Xót cảnh chồng bị tai biến chăm vợ đột quỵ: "Em đừng bỏ 2 cha con anh tội nghiệp"

Bi kịch gia đình

Men theo con đường nhỏ thuộc ấp Sóc, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, Trà Vinh, chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ của chú Lâm Văn Thanh.

Chú Nghĩa (áo trắng) lật giở bệnh án của vợ

Ngồi trước cửa nhà, chú Thanh chua xót khi nhắc đến hoàn cảnh của vợ chồng đứa em gái. Hơn 2 tháng trước, cô Lâm Thị Điễm (43 tuổi, em gái chú Thanh) khi đang đi làm thuê ở Long An thì bị đột quỵ, dù người nhà đã đưa vào bệnh viện mổ cấp cứu nhưng chỉ có thể giữ được mạng sống, toàn thân tê liệt, nằm một chỗ, chẳng nói chẳng rằng.



"Nó bị vậy đã hơn 2 tháng rồi, anh em xúm nhau góp tiền cho nó mà giờ cạn kiệt cả rồi mới đưa về đây. Chồng nó thì bị tai biến, con nó mới học lớp 10, đi làm thuê làm mướn chứ có nhà cửa đâu. Mấy anh chị em mới đưa nó về đây để nuôi, tới đâu hay tới đó", chú Thanh nhìn em gái, bật khóc.

Đưa đôi bàn tay run rẩy đút từng muỗng nước cho vợ, chú Lâm Trọng Nghĩa (43 tuổi) ngọng nghịu nói từng tiếng khó nhọc. 3 năm trước, cơn tai biến đã khiến chú Nghĩa hoàn toàn mất sức lao động, chỉ có thể đi lại chập chững trong nhà, mọi gánh nặng đổ dồn lên đôi vai của cô Điễm. Vì ở quê không có việc làm, cô Điễm đưa chồng con lên Long An để bán hủ tiếu thuê. Giữa tháng 12/2022, cơn đột ngụy bất ngờ đã khiến cô Điễm rơi vào hôn mê, xuất huyết não, tiên lượng sống rất thấp. Sau khi nằm viện nhiều tuần tại BV Triều An, dù giữ được tính mạng nhưng cô Điễm liệt cả người, chỉ biết nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều do người khác chăm sóc.



"Tui không biết sao con Điễm nó lại bệnh như vậy, lúc đưa vô viện bác sĩ nói phải mổ gấp, không mổ là chết, còn mổ thì hi vọng sống được 1-2 phần. Thương em mình, mấy anh chị em mới gom góp tiền, tui bán bò để lo cho nó. Đến lúc hết tiền nằm viện, mới xin chuyển về lại Trà Vinh. Một phần xương hộp sọ còn gửi tại bệnh viện, bác sĩ nói cứ về nhà tập trị liệu để hồi phục dần", chú Thanh nghẹn lời.

Chú Thanh bật khóc khi nhắc đến hoàn cảnh của đứa em gái tội nghiệp

Theo chú Thanh, từ lúc cô Điễm mắc bệnh, cuộc sống của gia đình cô hoàn toàn bế tắc khi người chồng tai biến tay chân run rẩy không thể chăm sóc được cho vợ. Trong khi đứa con trai 16 tuổi đang ở nhờ người quen tại Long An để tiếp tục đi học lớp 10. Cảnh túng quẫn, nợ nần, bệnh tật, tương lai mờ mịt của vợ chồng cô Điễm khiến những người xung quanh không khỏi xót xa.



"Em đừng bỏ 2 cha con anh mà tội nghiệp"

Trong căn phòng nhỏ ở nhờ nhà anh vợ, điều duy nhất chú Nghĩa có thể làm cho cô Điễm là trò chuyện, an ủi vợ mình. Đưa đôi tay run rẩy nắm cố sờ lên khuôn mặt hốc hác của vợ, chú Nghĩa bật khóc.

