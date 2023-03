Xót thương mẹ đơn thân gồng gánh nuôi gia đình 5 người bệnh tật

Sáng 22/3, chị Cao Thị Hợi (39 tuổi, quê xã Liên Thành, Yên Thành, Nghệ An), tay bế, tay dắt hai con rời Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, về nhà sau hơn một tuần nhập viện do con trai út, Trần Thế Mạnh 5 tuổi bị viêm phổi, ho sốt không dứt.

Chị đưa hai con về quê để sắp xếp cho con trai 7 tuổi - Trần Thế Thân bị thiểu năng trí tuệ - vào Trại xã Đoài nhờ các sơ chăm hộ. Chỉ có cách này, chị Hợi mới có thời gian cho con trai út bị bại não đi ra Hà Nội điều trị.

" Hơn tuần nay Mạnh nhập viện, mẹ tôi đi lọc máu, bố thì ngồi xe lăn đi lại không tiện, chẳng nhờ được ai trông Thân nên tôi đành dắt theo con lên viện để tiện chăm sóc ", chị Hợi nói. Lúc này, trong lòng mẹ Mạnh yếu ớt ho lên vài tiếng, chị vội lấy tay vút ngực cho con, nói “mẹ đây, mẹ đây”. Thân bị thiểu năng trí tuệ, học mãi không lên được lớp 1, không thể tự vệ sinh cá nhân.

Nhìn cảnh bà mẹ bận rộn tay xách, nách mang cả đống đồ cùng với hai con nhỏ rời viện, ai cũng thương xót.

Mạnh nằm trong lòng mẹ ngủ sau nhiều ngày sốt cao. Ảnh: NVCC)

Tất bật cả buổi sáng bắt xe đưa con về nhà, đến trưa khi Mạnh và Thân ngủ người mẹ cũng chẳng được nghỉ ngơi. Chị phải vào bếp lo cơm nước cho người bố bệnh tật, người bà (90 tuổi) đang nằm liệt giường và cả đứa con gái thứ hai sắp đi học về. Loay hoay mãi, 30p sau mới có cơm, chị sắp mang lên cho bố rồi lại đi đút cơm cho bà ăn.

Người phụ nữ 39 tuổi có 4 người con, con gái đầu 18 tuổi đã lập gia đình, con thứ hai 11 tuổi học lớp 5. Hai bé còn lại là Thân và Mạnh. Có 4 mặt con nhưng chị lại không có chồng.

20 năm trước, chị Hợi rời quê vào Nam đi làm, gặp và quen người đàn ông hơn 7 tuổi. Sau khoảng thời gian yêu nhau, chị mang thai và hạ sinh con gái đầu lòng. Những tưởng tình yêu có trái ngọt, chị sẽ có một gia đình êm ấm như bao người phụ nữ khác thì sóng gió ập đến.

Chị phát hiện người đàn ông chị yêu thương đã có gia đình. Anh ta giải thích rằng, không còn tình cảm với vợ, từ lâu không còn sống chung và đang chờ thủ tục ly hôn. Rồi anh hứa sau ly hôn sẽ cưới chị. Sự mù quáng trong tình yêu khiến chị Hợi tin lời người đàn ông ấy.

Không ai chăm con, chị Hợi đưa theo Thân lên viện chăm em. (Ảnh: NVCC)

Đằng đẵng 13 năm trôi qua, có với nhau 4 mặt con mà chị vẫn chưa có được một đám cưới. 5 năm trước chị mang bầu Mạnh, điều kiện kinh tế khó khăn, con trai thứ ba lại bệnh tật, gánh nặng cơm áo, thuốc thang, sự thất hứa của người thương làm chị chán nản.

Người phụ nữ vác bụng bầu, bế theo con về quê nương nhờ nhà mẹ đẻ. Bố của các con chị cũng về Bắc. “Hồi đầu anh ấy còn gửi chút tiền, hay về thăm con, nhưng sau một trận ốm, tiền chẳng con mà người cũng không thấy đâu”, chị Hợi gượng cười nói. Năm trước chị đưa con đi tìm chồng, nhưng gia đình không nhận vì con chị ốm đau bệnh tật. Mẹ con đành ngậm ngùi dắt nhau về lại Nghệ An. Sau này chị hay tin người 13 năm chị xem là chồng đã quay về với vợ cũ.

