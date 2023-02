Xu hướng chọn ngành học HOT và khát nhân lực tại Úc

Cùng tìm hiểu về xu hướng chọn bang khi sinh sống tại Úc cùng những ngành học hot hiện nay.

Victoria và New South Wales - Hai tiểu bang thu hút du học sinh

Nổi tiếng với hai thành phố Melbourne và Sydney, hai tiểu bang này luôn thu hút rất nhiều học sinh đến học tập. Điểm mạnh của những tiểu bang này:

- Chất lượng giáo dục hàng đầu: Đây là nơi tập trung rất nhiều trường đại học hàng đầu của Úc, mang đến môi trường học tập chất lượng, cơ hội làm việc rộng mở.

- Thành phố đáng sống nhất thế giới: Sydney và Melbourne là hai thành phố nằm trong top 10 thành phố đáng sống trên thế giới, được xếp hạng dựa trên các tiêu chí như môi trường sống, dịch vụ và chất lượng giáo dục…

- Nền văn hóa đa dạng: Đây cũng nổi tiếng khi là nơi tập trung rất nhiều trường đại học hàng đầu với HS-SV đến từ khắp nơi trên thế giới. Với sự tập trung của nhiều nhà hàng, công ty hay tập đoàn lớn, nhiều lựa chọn việc làm trong khi học và sau tốt nghiệp.

Các trường ĐH ở thành phố Melbourne rất đa dạng về ngành học và có uy tín lâu đời.

Vùng Regional cùng cơ hội định cư cao



Nếu bạn mong muốn định cư sau tốt nghiệp, theo học tại các thành phố thuộc khu vực "Regional Australia" được xem là một lựa chọn tối ưu. Khu vực vùng Regional bao gồm những thành phố được chính phủ chú trọng đầu tư các khía cạnh bao gồm kinh tế, giáo dục, việc làm, chính sách định cư và phúc lợi.

Bên cạnh đó, các trường thuộc vùng Regional Úc vẫn đảm bảo chất lượng giáo dục cao với chi phí sinh hoạt rẻ hơn đến 20-30%, học bổng du học dồi dào, cho phép HS được ở lại làm việc tại Úc từ 2 - 6 năm tùy từng bậc học. Môi trường xung quanh yên bình và an toàn giúp bạn dễ dàng bắt nhịp với văn hóa, lối sống.

#5 Ngành học HOT nhất khi du học Úc:

1. Ngành Quản trị Kinh doanh

Ngành QTKD là một trong những lựa chọn tiên phong khi cân nhắc về ngành học tại Úc. Đây là bước đệm giúp bạn trang bị kỹ năng thực tiễn thông qua hoạt động nhóm và dự án thực tế từ nhiều doanh nghiệp lớn. Đây còn là nơi tập trung của nhiều tập đoàn xuyên quốc gia như Woolworths Group, Commonwealth, Deloitte, mang đến cơ hội làm việc rộng mở sau tốt nghiệp.

2. Ngành IT - Công nghệ Thông tin

Công nghệ thông tin - IT đào tạo những kỹ năng liên quan đến kỹ thuật máy tính, khoa học máy tính, an ninh mạng. Theo báo cáo của Australian Computer Society and Deloitte Access Economics, Úc sẽ cần một lượng lớn kỹ sư công nghệ thông tin làm việc trong tương lai sắp tới.

Với những ai mơ ước được làm việc và định cư tại Úc, bạn sẽ nâng cao cơ hội định cư khi IT là ngành hút nhân lực và thường xuyên nằm trong danh sách các ngành ưu tiên định cư tại Úc ( theo Bộ nội vụ Úc).

3. Ngành Khách sạn - Nhà hàng

Được xem là ngành "công nghiệp không khói" trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, nhóm ngành Nhà hàng Khách sạn thu hút khá nhiều HS-SV khi đảm bảo cơ hội việc làm và sự chuyên môn trong lĩnh vực. Các chương trình thực tập của trường đảm bảo mức lương hấp dẫn bên cạnh kinh nghiệm thực tế có được xuyên suốt thời gian làm việc.

4. Ngành Y - Dược

Ngoài các ngành trên, Y - Dược cũng là một trong những lựa chọn tối ưu khi du học Úc. Bạn có thể chọn lựa ngành học phù hợp với mình trong các nguyên ngành học như vật lý trị liệu, tâm lý học, điều dưỡng hoặc chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Theo xếp hạng của QS Rankings, Monash vinh dự xếp thứ 1 thế giới cho chương trình Dược & Khoa học Dược

Cùng IDP khám phá những ngành "hút" nhân lực

Tìm hiểu về quốc gia hoặc ngành học chỉ mới là điểm khởi đầu trên hành trình du học của bạn. Để đưa ra được lựa chọn phù hợp với bản thân, đừng quên tham gia Ngày hội du học Quốc tế 2023 do IDP tổ chức trong tháng 3 này. Đây là sự kiện với quy mô gần 100 trường tham dự, lần đầu tiên được tổ chức tại 5 thành phố lớn như Hải Phòng 2/3, Hà Nội 4/3, TP.HCM 5/3, Cần Thơ 7/3 và Đà Nẵng 9/3.

Đến với ngày hội lần này các bạn sẽ được giao lưu trực tiếp cùng đại diện trường và các chuyên viên tư vấn tại IDP để được tư vấn và hoàn tất hồ sơ du học. Đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp tại IDP luôn chủ động tìm kiếm học bổng giá trị cao cho mọi hồ sơ tiềm năng.

Chương trình ưu đãi đặc biệt hấp dẫn với tổng trị giá lên đến 11,5 triệu VNĐ cho các HS-SV nộp đơn nhập học tại sự kiện gồm: miễn phí nộp đơn xin nhập học giá trị từ 1 đến 5 triệu VNĐ, tặng 1 triệu VNĐ phí dịch thuật và tặng Phí khám sức khỏe trị giá lên đến 2 triệu VND.



Ngoài ra, các bạn có nhu cầu thi IELTS sẽ được hoàn lệ phí khi đăng ký thi IELTS tại sự kiện và tìm hiểu, trải nghiệm thử hình thức IELTS trên máy tính.