tải nhiều bài viết trên mạng xã hội kể về những hiện tượng được cho là mang yếu tố tâm linh xảy ra trong quá trình du lịch tại tỉnh Ninh Bình gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ nội dung thông tin được đăng tải, nhằm tránh những thông tin thất thiệt gây hoang mang trong Nhân dân và ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín, thương hiệu du lịch của địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng vào cuộc, điều tra xác minh, thông tin.

Quá trình điều tra, xác định: Trong quá trình du lịch tại tỉnh Ninh Bình, một nữ du khách đã sử dụng tài khoản Threads mang tên “Netolatone” đăng tải nhiều bài viết kể về những hiện tượng được cho là mang yếu tố tâm linh, huyền bí. Các bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng với hơn 52.000 lượt thích, hàng chục nghìn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ, gây nhiều ý kiến trái chiều, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và hình ảnh du lịch của tỉnh Ninh Bình.

Tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình xác định chính xác chủ tài khoản mạng xã hội trên là L.Q.A, trú tại thành phố Hà Nội.

Ngày 8/6/2026, tại cơ quan Công an, L.Q.A thừa nhận đã đăng tải tổng cộng 37 bài viết liên quan đến câu chuyện gặp hiện tượng tâm linh khi tham quan, du lịch tại Ninh Bình. Nhiều chi tiết trong câu chuyện được đăng tải không có căn cứ, không có người làm chứng và một số nội dung do L.Q.A tự thêm vào nhằm tăng tính hấp dẫn cho bài viết.

Quá trình xác minh, làm rõ các nội dung sự việc, Cơ quan Công an cũng tiến hành làm việc với người tài xế chở L.Q.A trong quá trình du lịch, anh Nguyễn Mạnh T, sinh năm 1986, trú tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình xác nhận không có sự việc xe hỏng, không có sự việc tài xế đuổi nữ du khách xuống xe và không có chuyện ngồi cùng nữ du khách chờ người yêu cũ đến đón như nội dung đã được đăng tải. Bên cạnh đó, một số tình tiết như gọi điện cho người yêu cũ, gọi cho mẹ người yêu cũ để tăng yếu tố tâm linh cho câu chuyện là hoàn toàn không có thật.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình làm việc với L.Q.A về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.

Sau khi làm rõ các nội dung sự việc, được sự hướng dẫn, tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật đối với việc đăng tải các thông tin sai sự thật, L.Q.A đã gỡ bỏ các bài viết, đồng thời cam kết không tái phạm.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.Q.A, số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận trong Nhân dân…”, vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP).

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, kiểm chứng kỹ thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ; không đăng tải các nội dung thông tin sai sự thật, bịa đặt nhằm câu kéo tương tác, gây hoang mang dư luận hoặc ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.