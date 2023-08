Xu hướng “loud laborers” - những người làm ít khoe nhiều đang trở thành ác mộng nơi công sở

“Loud laborers” - những người lao động ồn ào là gì?

Trong 2 năm trở lại đây, người lao động đã dần làm quen và chấp nhận khái niệm “quiet quitting” - nghỉ việc trong im lặng. Theo đuổi xu hướng này, nhân viên từ chối văn hoá hối hả, ưu tiên sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Nhưng có lẽ nhiều người không để ý, “nghỉ việc trong im lặng” còn có một người anh em họ khác, được gọi là “loud laborers” - những người lao động ồn ào. Đây là thuật ngữ do André Spicer - Giáo sư hành vi tổ chức tại trường kinh doanh Bayes (Anh) đặt ra. Theo đó, những nhân viên này dành nhiều thời gian để khoe khoang về công việc của bản thân hơn là thực sự làm việc. Họ coi nhiệm vụ cốt lõi của mình là nói với mọi người xung quanh về những gì họ đã làm.

Nicole Price - một chuyên gia về kỹ năng lãnh đạo nói thêm, đây là những nhân sự tập trung tìm cách để công việc của họ được biết đến nhiều hơn là tập trung vào công việc. “Những người lao động ồn ào dùng mọi cách để khoe khoang những gì họ đang làm hoặc dự định làm hơn là thực sự bắt tay vào công việc”.

(Ảnh minh hoạ)

Cũng theo Price, có 2 dấu hiệu để nhận biết “những người lao động ồn ào”. Thứ nhất, bạn không thấy nhiều việc được họ hoàn thành và thứ hai, họ nói rất nhiều về công việc ĐANG làm. “Những người lao động ồn ào thường rất tích cực hoạt động trên các nền tảng MXH dành cho công việc, nơi họ trưng trổ nhiệm vụ và thành tích của mình” - Price nói thêm.

Trong khi đó, Vicki Salemi - chuyên gia hướng nghiệp tại Monster.com (cổng thông tin việc làm toàn cầu) tiết lộ cách phân biệt một người tự tin khẳng định bản thân trong công việc và một “người lao động ồn ào”: “Nhóm người đầu tiên sẽ biết chọn lựa thời điểm phù hợp để chia sẻ về những thành tựu nổi bật trong công việc. Còn nhóm thứ 2 thích được chú ý và muốn mọi người nghe mình nói, ngay cả khi công việc đó không có gì đặc biệt, họ chỉ đang làm đúng nhiệm vụ của mình”.

Tại sao “những người lao động ồn ào” lại tồn tại?

“Có thể bạn không tin nhưng một số người nói quá nhiều về thành tích của họ vì họ thiếu sự tự tôn hoặc cảm thấy không an toàn, do đó họ bù đắp cho bản thân quá mức” - Nicole Price lý giải. Ngoài ra, những người này cũng được thúc đẩy bởi phần thưởng và sự công nhận từ bên ngoài hơn là sự hài lòng của chính mình với công việc. Điều này khiến họ cố gắng lôi kéo sự chú ý, làm mọi thứ trở nên to tát để được mọi người công nhận.

Vicki Salemi nói thêm “những người lao động ồn ào” có thể cảm thấy cần phải liên tục tự quảng bá bản thân vì họ không được sếp và đồng nghiệp công nhận. Hoặc một trạng thái khác là họ tự tin về thành quả công việc, muốn khoe khoang nó. Đồng ý rằng có những người rất xuất sắc, đạt được thành tích đáng nể nhưng nói về mọi dự án mỗi ngày thì không phải là hành động chuẩn mực.

“Những người lao động ồn ào” trở thành ác mộng chốn công sở

Đây là nhận định chung của các chuyên gia về nhóm nhân sự này.

Salemi nói: “Việc luôn khoe khoang bản thân có thể khiến mọi người, đặc biệt là các đồng nghiệp cảm thấy khó chịu và chán nản”. Một nghiên cứu năm 2021 cho thấy môi trường làm việc mà các nhân sự tự đề cao bản thân có thể làm giảm sự gắn kết trong doanh nghiệp.

Theo Nicole Price, “những người lao động ồn ào” có thể tạo ra một môi trường làm việc mà trong đó, mọi người chỉ tập trung vào sự hào nhoáng bên ngoài, tự ca ngợi bản thân thay vì kết quả thực tế của công việc. Điều này khiến cho nhóm nhân sự kín tiếng hơn hoặc chăm chỉ làm việc hơn nhụt chí, mất động lực.

“Liên tục khoe khoang bản thân có thể tạo ra bầu không khí kèn cựa hơn là hợp tác làm việc. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần của cả nhóm bằng cách gây ra mất cân bằng trong nỗ lực và sự công nhận” - Price nói thêm.

(Ảnh minh hoạ)

Bạn có thể làm gì với “những người lao động ồn ào”?

Theo Salemi, điều quan trọng nhất là bạn phải lập ranh giới tốt nhất có thể với “những người lao động ồn ào”.

Đó có thể là những hành động cụ thể như: “Nếu bạn đang dẫn dắt hoặc tham gia một cuộc họp và đồng nghiệp thao thao bất tuyệt về những điều không liên quan đến nội dung cuộc họp, bạn có thể thẳng thắn đề nghị: ‘Tôi biết thời gian của mọi người có hạn. Chúng ta chỉ còn 10 phút vì vậy cần trực tiếp nói về tình hình công việc’”.

Đối với Price, không thể tránh được “những người lao động ồn ào” tại nơi làm việc vì hành vi đó có thể đã được các sếp khen ngợi, công nhận. Vì vậy để giảm thiểu tác động tiêu cực của nhóm nhân sự này, lãnh đạo phải đảm bảo rằng tất cả các nhân viên đều được đánh giá dựa trên hiệu suất thực tế, không chỉ dựa vào những gì nhân viên nói.

Dưới đây là những biện pháp được đề xuất để giải quyết vấn đề “những người lao động ồn ào”:

1. Ghi nhận nỗ lực, không chỉ là sự thể hiện

Thông thường, những công việc thầm lặng, không hào nhoáng mới là thứ duy trì hoạt động của một tổ chức.

Các nhà lãnh đạo nên nhìn xa hơn “những người lao động ồn ào” và nhận ra sự đóng góp của nhóm nhân sự không hay chia sẻ về công việc của mình. Điều này khuyến khích môi trường làm việc, nơi mà năng suất và kết quả thực tế được đánh giá cao chứ không phải là những thứ bề ngoài.

2. Hiểu các phong cách làm việc khác nhau

Một số nhân viên nói nhiều hơn về nỗ lực của họ trong khi những người khác im lặng và tập trung hơn vào các nhiệm vụ trước mắt.

Một nhà lãnh đạo giỏi nên coi trọng và thừa nhận cả 2 phong cách này bởi các phong cách làm việc khác nhau có thể góp phần tạo nên một nhóm nhân sự đa dạng và làm việc hiệu quả.

3. Trao đổi và góp ý mang tính xây dựng

Nếu bạn nhận thấy một thành viên trong nhóm luôn nhấn mạnh công việc của họ hơn là kết quả thực tế, hãy thẳng thắn nói chuyện với họ về điều đó.

Đem đến những phản hồi mang tính xây dựng sẽ khuyến khích sự cân bằng giữa khoe khoang thành tích và hiệu quả công việc. Điều này không chỉ có ích cho cá nhân mà còn có lợi cho tập thể.

Nguồn: CNBC