"Chú bị tai biến 3 năm rồi, đâu có làm gì để giúp vợ được đâu, phải chi khỏe mạnh còn giúp được, giờ đi đứng không vững, tay chân còn run nữa".



Mấy tháng nay, chú Nghĩa như người mất hồn, cứ đi ra rồi đi vào phòng nhìn cô Điễm, bất lực. Chú tự dằn vặt, trách cứ bản thân mình quá vô dụng, chẳng thể nào lo được tiền thuốc men, chăm sóc cho cô Điễm, nhiều lúc chú Nghĩa chỉ muốn cùng vợ chết đi cho bớt khổ.

"Giờ đi mượn nợ để lo thuốc men cho vợ mà không ai cho mượn hết. Cô chú như vậy, có ai dám cho mượn đâu. Giờ chú không biết làm sao để cứu vợ nữa, chỉ biết ở nhờ nhà anh chị, có gì ăn nấy…", chú Nghĩa nghẹn lời.

Khanh (16 tuổi) muốn nghỉ học để đi làm thêm kiếm tiềm lo cho mẹ

Ngồi cạnh chú Nghĩa, Khanh (16 tuổi, con trai chú Nghĩa cô Điễm) chốc chốc lại đưa tay quệt nước mắt, em cũng chẳng biết những ngày sắp tới, cuộc sống của gia đình em sẽ ra sao khi mẹ chỉ nằm một chỗ, còn người cha đã mất sức lao động từ 3 năm trước.



"Mẹ em bệnh vậy, em buồn lắm. Mỗi lần đi học về, em đều nói chuyện với mẹ mà mẹ không có trả lời. Em không biết mẹ em có nghe được em nói không, em chỉ mong có một phép màu dành cho mẹ, em thương mẹ nhiều lắm", Khanh thỏ thẻ.

Trước đây cuộc sống của gia đình vốn đã khó khăn khi mọi sinh hoạt trong nhà đều phụ thuộc vào đồng lời kiếm được sau gánh hủ tiếu của cô Điễm, giờ cô đổ bệnh nằm đó, hai cha con chú Nghĩa chẳng biết đi đâu, về đâu…



"Em cũng có nghĩ mình sẽ nghỉ học để ở nhà phụ chăm sóc cho mẹ, em muốn học lên đại học nhưng mà mẹ em như vậy, em chưa biết tính sao", Khanh tâm sự.

Chú Nghĩa nhìn cô Điễm nằm một chỗ chỉ biết bật khóc, trách móc bản thân mình vô dụng

"Em đừng bỏ hai cha con anh mà tội nghiệp", chú Nghĩa nhìn cô Điễm, đau lòng nói.



Chia sẻ với chúng tôi về hoàn cảnh của vợ chồng chú Nghĩa, bà Nguyễn Thị Trúc Ni – Phó Chủ tịch UBND xã Huyền Hội cho biết gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Vì điều kiện ở quê không có ruộng đất, gia đình mới đi làm thuê ở Long An, không may 3 năm trước chú Nghĩa bị tai biến, giờ đến lượt cô Điễm đột quỵ, chi phí chữa trị rất cao.

Bà Nguyễn Thị Trúc Ni mong quý độc giả gần xa có thể giúp đỡ, hỗ trợ để cô Điễm có hi vọng được chữa bệnh, tiếp tục cuộc sống

"Phía địa phương cũng có đến nhà để thăm hỏi, kêu gọi bà con, quý mạnh thường quân gần xa tạo điều kiện để cho cô Điễm tiếp tục có kinh phí khám chữa bệnh. Về bệnh tình của cô thì cần phải chữa trị lâu dài nhưng kinh tế gia đình quá khó khăn, để đảm bảo kéo dài sự sống cho cô Điễm cần thêm sự chia sẻ, giúp đỡ của quý mạnh thường quân. Hiện địa phương cũng đang làm các thủ tục, xem xét để cấp hộ nghèo cho gia đình cô Điễm", Phó Chủ tịch xã Huyền Hội cho biết.