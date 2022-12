Xôn xao vụ mẹ bán con 50 ngày tuổi ở Trà Vinh

Ngày 21-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Dương (30 tuổi; ngụ Hà Tĩnh), Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn (27 tuổi; ngụ Bình Dương) và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thạch Thị Kim Nhung (20 tuổi; ngụ phường 9, TP Trà Vinh) để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Nguyễn Hữu Dương tại cơ quan công an.

Theo lời khai của Dương, thông qua mạng xã hội Facebook, Dương quen với Nhung và được Nhung đặt vấn đề muốn cho một trẻ sơ sinh làm con nuôi với giá 20 triệu đồng và được Dương đồng ý. Ngày 4-12, Dương đón xe khách từ TP HCM đến điểm hẹn tại khóm 1, phường 8, TP Trà Vinh gặp Nhung.



Một số giấy tờ trên người của Dương mà công an thu giữ

Cùng thời gian đó, Tuấn (sống chung như vợ chồng với Nhung) chở Nhung và 2 con ruột của chị này đến gặp Dương. Trước đó, Nhung và Tuấn có thỏa thuận cho con với giá 20 triệu đồng. Khi gặp nhau, Nhung giao bé 50 ngày tuổi cho Dương và được Dương đưa số tiền 18 triệu đồng, còn 2 triệu Dương xin bớt.



Sau đó, Dương thuê xe chở em bé đi TP HCM với ý định bán cho người khác nhưng đến địa phận xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre thì bị lực lượng Công an tỉnh Trà Vinh và Công an tỉnh Bến Tre phối hợp bắt giữ.

Cháu bé mà Nhung giao cho Dương

Ban đầu, Dương khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội mà cho rằng chỉ nhận con về nuôi trên cơ sở tự nguyện giữa người cho và người nhận. Tuy nhiên, trước những tài liệu, chứng cứ cơ quan điều tra thu thập, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.