Gác lại đau khổ trong tình cảm, để có tiền trang trải cuộc sống, trị bệnh cho con, chị Hợi xuống thị trấn lấy hoa quả về gần nhà bán. Mỗi ngày chị đều dậy từ 3h sáng, hôm nào mẹ đi viện chạy thận, chị đành đèo theo hai con nhỏ là Mạnh và Thân theo.

Với người phụ nữ này, niềm an ủi lớn nhất đối với chị là con gái cả được nhà chồng yêu thương. Bé gái thứ hai tuy nhỏ tuổi nhưng đã biết phụ mẹ nấu cơm, chăm lo cho ông bà và bà cố.

Mẹ chị Hợi vẫn phải lọc máu hàng tuần. (Ảnh: NVCC)

Đến giờ, điều chị Hợi ân hận nhất vẫn là quãng thời gian không thể chăm sóc cho mẹ. Mẹ chị chịu căn bệnh viên cầu thận nhiều năm nay, giờ lại thêm suy tim độ 3, tràn dịch màng phổi. Ngay cả khi ở cùng mẹ, nhưng vì hai con nhỏ bệnh tật, không thể tự chăm sóc, chị vẫn phải để mẹ một mình bắt xe đi lọc máu mỗi tuần. " Nhà có ba chị em, em trai không may bị tai nạn mất sớm, giờ tôi lại gặp cảnh này khiến bố mẹ buồn lắm" , chị Hợi nói.

Thời gian này con ốm đau, chị gác lại công việc buôn bán để vào viện chăm sóc. Gánh nặng kinh tế trên vai người phụ nữ càng thêm khó khăn. Có lúc người mẹ 4 con tủi thân trốn trong nhà vệ sinh khóc nức nở.

“Nhiều lúc tôi mong mình có thể chịu đựng thay các con. Bệnh tật ốm đau gì chỉ mình tôi cũng chịu đươc hết. Con trai 5,7 tuổi rồi không gọi được mẹ. Tôi tự trách bản thân không cho con được thân thể khoẻ mạnh, cũng chẳng cho con được một gia đình đầy đủ bố mẹ" , người phụ nữ rớt nước mắt nói.

Dù vậy, chị vẫn phải tự động viên phải phấn chấn lại. Chị giờ là chỗ dựa chính cho cả gia đình. Mạnh, Thân cần chị.

“Thân còn có thể đi lại hoạt động được, nhưng Mạnh nếu không được chạy chữa thì chỉ nằm một chỗ. Bác sĩ nói nếu điều trị kết hợp trị liệu, phục hồi thì vẫn còn cơ hội”, người mẹ nói và cho biết đây sẽ là cuộc chiến dài của chị và con. Chị sẽ cố gắng buôn bán, vay mượn để chạy chữa cho con.

Chị Hợi bế con theo đi bán hoa quả. (Ảnh: NVCC)

Ông Trần Xuân Hương - Chủ tịch UBND xã Liên Thành cho biết, gia đình chị Hợi thuộc diện khó khăn trong xã. Nhà trước đây có 8 người nhưng năm ngoái con gái cả đi lấy chồng. 7 người còn lại thì 5 người suốt ngày ốm đau, bệnh tật.

" Bố chị Hợi bị tai nạn phải ngồi xe lăn, mẹ phải lọc máu hàng tuần. Trong nhà còn bà cố hơn 90 tuổi nằm liệt giường. Hai con trai một bé bại não, một bé thiểu năng. Đây là hộ gia đình khó khăn nhất trong xã", ông Hương nói.

Mọi đóng góp của quý độc giả xin gửi về: Báo điện tử VTC News: Số TK: 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội. Nội dung ủng hộ xin đề rõ: Đóng góp giúp đỡ gia đình chị Cao Thị Lợi, ở Nghệ An. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất. Độc giả cũng có thể ủng hộ trực tiếp cho chị Cao Thị Lợi theo địa chỉ: xóm 4, xã Liên Thành, Yên Thành, Nghệ An. Số điện thoại: 0964949739. Số TK: 3606205834220 - chủ TK Cao Thị Hợi - Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn.